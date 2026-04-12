Ve Španělsku se bourat nebojí: Z chátrajícího bytu udělali prostor, kde se točí celý život kolem kuchyně

Takto se rekonstruuje ve Španělsku.
Petra Nehasilová
Starý byt z 20. let ve Valencii ztratil během let svůj charakter i funkčnost. Architekti ale místo kompromisů zvolili radikální přístup. Kompletně přepsali dispozici a udělali z kuchyně centrum dění. Výsledkem je moderní bydlení, které mění zažité představy o tom, jak má byt fungovat.

Rekonstrukce bytů ve starší městské zástavbě často balancují mezi respektem k minulosti a tlakem na současný způsob života. Projekt Cirilo Apartment ve valencijské čtvrti Eixample ukazuje, že tato rovnováha nemusí být kompromisem ale strategickým rozhodnutím.

Původní dispozice z 20. let byla typickým příkladem postupně degradovaného městského bytu: fragmentovaná struktura, nedostatek světla a ztráta původních řemeslných prvků. Architekti z ateliéru Montoliu Hernandez se ale rozhodli nejít cestou pouhé renovace. Místo toho redefinovali samotnou logiku prostoru.

Klenuté stropy definují jednotlivé zóny a nahrazují klasické chodby. Centrální kuchyně s červeným mramorem Alicante se stala dominantou celého bytu. Otevřený obytný prostor propojuje vaření, stolování i relaxaci.

Dispozice jako strategie, ne nutnost

Klíčovým krokem bylo opustit tradiční vnímání bytu jako souboru místností a začít ho chápat jako sekvenci funkcí. Dispozice je nově organizována do tří jasně definovaných pásem: společenské části, centrální kuchyně a privátní noční zóny.

Nejvýraznějším prvkem projektu jsou klenuté konstrukce, které definují rytmus bytu.

Nejde však o estetickou funkci. Každý oblouk má přesně vymezenou funkci, od pracovního kouta přes kuchyň až po distribuci do privátní části. Výsledkem je prostředí, které přirozeně vede uživatele prostorem právě díky klenbám.

Projekt pracuje s omezenou, ale důsledně kontrolovanou materiálovou paletou. Dubové podlahy a pískové odstíny vytvářejí neutrální základ, který umožňuje vyniknout klíčovým prvkům. Tím je především červený mramor Alicante.

Zásadní roli ale hraje i méně nápadný prvek: malé porcelánové dlaždice. Ty se stávají modulárním systémem, podle kterého je navržena celá geometrie bytu.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Co nahradí zbouraný Transgas? Penta a PSN startují miliardový projekt Vinohradská 8

Tento objekt bude stát na místě Transgasu.
Užito se svolením PSN
Michal Nosek
nos

Na místě zdemolovaného komplexu Transgas v centru Prahy vznikne moderní městský blok za 3,5 miliardy korun. Projekt Vinohradská 8 od společností Penta Real Estate a PSN nabídne byty, kanceláře i nové veřejné prostory a má ambici propojit Vinohrady s centrem města.

Na začátku Vinohradské ulice, jen chvilku chůze od Václavského náměstí, začíná nová kapitola místa, které bylo ještě nedávno symbolem jedné z největších architektonických kontroverzí posledních let. Areál Transgas, brutalistní komplex z 70. let, jehož demolice vyvolala odpor části odborné i laické veřejnosti, už dnes připomíná jen prázdná stavební jáma. Tu nyní vystřídá projekt Vinohradská 8.

Developerské společnosti Penta Real Estate a PSN pro něj po více než dvou letech získaly pravomocné stavební povolení a posouvají projekt do realizační fáze. Dokončení plánují na třetí čtvrtletí roku 2028.

FOTOGALERIE: Co nahradí zbouraný Transgas?

19 fotografií v galerii

Z ekonomického i urbanistického pohledu jde o významnou proměnu lukrativní lokality na pomezí Prahy 1 a 2. Místo, které dlouhodobě působilo jako bariéra mezi Vinohrady a Novým Městem, má nově nabídnout přirozené propojení obou částí metropole a zároveň plnohodnotné městské prostředí.

„Máme za sebou náročnou demolici – ochránili jsme podzemní železniční tunely a zajistili, aby nedošlo k vyrušování vysílání sousedního rozhlasu. Tato část Vinohradské ulice byla dlouhé roky zanedbaným a problematickým místem, kterému se lidé vyhýbali. Dnes ve spolupráci s PSN chceme místo otevřít a zprůchodnit jako reprezentativní vstupní bránu do prestižní čtvrti Královských Vinohrad,“ říká David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate a dodává: „Atraktivitu lokality pro rezidenty i firmy navíc výrazně zvýší nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která bude dokončena krátce před naším projektem.“

„Vinohradská 8 je pokračováním naší snahy vracet hodnotná místa v centru Prahy zpět do života. Partnerství s Penta Real Estate nám umožňuje spojit zkušenosti a posunout projekt do kvalitního řešení tak, aby byl důstojným začátkem Vinohradské ulice,“ říká Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. „Návrh zároveň přirozeně propojuje Vinohrady s centrem města a ukazuje, že i velký projekt může být citlivý k okolí a zároveň městu přinést novou energii,“ dodává.

Polyfunkční blok

Podle návrhu studia Jakub Cigler Architekti zde vznikne polyfunkční blok kombinující bydlení, práci i služby. Směrem do Vinohradské ulice je navrženo zhruba 7 500 metrů čtverečních prémiových kanceláří v ekologickém standardu LEED Gold. V přízemí budov budou obchody a gastronomické provozy, které mají oživit ulici a navázat na městský život.

