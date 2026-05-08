Brownfieldy jako šance pro Prahu. Vršovický průmyslový areál nahradí nové byty

Hlavní město eviduje přibližně dvě desítky brownfieldů o celkové rozloze téměř 90 hektarů. Podle developerů jde o lokality s výrazným potenciálem pro další rozvoj města, který zatím zůstává z velké části nevyužitý.

Jedním z menších brownfieldů v tradiční městské čtvrti je bývalý průmyslový areál ve Vršovicích. Společnosti Neocity a Daramis zde připravují rezidenční projekt Connect Vršovice, který má nabídnout více než 300 bytů.

Podle údajů Národní databáze brownfieldů se v Praze nachází zhruba 20 takových lokalit o celkové rozloze přibližně 88 hektarů. Průměrná plocha jednoho brownfieldu činí asi 4,4 hektaru. Nejde však o jednotný typ území. Brownfieldy zahrnují menší areály uvnitř městské struktury i rozsáhlé transformační plochy.

Mezi nejznámější pražské příklady patří Bubny-Zátory, Smíchov, Žižkov nebo Rohanský ostrov. Jejich proměna ve funkční městské čtvrti probíhá postupně už řadu let. U takto rozsáhlých území je nutné doplnit městskou strukturu, občanskou vybavenost a často vytvořit prakticky novou čtvrť.

Menší brownfieldy v širším centru města podle developerů představují jiný typ příležitosti. Nacházejí se uvnitř stabilizovaných čtvrtí a jejich proměna může navázat na už existující charakter okolí. Nejde tak o vznik zcela nové čtvrti, ale spíše o doplnění současné zástavby.

„Brownfieldy dnes představují jeden z největších nevyužitých potenciálů pro rozvoj města. Často jde o lokality v dobrých dopravních uzlech nebo v širším centru, které už mají vybudovanou vazbu na okolí, ale chybí jim funkční struktura a vybavenost,“ uvedl CEO Neocity Oded Ber.

Podle něj jsou brownfieldy také jednou z cest, jak přivádět na trh nové byty bez nutnosti zabírat další nezastavěné plochy. „Využíváme území, která často ležela ladem desítky let,“ dodal.

Ve Vršovicích má vzniknout 320 bytů

Projekt Connect Vršovice vzniká v bývalém průmyslovém areálu a jeho dokončení je plánováno v horizontu dvou let. Nabídnout má 320 bytů v devíti budovách.

V nabídce mají být dispozice od menších bytů 1+kk a 2+kk pro jednotlivce a páry až po větší jednotky 3+kk a 4+kk určené pro rodiny. Každý byt má mít balkon, terasu nebo předzahrádku. Součástí projektu budou také podzemní garáže a dobíjecí stanice pro elektromobily.

Projekt počítá i s komerčními prostory v parteru, zelenými vnitrobloky a veřejně přístupnými plochami, které mají areál propojit s okolím.

Podle Bera mohl developer v této lokalitě rychle přejít od plánování k výstavbě. „Lokalita má fungující a zavedené služby, dopravu i komunitu. Stavbu jsme zahájili necelý rok po spuštění předprodeje, což je v dnešních podmínkách spíše výjimečné,“ uvedl. 

Česko v březnu táhl export a stavebnictví. Průmysl ale zůstává varováním

Česká ekonomika v březnu nabídla smíšený obraz. Zahraniční obchod skončil výrazným přebytkem, stavebnictví zrychlilo meziroční růst, průmysl však čtvrtý měsíc v řadě zpomalil. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Vršovice se dál proměňují

Vršovice patří k částem širšího centra Prahy, které se v posledních letech výrazně proměňují. Čtvrť si podle developerů zachovává lokální charakter, zároveň ale nabízí prostor pro nové rezidenční projekty.

Proměna bývalého průmyslového areálu ve Vršovicích tak zapadá do širšího trendu využívání menších brownfieldů uvnitř města. Ty mohou podle developerů pomoci rozvoji Prahy bez dalšího rozšiřování zástavby na jejích okrajích.

Zdravější bydlení jako nový standard. Projekt V.L.N.Y. Modřany sází na longevity

Koncept longevity se z oblasti zdravého životního stylu přesouvá i do rezidenčního developmentu.

