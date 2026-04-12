Ve Španělsku se bourat nebojí: Z chátrajícího bytu udělali prostor, kde se točí celý život kolem kuchyně
Starý byt z 20. let ve Valencii ztratil během let svůj charakter i funkčnost. Architekti ale místo kompromisů zvolili radikální přístup. Kompletně přepsali dispozici a udělali z kuchyně centrum dění. Výsledkem je moderní bydlení, které mění zažité představy o tom, jak má byt fungovat.
Rekonstrukce bytů ve starší městské zástavbě často balancují mezi respektem k minulosti a tlakem na současný způsob života. Projekt Cirilo Apartment ve valencijské čtvrti Eixample ukazuje, že tato rovnováha nemusí být kompromisem ale strategickým rozhodnutím.
Původní dispozice z 20. let byla typickým příkladem postupně degradovaného městského bytu: fragmentovaná struktura, nedostatek světla a ztráta původních řemeslných prvků. Architekti z ateliéru Montoliu Hernandez se ale rozhodli nejít cestou pouhé renovace. Místo toho redefinovali samotnou logiku prostoru.
Dispozice jako strategie, ne nutnost
Klíčovým krokem bylo opustit tradiční vnímání bytu jako souboru místností a začít ho chápat jako sekvenci funkcí. Dispozice je nově organizována do tří jasně definovaných pásem: společenské části, centrální kuchyně a privátní noční zóny.
Nejvýraznějším prvkem projektu jsou klenuté konstrukce, které definují rytmus bytu.
Nejde však o estetickou funkci. Každý oblouk má přesně vymezenou funkci, od pracovního kouta přes kuchyň až po distribuci do privátní části. Výsledkem je prostředí, které přirozeně vede uživatele prostorem právě díky klenbám.
Projekt pracuje s omezenou, ale důsledně kontrolovanou materiálovou paletou. Dubové podlahy a pískové odstíny vytvářejí neutrální základ, který umožňuje vyniknout klíčovým prvkům. Tím je především červený mramor Alicante.
Zásadní roli ale hraje i méně nápadný prvek: malé porcelánové dlaždice. Ty se stávají modulárním systémem, podle kterého je navržena celá geometrie bytu.
