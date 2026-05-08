Brownfieldy jako šance pro Prahu. Vršovický průmyslový areál nahradí nové byty
Hlavní město eviduje přibližně dvě desítky brownfieldů o celkové rozloze téměř 90 hektarů. Podle developerů jde o lokality s výrazným potenciálem pro další rozvoj města, který zatím zůstává z velké části nevyužitý.
Jedním z menších brownfieldů v tradiční městské čtvrti je bývalý průmyslový areál ve Vršovicích. Společnosti Neocity a Daramis zde připravují rezidenční projekt Connect Vršovice, který má nabídnout více než 300 bytů.
Podle údajů Národní databáze brownfieldů se v Praze nachází zhruba 20 takových lokalit o celkové rozloze přibližně 88 hektarů. Průměrná plocha jednoho brownfieldu činí asi 4,4 hektaru. Nejde však o jednotný typ území. Brownfieldy zahrnují menší areály uvnitř městské struktury i rozsáhlé transformační plochy.
Mezi nejznámější pražské příklady patří Bubny-Zátory, Smíchov, Žižkov nebo Rohanský ostrov. Jejich proměna ve funkční městské čtvrti probíhá postupně už řadu let. U takto rozsáhlých území je nutné doplnit městskou strukturu, občanskou vybavenost a často vytvořit prakticky novou čtvrť.
Menší brownfieldy v širším centru města podle developerů představují jiný typ příležitosti. Nacházejí se uvnitř stabilizovaných čtvrtí a jejich proměna může navázat na už existující charakter okolí. Nejde tak o vznik zcela nové čtvrti, ale spíše o doplnění současné zástavby.
„Brownfieldy dnes představují jeden z největších nevyužitých potenciálů pro rozvoj města. Často jde o lokality v dobrých dopravních uzlech nebo v širším centru, které už mají vybudovanou vazbu na okolí, ale chybí jim funkční struktura a vybavenost,“ uvedl CEO Neocity Oded Ber.
Podle něj jsou brownfieldy také jednou z cest, jak přivádět na trh nové byty bez nutnosti zabírat další nezastavěné plochy. „Využíváme území, která často ležela ladem desítky let,“ dodal.
Ve Vršovicích má vzniknout 320 bytů
Projekt Connect Vršovice vzniká v bývalém průmyslovém areálu a jeho dokončení je plánováno v horizontu dvou let. Nabídnout má 320 bytů v devíti budovách.
V nabídce mají být dispozice od menších bytů 1+kk a 2+kk pro jednotlivce a páry až po větší jednotky 3+kk a 4+kk určené pro rodiny. Každý byt má mít balkon, terasu nebo předzahrádku. Součástí projektu budou také podzemní garáže a dobíjecí stanice pro elektromobily.
Projekt počítá i s komerčními prostory v parteru, zelenými vnitrobloky a veřejně přístupnými plochami, které mají areál propojit s okolím.
Podle Bera mohl developer v této lokalitě rychle přejít od plánování k výstavbě. „Lokalita má fungující a zavedené služby, dopravu i komunitu. Stavbu jsme zahájili necelý rok po spuštění předprodeje, což je v dnešních podmínkách spíše výjimečné,“ uvedl.
Vršovice se dál proměňují
Vršovice patří k částem širšího centra Prahy, které se v posledních letech výrazně proměňují. Čtvrť si podle developerů zachovává lokální charakter, zároveň ale nabízí prostor pro nové rezidenční projekty.
Proměna bývalého průmyslového areálu ve Vršovicích tak zapadá do širšího trendu využívání menších brownfieldů uvnitř města. Ty mohou podle developerů pomoci rozvoji Prahy bez dalšího rozšiřování zástavby na jejích okrajích.
