newstream.cz Money Babiš zostra na distributory paliv: Nezneužívejte konflikt a zlevněte

Babiš zostra na distributory paliv: Nezneužívejte konflikt a zlevněte

Andrej Babiš
ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, Mol a OMV, aby snížili ceny paliv a nezneužívali konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Uvedl to na svém facebooku. Společnost Orlen sdělila, že podniká v souladu se zákony a ceny jsou určovány trhem. Benzin Natural 95 za poslední týden v Česku podle údajů společnosti CCS zdražil o 2,40 koruny na průměrných 41,44 koruny za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 koruny za litr.

Babiš uvedl, že dnes při návštěvě Karlovarského kraje navštívil tři čerpací stanice. „Cena za naftu 51,90 Kč je nehorázná. Máte deset korun hrubou marži podle mého odhadu,“ řekl. Upozornil, že mimo dálnice a hlavní obchvaty mají prodejci ceny zhruba o tři koruny nižší. „Je to neakceptovatelné. O podezření na kartel na dálnicích a hlavních tazích se mluví dlouhou dobu. Doufám, že antimonopolní úřad bude konat,“ sdělil premiér.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uvedl, že situaci na trhu s pohonnými hmotami v posledních týdnech velmi pečlivě sleduje. „Jestliže zjistíme známky možného protisoutěžního jednání, jsme připraveni okamžitě zasáhnout,“ řekl mluvčí úřadu Martin Švanda.

Babiš upozornil, že státní síť čerpacích stanic EuroOil, které provozuje státní Čepro, má průměrnou cenu nafty 45,50 koruny za litr, což je zhruba o šest korun méně než u největších prodejců. „Žádám vás, abyste nezneužívali stávající situaci v zásobování pohonnými hmotami,“ vyzval prodejce Babiš.

„ORLEN Unipetrol podniká v souladu se zákony a ceny na čerpacích stanicích jsou určovány trhem, stejně jako u ostatních účastníků trhu,“ sdělil mluvčí Orlenu Pavel Kaidl. Výroky představitelů vlády pro média podle něj společnost nekomentuje. „Plně spolupracujeme s ministerstvem financí, kterému zasíláme každý týden transparentní cenový report,“ dodal.

Nejrychlejší zdražování v EU

Podle analytiků budou ceny pohonných hmot růst i nadále, každým dnem mohou stoupnout i o několik desítek haléřů za litr. Nafta v Česku přitom zdražuje nejrychleji v Evropské unii. I přes prudký nárůst cen si ale Česko udržuje pozici jedné z levnějších zemí Evropské unie. „Podle nejnovějších dat Evropské komise k 19. březnu je nafta v Česku osmá nejlevnější v celé Evropské unii. Nejnižší ceny pohonných hmot mají momentálně řidiči na Maltě, v Bulharsku a Slovinsku. Naopak nejdražší naftu tankují řidiči v Nizozemí a Dánsku,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček. Na osmé příčce je podle něj Česko také v případě cen benzinu.

Některé evropské státy již přistoupily k mimořádným opatřením. Dnes oznámil polský premiér Donald Tusk, že Polsko sníží sazbu daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 procent na osm. Vláda podle něj zredukuje i spotřební daň a zavede maximální ceny paliv. Slovensko tento týden zavedlo dvojí ceny nafty. Řidiči aut se zahraniční poznávací značkou musejí platit více než domácí motoristé. Evropská komise následně uvedla, že tento postup je diskriminační a v rozporu s unijním právem.

České ministerstvo financí v úterý sdělilo, že situaci monitoruje, čas na další opatření nad rámec denních kontrol marží ale zatím nenastal. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) již dříve odmítla snížení spotřební daně na naftu a benzin. Opatření by podle ní bylo nákladné pro státní rozpočet a zároveň by nepřineslo zásadní přínos pro motoristy. Navíc by vyžadovalo změnu zákona, takže by jeho přijetí trvalo dlouhou dobu.

Zapomeňte na stodoly. Španělská zemědělská firma investovala 10 milionů do moderních kanceláří

Nové sídlo španělské zemědělské firmy Agrosemillas
Del Rio Bani, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Ještě nedávno čistě zemědělská firma, dnes sází na inovace a vývoj. Kanceláře za 410 tisíc eur jsou symbolem této proměny.

