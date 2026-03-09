Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Pražská burza je malý rybník. Investoři utíkají do private equity, rizika ale podceňují

Pražská burza je malý rybník. Investoři utíkají do private equity, rizika ale podceňují

Pražská burza je malý rybník. Investoři utíkají do private equity, rizika ale podceňují
Michaela Szkanderová / GIS
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Češi masově vrhají úspory do soukromého kapitálu. Marketéři tak evidentně dělají svou práci dobře. Není to ale bez rizika, shodli se účastníci diskusního panelu na téma kapitálový trh pátého ročníku Global Investment Summitu (GIS). Stoupající oblibě private equity či venture kapitálu ovšem nahrává fakt, že český trh s veřejně obchodovanými firmami je malý a málo likvidní. Navíc ze srovnání se zahraničím vychází jako chudý příbuzný.

„Co se týče veřejných trhů, česká burza cenných papírů je příliš úzký rybníček s malým výběrem, takže pokud člověk chce být na veřejných trzích, musí do zahraničí,“ vynesl v úvodní části diskuse investičních bankéřů na pátém GIS jasnou kartu Rostislav Plíva, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Winstor investiční společnost. Do českých titulů však investuje také.

Podle Jana Kabelky, ředitele Sales & Investments a partnera společnosti KK Investment Partners, je důležité investovat v regionu, kde člověk žije. Je vidět, že investice, které postupně rostou, pomáhají růst také regionu a životní úrovni jeho obyvatel. Pro investory je nicméně důležité, aby jejich investiční portfolio bylo diverzifikované, a tak je nutné být aktivní také v globálním světě investic. „Takže jednoznačně kombinace obou světů,“ uzavřel Kabelka na dotaz moderátora panelu, zda investuje doma či v zahraničí.

Influencer, investor a partner společnosti FG Group Invest Petr Novotný připomíná, že pokud jde o českou burzu, výběr je sice zúžený, ale stále jsou tam dividendové hvězdy, které by investor měl mít ve svém portfoliu, jako třeba Philip Morris. V akciovém portfoliu by ale měly převažovat americké akcie, ačkoli o nich by se v současnosti mělo diskutovat. Obecně by podle něj měl investor svou strategii stavět na diverzifikaci, jakkoli to může znít jako klišé.

Kdo krmí trh? Velká porce přišla od Strnada

Výkonný ředitel a investiční manažer společnosti Comsense Analytics Future a zároveň moderátor panelu Ondřej Záruba vnesl do diskuse další podnět. Kapitalizace domácího akciového trhu podle něj činí něco málo přes 80 miliard dolarů, přičemž je nutné podotknout, že nedávno tento objem výrazně vzrostl díky akciové emisi společnosti Czechoslovak Group (CSG) zbrojaře Michala Strnada. CSG podle něj přidalo asi 35 miliard dolarů.

Záruba dále připomněl, že pokud jde o CSG, volně obchodovatelných je 15 procent akcií, v případě ČEZ je to 30 procent, v případě Komerční banky asi 40 procent, stejně jako u společnosti Colt CZ, a Moneta kolem 47 procent. Philip Morris nemá na trhu ani polovinu svých akcií.

„Takže skoro ve všech případech větších burzovně obchodovatelných titulů, jejichž emitenti mají své sídlo v České republice – nikoli pouze primární burzu v České republice, protože to by byl seznam ještě užší – se s majoritou jejich akcií většinou vůbec neobchoduje,“ vnesl do diskuse další impuls Záruba.

Novotný ale na této skutečnosti vidí také pozitivní stránky. Tím, že majitel firmy prodá na burzu pouze část akcií, potvrzuje, že zůstává ve firmě a rozvíjí ji. „Spíš vidím problém v tom výběru (akciových titulů – pozn. red.), že je hodně úzký, a dále v problému s likviditou. I když si myslím, že se to celkově zlepšuje,“ podotkl.

Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové

Leaders

Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.  

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Dodal, že v Česku je například řada státních podniků, které už na burzovním parketu dávno měly být, jenže uvedení firmy na burzu je těžkým politickým rozhodnutím a vlády, nezávisle na svém politickém zaměření, se k tomu těžko odhodlávají.

„Možná provokativní myšlenkou je, že zlaté časy pražské burzy už tady byly,“ nadhodil moderátor Záruba. „Přijde mi, že vrchol slávy byl tak před dvaceti lety,“ dodal.

Polsko superstar

Jan Kabelka upozornil, že český kapitálový trh je nutné vnímat v kontextu regionu. „Region střední Evropy je dynamickou částí Evropy a je to velmi silně vidět na zájmu zahraničních investorů. Mezinárodní investor nebo mezinárodní investiční společnost se nedívá konkrétně na Českou republiku, dívá se na region. A ten potenciál v tom regionu je. Jak vidíme i v komentářích z poslední doby, investoři na střední Evropu hledí pozitivně, protože vidí tu dynamiku,“ podtrhl Kabelka.

„Ano, takže Česká republika je poměrně úzký trh, ale region, jehož je součástí, není nezajímavý,“ uzavřel.

S tím Ondřej Záruba souhlasí. „Ale je nutné podotknout, že na veřejně obchodovatelných kapitálových trzích je superstar Polsko, nikoli Česko. Takže ten region táhnou nahoru Poláci,“ upozornil s tím, že v Polsku se uskutečnilo velké množství primárních akciových emisí a že polský akciový trh v posledních dvou dekádách rostl „dost dramaticky“. Na rozdíl od českého trhu.

Investor a influencer Petr Novotný spatřuje důvod v tom, že u nás chybí politická podpora. Tím míní nejen neochotu privatizovat podniky, které stále ještě ovládá stát, nýbrž i vytváření legislativních pravidel pro fungování trhu.

Na Česko má konflikt v Íránu malý vliv, říká ekonom Bartoň

Money

Je česká ekonomika kvůli útokům na Írán v nebezpečí? Zdraží benzín, plyn, elektřina? Jisté ekonomické dopady mohou nastat, ale zatím je nelze srovnávat s covidem, říká Petr Bartoň, hlavní ekonom společnosti Natland, který dnes vystoupí na jubilejním pátém ročníku Global Investment Summitu (GIS). Summit se letos zaměří především na investice do nemovitostí, ale nabídne i široký přesah do kapitálových trhů, private equity, tradingu, kryptoměn a makroekonomických predikcí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Válka a Trump

V další části diskuse Novotný promluvil o svých zkušenostech s americkými investory. Ti označili Česko, ale i třeba Lucembursko za „nebezpečné“, a to kvůli velké blízkosti válečného konfliktu.

Ondřej Záruba v této souvislosti připomněl také přístup amerického prezidenta, kterého označil za „generátora velkých proměnných, které ovlivňují všechno“. A položil panelistům otázku, zda to není důvod, proč už se třeba investoři nedívají na americké finanční trhy jako na bezpečný přístav.

Jan Kabelka to vidí následovně: svět je podle něj v poslední dekádě velmi silně v pohybu. Už v prvním prezidentském období Donalda Trumpa se děly věci, které byly komentovány negativně, ale později se ukázaly jako velmi prozíravé. Jako třeba paradigma, že závislost na nějakém teritoriu je riziková, jak se potvrdilo následně během covidu.

„Takže svět se mění. Na druhou stranu, rok či dva jsou pro investory pouhá epizoda. To znamená, že dnes můžeme velmi negativně vnímat všechny komentáře, které čteme. A za rok budeme žít v jiném světě a to, co nám dnes může připadat jako extrémně negativní nebo destabilizující, nám za dva tři roky při pochopení toho kontextu může připadat jako správné,“ řekl. Podtrhl, že investoři mají rádi stabilitu, ale žijeme ve světě, který se neustále mění.

