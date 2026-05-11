Macinka varuje německé politiky: Sjezd sudetských Němců si v Brně neužijí
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a bavorský premiér Markus Söder se příští týden chystají do Brna na sjezd sudetských Němců. Podle českého ministra zahraničí Petra Macinky si ale akci neužijí. Šéf české diplomacie to řekl v rozhovoru pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.
„Nemyslím si, že si premiér Söder a ministr Dobrindt tento den v Brně užijí,“ uvedl Macinka. Proč by si vrcholní němečtí politici podle něj neměli sjezd užít, blíže nevysvětlil. Zdůraznil pouze, že kritika akce není namířena proti Německu, s nímž má podle něj Česko „excelentní vztahy“.
Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně. V Česku se bude konat vůbec poprvé, a to jako součást festivalu Meeting Brno.
Vládní koalice chce, aby se sjezd nekonal
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, jimž Macinka předsedá, navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, podle něhož by dolní komora měla vyslovit nesouhlas s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku.
Sněmovna by zároveň podle návrhu měla vyzvat organizátory, aby od pořádání akce upustili. Projednávání usnesení bylo přerušeno a poslanci se k němu mají vrátit ve čtvrtek. Organizátoři už uvedli, že se sjezd uskuteční bez ohledu na to, jak poslanci rozhodnou.
Kritika Posselta i Meeting Brno
Macinka v rozhovoru pro FAZ zopakoval kritiku předáka sudetských Němců Bernda Posselta i iniciativy Meeting Brno, která sudetské Němce do moravské metropole pozvala.
„Bernd Posselt podcenil, co za důsledky bude tato akce v Brně mít,“ řekl Macinka. Podle něj Posselt podlehl vlastnímu zbožnému přání a spojil se s neziskovou organizací, „která u nás nepožívá velkého respektu“.
Už při páteční návštěvě Berlína označil Macinka Meeting Brno za „politickou neziskovku“. Spolek Meeting Brno podporuje kulturní činnost v moravské metropoli, dlouhodobě organizuje festival na jižní Moravě a také takzvaný Pochod smíření, který připomíná poválečný odsun německých obyvatel Brna.
Pavel ani Babiš ještě nepráskli dveřmi
Macinka: Odpůrci nejsou radikálové
Podle Macinky nejsou lidé, kteří se proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně staví, žádní radikálové. Česká společnost se podle něj v této otázce dělí na dva proudy: jednomu je sjezd lhostejný, druhému vadí. Ve druhé skupině jsou podle ministra především starší lidé.
„Bylo by pěkné, kdybychom mohli slavit smíření,“ řekl Macinka. „Nebude to tak a je mi to líto,“ dodal.
Postoj českých vládních stran ke sjezdu už minulý týden kritizovali mimo jiné zástupci bavorské CSU, jejížmi členy jsou bavorský premiér Söder i spolkový ministr Dobrindt. Kritika zazněla také od bavorské odnože Alternativy pro Německo.