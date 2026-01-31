Zatímco u nás se papíruje, ve Španělsku skládají dům jako LEGO
Casa Al Pradet vznikla z prefabrikovaných modulů, místních materiálů a přesného načasování podle zemědělských cyklů. Je to dům, který se neskládal jen na stavbě, ale už v hlavách svých autorů.
Když architektka Clara Crous a její partner Carles získali poslední volnou parcelu v jedné z ulic katalánského Vilamacolum, nešlo jen o koupi pozemku. Trojúhelníkový kus země v sobě nesl i osobní rovinu. Carles pochází z místní farmářské rodiny a zemědělství je nedílnou součástí jeho kořenů.
Právě propojení místa, rodinného zázemí a profesních dovedností stálo u zrodu domu, který od prvního náčrtu vznikal s jasnou vizí svépomocné výstavby. Carles se profesně věnuje digitální výrobě ze dřeva a plastu a díky rodinnému zázemí měl přístup k těžké technice i velkoformátovým strojům.
Stavba v rytmu zemědělství
Výstavba začala symbolicky po sklizni kukuřice. V období, kdy byli místní pracovníci dostupní a mohli se do projektu aktivně zapojit. To, co by jinde bylo pouhou logistickou náhodou, se zde proměnilo v princip: architektura reagující na zemědělský cyklus krajiny, v níž vzniká.
Základ domu tvoří lehký dřevěný skelet, prefabrikovaný v dílně s cílem minimalizovat čas i fyzickou náročnost na staveništi. Z této konstrukce se dům rozvíjí do série modulů různých tvarů a výšek. Tvarově odkazuje na tradiční katalánské statky (masias), které se v průběhu generací organicky rozrůstaly podle potřeb rodiny.
Odpověď na klima i geometrii místa
Dům je vyzdvižen 1,2 metru nad terén, protože se nachází v nejnižší části obce, kam přirozeně stéká dešťová voda směrem k řece. Zvýšená poloha zároveň chrání stavbu před silným severním větrem.
„Rozčleněné objemy reagují nejen na trojúhelníkovou parcelu, ale i na fragmentovanou strukturu venkovské zástavby. Díky tomu dům působí přirozeně a nenásilně zapadá do okolní krajiny,“ vysvětlují architekti.
Dům je postaven z místních a přírodních materiálů – korku, vápenné malty a adobe. Hydraulické dlaždice i ručně vyráběná keramika se objevují na podlahách, soklech, fasádách i v detailech. Interiér je definován dřevem, a to nejen jako konstrukčním prvkem, ale i jako materiálem nábytku.
Tradiční řemeslo zde doplňují moderní technologie. Okenice jsou motoricky ovládané a napojené na chytrý systém, který automaticky reaguje na slunce a vítr. Okolí domu je vysypáno keramickým štěrkem, jenž podporuje přirozené vsakování vody a uzavírá promyšlený systém hospodaření s deštěm.
