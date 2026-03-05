Poslanci navrhli přesuny v rozpočtu za téměř 240 miliard. Opozice chce víc na obranu a bydlení, koalice na sport
Poslanci ve druhém čtení návrhu letošního státního rozpočtu předložili desítky návrhů na přesuny peněz uvnitř rozpočtu v celkové výši téměř 240 miliard korun, což odpovídá zhruba desetině všech plánovaných výdajů. Opoziční strany chtějí posílit hlavně obranu, bezpečnost či podporu bydlení, zatímco vládní koalice navrhuje přidat peníze například na sportovní infrastrukturu nebo protidrogovou politiku. O všech změnách rozhodnou poslanci při závěrečném hlasování příští středu.
Opoziční poslanci chtějí přidat peníze zejména na obranu a bezpečnost, podporu bydlení nebo kulturu. Peníze chtějí získat především přesunem z výdajů na slevy v dopravě, podporu obnovitelných zdrojů energie, zemědělské dotace nebo z vládní rozpočtové rezervy. Některé opoziční strany zároveň navrhují snížení výdajů vybraných kapitol, aby se snížil celkový schodek rozpočtu.
Vládní koalice podpoří čtyři pozměňovací návrhy k letošnímu státnímu rozpočtu. Více prostředků má směřovat na sport, organizace pracující s dětmi a mládeží, protidrogovou politiku a zdravotně-humanitární program Medevac. Základní parametry rozpočtu se měnit nemají, vláda však vstupuje do finální fáze jeho schvalování se schodkem 310 miliard korun, který dál zvýší státní dluh.
Vláda chce upravit rozpočet: více peněz na sport, mládež i boj s drogami
Své návrhy předložila také vládní koalice. Premiér Andrej Babiš (ANO) se přihlásil ke čtyřem koaličním pozměňovacím návrhům. Koalice chce například přidat 120 milionů korun na zdravotně humanitární program MEDEVAC a 800 milionů korun Národní sportovní agentuře na podporu sportovní infrastruktury. Dalších 50 milionů korun by měly získat organizace pracující s mládeží.
Samostatně Babiš předložil návrh na navýšení prostředků pro protidrogovou politiku o 100 milionů korun. Trojice poslanců ODS zároveň navrhuje přidat na tuto oblast 350 milionů korun. Koalice chce ve svých návrzích využít peníze určené na spolufinancování programů Evropské unie nebo výdaje související s příjmy z rozpočtu EU.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) navrhla přidat 50 milionů korun na podpůrná opatření podle zákona o podpoře bydlení. Peníze chce přesunout z výdajů svého resortu určených na podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
Amerického prezidenta Donalda Trumpa nepotěší, že Česká republika nehodlá plnit spojenecké závazky. Pro dlouhý život je třeba starat se o bezpečnost, uvedl expremiér Petr Fiala (ODS) k výrokům předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) ohledně plánovaných výdajů na obranu. Babiš v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že Česko určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). „Prioritou je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ řekl. Podle Fialy jde o sobecký postoj.
„Sobecký postoj“. Fiala ostře zareagoval na Babiše kvůli výdajům na obranu
Opoziční subjekty zároveň předložily návrhy na plošnější škrty ve státních výdajích. TOP 09 chce snížit výdaje rozpočtu celkem o 64 miliard korun, aby se schodek dostal pod úroveň, kterou podle Národní rozpočtové rady umožňuje zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) spolu se stranickými kolegy navrhl škrty ve výdajích jednotlivých kapitol v celkové výši 27,3 miliardy korun. Tyto peníze by podle nich měly být přesunuty na obsluhu státního dluhu. Ve zdůvodnění uvedli, že navrhovaný schodek rozpočtu považují za neopodstatněný a že další zadlužování může zvyšovat riziko vysoké inflace.
O všech pozměňovacích návrzích budou poslanci hlasovat při závěrečném schvalování rozpočtu příští středu. Protože se rozpočet nepodařilo schválit do konce loňského roku, hospodaří nyní Česká republika v režimu rozpočtového provizoria.
Při schvalování rozpočtu na rok 2024 poslanci ve stejné fázi projednávání navrhli přesuny v objemu 224 miliard korun. Při finálním hlasování však nakonec schválili jen přesuny zhruba za tři miliardy korun a většina opozičních návrhů tehdy neuspěla.