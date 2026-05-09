Praha 9 potvrzuje realitní boom. Simply Prosek hlásí téměř vyprodáno
Praha 9 dlouhodobě patří mezi nejaktivnější rezidenční lokality v metropoli. Potvrzuje to i aktuální vývoj na trhu s novými byty. Právě v této části Prahy se prodává nejvíce nových jednotek a řada projektů se vyprodává už během výstavby.
Jedním z příkladů je projekt Simply Prosek od společnosti Neocity. Jeho výstavba má být dokončena na konci roku 2026, přičemž od dubna jsou v prodeji už jen poslední byty.
„Z pohledu trhu je vidět, že kupující se poohlížejí po bydlení v lokalitách v širším centru Prahy, kde je dobrá infrastruktura a dopravní dostupnost do centra. Praha 9 tyto podmínky dlouhodobě splňuje a má i do budoucna výrazný růstový potenciál,“ uvedl CEO společnosti Neocity Oded Ber.
Podle něj zájem kupujících potvrzuje i vývoj prodejů v projektu Simply Prosek. Ten je několik měsíců před dokončením téměř vyprodaný. V nabídce zbývá pouze několik jednotek v nejvyšších patrech domu.
Projekt byl zahájen na jaře roku 2025 a nyní vstoupil do závěrečné fáze realizace. Hrubá stavba je dokončena podle harmonogramu a celý projekt míří k plánovanému dokončení na přelomu let 2026 a 2027.
V pětipodlažní budově vzniká celkem 88 jednotek. Aktuálně je k dispozici už jen deset bytů v nejvyšších patrech, které developer uvolnil do prodeje jako poslední začátkem dubna s ohledem na jejich atraktivitu v rámci projektu. Byty se prodávají s hotovou kuchyní a v případě zájmu je možné je nabídnout i kompletně vybavené nábytkem.
Simply Prosek se zaměřuje především na menší, efektivně řešené dispozice 1+kk a 2+kk. Součástí projektu je také menší komerční prostor a dvoupodlažní podzemní garáže, které reagují na dlouhodobý nedostatek parkování v lokalitě.
Hlavní město eviduje přibližně dvě desítky brownfieldů o celkové rozloze téměř 90 hektarů. Podle developerů jde o lokality s výrazným potenciálem pro další rozvoj města, který zatím zůstává z velké části nevyužitý.
Důraz je kladen i na energetickou úspornost. Budova využívá rekuperaci, fotovoltaické panely a kvalitní izolační standardy.
Architektonické řešení od studia Loxia navazuje na původní urbanismus sídliště a pracuje s jeho měřítkem i otevřeností prostoru. Výška a tvar budovy mají přirozeně doplnit okolní zástavbu, aniž by narušily charakter lokality.
Atraktivitu projektu podle developera podporuje kombinace blízkosti dvou stanic metra, občanské vybavenosti a efektivně navržených dispozic. Byty tak míří jak na zájemce o vlastní bydlení, tak na investory.
Právě menší a funkčně řešené byty dnes v Praze 9 podle developera dlouhodobě dominují poptávce. Kupující hledají dostupnější bydlení s dobrou vybaveností i v době, kdy ceny nových bytů v Praze dál rostou a atakují hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční.
