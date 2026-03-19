Slovensko zavádí dvojí ceny nafty. Cizinci zaplatí až o pětinu víc, stát reaguje na ropnou krizi

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty. Cizinci zaplatí až o pětinu víc, stát reaguje na ropnou krizi

Slovensko sjednotilo ceny benzínu a nafty
nst
nst

Slovensko poprvé přistupuje k razantní regulaci prodeje pohonných hmot. Kvůli výpadku dodávek ropy a náporu zahraničních řidičů zavádí omezení tankování a od pondělí také dvojí ceny nafty. Opatření ale vyvolává pochybnosti o souladu s právem EU i kritiku dopravců.

Slovensko začalo regulovat prodej nafty a chystá krok, který může výrazně změnit chování řidičů v příhraničí. Od příštího týdne budou totiž auta se zahraniční registrační značkou tankovat dráž. Zhruba o pětinu oproti domácím motoristům. Vyplývá to z vyhlášky ministerstva financí, která navazuje na středeční rozhodnutí vlády.

Kabinet k mimořádnému opatření sáhl v reakci na stav ropné nouze. Ten vyhlásil po lednovém přerušení dodávek ropy ropovodem Družba přes Ukrajinu. Podle vládních představitelů se navíc začal projevovat i vedlejší efekt: řidiči z okolních zemí, zejména z Polska, začali ve velkém využívat relativně levnější slovenské čerpací stanice.

Slovensko omezuje prodej nafty. Chce zastavit palivovou turistiku

Politika

Nafta jen s limitem a pro cizince dráž. Slovensko přitvrdilo. Podle premiéra Roberta Fica mají nová omezení zastavit nájezdy zejména polských řidičů na slovenské čerpací stanice.

ČTK

Přečíst článek

Nově tak budou vozidla registrovaná mimo Slovensko platit za litr nafty 1,826 eura. To odpovídá průměru cen v Česku, Rakousku a Polsku. Domácí řidiči přitom ještě na začátku týdne tankovali přibližně za 1,528 eura za litr. Zavedení dvojích cen začne až od pondělí, aby se čerpací stanice stihly na změnu připravit.

Regulace se ale neomezuje jen na cenu. Už nyní mohou řidiči tankovat pouze do nádrže a maximálně do jednoho kanystru o objemu deset litrů. Při jednom tankování navíc nesmějí překročit částku 400 eur. Výjimku mají například složky integrovaného záchranného systému. Současně vláda zakázala vývoz nafty do zahraničí.

Slovensko zvažuje dvojí ceny paliv

Slovensko zvažuje dvojí ceny paliv. Cizinci by platili víc, říká Fico

Money

Slovenská vláda zvažuje přijmout nařízení, na jehož základě by řidiči ze zahraničí platili u čerpacích stanic na Slovensku za naftu více než domácí motoristé. Po jednání se zástupci bratislavské rafinerie Slovnaft to řekl předseda slovenské vlády Robert Fico.

ČTK

Přečíst článek

Právě limit na jednorázový nákup vyvolal okamžitou kritiku dopravců. Sdružení Česmad Slovakia upozornilo, že stanovená částka odpovídá sotva pětině nádrže běžného kamionu. Podle něj je tak opatření v praxi neudržitelné pro nákladní i autobusovou dopravu.

Otázky jsou i nad samotným principem dvojích cen. Slovenské úřady zatím neřekly, zda je takové opatření v souladu s pravidly Evropské unie. Premiér Robert Fico nicméně tvrdí, že vláda má k tomuto kroku prostor. Připomínají se však dřívější spory, kdy Soudní dvůr EU označil obdobné zvýhodnění domácích řidičů, například v případě německého mýtného, za diskriminační.

Zvláštní dopad může mít nové opatření i na samotné Slováky. Vyšší cenu totiž zaplatí každý, kdo přijede s vozem registrovaným v zahraničí – bez ohledu na státní příslušnost. Týká se to například lidí, kteří žijí v Česku, Rakousku nebo Maďarsku, ale pravidelně dojíždějí na Slovensko.