„Důvodů, proč tento projekt považuji za přínosný pro tuto část Vinohrad, je celá řada. Především dojde po letech k propojení Vinohrad a Nového Města, které od sebe oddělila severojižní magistrála. Projekt zároveň přirozeně doplňuje původní blokovou strukturu a umožňuje lepší pěší prostupnost územím. Za velmi důležitou považuji i vyváženou funkční skladbu – aktivní parter s obchody, převahu bytů a menší podíl kanceláří, díky čemuž bude místo přirozeně fungovat po celý den,“ říká k projektu Jakub Cigler.

Vnitroblok pak nabídne téměř 200 bytů různých velikostí, včetně několika penthousů. Projekt počítá i s podzemním parkováním a technologiemi odpovídajícími současným nárokům na energetickou efektivitu.

Náročná demolice

Samotná příprava stavby patřila k technicky nejnáročnějším částem celého projektu. Demolice původního komplexu probíhala v bezprostřední blízkosti železničních tunelů, což kladlo mimořádné nároky na kontrolu vibrací a bezpečnost. Developeři zároveň museli zajistit, aby práce nenarušily provoz okolní infrastruktury, včetně rozhlasového vysílání.

Vedle samotné výstavby hraje v ekonomice projektu důležitou roli i zlepšující se dopravní dostupnost. V roce 2027 má být dokončena nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která lokalitu ještě více přiblíží centru a zvýší její atraktivitu pro rezidenty i firmy.

Češi jsou posedlí vlastním bydlením. Nájemní byty jsou trend, ale Praha už je na hraně

Petra Nehasilová

Touha Čechů vlastnit byt je podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silnější než ve většině okolních zemí. Jenže vysoké ceny nemovitostí i dražší financování dál zhoršují dostupnost bydlení. Investiční nájemní bydlení proto zůstává silným trendem, otázkou ale je, kam až mohou růst nájmy.

Češi mají k nemovitostem mimořádně silný vztah a vlastní bydlení vnímají nejen jako životní jistotu, ale často i jako investici nebo „spoření na důchod“. Podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického je tato vazba v tuzemsku silnější než v řadě okolních zemí.

Češi chtějí vlastnit

„Cihla je v České republice hodně zafixovaná. Máme skoro až posedlost vlastním bydlením,“ řekl Medřický v podcastu Realitní Club. Připomněl ale, že rychlý růst cen nemovitostí dělá z vlastního bydlení pro průměrně vydělávající domácnosti stále méně dostupnou variantu.

Za jeden z hlavních důvodů vysokých cen označil pomalý povolovací proces, zejména v Praze. Když je nabídka omezená a poptávka stabilní nebo rostoucí, je podle něj ekonomicky nevyhnutelné, že ceny porostou. Vedle toho hrají roli i další faktory, například demografie, příliv lidí do hlavního města, zájem zahraničních pracovníků nebo atraktivita Prahy z pohledu bezpečnosti a turismu.

Medřický upozornil, že Praha se v tomto směru vymyká zbytku republiky i v evropském srovnání. Podle něj se česká metropole stále poměřuje s městy jako Mnichov nebo Vídeň a na cenový strop ještě zdaleka nenarazila. Současně ale připouští, že trh už je ekonomicky velmi napjatý.

Nájemní byty a jejich limity

Vedle vlastnického bydlení proto sílí také nájemní segment. Podle Medřického jde o velký trend, který podporuje nejen nedostupnost vlastního bydlení, ale i očekávání investorů, že hodnota nemovitostí bude dál růst. Právě tento předpoklad podle něj dlouhodobě drží investory v trhu, i když samotný nájem nemusí být mimořádně vysoký.

Současně však upozorňuje na limity tohoto modelu. Pokud by ceny nemovitostí přestaly růst, investiční logika části trhu by se mohla změnit. A podobně i nájmy narážejí na svou hranici. „Dneska už jsme relativně vysoko v průměrném nájmu. Už jsme srovnatelní se západní Evropou, ale neodpovídá tomu kupní síla nebo výše příjmů,“ řekl.

Podle Medřického bude klíčové sledovat, zda poptávka po nájemním bydlení zůstane dostatečně silná i při dalším zdražování. Růst nájmů zatím podporují mimo jiné turisté, zahraniční pracovníci nebo investoři, kteří nakupují byty na pronájem. Případné zpřísnění podmínek pro financování třetího a dalšího bytu pak podle Medřického nakonec může dopadnout právě na nájemníky, protože investoři vyšší náklady promítnou do nájemného.

Vedle přímého nákupu bytu zmiňuje Medřický jako alternativu investování do nemovitostních fondů. Zatímco bytová investice je podle něj kapitálově náročná, koncentrovaná do jedné lokality a spojená s provozními starostmi, fond umožňuje vstup i s nižším kapitálem a nabízí širší diverzifikaci. Investor se ale v takovém případě musí spolehnout na správce fondu.

„Pokud investujete do bytu jako investor, je to jednorázová investice, kapitálově náročná a musíte se o ni sami starat. V okamžiku, kdy investujete do fondu, ukládáte peníze a zajímá vás, kdo fond řídí a kolik vám přinese,“ shrnul Medřický. V retailových fondech je podle něj možné začít už s nižšími desítkami tisíc korun, fond kvalifikovaných investorů Redstone je určen od jednoho milionu korun.

Jiří Medřický byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizoda s finančním ředitelem developerské skupiny Redstone se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. Hezký poslech.