Longevity už není jen tématem výživy, prevence nebo osobního životního stylu. Stále častěji se objevuje také v debatě o tom, jak má vypadat prostředí, ve kterém lidé dlouhodobě žijí. V rezidenčním developmentu se tento přístup promítá hlavně do kvality vzduchu, práce se světlem, dostupnosti zeleně, možnosti pohybu a podpory každodenní psychické pohody.

Na podobných principech je postaven i nový projekt V.L.N.Y. Modřany, který vzniká v Praze 12. Za realizací stojí společnost Ikonix.

Zdravější vnitřní prostředí

Dům nabídne 35 bytových jednotek o dispozicích od 1+kk po 4+kk a výměrách od 25 do 102 metrů čtverečních. Každý byt má mít balkon, terasu nebo předzahrádku, tedy přímé propojení s venkovním prostorem.

Z pohledu longevity je zásadní především technické řešení domu. Projekt počítá s řízeným větráním se zpětným získáváním tepla, které má zajistit pravidelný přísun čerstvého vzduchu bez výrazných tepelných ztrát. Ve společných prostorách bude instalováno osvětlení podporující přirozený cirkadiální rytmus. Ten si můžeme představit jako vnitřní hodiny našeho těla, které ovlivňují, kdy se cítíme bdělí, unavení, kdy máme potřebu spát nebo být aktivní. Správně nastavené světlo může pomoci tyto přirozené rytmy podpořit, zejména během dne a večera. Vytápění zajistí tepelná čerpadla země–voda napojená na zemní vrty, doplněná bivalentním elektrickým kotlem.

„Naším cílem je vytvářet domy, které mají dlouhodobou hodnotu – nejen estetickou, ale i lidskou. U tohoto projektu jsme se zaměřili na zdravé vnitřní prostředí, blízkost přírody a prvky podporující každodenní pohodu,“ říká Pavel Krumpár za Ikonix.

Jak se dožít vyššího věku ve zdraví? Kardiolog Táborský má překvapivě jednoduchou odpověď

Zdraví se nedá outsourcovat ani koupit v longevity programu. Podle kardiologa Miloše Táborského rozhodují o délce života ve zdraví překvapivě „běžné" věci: spánek, pohyb, strava a prevence. V rozhovoru vysvětluje, proč Češi stárnou nemocní a proč většina longevity trendů míří vedle.

Součástí projektu je také biofilní design, tedy architektonický přístup, který posiluje propojení člověka s přírodou. Fasádu mají doplnit konstrukce pro popínavé rostliny, obyvatelům budou sloužit také společné venkovní prostory.

Architektonický návrh ateliéru Saem vychází z motivu říčních vln a blízkosti Vltavy. Tento motiv se promítá do tvarování domu i samotného názvu projektu.

Komunitní rozměr bydlení

Longevity v bydlení nestojí pouze na technologiích. Důležitou roli hraje také možnost setkávání, sousedské vztahy a aktivnější způsob každodenního života. Developer proto počítá se společnými prostory uvnitř i venku, například se společnou terasou, dětským prvkem nebo komunitním ohništěm.

Součástí domu budou také garážová stání, sklepy, myčka na kola a dva komerční prostory v parteru.

Biohacking: Johnson doporučuje deset dřepů každých 40 minut jako jeden z léků na delší život

Biologické stárnutí se má už v roce 2039 zastavit a technologický podnikatel Bryan Johnson na konferenci Business Insideru představil radikální cestu k nesmrtelnosti. Zakladatel platební platformy Braintree kombinuje experimenty s psilocybinem, sledování cévního zdraví i prosté fyzické cviky pro udržení metabolické aktivity. Johnson odmítl izolovaný životní styl a zdůraznil, že fyzický stav přímo určuje mentální výkon i kvalitu vztahů.

Nenápadné bistro Krámek u Botiče mění Hostivař

Nově otevřené bistro ve Staré Hostivaři ukazuje, že kvalitní gastronomie nemusí stát na přehnaných ambicích. Krámek u Botiče přirozeně zapadá do místního života a dokazuje, že i nenápadný podnik může dlouhodobě zvýšit atraktivitu čtvrti i hodnotu jejího veřejného prostoru.

