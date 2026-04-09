Dalibor Martínek: Nafta o čtyři koruny levnější. Mají se Češi radovat? Měli by spíš brečet
Ministerstvo financí vydalo svůj již třetí příkaz k maximálním cenám paliv. Nafta má podle státního nařízení zlevnit ze dne na den o víc než čtyři koruny za litr. Pro řidiče jistě dobrá zpráva, ale ve výsledku pro společnost velmi špatná.
Babiš může mít pocit, že se tentokrát trefil s regulací cen paliv do černého. Když byl minule premiérem, jeho zmatečný boj proti covidu mu prohrál volby. Poučil se. Nyní, když je podruhé premiérem, bude dělat jenom dobro. Plebsu jenom chléb a hry. Žádné zbrojení, více výdajů na zdravotnictví. Abychom si tu lépe žili.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Dary z nebes
Válka v Íránu a drahá paliva byly pro něj dary z nebes. Po bolševickém vzoru začal z pozice státu ceny paliv regulovat, diktovat soukromému sektoru. Už nestačí, že má na podnikatele finanční Kobru 26, která má hlídat, aby nikdo neobcházel daně. Teď už přímo nařizuje podnikatelům ceny. Je to první kolečko salámu v porcování svobod a volného trhu, za který lidé v roce 1989 stáli na náměstích.
Nyní se také stojí na náměstích. Proti způsobům současné vlády. Nicméně, Babiš může být v klidu, většina Čechů by ho volila. Člověka bez morálního rámce, který postavil svou kariéru na oportunismu. Vyhýbá se trestnímu řízení za své minulé hříchy, nahlodává pozici prezidenta, vlamuje se do volného trhu. Mnoha lidem to nevadí, dostávají ten svůj chleba. Nyní v podobě zlevňující nafty.
Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Vyplývá to z analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou dnes zveřejnila agentura Reuters. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.
Zprávy z firem
Překročení červené linie
Je jaksi přehlíženo, že tady byla překročena červená linie. Princip svobodného trhu, což byla společenská modla v době změny režimu. Babiš ji beztrestně překročil, a ještě se tím chlubí.
První je nafta, co bude dál. Vláda kontroluje informace, zasahuje do volného trhu. Její prsty sahají do tajných a informačních služeb, řídí represivní aparát, chce řídit televizi, diplomacii nechal Babiš na pospas diletantovi. Na stovkách vlivných pozic se mění lidé, přicházejí staronové, ohebné a loajální kádry.
Možná sledujeme změnu režimu v přímém přenosu. S úsměvem na tváři nad zlevňováním nafty se pomalu necháváme vařit systémem jako ona pověstná žába.