Ropovod Družba
Aktualizováno

Zelenskyj: Oprava Družby bude hotová za měsíc a půl

Zprávy z firem

Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli dnes šéf summitů EU António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise adresovaném Evropské komisi podle agentury Reuters uvedl, že oprava ropovodu poničeného ruským útokem se chýlí ke konci a hotova má být do měsíce a půl.

ČTK

Přečíst článek

Krok Bratislavy už vyvolal reakce i v zahraničí. Český premiér Andrej Babiš označil zavedení dvojích cen za problematické. Podobná opatření ale zvažují i další státy. Například Maďarsko už dříve zavedlo cenové stropy na pohonné hmoty, které se vztahují pouze na auta s domácí registrační značkou.

Za současnou situací stojí především komplikace v dodávkách ropy. Po přerušení toku suroviny přes Ukrajinu začala bratislavská rafinerie Slovnaft čerpat ze státních rezerv a hledat alternativní cesty zásobování, mimo jiné přes ropovod Adria. Ten ale nemůže přepravovat ruskou ropu, což situaci dále komplikuje.

Rafinerie ropy v chorvatské Rijece

Nová nafta pro Evropu poteče z Rijeky. Investice chemiček INA a MOL mění energetickou mapu regionu

Zprávy z firem

Na pobřeží Kvarnerského zálivu se mezi nádržemi, potrubím a ocelovými věžemi dokončila jedna z největších průmyslových investic v moderním Chorvatsku. Modernizace rafinerie Rijeka za téměř 700 milionů eur má zvýšit efektivitu výroby, posílit energetickou bezpečnost střední Evropy, snížit závislost na ruské ropě a otevřít cestu k výrobě zeleného vodíku.

Michal Nosek

Přečíst článek

Opozice mezitím vládě vyčítá dlouhodobou závislost na ruských surovinách. Podle ní Slovensko podcenilo diverzifikaci zdrojů a nyní za to platí v podobě krizových opatření, která dopadají nejen na domácí ekonomiku, ale i na vztahy se sousedy.

Ropná krize by přitom nemusela trvat věčně. Ukrajina už oznámila, že opravy poškozeného ropovodu Družba se blíží ke konci a dodávky by se mohly obnovit během několika týdnů. Do té doby ale Slovensko čeká experiment, který může prověřit nejen trh s palivy, ale i hranice evropských pravidel.

Související

Slovenský premiér Robert Fico

Fico si stojí za svým a odráží kritiku. Transakční daň je nezrušitelná, uvedl

Money

ČTK

Přečíst článek

Zásoby plynu v Česku klesly, vláda chystá plán na jejich doplnění

Plyn na trzích zdražuje
iStock
nst
nst

České zásobníky plynu jsou po zimě naplněné jen z malé části a meziročně vykazují pokles. Vláda proto jedná s energetickými firmami o jejich včasném doplnění, zatímco ceny plynu v Evropě rostou kvůli napětí na Blízkém východě.

Stát má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) plán, jak zajistit dostatek plynu v tuzemských zásobnících. Variant je zatím více a bude záležet na dalším vývoji konfliktu na Blízkém východě. Havlíček to dnes řekl ČTK. Zásoby plynu v ČR se meziročně snížily a jsou pod pětinou kapacit. Cena plynu pro evropský trh na začátku dnešního obchodování vzrostla až o 35 procent a dostala se nad hranici 70 eur (zhruba 1700 korun) za megawatthodinu (MWh).

Havlíček začátkem března uvedl, že stát bude jednat s energetickými firmami o brzkém naplňování zásobníků plynu pro příští topnou sezonu. Chce je motivovat k tomu, aby s doplňováním zásob firmy nečekaly na vývoj cen. Jaká konkrétní opatření stát zvažuje, zatím neuvedl.

