Němci musí snížit spotřebu energie o 20 procent. Hrozí jim nedostatek plynu

Lidé v Německu budou muset kvůli klesajícím dodávkám ruského plynu snížit spotřebu energie nejméně o 20 procent, aby země zabránila tomu, že bude mít v prosinci nedostatek plynu. Řekl to šéf německého síťového regulátora Klaus Müller.

Ruský Gazprom snížil dodávky plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream 1 na 20 procent kapacity. Zvýšil se tak tlak na největší evropskou ekonomiku, aby šetřila plyn na zimu. Podle Müllera lze v tomto případě zabránit nedostatku pouze v případech, že spotřebitelé sníží spotřebu alespoň o 20 procent. V ostatních scénářích hrozí nedostatek plynu v prosinci nebo budou na konci nadcházejícího topného období nízké zásoby.

Podle Müllera by Německo také mělo snížit vývoz plynu do sousedních zemí o 20 procent a dovézt deset až 15 gigawatthodin plynu, aby se vyhnulo nedostatku. „Pokud nebudeme hodně šetřit a nezískáme žádný další plyn, budeme mít problém,“ prohlásil.

Německo minulý měsíc zvýšilo svůj cíl naplnění zásobníků plynu. Do 1. září chce mít zásobníky plné ze 75 procent a do 1.října z 85 procent. Do 1. listopadu pak chce mít zásobníky plné z 95 procent. Země také představila opatření na úsporu energie.

Podle vládního plánu pro stav nouze budou v případě výpadku dodávek plynu mít přednost soukromé domácnosti. To ale podle Müllera neznamená, že domácnosti mohou v takové situaci nadměrně topit. „V zájmu zajištění pracovních míst se domnívám, že úsporná opatření pro soukromé domácnosti jsou legitimní,“ prohlásil.

Zajištění plynu z domácích zdrojů frankováním, jak požadují někteří regionální politici, podle Müllera nevyřeší problém s nedostatkem plynu pro dvě nadcházející zimy, kdy bude Berlín stále závislý na Ruském plynu. Odmítl však říct, že je možné prodloužení životnosti zbývajících německých jaderných elektráren. Odkázal na očekávané výsledky zátěžového testu, které provádí vláda, aby na tuto otázku odpověděla, napsala agentura Reuters.

