Slovensko zavádí dvojí ceny nafty. Cizinci zaplatí až o pětinu víc, stát reaguje na ropnou krizi
Slovensko poprvé přistupuje k razantní regulaci prodeje pohonných hmot. Kvůli výpadku dodávek ropy a náporu zahraničních řidičů zavádí omezení tankování a od pondělí také dvojí ceny nafty. Opatření ale vyvolává pochybnosti o souladu s právem EU i kritiku dopravců.
Slovensko začalo regulovat prodej nafty a chystá krok, který může výrazně změnit chování řidičů v příhraničí. Od příštího týdne budou totiž auta se zahraniční registrační značkou tankovat dráž. Zhruba o pětinu oproti domácím motoristům. Vyplývá to z vyhlášky ministerstva financí, která navazuje na středeční rozhodnutí vlády.
Kabinet k mimořádnému opatření sáhl v reakci na stav ropné nouze. Ten vyhlásil po lednovém přerušení dodávek ropy ropovodem Družba přes Ukrajinu. Podle vládních představitelů se navíc začal projevovat i vedlejší efekt: řidiči z okolních zemí, zejména z Polska, začali ve velkém využívat relativně levnější slovenské čerpací stanice.
Nově tak budou vozidla registrovaná mimo Slovensko platit za litr nafty 1,826 eura. To odpovídá průměru cen v Česku, Rakousku a Polsku. Domácí řidiči přitom ještě na začátku týdne tankovali přibližně za 1,528 eura za litr. Zavedení dvojích cen začne až od pondělí, aby se čerpací stanice stihly na změnu připravit.
Regulace se ale neomezuje jen na cenu. Už nyní mohou řidiči tankovat pouze do nádrže a maximálně do jednoho kanystru o objemu deset litrů. Při jednom tankování navíc nesmějí překročit částku 400 eur. Výjimku mají například složky integrovaného záchranného systému. Současně vláda zakázala vývoz nafty do zahraničí.
Právě limit na jednorázový nákup vyvolal okamžitou kritiku dopravců. Sdružení Česmad Slovakia upozornilo, že stanovená částka odpovídá sotva pětině nádrže běžného kamionu. Podle něj je tak opatření v praxi neudržitelné pro nákladní i autobusovou dopravu.
Otázky jsou i nad samotným principem dvojích cen. Slovenské úřady zatím neřekly, zda je takové opatření v souladu s pravidly Evropské unie. Premiér Robert Fico nicméně tvrdí, že vláda má k tomuto kroku prostor. Připomínají se však dřívější spory, kdy Soudní dvůr EU označil obdobné zvýhodnění domácích řidičů, například v případě německého mýtného, za diskriminační.
Zvláštní dopad může mít nové opatření i na samotné Slováky. Vyšší cenu totiž zaplatí každý, kdo přijede s vozem registrovaným v zahraničí – bez ohledu na státní příslušnost. Týká se to například lidí, kteří žijí v Česku, Rakousku nebo Maďarsku, ale pravidelně dojíždějí na Slovensko.
Krok Bratislavy už vyvolal reakce i v zahraničí. Český premiér Andrej Babiš označil zavedení dvojích cen za problematické. Podobná opatření ale zvažují i další státy. Například Maďarsko už dříve zavedlo cenové stropy na pohonné hmoty, které se vztahují pouze na auta s domácí registrační značkou.
Za současnou situací stojí především komplikace v dodávkách ropy. Po přerušení toku suroviny přes Ukrajinu začala bratislavská rafinerie Slovnaft čerpat ze státních rezerv a hledat alternativní cesty zásobování, mimo jiné přes ropovod Adria. Ten ale nemůže přepravovat ruskou ropu, což situaci dále komplikuje.
Opozice mezitím vládě vyčítá dlouhodobou závislost na ruských surovinách. Podle ní Slovensko podcenilo diverzifikaci zdrojů a nyní za to platí v podobě krizových opatření, která dopadají nejen na domácí ekonomiku, ale i na vztahy se sousedy.
Ropná krize by přitom nemusela trvat věčně. Ukrajina už oznámila, že opravy poškozeného ropovodu Družba se blíží ke konci a dodávky by se mohly obnovit během několika týdnů. Do té doby ale Slovensko čeká experiment, který může prověřit nejen trh s palivy, ale i hranice evropských pravidel.