Hliník

Další rána pro průmysl. Hliník se blíží čtyřletému maximu

Trhy

Nejde jen o ropu. Kvůli válce v Íránu zdražuje i hliník. Průmysl situaci sleduje s obavami. Pozornost se stáčí k Číně. Pokud ta vyhodnotí, že jsou ceny tohoto průmyslového kovu příliš vysoké, může znovu zprovoznit řadu nevyužívaných hliníkáren v zemi.

ČTK

Přečíst článek

Stav zásobníků se podle Havlíčka odvíjí od faktorů, které vláda nemůže přímo ovlivnit. „V každém případě již řešíme příští sezonu a postupně jednám s hlavními obchodníky v oblasti plynu. Můžu potvrdit, že máme scénář, jak zajistit dostatek plynu do zásobníků. Variant je více, záleží, jak se bude vyvíjet konflikt. Řešíme jak dostatek plynu, tak cenovou relaci na příští sezonu,“ řekl Havlíček.

České zásobníky plynu byly k 16. březnu podle dat serveru Energiezamene.cz spravovaného ministerstvem průmyslu a obchodu plné zhruba ze 16 procent. Celkem v nich je asi 556 milionů metrů krychlových plynu. Meziročně se zásoba snížila – ve stejném období loňského roku bylo v zásobnících přibližně 943 milionů metrů krychlových plynu a jejich naplněnost dosahovala 27 procent.

Aktualizováno

Benzinky po konfliktu v Íránu nezvyšují marže, uvádí ministerstvo

Zprávy z firem

První analýza údajů od prodejců pohonných hmot neukazuje, že by čerpací stanice po začátku konfliktu v Íránu radikálně měnily své marže. Uvedlo to ministerstvo financí, které údaje o maržích od pondělí monitoruje. Podrobnější data bude mít úřad ve čtvrtek.

ČTK

Přečíst článek

Zásobníky plynu v Evropské unii byly v úterý podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) plné z necelých 29 procent. Největší český provozovatel zásobníků plynu Gas Storage CZ uvádí, že má kapacity naplněné zhruba z 26 procent. Společnost provozuje šest podzemních zásobníků plynu s provozním objemem přes 2,7 miliardy metrů krychlových, což představuje přibližně dvouměsíční spotřebu plynu v ČR v zimních měsících.

V současnosti proudí do Česka plyn především přes Německo. Dříve dominantní dodávky z Ruska byly zastaveny na začátku roku poté, co Ukrajina ukončila tranzit ruského plynu přes své území. Česko tak nyní čerpá plyn například z Norska, LNG z terminálu v Nizozemsku nebo z Alžírska. Na dodávkách plynu z Kataru, jehož výpadek nyní hrozí kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě, Česko podle analytiků přímo závislé není.

Za zdražováním plynu stojí zejména zprávy o útoku na významný závod na výrobu zkapalněného zemního plynu (LNG) v Kataru. Podle dostupných informací útok způsobil škody, situace je však nadále nepřehledná.

Související

Andrej Babiš

Babiš varuje před zdražením plynu po útoku na Írán. Trhy reagují nervózně, EU řeší dopady

Politika

nst

Přečíst článek
Ceny pohonných hmot výrazně rostou

Lukáš Kovanda: Paliva byla v roce 2012 „dražší“ než dnes. Přesto vláda daně nesnižovala

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Slovensko sjednotilo ceny benzínu a nafty

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty. Cizinci zaplatí až o pětinu víc, stát reaguje na ropnou krizi

Politika

nst

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty jsou dnes dostupnější než v roce 2022. Politické spory ale realitu zjednodušují

Lukáš Kovanda: Pohonné hmoty jsou dnes dostupnější než v roce 2022. Politické spory ale realitu zjednodušují
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Ceny benzínu a nafty v Česku v posledních týdnech rostou a znovu se stávají politickým tématem. Ve srovnání s krizovým obdobím po začátku ruské invaze na Ukrajinu 2022 jsou však při zohlednění mezd pro domácnosti i firmy stále relativně příznivější. Přesto část opozice volá po rychlém snížení spotřební daně – podobně razantní postup ale před čtyřmi lety sama neuplatnila.

