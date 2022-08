Šéf Linde Gas Petr Partsch: Jen za elektřinu letos zaplatíme miliardu. A příští rok bude náročnější

Společnost Linde Gas dodává řadě firem v různých odvětvích technické plyny. A jako taková patří k největším spotřebitelům elektrické energie u nás, což se projevuje na jejích aktuálních nákladech. „Ačkoli jsme elektřinu nakoupili ještě relativně výhodně, náklady vzrostly o 70 procent. A příští rok bude růst pokračovat. Možná až trojnásobně,“ říká generální ředitel Linde Gas ČR v rozhovoru pro newstream.cz, kde také prozrazuje, že již nyní pociťuje pokles poptávky v celé řadě odvětví.

Hlavním tématem současnosti je ruská válka vůči Ukrajině a na ni navázané problémy globální ekonomiky, jako je zejména prudký růst cen v podstatě ve všech ekonomických odvětvích. Jaký má na vás vliv?

Válečný konflikt na Ukrajině řadě firem prodlužuje nebo přinejmenším výrazně komplikuje ekonomickou rekonvalescenci po covidové pandemii. Samozřejmě se znepokojením sleduji vývoj a nepříznivé ekonomické predikce expertů, které se reálně naplňují i u nás v praxi. Růst cen energií má na nás mnohem větší vliv než na ostatní zákazníky, kdy podíl elektřiny na celkových nákladech tvoří zhruba polovinu. Obecně platí, že v celé ekonomice se musí obnovit cenová stabilita. Bez toho se nevrátíme ke skutečnému a výraznému růstu. My vidíme, že první čtvrtletí 2022 bylo z hlediska celého průmyslu ještě dobré. V druhé polovině roku očekáváme jen slabý růst.

Promítne se to do ekonomické situace Linde?

Linde je společnost, která je ekonomicky v dobré kondici, ale samozřejmě náš úspěch je měřený úspěchem našich zákazníků. Viděno dlouhodobou optikou je patrné, že navrácení ekonomiky do předpandemické kondice potrvá minimálně dalších několik let.

Pociťujete již zpomalení ekonomiky?

Do určité míry ano. Díky dlouhodobým investicím do výrobních kapacit v Česku sice nejsme u většiny produktů závislí na dodávkách ze zahraničí, ale potíže se začínají projevovat u našich zákazníků. Nejvíce zákazníků máme z oblasti metalurgie, strojírenství včetně automotive, kde jsou již trendy nižší poptávky docela patrné. A to samozřejmě bude mít řetězový dopad napříč průmyslem. Vzhledem k mnoha pohybům a nepředvídatelným trendům v oblasti ekonomiky je smysluplný odhad budoucího vývoje téměř nemožný.

Máte vy sami v Rusku nebo na Ukrajině nějaké závody?

Linde má v Rusku dlouhodobě své obchodní zastoupení a výrobní kapacity. V souladu se všemi platnými restrikcemi jsme ukončili jakékoliv rozšiřování těchto kapacit a přerušili všechny typy spolupráce a podpory z jiných zemí skupiny Linde, kde restrikce platí.

Na Ukrajině podnikáme také. Některé naše závody už byly zasaženy dopady války a jsou odstavené z provozu. Velmi dobrou zprávou je, že v této chvíli jsou všichni naši zaměstnanci v pořádku. Jejich rodinným příslušníkům v případě zájmu poskytujeme na náklady Linde ubytování v ČR a na Slovensku (Petr Partsch je generální ředitel Linde Gas ČR a zároveň manažer Clusteru CZE&SVK – pozn. red.). A v rámci skupiny Linde i v dalších zemích. V rámci možností pomáháme ukrajinským kolegům také při zásobování jejich zákazníků nebo dodávkami kyslíku pro zdravotnictví.

Firmy často rostoucí náklady přenášejí na ostatní

Dalším klíčovým tématem je zvyšování cen energií, primárně elektrické. Jaké jsou dopady v tomto ohledu?

Linde patří do první desítky největších spotřebitelů elektrické energie v ČR. Potřebujeme ji zejména pro výrobu kyslíku, dusíku, argonu nebo C02 a do plníren, kde plyny stlačujeme až na 300 bar. Ročně tak spotřebujeme asi 500 GW, přičemž ceny elektřiny oproti loňsku skokově vzrostly až o 70 procent. Sice se nám podařilo nakoupit elektřinu ještě za příznivější ceny, ale i tak letos zaplatíme jen za elektřinu 1,1 miliardy korun. Bohužel už teď vidím, že tyto náklady porostou i v příštím roce, a to téměř na trojnásobek.

