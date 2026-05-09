Praha 9 potvrzuje realitní boom. Simply Prosek hlásí téměř vyprodáno

Praha 9 dlouhodobě patří mezi nejaktivnější rezidenční lokality v metropoli. Potvrzuje to i aktuální vývoj na trhu s novými byty. Právě v této části Prahy se prodává nejvíce nových jednotek a řada projektů se vyprodává už během výstavby.

Jedním z příkladů je projekt Simply Prosek od společnosti Neocity. Jeho výstavba má být dokončena na konci roku 2026, přičemž od dubna jsou v prodeji už jen poslední byty.

„Z pohledu trhu je vidět, že kupující se poohlížejí po bydlení v lokalitách v širším centru Prahy, kde je dobrá infrastruktura a dopravní dostupnost do centra. Praha 9 tyto podmínky dlouhodobě splňuje a má i do budoucna výrazný růstový potenciál,“ uvedl CEO společnosti Neocity Oded Ber.

Podle něj zájem kupujících potvrzuje i vývoj prodejů v projektu Simply Prosek. Ten je několik měsíců před dokončením téměř vyprodaný. V nabídce zbývá pouze několik jednotek v nejvyšších patrech domu.

Projekt byl zahájen na jaře roku 2025 a nyní vstoupil do závěrečné fáze realizace. Hrubá stavba je dokončena podle harmonogramu a celý projekt míří k plánovanému dokončení na přelomu let 2026 a 2027.

V pětipodlažní budově vzniká celkem 88 jednotek. Aktuálně je k dispozici už jen deset bytů v nejvyšších patrech, které developer uvolnil do prodeje jako poslední začátkem dubna s ohledem na jejich atraktivitu v rámci projektu. Byty se prodávají s hotovou kuchyní a v případě zájmu je možné je nabídnout i kompletně vybavené nábytkem.

Simply Prosek se zaměřuje především na menší, efektivně řešené dispozice 1+kk a 2+kk. Součástí projektu je také menší komerční prostor a dvoupodlažní podzemní garáže, které reagují na dlouhodobý nedostatek parkování v lokalitě.

Důraz je kladen i na energetickou úspornost. Budova využívá rekuperaci, fotovoltaické panely a kvalitní izolační standardy.

Architektonické řešení od studia Loxia navazuje na původní urbanismus sídliště a pracuje s jeho měřítkem i otevřeností prostoru. Výška a tvar budovy mají přirozeně doplnit okolní zástavbu, aniž by narušily charakter lokality.

Atraktivitu projektu podle developera podporuje kombinace blízkosti dvou stanic metra, občanské vybavenosti a efektivně navržených dispozic. Byty tak míří jak na zájemce o vlastní bydlení, tak na investory.

Právě menší a funkčně řešené byty dnes v Praze 9 podle developera dlouhodobě dominují poptávce. Kupující hledají dostupnější bydlení s dobrou vybaveností i v době, kdy ceny nových bytů v Praze dál rostou a atakují hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční.

S květnem do kin přichází nejsilnější část filmového roku. Co Hollywood nevydělá do července, to už nedožene. Zatím to ale vypadá dobře.

Letní filmová sezona se rozjíždí v tempu, které filmový průmysl nepamatuje od dob před pandemií. První letošní blockbustery ukazují zásadní zlom: divácký apetit se přesouvá od maskovaných mstitelů k reálným ikonám a příběhům, které sází na nostalgii dospělého publika. Úspěch snímků jako Michael nebo Ďábel nosí Pradu 2 definuje novou ekonomickou realitu Hollywoodu.

Zatímco uplynulá dekáda patřila v kinech téměř výhradně komiksovým univerzům, letošní jaro vystavilo Marvelu a DC jasné vysvědčení. Diváci nejsou unaveni z chození do kin, jsou unaveni z digitálních bitev o osud vesmíru. Místo toho hledají „hmatatelnější“ emoce a postavy, ke kterým mají osobní vztah.