Růst cen pohonných hmot v Česku znovu otevírá debatu o tom, zda by stát měl zasáhnout například snížením spotřební daně. Historické srovnání však ukazuje, že současná situace není z hlediska kupní síly domácností tak dramatická, jak by se mohlo zdát.

Podle dat společnosti CCS z 18. března 2026 stál litr benzínu 39,04 koruny a nafty 43,15 koruny. Průměrná cena pohonných hmot tak činila přibližně 41,10 koruny za litr. Při průměrné čisté mzdě 38 680 Kč si dnes může člověk za svůj příjem pořídit zhruba 941 litrů paliva.

Ropná rafinérie v Saudské Arábii

Blízký východ je na hraně katastrofy. Saúdská Arábie hrozí vojenským zásahem proti Íránu

Politika

Napětí mezi Saúdskou Arábií a Íránem dramaticky eskaluje. Po balistických útocích na Rijád zazněla dosud nejtvrdší slova. Pokud Teherán nepřestane, může následovat vojenská odpověď. Region, který se ještě nedávno pokoušel o diplomatické uvolnění vztahů, se ocitá na prahu otevřeného konfliktu s potenciálně globálními dopady.

nst

Přečíst článek

Pro srovnání: v březnu 2022, krátce po začátku války na Ukrajině, dosáhly ceny paliv svého tehdejšího vrcholu. Litr benzínu stál 47,26 koruny a nafty 49,41 koruny, v průměru tedy 48,34 koruny. Průměrná čistá mzda tehdy činila 31 869 koruny, což odpovídá zhruba 659 litrům pohonných hmot.

Rozdíl je výrazný, dnes si lze za průměrnou mzdu koupit přibližně o 280 litrů více než tehdy. Pokud by měly být pohonné hmoty vůči příjmům stejně „drahé“ jako v roce 2022, odpovídala by jejich aktuální cena zhruba 58 až 59 korunám za litr.

Takové srovnání ale má svá omezení. Průměrná mzda neodráží situaci všech domácností a zejména nízkopříjmové skupiny mohou zdražování vnímat citlivěji. Ještě výraznější dopady pak mají ceny paliv na firmy, zejména v dopravě či zemědělství, kde tvoří významnou část nákladů.

Slovensko omezuje prodej nafty. Chce zastavit palivovou turistiku

Politika

Nafta jen s limitem a pro cizince dráž. Slovensko přitvrdilo. Podle premiéra Roberta Fica mají nová omezení zastavit nájezdy zejména polských řidičů na slovenské čerpací stanice.

ČTK

Přečíst článek

Politickou debatu komplikuje i srovnání reakcí vlád. V roce 2022 kabinet Petra Fialy přistoupil ke snížení spotřební daně až s odstupem několika týdnů, opatření bylo schváleno 6. dubna a začalo platit v červnu. Tehdejší postup byl ovlivněn nejistotou ohledně dalšího vývoje cen energií i dopadů na veřejné finance.

Dnes část opozičních politiků požaduje podobný krok výrazně rychleji, přestože jsou ceny paliv v poměru k příjmům nižší než tehdy. Tento rozdíl v přístupu však odráží i běžnou dynamiku politiky: opozice zpravidla tlačí na okamžitá opatření, zatímco vláda zvažuje širší rozpočtové dopady.

Současná situace tak ukazuje, že ačkoli nominální ceny paliv rostou, jejich reálná dostupnost zůstává ve srovnání s krizovým rokem 2022 příznivější. Debata o případných zásazích státu proto není jen otázkou čísel, ale i politického pohledu na to, kdy a jak má vláda reagovat.

Související

Lukáš Kovanda: Tandem Saúdů a Rusů škrtí těžbu ropy tak vydatně, že hrozí její největší globální nedostatek minimálně od roku 2007

Lukáš Kovanda: Tandem Saúdů a Rusů škrtí těžbu ropy tak vydatně, že hrozí její největší globální nedostatek minimálně od roku 2007

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme