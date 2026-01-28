Nový magazín právě vychází!

Rozpočet porušuje zákon, tvrdí rada. Vláda podle ní vytvořila nebezpečný precedens

Národní rozpočtová rada označila návrh státního rozpočtu na letošní rok za jednoznačně nezákonný. Podle jejích propočtů vláda překročila povolený deficit o desítky miliard korun a její argumentace je podle rady nejen chybná, ale i nebezpečná z hlediska dodržování rozpočtových pravidel.

Národní rozpočtová rada (NRR) považuje za nezpochybnitelné, že návrh státního rozpočtu na letošní rok je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Situaci označuje za bezprecedentní. Ve svém prohlášení zveřejněném na síti X zároveň ostře odmítla výklad ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), podle níž se limity výdajových rámců vztahují pouze na řádné projednávání rozpočtu v září, nikoli na jeho pozdější úpravy či opětovné projednání po vrácení Sněmovnou.

Vláda návrh rozpočtu schválila v pondělí. Počítá s letošním schodkem 310 miliard korun, což je více než loňských 290,7 miliardy. Podle NRR by však maximální deficit v souladu se zákonem mohl dosáhnout pouze 247 miliard korun. Zákon totiž pro letošní rok stanovuje limit strukturálního salda veřejných rozpočtů na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Rada upozorňuje, že nad rámec základního schodku 237 miliard korun lze hotovostní výdaje zvýšit jen ve dvou přesně vymezených případech: při poskytnutí návratné finanční výpomoci na výstavbu jaderné elektrárny Dukovany a při výdajích na obranu přesahujících dvě procenta HDP. Vzhledem k tomu, že rozpočet s půjčkou na Dukovany nepočítá a obranné výdaje nad tuto hranici činí deset miliard korun, je podle NRR zákonný deficit právě 247 miliard korun.

Pozitivně rada hodnotí, že návrh tentokrát neobsahuje nadhodnocené příjmy ani problematické rozpočtování výnosů z emisních povolenek, což vytýkala některým rozpočtům předchozí vlády. Zásadní problém však vidí v porušení pravidel pro celkové výdaje i výsledné saldo.

„Jak NRR předpokládala, původně špatný návrh bývalé vlády se nyní transformuje do ještě horšího návrhu vlády současné. Z hlediska respektu k zákonu o rozpočtových pravidlech jde o posun od předstírání souladu k situaci, kdy se už ani nepředstírá, že by návrh byl se zákonem v souladu,“ uvedla rada.

NRR zároveň varuje před výkladem ministryně financí, podle něhož se výdajové limity neuplatní při opakovaném projednávání rozpočtu. Takový přístup by podle rady otevřel vládám extrémně snadnou cestu k obcházení zákona – stačilo by, aby si návrh rozpočtu nechaly vlastní většinou ve Sněmovně „vrátit“. „To nepochybně nebylo úmyslem zákonodárce,“ zdůraznila NRR s připomínkou, že zákon o rozpočtové odpovědnosti vznikl v době, kdy byl současný premiér Andrej Babiš ministrem financí.