Michael a Miranda: Noví vládci pokladen

Nejvýraznějším důkazem tohoto posunu je životopisné drama Michael. Biografie Michaela Jacksona se s tržbami přesahujícími 446 milionů dolarů stala globálním fenoménem, který svým startem zastínil i nejúspěšnější marvelovky posledních let. Pro Hollywood je to potvrzení, že hudební biografie – pokud jsou podpořeny legendárním jménem – fungují jako spolehlivý magnet na masové publikum napříč generacemi.

Zároveň s Michaelem v kinech boduje Ďábel nosí Pradu 2. Návrat Meryl Streep do role Mirandy Priestly po dvou dekádách vydělal za první týden přes 250 milionů dolarů a ovládl sociální sítě. Jde o učebnicový příklad tzv. „legacy sequelu“ – pokračování, které nestaví na tricích, ale na chemii původního obsazení a nostalgii generace, která na filmu vyrostla. Úspěch těchto snímků ukazuje, že diváci preferují „prověřenou kvalitu“ před novými, riskantními experimenty. Hollywood sází na jistotu: známý příběh v novém balení.

Nolan, hračky a návrat k mýtům

Zatímco jaro patřilo popkultuře, léto bude patřit gigantům. Filmový průmysl očekává, zda se podaří udržet nastolený trend inteligentních blockbusterů.

Hlavním tahákem července je bezpochyby Odyssea Christophera Nolana. Po oscarovém triumfu s Oppenheimerem Nolan opět dokazuje, že jeho jméno je samo o sobě značkou schopnou konkurovat jakékoliv franšíze. Očekává se, že Nolanův návrat k velkolepému vizuálnímu vyprávění bude komerčním vrcholem roku.

Pro rodinné publikum a sázku na jistotu si Disney připravil Toy Story 5. Přestože se zdálo, že příběh hraček je uzavřen, ekonomický potenciál značky je příliš silný, než aby jej studio nechalo spát. Film tentokrát reflektuje moderní dobu a souboj klasických hraček s digitálními technologiemi, což je téma, které má oslovit jak děti, tak jejich rodiče.

Srpen pak nabídne zajímavý test diváckého vkusu v podobě snímku Tony. Životopisný film o Anthony Bourdainovi se pokusí navázat na úspěch Michaela a potvrdit, že biografický žánr je aktuálně nejsilnější kartou Hollywoodu.

Ceny paliv rostou jako za ropných krizí. Německá data ukazují sílu nového šoku

Ceny paliv rostou jako za ropných krizí. Německá data ukazují sílu nového šoku
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Podobný vývoj u pohonných hmot, jaký dnes vidíme v souvislosti s válkou na Blízkém východě, bylo dosud možné sledovat pouze během ropných krizí v letech 1974 a 1980 a za finanční a hospodářské krize v letech 2008 a 2009.

Uvádí to ve své analýze německý Spolkový statistický úřad Destatis. Ceny pohonných hmot u německých čerpacích stanic byly podle jeho dat v březnu o pětinu vyšší než před rokem. Za benzin Super zaplatili motoristé o 17,3 procenta více, nafta byla o 27,9 procenta dražší než před rokem. Lehký topný olej podražil o 44,4 procenta.

Aktuální nárůst cen energetických produktů je v meziročním srovnání do jisté míry podobně vysoký jako během dřívějších ropných krizí v 70. a 80. letech minulého století a také v období světových hospodářských krizí, například finanční a hospodářské krize, která začala v roce 2008 pádem americké banky Lehman Brothers. Bezprostředně po začátku války proti Ukrajině před čtyřmi lety však byly cenové šoky u energetických surovin výrazně citelnější.

Podle německých statistiků připomíná současný vývoj cen ropy, plynu či ropných produktů nárůst cen v době ropných krizí a hospodářské krize 2008/2009

Krize / Období Vrchol (měsíc/rok) Dovozní cena ropy Dovozní cena plynu Pohonné hmoty* Topný olej*
1. ropná krize březen 1974 +221,1 % +114,0 %¹ +32,5 % +183,3 %
2. ropná krize březen 1980 +101,4 % +62,7 %¹ +27,7 % +110,8 %
Finanční krize červenec 2008 +50,6 % +15,1 % +59,2 %
Válka na Ukrajině březen 2022 +87,5 % +330,5 % +46,8 % +144,4 %
Aktuální vývoj březen 2026 +24,6 % -8,6 %² +20,0 % +44,4 %
Zdroj: Spolkový statistický úřad (Destatis), zpracování Newstream.cz
* Cena pro soukromé spotřebitele. Meziroční změna v %.
¹ U zemního plynu nastal vrchol s časovým zpožděním (květen 1975 a září 1981).
² Pokles u plynu v r. 2026 je dán vysokou srovnávací základnou z r. 2025.

