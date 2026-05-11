Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Macinka varuje německé politiky: Sjezd sudetských Němců si v Brně neužijí

Macinka varuje německé politiky: Sjezd sudetských Němců si v Brně neužijí

Petr Macinka
ČTK
nst
nst

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt a bavorský premiér Markus Söder se příští týden chystají do Brna na sjezd sudetských Němců. Podle českého ministra zahraničí Petra Macinky si ale akci neužijí. Šéf české diplomacie to řekl v rozhovoru pro německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„Nemyslím si, že si premiér Söder a ministr Dobrindt tento den v Brně užijí,“ uvedl Macinka. Proč by si vrcholní němečtí politici podle něj neměli sjezd užít, blíže nevysvětlil. Zdůraznil pouze, že kritika akce není namířena proti Německu, s nímž má podle něj Česko „excelentní vztahy“.

Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně. V Česku se bude konat vůbec poprvé, a to jako součást festivalu Meeting Brno.

Vládní koalice chce, aby se sjezd nekonal

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, jimž Macinka předsedá, navrhla Poslanecké sněmovně usnesení, podle něhož by dolní komora měla vyslovit nesouhlas s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku.

Sněmovna by zároveň podle návrhu měla vyzvat organizátory, aby od pořádání akce upustili. Projednávání usnesení bylo přerušeno a poslanci se k němu mají vrátit ve čtvrtek. Organizátoři už uvedli, že se sjezd uskuteční bez ohledu na to, jak poslanci rozhodnou.

8 fotografií v galerii

Kritika Posselta i Meeting Brno

Macinka v rozhovoru pro FAZ zopakoval kritiku předáka sudetských Němců Bernda Posselta i iniciativy Meeting Brno, která sudetské Němce do moravské metropole pozvala.

„Bernd Posselt podcenil, co za důsledky bude tato akce v Brně mít,“ řekl Macinka. Podle něj Posselt podlehl vlastnímu zbožnému přání a spojil se s neziskovou organizací, „která u nás nepožívá velkého respektu“.

Už při páteční návštěvě Berlína označil Macinka Meeting Brno za „politickou neziskovku“. Spolek Meeting Brno podporuje kulturní činnost v moravské metropoli, dlouhodobě organizuje festival na jižní Moravě a také takzvaný Pochod smíření, který připomíná poválečný odsun německých obyvatel Brna.

Prezident Petr Pavel (vlevo) a premiér Andrej Babiš (ANO)

Pavel ani Babiš ještě nepráskli dveřmi

Názory

Spor o účast prezidenta Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře eskaluje. Babiš se nad otázkou účasti sešel s prezidentem Pavlem, na ničem se však nedohodli. Babiš Pavla do delegace nechce, Pavel tvrdí, že v každém případě poletí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Macinka: Odpůrci nejsou radikálové

Podle Macinky nejsou lidé, kteří se proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně staví, žádní radikálové. Česká společnost se podle něj v této otázce dělí na dva proudy: jednomu je sjezd lhostejný, druhému vadí. Ve druhé skupině jsou podle ministra především starší lidé.

„Bylo by pěkné, kdybychom mohli slavit smíření,“ řekl Macinka. „Nebude to tak a je mi to líto,“ dodal.

Postoj českých vládních stran ke sjezdu už minulý týden kritizovali mimo jiné zástupci bavorské CSU, jejížmi členy jsou bavorský premiér Söder i spolkový ministr Dobrindt. Kritika zazněla také od bavorské odnože Alternativy pro Německo.

Související

Prezident Petr Pavel

Michal Nosek: Babiš s Macinkou proti Pavlovi. Když se hádají o židli u stolu NATO, ztrácejí místo v sále

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek

Módí vyzval Indy: Rok nekupujte zlato

Naréndra Módí
ČTK
nst
nst

Indický premiér Naréndra Módí překvapivě vyzval obyvatele Indie, aby nejméně jeden rok nekupovali zlato. Chce tím pomoci chránit devizové rezervy země v době, kdy válka na Blízkém východě, nedostatek energií, rostoucí obchodní deficit a slabší rupie vytvářejí tlak na indickou ekonomiku, píše agentura Bloomberg.

„Po dobu jednoho roku bychom při žádné příležitosti neměli kupovat zlaté šperky,“ řekl Módí. Vedle zlata zároveň vyzval obyvatele, aby omezili spotřebu paliv a zbytečné zahraniční cesty.

Indie podle něj vydává značné částky na dovoz zlata, a lidé by se proto měli zdržet nákupů, které nejsou nezbytné. Výzva je mimořádně citlivá, protože zlato má v Indii nejen investiční, ale i kulturní a náboženský význam. Je důležitou součástí úspor, svateb i svátků.