David Marek, hlavní ekonom Deloitte

David Marek: Problém není dražší ropa, ale blokáda Hormuzského průlivu

Leaders

Dodávky ropy z Perského zálivu lze bez zvýšení ceny nahradit odjinud. Ale jen krátkodobě. Větším problémem, který hrozí, je ovšem výpadek globální námořní dopravy. To už se stalo kvůli covidu i Hútíům a evropské země včetně Česka to stálo část ekonomického růstu, říká hlavní ekonom a ředitel Clients & Markets české pobočky poradenské společnosti Deloitte David Marek.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Private equity vede nad veřejnými trhy

Moderátor panelu investičních bankéřů Ondřej Záruba přilil další porci oleje do ohně otázkou, kde se na kapitálových trzích investuje lépe, zda v Česku anebo v zahraničí.

Připomněl, že ve standardních podílových fondech je něco kolem 1,8 bilionu korun, zatímco ve fondech kvalifikovaných investorů 1,4 bilionu.

Podílové fondy sice vedou, jenže zásadní je, že do FKI přitekla drtivá většina peněz v poslední době. To svědčí o tom, že jejich potenciál z hlediska přitažlivosti pro investory je větší. V roce 2019, jak připomněl Rostislav Plíva, bylo v FKI pouhých 240 miliard korun. Podle Záruby má na tom velký podíl všeobjímající marketing, který prodává úspěšné příběhy investorů do private equity a rizikového kapitálu.

Partner advokátní kanceláře Havel & Partners a specialista na private equity a venture capital fondy Jaroslav Baier však upozorňuje, že dojem rychlého zbohatnutí bez rizika, který vzbuzují příběhy o startupech, je často mylný – realita je trochu jiná.

Pražská burza

Pražská burza nabobtná. Vstoupit by mohly až tři nové firmy, uvedl šéf burzy Koblic

Trhy

Na hlavní akciový trh pražské burzy Prime by příští rok mohly vstoupit jedna až tři firmy, uvedl generální ředitel pražské burzy cenných papírů (BCPP) Petr Koblic. Podotkl, že pokud se v roce 2025 uskuteční alespoň jeden ze vstupů, bude to podle něj v evropských poměrech úspěch. Na trhu Prime se nyní obchoduje deset emisí.

ČTK

Přečíst článek

V Česku je podle něj schopno vrátit půjčené prostředky investorům jen méně než 15 procent venture fondů. „Z toho plyne, že český trh venture kapitálu zatím rozhodně etablovaný není. Provází ho celá řada problémů. A myslím, že do budoucna, i s nástupem umělé inteligence, jej ještě celá řada problémů provázet bude a že ještě uvidíme pár zajímavých věcí,“ hodnotí.

Lépe jsou na tom podle Baiera investice do private equity. Záruba ovšem připomíná, že tématem, které jde ruku v ruce s private equity, je konflikt zájmů. „Samozřejmě že zastánci veřejně obchodovatelných trhů budou vždy správně poukazovat na to, že na těchto trzích nějakým způsobem funguje regulace. Burza má nějaká pravidla, všechny transakce se spřízněnými osobami se musejí hlásit. Insider trading je v podstatě trestná činnost,“ podotkl Záruba.

Štěpán Křeček, ekonom BHS

Inverzní výnosová křivka teď nahrává krátkodobým investicím, říká ekonom Štěpán Křeček

Zprávy z firem

Vysoká inflace nás sice potrápila, současně ale přiměla řadu lidí více přemýšlet nad svými úsporami. Přirozeně tak vzrostl zájem o investice a přetrvává i v době, kdy se pomalu blýská na lepší časy. Očekávané zlepšení ekonomické situace nejenže zvýhodňuje krátkodobé produkty, ale také přispívá k růstu akciových trhů. „Od začátku roku výrazně narostly především velké technologické tituly ve Spojených státech, některé dokonce o více než 100 procent,“ upřesňuje Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities. 

Newstream & Partner

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

V Česku i v celé Evropě je potřeba uklidit realitní trh, tvrdí Hendrik Meyer z EHS

Hledání nájmu v realitní kanceláři, ilustrační foto
profimedia.cz
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Realitní portál Bezrealitky přichází s novou službou. Nabízí zájemcům takzvaného realitního specialistu, který provede procesem prodeje, ovšem za výrazně nižší ceny než standardní realitní makléř. V podstatě tím vyhlásil obchodní válku realitním makléřům.