Na první pohled nenápadná investice, ve skutečnosti strategický krok. Španělská Agrosemillas, firma dlouhodobě spojená s produkcí osiv, postavila nové kanceláře v prostředí, kde dominují sklady, kamiony a sezónní provoz. Areál leží u malé obce El Peral s pouhými 660 obyvateli, daleko od velkých měst i klasických kancelářských center. Právě tady ale firma investovala 410 tisíc eur (v přepočtu zhruba 10,2 milionu korun) do pracovního prostředí, které má odpovídat její nové fázi: důrazu na inovace, vývoj a technologický posun.

Projekt od madridského studia Impepinable není jen o architektuře. Je především o změně fungování firmy. Agrosemillas se posouvá od tradičního agrobyznysu směrem k výzkumu a technologickým řešením v zemědělství a potřebuje tomu odpovídající zázemí. Nové kanceláře proto slouží širokému spektru pracovníků: od lidí z provozu až po inženýry a specialisty na vývoj. Dispozice je flexibilní a reaguje na sezónnost byznysu, kdy se střídají klidnější období s intenzivními fázemi sklizně.

Architektura zároveň zachovává vazbu na průmyslový areál. Budova je propojená se sklady a výrobou a nepůsobí jako oddělené „korporátní sídlo“, ale jako součást výrobního ekosystému.

Levné řešení, silný efekt

Klíčovým prvkem projektu je práce s náklady. Architekti vsadili na jednoduchost a lokální zdroje. Základ tvoří čtyři repasované lodní kontejnery, doplněné o beton, ocel a standardní průmyslové konstrukce.

Na stavbě se podíleli převážně místní řemeslníci a firmy, což pomohlo udržet rozpočet pod kontrolou a zároveň ovlivnilo finální podobu budovy. Výsledkem je úsporná, ale funkční architektura bez zbytečných efektů. Specifickým prvkem je pilová střecha, která přivádí do interiéru rovnoměrné severní světlo, které je pro pracovní prostředí bez přehřívání. 

Budova je rozdělená do tří hlavních zón: otevřené pracovní prostory, servisní část a zasedací a laboratorní zázemí. Provoz je oddělen podle typů práce i pohybu lidí. Zajímavým detailem je i využití střechy, kde vznikly plochy pro experimentální pěstování. Firma tak propojuje výzkum, výrobu a každodenní provoz v jednom prostoru.

Trump: Čekal jsem, že ropa a akcie dopadnou ještě hůř

Donald Trump
ČTK
nst
nst

Prezident USA Donald Trump bere evidentně válku v Iránu a její dopady na lehkou váhu. Ekonomové čekají růst inflace, zpomalení hospodářství a problémy s energetikou i potravinami v řadě zemí – ale prezident si zavtipkoval.

Prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že ani prudký nárůst cen ropy, ani propad akciového trhu během konfliktu s Íránem nebyly tak špatné, jak předpokládal.

Po jednání vlády prohlásil, že má důvěru ve válečné úsilí a prohlásil, že ekonomické škody se podaří zvrátit.

Podle CNBC se prezident obrátil na ministra financí Scotta Bessenta a řekl: „Abych byl k tobě upřímný, Scotte, ceny ropy nestouply tak moc, jak jsem si myslel. Všechno se to vrátí tam, kde to bylo, a možná i níž.“

Ceny americké ropy se dříve v průběhu konfliktu pohybovaly kolem 100 dolarů za barel, ale poté klesly, když Trump začal trvat na tom, že boje brzy skončí. Celkově však ceny ropy během války vzrostly o více než 40 procent, což v USA vyhnalo cenu benzínu o více než jeden dolar za galon nahoru. V Evropě, kde je řada států závislá na dovozu plynu a ropy a vojenský konflikt, který USA s Izraelem vedou v Iránu, přerušil obchodní cesty, je dopad ještě výraznější. 

v USA vystřelí inflace

Blokáda Hormuzského průplavu, ke které v důsledu války došlo, bude mít dopady i náklady v průmyslu, na ceny hnojiv, potažmo potravin a čeká se růst inflace. OECD varovala, že v USA vystřelí inflace nad čtyři procenta. „Rozsah a trvání konfliktu jsou velmi nejisté, avšak delší období vyšších cen energií výrazně zvýší náklady podniků a vyvolá růst spotřebitelské inflace, což bude mít nepříznivé důsledky pro hospodářský růst,“ předpovídá organizace ve svém průběžném hospodářském výhledu.

Trump, který v kampani ostře kritizoval předchůdce Joea Bidena za vysoké ceny plynu, prohlásil, že ekonomické škody se po skončení války zvrátí. „Mé předpovědi jsou správné,“ uvedl.

Co se týče akciového trhu, index S&P 500 v březnu klesl o 4,8 procenta a oproti svému rekordnímu maximu z počátku letošního roku ztrácí 6,5 procenta.