Mladí architekti navrhli novou halu autobusového nádraží Florenc. Dočasná stavba má sloužit až dvacet let

„Nejsem jeho podřízený." Babiš se ohradil proti Pavlově kritice za pozdní příchod

Premiér Andrej Babiš (ANO) je dál přesvědčen o tom, že výdaje na obranu by měl na červencovém summitu NATO obhajovat kabinet. Vláda ale o složení delegace na jednání Severoatlantické aliance v Turecku bude rozhodovat až na konci června. Babiš to řekl po setkání s belgickým premiérem Bartem De Weverem. Prezident Petr Pavel po ranní schůzce s Babišem řekl, že na své účasti na summitu nadále trvá, Babiš je ovšem proti. V krajním případě je Pavel připraven zvážit kompetenční žalobu.

„My jsme ve funkci pět měsíců a nedaří se nám naplnit ta dvě procenta na obranu, ani předchozí vláda to nenaplnila. Proto si myslíme, že my máme obhajovat tu pozici. Ale teď to není na stole, vláda bude rozhodovat až koncem června,“ řekl Babiš. Vláda podle něj čeká na květnové jednání generálního tajemníka NATO Marka Rutteho ve Švédsku, kde se dozví program summitu.

K případné kompetenční žalobě, kterou zmínil prezident, se Babiš nevyjádřil. „Mrzí mě, že se tady udržuje nějaký konflikt,“ podotkl pouze ke sporu s prezidentem.

„Nejsem jeho podřízený“

Ohradil se rovněž proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou, není jeho podřízeným. „Myslím si, že pan prezident by mohl být i trošku velkorysý a nad věcí. Ta jeho poznámka je nepatřičná a já nejsem jeho podřízený ani nikdy nebudu. A my nemáme prezidentský systém,“ prohlásil Babiš.

Pavel uvedl, že mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak na něj včas přijdou, a když nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to podle prezidenta výraz nezdvořilosti a on to vnímá jako signál.

Babiš na ranní schůzku s Pavlem dorazil se čtvrthodinovým zpožděním. Při přivítání mu prezident připomněl, že měli domluvené setkání na 8:30, načež předseda vlády odpověděl, že „mu to nevyšlo“. Pavel později novinářům řekl, že mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak na něj včas přijdou, a když nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to podle prezidenta výraz nezdvořilosti a on to vnímá jako signál.

Babiš podotkl, že byl od úterý na výjezdu v Moravskoslezském kraji a vrátil se ve čtvrtek kolem 22:30. Musel si ještě vybalit, vyřešit poštu, připravit se na návštěvu belgického premiéra a spát šel o půlnoci. Požádal proto ve čtvrtek ráno vedoucí úřadu vlády Tünde Barthu o posunutí schůzky na Hradě na 9:00, ale bylo mu odpovězeno, že to bohužel nejde. „Ráno samozřejmě - i když jsem vstával celkem brzo - tak jsem to nezvládl,“ dodal Babiš.

Někdejší mluvčí bývalého prezidenta republiky Václava Havla a odborník na etiketu Ladislav Špaček pokládá Babišovo zpoždění za závažný prohřešek proti protokolu, který je neomluvitelný. Naopak bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář, který je nyní vedoucím kabinetu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), by byl smířlivý. Podobné situace zažil i za své praxe a jsou podle něj akceptovatelné v rámci takzvané akademické čtvrthodiny.

Tahanice o summit NATO sílí. Pavel připouští žalobu, Babiš na brífink nedorazil

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) se na schůzce na Hradě opět nedohodli na tom, jak má vypadat česká delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiš dál zastává názor, že Pavel by její součástí být neměl. Prezident ale trvá na tom, že se summitu zúčastnit chce.

Babišova vláda pod tlakem ze zahraničí. Mezinárodní federace novinářů žádá stažení návrhu na financování médií

Mezinárodní federace novinářů ostře vstoupila do sporu o budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Delegáti jejího kongresu jednomyslně odsoudili vládní návrh převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet, protože podle nich ohrožuje jejich ekonomickou i redakční nezávislost a posiluje politickou kontrolu. IFJ chce premiéra Andreje Babiše vyzvat ke stažení návrhu.