Ukrajina zasáhla ceny více, ale z nižší základny

Rusko-ukrajinská válka vystřelila ceny energetických surovin s ještě větší razancí. V březnu 2022 platili soukromí spotřebitelé na německých čerpacích stanicích průměrně o 41,9 procenta více za benzin Super a o 62,7 procenta více za naftu než o rok dříve. Pohonné hmoty celkově byly dražší o 46,8 procenta. Za lehký topný olej museli soukromí spotřebitelé zaplatit dokonce téměř dvaapůlkrát více, tedy o 144,4 procenta, než v březnu 2021. Ceny ovšem rostly z podstatně nižší základny.

Dovoz ropy podražil o čtvrtinu

Dovoz ropy byl v březnu 2026 o 24,6 procenta dražší než o rok dříve, dovoz ropných produktů podražil skoro o polovinu, tedy o 48,6 procenta. Naproti tomu dovoz zemního plynu zlevnil o 8,6 procenta. Bylo to ovšem díky vyšší výchozí úrovni v předchozím roce.

Horší čísla, pokud jde o dovoz ropy a zemního plynu, přináší meziměsíční srovnání. Oproti únoru se dovozní ceny ropy zvýšily o 45,9 procenta, ceny plynu o 19,6 procenta. Ropné produkty cenově vzrostly o 45,9 procenta.

V březnu 2022, po vypuknutí války proti Ukrajině, vzrostly oproti březnu 2021 dovozní ceny ropy o 87,5 procenta, ropných produktů o 108,4 procenta a zemního plynu dokonce o 330,5 procenta. Důvodem silného nárůstu dovozních cen byl však také bazický efekt. Kvůli nízké poptávce v době pandemie byly dovozy ropy a plynu na začátku roku 2021 stále velmi levné.

První a druhá ropná krize

Německý Spolkový statistický úřad v závěrech své analýzy konstatuje, že podobný vývoj cen energetických surovin, jaký dnes zaznamenáváme v souvislosti s vojenským konfliktem v Perském zálivu, svět viděl při dvou ropných krizích a také při finanční krizi, která propukla v roce 2008 a později se proměnila v krizi hospodářskou.

První ropnou krizi spustila v roce 1973 takzvaná jomkipurská válka, tedy válka mezi Izraelem a koalicí arabských států vedenou Egyptem a Sýrií, která vypukla v den nejposvátnějšího židovského svátku Jom kipur. V březnu 1974 byla dovážená ropa o 221,1 procenta dražší než o rok dříve a ceny pohonných hmot pro spotřebitele vzrostly o 32,5 procenta.

Druhou krizi v letech 1979 a 1980 vyvolala islámská revoluce v Íránu. Dovozní ceny ropy se do března 1980 zdvojnásobily a pohonné hmoty dosáhly v září 1981 tehdejšího maxima s nárůstem o 27,7 procenta.

Finanční krize a pandemie koronaviru

Finanční a hospodářská krize, která se začala už v roce 2007 rýsovat ve Spojených státech a naplno propukla v září 2008 kolapsem americké velkobanky Lehman Brothers, byla charakteristická výraznými výkyvy cen energií. V červenci 2008 stoupla dovozní cena ropy meziročně o 50,6 procenta, topný olej podražil o 59,2 procenta. Po propadu následovalo nové maximum v březnu 2012.

Během koronavirové krize probíhal vývoj cen energií opačně než během finanční krize: po silném poklesu cen energií na začátku pandemie následoval výrazný nárůst. Poté, co dovozní ceny ropy v souvislosti s vypuknutím pandemie kvůli slabé poptávce klesly do dubna 2020 na nejnižší úroveň od srpna 1999, začaly – i v důsledku rychlého hospodářského oživení – od června 2020 opět růst.

