Střet o média: Rakušan vyzval Babiše, ať přizve opozici
Debata o budoucnosti veřejnoprávních médií nabírá na obrátkách. Předseda opozičních Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby do připravované pracovní skupiny k zákonu o médiích veřejné služby zapojil i opozici.
Podle Rakušana by se skupina neměla soustředit pouze na technické parametry nového systému financování České televize a Českého rozhlasu, ale měla by otevřít i zásadní otázku, zda současný model financování prostřednictvím poplatků není nakonec lepší.
Premiér Babiš ve středu uvedl, že pracovní skupina by měla začít fungovat po 15. květnu, kdy skončí připomínkové řízení k návrhu zákona. Vznik skupiny chce iniciovat a sám se jejího jednání účastnit. Připomněl, že jeho vláda má zrušení poplatků ve svém programu, nevyloučil však dílčí úpravy, například možnost jejich dobrovolného placení.
Kritika Rakušana
Rakušan ale vládní postup kritizuje. Podle něj měla pracovní skupina vzniknout ještě před předložením zákona. „Pokud se nebude bavit jen o technikáliích, ale i o tom, zda stávající systém není lepší, žádám premiéra, aby nás jako opozici přizval,“ uvedl.
Starostové proto svolali vlastní schůzku, na kterou pozvali zástupce všech parlamentních stran i ředitele České televize a Českého rozhlasu. Opoziční strany a šéfové médií účast přislíbili, koalice zatím nikoli. „Dveře jsou ale otevřené do poslední chvíle,“ řekl Rakušan.
Názory
O financování veřejnoprávních médií se má dnes jednat i ve Sněmovně. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) uvedl, že se chce debaty osobně zúčastnit, protože téma považuje nejen za profesní, ale i osobní.
Vládní návrh, který Klempíř představil minulý týden, počítá s převedením financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň s jejich snížením o 1,4 miliardy korun v příštím roce.
Proti návrhu se už postavili zaměstnanci médií i odbory. Spolu s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost. Podle nich by změny vedly k nestabilitě financování, hromadnému propouštění a ohrozily by schopnost médií plnit jejich veřejnou službu.