A zdražování v dalších oblastech, zejména cen ropy a zemního plynu?

Další růst vstupů je hrozbou pro ekonomiku, přičemž už nyní je zřejmé, že mnohé suroviny dále zdražují a ještě budou. Firmy si navzájem na sebe v různé míře postupně tuto zátěž přenášejí, ale inflace a zdražování peněz začínají prohlubovat pokles spotřeby a investic a ekonomika kvůli tomu začíná zpomalovat.

Stále častěji se mluví o vodíku jako o palivu budoucnosti. Vnímáte to tak? Kde by se mohl vodík prosadit?

Dnes existuje celá řada rozpracovaných projektů, které se zabývají využitím vodíku, a to nejen pro použití v průmyslu, ale také v oblasti tzv. vodíkové mobility. Aby došlo ke kýženému efektu, tedy snížení emisí CO2, musí se podle mého názoru v blízkém budoucnu vyrábět vodík přímo na místě spotřeby. To v současné době znamená většinou instalaci elektrolyzéru napojeného na elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Nyní se většina projektů v oblasti H2 mobility zajišťuje pomocí přepravy stlačeného vodíku v trajlerech, které vozí běžný silniční tahač. To samozřejmě k dekarbonizaci nijak zásadně nepřispívá. Často se přepravuje dokonce tzv. šedý vodík, který je vyroben ze zemního plynu nebo ropy. Věřím, že vodík má budoucnost v průmyslu a u velkých dopravních prostředků. Oproti elektrické energii je však jeho složitá cesta od jeho výroby, naplnění vozidla a pak přeměnu na elektrickou energii, mnohem méně efektivní.

Za covidu vzrostla poptávka po kyslíku pětinásobně

Před válkou tu naopak řádila koronavirová pandemie se všemi důsledky jak na chod společnosti, tak i na ekonomiku. Vy kromě jiného také dodáváte do nemocnic medicinální kyslík na podporu dýchání. Kolik kyslíku jste za tu dobu do nemocnic v Česku dodali? A bylo to zásadně více než mimo pandemickou dobu?

Poptávka po medicinálním kyslíku nejen v Česku v době pandemie byla extrémní jak v kapalné, tak v plynné podobě. Oproti běžné situaci se objemy produkce zvedly až pětinásobně. Covid tady s námi bude asi už navždy, ale zatím to vypadá, že jeho další vlny budou mít díky různým opatřením a nabytým zkušenostem neporovnatelně menší důsledky ve všech oblastech. Z našeho pohledu tedy na počty pacientů v nemocnicích, kteří by potřebovali medicinální kyslík.

A když sečtete nárůst této poptávky a naopak pokles průmyslu, jak se pandemie celkově podepsala na byznysu a hospodaření Linde Gas v Česku?

Dopady pandemie byly značné a odpovídaly poklesu spotřeby našich zákazníků v průmyslu, ale také ve výrazné míře například v gastronomii a výrobě nápojů. Sice rostla spotřeba medicinálního kyslíku, na druhou stranu nás nouzový režim provozu firmy, ale i horší výsledky, přiměly ke skokové změně v úrovni digitalizace našich procesů. Z této změny nyní profitujeme, protože hospodářství ani nadále, bohužel, není a nebude na úrovni před covidem, a proto je tato optimalizace vítaná pro zdárné zvládnutí následujícího období.

Řídící středisko v Ropici působí jako ze sci-fi

Když mluvíte o inovacích, za vybudování řídícího střediska v Ropici jste získali cenu Průmysl 4.0 od Svazu průmyslu a dopravy. V čem je tak unikátní?

Ano, odnesli jsme si prvenství za unikátní projekt v Ropici, kde umělá inteligence hlídá výrobu technických plynů pro desítky závodů Linde z celého světa. Jde o využití systému nazvaného PlantWatch, který je příkladem využití nových digitálních technologií v praxi. Systém PlantWatch je jako sci-fi uvedené do reálného života, zněl komentář odborné poroty. Je to trochu nadnesené, nicméně trefné přirovnání.