Výrazný signál

Z tržního pohledu jde o výrazný signál. Zlato je po ropě druhou největší položkou indického dovozního účtu a Indie je zároveň druhým největším dovozcem zlata na světě. Omezení nákupů by tak mohlo pomoci zmírnit tlak na obchodní bilanci i devizové rezervy.

Reakce trhu na sebe nenechala čekat. Akcie místních klenotnických firem v pondělí klesaly. Titan, největší indický klenotník, v Bombaji odepisoval až 6,6 procenta. Senco Gold ztrácela až 10,8 procenta a Kalyan Jewellers India až 9,5 procenta.

Zlato i stříbro padají

Ceny stříbra kolabují. Jenomže za rok mohou být úplně jinde

Trhy

Cenné kovy po měsících neuvěřitelného růstu výrazně propadly. Zlato proti vrcholu z ledna odepsalo již více než 15 procent, stříbro pak kleslo o více než třetinu. A i další vývoj je značně nejistý, protože převažujícím sentimentem na trhu je nyní prodej těchto komodit. Zejména stříbro ale zároveň v očích řady investorů může představovat celkem zajímavý investiční příběh.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zda Indové premiérovu výzvu skutečně vyslyší, zatím není jasné. Zlato je v zemi hluboce zakořeněné jako forma uchování hodnoty i jako symbol štěstí při svatbách a svátcích.

Indické banky navíc v poslední době čelily potížím s dovozem zlata kvůli administrativním překážkám. Tyto výpadky pravděpodobně v dubnu podpořily obchodní bilanci země.

Související

Írán poslal vlastní plán míru. Trumpova reakce? Absolutně nepřijatelné

Írán poslal vlastní plán míru. Trumpova reakce? Absolutně nepřijatelné
ČTK
ČTK
ČTK

Írán odmítá americký návrh mírové dohody a přichází s vlastními podmínkami: konec války na všech frontách, zrušení sankcí a náhradu válečných škod. Donald Trump označil reakci Teheránu za absolutně nepřijatelnou, zatímco Írán dává najevo, že dohody nepřipravuje podle představ Bílého domu. Příměří sice dál platí, spor se ale zostřuje kolem Hormuzského průlivu, klíčové trasy pro světovou přepravu ropy a plynu.

Íránský návrh na ukončení konfliktu s USA zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí uvalených na Teherán, informovala podle agentury Reuters íránská agentura Tasním. Teherán svým protinávrhem reagoval na původní americký návrh mírové dohody. Americký prezident Donald Trump uvedl, že reakci četl a je podle něj absolutně nepřijatelná, napsaly světové agentury.

„Na Trumpově reakci na íránský návrh vůbec nezáleží,“ citovala agentura Tasním vlastní zdroj, podle kterého nikdo v Íránu nepřipravuje dohody tak, aby amerického prezidenta uspokojily.

„Přehnané Trumpovy požadavky“

Teherán zaslal odpověď na návrh USA prostřednictvím Pákistánu, která mezi znepřátelenými zeměmi zastává roli prostředníka. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv či obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Íránem a Spojenými státy příměří.

Podle íránské státní televize Press TV by přijetí amerického návrhu pro Teherán znamenalo podřídit se „přehnaným Trumpovým požadavkům“. Íránský protinávrh naopak zdůrazňoval, že USA musejí zaplatit náhradu za válečné škody, a zároveň potvrzoval íránskou suverenitu nad Hormuzským průlivem, dodala íránská stanice podle Reuters.

Americký prezident Donald Trump dal Íránu 48hodinové ultimatum na otevření Hormuzského průlivu.

Írán zasáhl dvě desítky základen USA, škody jsou za miliardy, tvrdí deník New York Times

Politika

Írán a jeho spojenci zasáhli během války se Spojenými státy a Izraelem nejméně 18 základen s americkými vojáky v sedmi zemích v regionu. Uvedl to deník The New York Times (NYT).

ČTK

Přečíst článek

Příměří, které začalo platit v dubnu, nemá jasné časové omezení. Prezident Trump ale v uplynulých dnech dával najevo, že rozsáhlé údery by mohly znovu začít, pokud by jednání s Íránem nikam nevedla. Írán tvrdí, že by na to odpověděl vojenskou odvetou.

Střet mezi Íránem a Spojenými státy se mezitím přesunul na moře, do Hormuzského průlivu. Plavba na této námořní trase klíčové pro přepravu ropy a plynu je výrazně omezena kvůli pohrůžkám, které přichází z Washingtonu i Teheránu, i počínání obou těchto zemí.

Související

Doporučujeme