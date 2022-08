Šéf Amazonu Michal Šmíd: Od začátku války lidé skupují solární panely

Pandemie a válka patří mezi černé labutě, které zásadně ovlivňují globální obchod. Výrazně se to projevuje na tržbách e-shopů v čele s Amazonem, jenž zbrzdil růst. „Pokud by někdo očekával, že v necovidovém roce následujícím po covidovém roce porostou objemy stejným způsobem, jako rostly předtím, tak se samozřejmě mýlí. Z čísel evropského trhu, která já vidím, tak na objemech pořád proti rekordnímu roku 2021 rosteme,“ prozrazuje šéf českého Amazonu Michal Šmíd.

Když jsme se domlouvali na rozhovoru, byl jste na otcovské dovolené.

Byl jsem, teď už nejsem. Šest týdnů jsem se věnoval nejmladšímu synovi.

Jak to v koroporátu, jakým Amazon je, funguje?

Já jsem se rozhodl, že se úplně neodstřihnu. Někteří naši kolegové to dělají a je to úplně v pořádku. Je to dobře, protože se potom naplno věnují potomkům. Já jsem to udělal takto i proto, že jsem si tu dovolenou vzal až rok po narození syna a veškerý progres za těch šest týdnů byl okamžitě vidět. Například během té doby začal chodit. Tento benefit, který Amazon nabízí, byl fantastickou zkušeností. V poslední době jej využívá dost zaměstnanců. Vlastně spolu se mnou na otcovskou dovolenou šel jeden můj přímý podřízený, který se tedy odstřihnul úplně. Když se vrátil, říkal, že to je jako příchod do nového světa.

Jaký progres udělá firma jako Amazon za těch vašich šest týdnů dovolené? A zároveň jak rychle se vlastně valí váš sektor?

Ta rychlost je ohromná. Samozřejmě to neznamená, že se tady konkrétně v Amazonu v Dobrovízi všechno promění, ale jsme jinde. Dokončila se celá řada rozpracovaných projektů, zejména v oblasti udržitelnosti. Například nově téměř rušíme jednorázové kelímky na kávu a nahrazujeme je klasickými omyvatelnými, a uvedli jsme do provozu také elektrické nabíječky pro auta a kola. A někteří zaměstnanci začali jezdit do práce na elektromotorkách.

A změny v samotném fungování firmy?

Posouvají se objemy, momentálně jste přijel do toho, kdy vrcholí Prime Day, takže nyní je budova plná produktů i zaměstnanců. Na to jsme se chystali v době ještě, než jsem si vzal volno. Takže když se vrátil, zjišťoval jsem, jak se změnily odhady Prime Day oproti původním projekcím.

A změnily?

Moc ne. Řekněme, že očekávání před sedmi týdny a nyní jsou stejná. To je dobrá zpráva, protože neprožíváme žádný dramatický dopad na operational. Samozřejmě se může stát a v minulosti se to skutečně stávalo, že projekce dramaticky měníme. Nikdo nepočítal s válkou na Ukrajině, která německý trh ovlivňuje zcela zásadně. O dva roky předtím covid, podobná situace, zásadní změna všech plánů. Náš plánovací tým používá na výpočty předpokládaných objemů velmi složité algoritmy, historickou zkušenost, vypočítává pravděpodobnost. Samozřejmě ne vždycky se to podaří, ale nejčastěji to je přesně kvůli takovýmto neočekávaným vstupům.

Jak uživatelé zareagovali na covid, si asi všichni pamatujeme. Sám jsem kupoval přes Amazon respirátory. Jak tedy Evropané zareagovali na válku na Ukrajině?

Chování evropských zákazníků se lehce změnilo. Válka na Ukrajině způsobila nejistotu jednoznačně v oblasti energií. Nikdy v minulosti jsem neviděl mezi nejprodávanějšími produkty například mobilní solární panely spolu s bateriovými úložišti, což se během posledního Prime týdne stalo.

České e-shopy po loňském rekordním roce letos prožívají první propady v historii. Pociťujete to také?

Takhle: pokud by někdo očekával, že v necovidovém roce následujícím po covidovém roce porostou objemy stejným způsobem, jako rostly předtím, tak se samozřejmě mýlí. Z čísel evropského trhu, která já vidím, tak na objemech pořád proti rekordnímu roku 2021 rosteme. Růst se opravdu zpomaluje, uvidíme, jaký bude celý rok. Ten odhadovat zatím nechci. A rovnou říkám, že například Amerika prožívá úplně jinou situaci. Například tam na ně skutečně tak silně nedopadá krize. Ať už ta inflační, tak i ta způsobená válkou na Ukrajině.