ROC centrum je dlouhodobě úspěšný koncept centralizace řízení výroby na desítkách výrobních zařízení formou dálkového monitoringu a automatického řízení různých pohonů, kompresorů a ostatních zařízení. To s sebou ale také přináší neustálé a rychle rostoucí množství informací a objemů dat, která musí operátoři sledovat a zpracovávat. Autonomní systém PlantWatch dokáže díky schopnosti strojového učení tato data permanentně monitorovat a vyhodnocovat, sám také umí detekovat vzniklé odchylky. O těchto odchylkách okamžitě informuje operátory a zároveň určí, kde vznikají, a nasměruje k jejich řešení.

Přišli jste v důsledku utlumení ekonomiky či naopak v důsledku současného zdražování o nějaké významné zákazníky nebo je váš byznys anticyklický?

Dodáváme plyny velkým firmám, jako jsou Třinecké železárny, středním podnikům i soukromým osobám. Díky velikosti a rozmanitosti – bez technických plynů se dnes neobejde skoro žádný průmyslový segment – se případné výkyvy v jednom segmentu nahrazují jinými. Náš výkon je úzce spjatý s průmyslovou produkcí v ČR a jejím vývojem. Po velmi úspěšných letech, které trvaly až do začátku covidu, se tak nacházíme ve fázi určitého ochlazení, které zcela nahradit nelze. Nicméně nadále intenzivně vyvíjíme v rámci koncernu nové technologie v oblasti aplikací technických plynů s důrazem na dekarbonizaci, ale i produktivitu procesů u našich zákazníků. Se stejným zaměřením vylepšujeme procesy v naší výrobě a distribuci. Jsme tak připraveni na opětovný růst, ve který pevně věříme.

Poněkud překvapivý je neustálý nedostatek pracovníků pro většinu profesí. Má na to jistě vliv i demografický vývoj, nicméně odhaduji, že se tento trend do konce roku bude měnit.

Nabízíme i čistě zelené produkty

Podle odborníků bude v následujících letech jedním z hlavních faktorů pro úspěšné podnikání naplňování takzvaných ESG kritérií, neboli udržitelnost. Jak se Linde Gas staví k této oblasti?

Začátkem loňského roku jsme se pochlubili tím, že prvním zákazníkům dodáváme zelené produkty, které jim pomáhají snižovat uhlíkovou stopu. V praxi to znamená, že naše produkty jako zkapalněný kyslík, dusík a argon nabízíme nově také jako zelené produkty, kdy při jejich výrobě používáme výhradně elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Máme certifikaci na nákup energií, výrobu i výpočet úspory CO2. Zákazník se tak každý měsíc dozví, o kolik tun CO2 snížil svou uhlíkovou stopu. Brzy začneme takto vyrobené plyny plnit i do lahví.

Samozřejmě se také zabýváme i dalšími projekty, které by mohly v budoucnu snížit i naši energetickou náročnost. Příkladem může být využití odpadního tepla vznikajícího při kompresi vzduchu nebo při výrobě acetylénu, optimalizace spotřeby chladící vody, využití solární energie pomocí panelů na střechách našich budov nebo program Zero Waste, který postupně snižuje odpady vznikající při výrobě.

Tím se dostáváme k investicím. Loni jste v pražském areálu dokončili novou plnírnu speciálních plynů za 10 mil. eur. Jak funguje?

Jsme rádi, že v rámci skupiny Linde padla volba na Českou republiku. Je pro naši zemi skvělé, že právě zde investuje do nových projektů s vysokou přidanou hodnotou. Závod zajišťuje potřebnou flexibilitu a pokrytí nárůstu spotřeby kalibračních a jiných vysoce čistých plynů a jejich směsí, které nyní dodáváme z Prahy do Evropy a na Blízký východ. Investice přinášejí také nová pracovní místa, pražský závod jich vytvořil 25 a v již zmíněném ROC centru najde práci dalších 50 nových pracovníků.

Petr Partsch

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. Kariéru v Linde zahájil v roce 1995 jako obchodní zástupce. Poté působil na vícero manažerských postech v Česku a na Slovensku a od září 2019 zastává pozici generálního ředitele společnosti Linde Gas a.s., která je předním výrobcem technických plynů.

