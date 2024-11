Trump mluvil s Putinem. Neeskalujte válku na Ukrajině, vyzval ho

Nově zvolený americký prezident Donald Trump ve čtvrtek telefonoval s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, napsal deník The Washington Post (WP) s odvoláním na několik osob obeznámených s věcí. Podle jednoho ze zdrojů Trump doporučil šéfovi Kremlu, aby neeskaloval svou válku proti Ukrajině, a připomenul mu rozsah americké vojenské přítomnosti v Evropě.

Podle zjištění WP přišel hovor den poté, co Trump mluvil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Dva zdroje deníku sdělily, že Kyjev byl o rozhovoru informován a že proti kontaktu s Putinem neměl výhrady. Ukrajinská diplomacie podle agentury Reuters reagovala prohlášením, že Kyjev o telefonátu nevěděl předem.

Trump v kampani sliboval, že v případě zvolení bude schopen ruskou agresi na Ukrajině rychle ukončit. „Promluvím s jedním, promluvím s druhým, svolám je dohromady,“ popisoval svůj plán v zářijové televizní debatě. Nikdy však veřejně nevysvětlil, jak by dvě strany dotlačil k vyjednávání a jaké vyústění takovéhoto jednání by preferoval.

Při telefonátu s Putinem podle zdrojů WP vyjádřil zájem o další rozhovory věnované „brzkému ukončení ukrajinské války“. V zákulisí Trump dal najevo, že by podpořil dohodu, která by přiřkla Rusku alespoň část aktuálně okupovaného území na Ukrajině, a v telefonátu se o teritoriální otázce zmínil, píše deník.

Ruský prezident ve čtvrtek poblahopřál Trumpovi ke znovuzvolení a řekl, že je připraven s ním hovořit. Dodal, že jakýkoli návrh, který by mohl pomoci ukončit konflikt na Ukrajině, si zasluhuje pozornost.

Západní představitelé i ukrajinský prezident Zelenskyj dlouhodobě uvádí, že válku může Putin kdykoli ukončit zastavením bojů a stažením ruských vojáků z Ukrajiny. Se stažením Rusů počítá i „mírový vzorec“ prosazovaný Zelenským na mezinárodních jednáních. Spojené státy pod končícím prezidentem Joem Bidenem Ukrajinu nevyzývají k jednání s Putinem a posílají jí vojenské vybavení za desítky miliard dolarů.

Trump podle zdrojů webu Axios při středečním telefonátu řekl Zelenskému, že Ukrajinu bude podporovat, podrobnosti ale nepřidal. V kampani opakovaně dával najevo, že současnou míru pomoci od USA považuje za příliš vysokou. „Musí se to zastavit,“ uvedl v jednom ze svých prohlášení, kde si stěžoval na válečné výdaje, přičemž nebylo zcela jasné, zda odkazoval na americkou pomoc nebo celou válku.

Další neznámou je vývoj v Kongresu, kde by mohli Trumpovi republikáni po Novém roce mít většinu v obou komorách. Mnozí republikánští zákonodárci při tom již delší dobu vystupují proti uvolňování dalších peněz na podporu Kyjeva.