A vaše projekce pro Vánoce?

Pořád vidíme růst. Ale samozřejmě uvidíme, co všechno do toho vstoupí na podzim. Ale řekl bych to asi jinak. V covidovém roce jsou velmi malé rozdíly mezi peakovými sezonami a zbytkem roku. V necovidových letech byly tyto rozdíly ohromné. A bylo to vidět i na kapacitě našich budov, kdy jsme vlastně pořád jeli na téměř maximální kapacitu. V současnosti už na maximální kapacitě nejsme. Ale není to jen změnou návyků zákazníků, ale Amazon v Evropě posílil celou síť.

Většina firem má v současnosti problém s dostatkem pracovníků, pociťujete to také?

Teď jsme nabírali před Prime Day a budeme nabírat před Vánoci. Zaměstnanci, to jsou naše zlato.

Kolik lidí nyní Amazon v Česku zaměstnává?

Úplně přesná čísla vám neřeknu, ale momentálně jsme na třech tisících stálých zaměstnanců tady v Dobrovízi a na vánoční sezónu budeme nabírat ještě další dva tisíce agenturních pracovníků. Další stovky míst vzniknou v novém provozu v Chomutově. Třináctset zaměstnanců máme v korporátní budově v Praze na Rustonce. Až otevřeme nové robotické centrum v Kojetíně, bude se jednat o další cca dva tisíce lidí.

To je dáno nějakými moderními technologiemi?

Vlastně to je jednoduché. Když si představíte běžný obchod s uličkami, tak tady je to podobné. Máte regály a uličky. Ale my ty uličky nepotřebujeme, když budou ty regály samy pohyblivé a jezdit k našim lidem. Vlastně si to představte jako v obchodě, kde byste stál u kasy a zboží k vám samo přijelo podle vašeho seznamu. Rozdíl v rozloze půdorysu je 50 procent při zachování stejného objemu zboží.

Také tam řešíte udržitelnost?

V Kojetíně budeme mít dokonce velkou solární elektrárnu, čtyřmegawattovou, přemýšleli jsme nad tím, jestli něco podobného nepůjde i tady v Dobrovízi, ale zjistili jsme, že to stavebně není možné. Musela by se výrazně vyztužit střecha a my tady jsme samozřejmě v pronájmu a majitel v tuto chvíli nad ničím podobným neuvažuje.

Stíhají se stále všechny termíny? Přeci jen současná situace řadu staveb protahuje a prodražuje.

Ano, stavba by měla být předána ještě během prázdnin včetně komunikací a parkoviště. Pak se budou instalovat veškeré technologie, ale ani tam se žádnými průtahy nepočítáme. Otevřít bychom měli příští rok.

Promítl developer případný nárůst nákladů do nájmu?

My máme dlouhodobé smlouvy, k žádnému navýšení nedošlo.

Přemýšlíte již nad dalšími lokalitami pro budoucí budovy?

Jak jsem už zmínil, v říjnu bude zahájen provozu, kde se budou vyrábět potisky triček a doplňků na zakázku v rámci Merch by Amazon. A příští rok budeme také otevírat nové robotické centrum v Kojetíně. To bude velká věc a na to se teď soustředíme.

Poslední otázka: Jaký je Jeff Bezos šéf?

Tak on už je náš důchodový šéf. Už máme Andyho Jassyho, Jeff už skutečně na řízení firmy nemá žádný aktivní vliv. Já jsem byl v Seattlu na jedné jeho přednášce. Ruku jsem si s ním nepotřásl, to ne. Ale s Davem Clarkem jsme vedli velmi intenzivní debatu na jednom manažerském programu, kde jsme řešili jeden projekt a tyto nejvyšší osobnosti firmy vám k vašemu návrhu řešení potom dávají zpětnou vazbu. Vždycky velmi konstruktivní.

Michal Šmíd

Po zisku inženýrského titulu na ČVUT v oboru materiálového inženýrství a studoval na švédské Uppsala University. Před nástupem do Amazonu získal dvanáct let zkušeností na manažerských pozicích v technologicky zaměřených společnostech. V Amazonu vystřídal hned několik manažerských funkcí, zároveň se podílel na spuštění distribučního centra v Dobrovízi. Ve společnosti Amazon má na starosti kompletní řízení společnosti Amazon na českém území. Věnuje se strategickému i finančnímu plánování, řízení projektů, mentoringu a motivaci lokálního týmu.