Makléři berou provize čtyři až pět procent z prodeje, říká Hendrik Meyer, generální ředitel společnosti European Housing Services (EHS), pod kterou Bezrealitky spadá. To je podle něj nepřiměřeně moc a vysvětluje tento postoj. Za posledních deset let se ceny nemovitostí víc než zdvojnásobily, čili dvakrát větší jsou i marže makléřů. Jenže mezitím výrazně pokročila digitalizace. „Makléři mají víc peněz za méně práce,“ říká Meyer.

Meyerova skupina působí rovněž v Německu nebo v Rakousku. I tam chce přivést svou revoluci v maržích. „Cílem je v Evropě uklidit,“ říká Meyer. Bezrealitky se dvacet let své existence dostala z polohy inzertního portálu do stavu, kdy je schopná nabídnout plný servis, ovšem za nižší ceny než konkurence.

Rozhovor s Hendrikem Meyerem vychází již zítra ráno v rámci podcastu Realitní Club. Všechny díly najdete zde 

„V Česku jsme s tímto projektem nejdál. Zkušenosti předáváme do Německa nebo Rakouska,“ popisuje ředitel Meyer. „Nacházíme se v bodu zlomu na realitním trhu.“ Podle Meyera hned první zkušenosti ukazují neuvěřitelný zájem.

Realitní službu je podle něj možné postavit digitálně, on-line a efektivně, bez přemrštěných marží obchodníků. Neexistuje podle něj žádné super know-how makléřů, za které by měl zákazník platit takové sumy. V Praze si podle Meyera berou makléři třista čtyřista tisíc za jeden prodej. „Když jsem si kupoval před lety dům v Praze, makléř mi jenom otevřel dveře, neřekl ani slovo. Jeho přidaná hodnota byla nulová,“ líčí osobní zážitek.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Realitní makléři jsou předražení, jde to i jinak, říká Meyer z Bezrealitky

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Hendrik Mayer, šéf European Housing Services.

Trh ožívá. Češi si zvykli na dražší hypotéky a chtějí nakupovat, říká šéf skupiny EHS

Reality

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek

Kunovský tlačí na stavební firmy: Zlevněte, jinak nové byty v Praze nezačneme stavět

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Biohacking: Když tělo nezvládá histamin. Skrytá intolerance, kterou si lidé pletou s alergií

Sezonní alergie dokáže potrápit
ČTK
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Histamin je klíčová signální látka v těle, která řídí imunitu, trávení i spánek. Pokud se ho ale v organismu hromadí příliš a tělo ho nedokáže rozkládat, může vzniknout histaminová intolerance. Ta se projevuje únavou, migrénami či trávícími potížemi a často zůstává dlouho nerozpoznaná.

Histamin je signální látka a neurotransmiter, kterou tělo přirozeně produkuje a hraje důležitou roli v imunitní odpovědi, trávení, spánku a bdělosti. V praxi bývá nejčastěji spojován s alergickými reakcemi, rýmou, svěděním a dalšími nepříjemnými příznaky, které jsou v nynější sezóně časté. Tyto problémy nastávají, když je hladina histaminu chronicky zvýšená nebo když tělo nedokáže efektivně zpracovat jeho nadbytek.Kromě alergií může z tohoto stavu vzniknout také histaminová intolerance, což je chronický stav s nespecifickými příznaky, které mnozí lidé roky nerozpoznají nebo připisují jiným příčinám.

Histamin se uvolňuje jako součást imunitní reakce při setkání s alergenem nebo patogenem, což vede k rozšíření cév, zvýšené propustnosti kapilár a aktivaci zánětlivých procesů. Tato odpověď je žádoucí v případě akutní hrozby, například při infekci nebo poranění. Histamin však hraje v těle i další role. V mozku funguje jako neurotransmiter podílející se na regulaci spánku a bdělosti, v žaludku stimuluje produkci kyseliny chlorovodíkové nutné pro trávení. Jeho hladina se mění v průběhu dne a je ovlivněna cirkadiánními rytmy. Když je systém vyvážený, histamin plní své funkce a je následně rychle metabolizován pomocí enzymů.

kolagenové přípravky

Biohacking: Polovina slibů padá. Kolagen obstál jen částečně

Enjoy

Kolagen patří mezi nejprodávanější doplňky slibující mladší pleť a zdravější klouby. Nová rozsáhlá přehledová studie nyní odděluje marketing od reality. Potvrzuje zlepšení elasticity a hydratace kůže i úlevu při osteoartritidě, naopak redukci vrásek či vliv na sportovní výkon data nepodporují.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Histaminová intolerance není klasická alergie, ale metabolická porucha, při které tělo nedokáže efektivně degradovat histamin. Nejčastější příčinou je nedostatečná aktivita enzymu DAO, který je zodpovědný za rozklad histaminu ve střevech. DAO je produkován ve střevní sliznici a jeho aktivita může být snížena v důsledku zánětu střev, nevyváženosti střevní flóry, genetických variací nebo užívání některých léků. Dalším faktorem je nadměrný příjem histaminu ze stravy. Některé potraviny obsahují vysoké množství histaminu, jiné podporují jeho uvolňování z žírných buněk a některé blokují aktivitu DAO.

Kombinace těchto faktorů může vést k hromadění histaminu v těle, což se projeví nepříjemnými příznaky. Ty mohou zahrnovat bolesti hlavy, migrény, zarudnutí kůže, svědění, problémy s trávením, nadýmání, průjem, únavu, poruchy spánku, úzkost nebo nízký krevní tlak. Vzhledem k tomu, že tyto příznaky nejsou specifické, je histaminová intolerance často nerozpoznaná nebo zaměněna za jiné problémy.

Stres a špatná strava mají velký vliv

Střevní mikrobiom hraje zásadní roli v regulaci hladiny histaminu. Jeho nerovnováha může vést k nadměrnému růstu bakterií produkujících histamin a současně k poklesu těch, které histamin rozkládají. Tento stav je často výsledkem stresu, nevhodné stravy, užívání antibiotik nebo chronického zánětu střev. Zánět střevní sliznice navíc snižuje produkci enzymu DAO, což dále zhoršuje schopnost těla zpracovat histamin. Tato vzájemná provázanost ukazuje, že histaminová intolerance není izolovaný problém, ale důsledek širší dysregulace střevního zdraví.

Proto v případě histaminové intolerance je klíčové začít úpravou stravy. Potraviny s vysokým obsahem histaminu zahrnují zralé sýry, fermentované produkty jako kysané zelí, kimči nebo kombucha, alkohol, zejména červené víno a pivo, uzeniny, konzervy, sušené ryby a dlouho skladované maso. Některé potraviny neobsahují vysoké množství histaminu, ale podporují jeho uvolňování, například jahody, citrusové plody, rajčata, čokoláda nebo ořechy.

Pozor na alkohol a černý čaj

Alkohol a černý čaj mohou blokovat aktivitu DAO a zhoršovat schopnost těla histamin zpracovat. Čerstvost potravin hraje zásadní roli, protože histamin se tvoří při rozkladu bílkovin, takže čím déle je potravina skladována, tím vyšší je jeho hladina. Nízkohistaminová dieta proto zahrnuje čerstvé maso a ryby, čerstvou zeleninu kromě rajčat a lilkovitých, rýži, brambory, ovoce jako jablka a hrušky, mléčné produkty s nízkým obsahem histaminu jako máslo nebo čerstvý sýr.

Některé živiny podporují přirozenou produkci DAO, například vitamin B6, vitamin C, zinek a měď. Vitamin C má navíc přímý antihistaminový efekt a může snižovat uvolňování histaminu z žírných buněk. Quercetin, flavonoid obsažený v cibuli a jablkách má podobný efekt. Probiotické kmeny jako Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium infantis nebo Bifidobacterium longum jsou často považovány za prospěšné, naopak Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus nebo Streptococcus thermophilus mohou zvyšovat hladinu histaminu.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Vegetariáni vs. masožravci: Kdo má nižší riziko rakoviny?

Vegetariáni vs. masožravci: Studie sledovala 1,8 milionu lidí 16 let. Kdo má nižší riziko rakoviny?

Enjoy

nst

Přečíst článek
Doporučujeme