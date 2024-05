Po Česku i Evropská unie. Voice of Europe a Marčevský s Medvedčukem jsou na sankčním seznamu

Evropská unie rozhodla na návrh Česka o zařazení tří subjektů na unijní sankční seznam. Jde o mediální platformu Voice of Europe a proruské ukrajinské podnikatele Arťoma Marčevského a Viktora Medvedčuka. Informovalo o tom české ministerstvo zahraničí na sociální síti X.

Reklama

Česká vláda zapsala Voice of Europe i oba podnikatele na národní sankční seznam už na konci března, podle českých tajných služeb šlo o proruskou síť, která se pokoušela ovlivňovat politiky v několika evropských zemích.

„Na sankční seznam Evropské unie se na návrh Česka dostaly tři subjekty pracující ve prospěch kremelského režimu. Veškerá omezení, která již vůči nim uplatňovalo Česko, jsou teď platná pro všech 27 členských států EU," uvedla česká diplomacie.

Pro Medvedčuka a Marčevského to znamená zákaz vstupu do všech členských států Evropské unie a tranzitu přes jejich území. „Zároveň jsou všem třem subjektům v celé EU zmrazeny veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje,” dodal Černínský palác.

U německé AfD je živo. Z boje o evropský parlament odstupuje lídr Krah, Bystroň pozastavil kampaň Politika Kampaň před volbami do Evropského parlamentu pozastavil po lídrovi kandidátky Alternativy pro Německo (AfD) Maximilianu Krahovi také spolkový poslanec a dvojka na seznamu AfD Petr Bystroň. Sdělil, že pauzu v kampani učinil z rodinných důvodů. Bystroň, který je českého původu, čelí podezření, že dostával úplatky od proruské sítě. Poslanec to opakovaně popřel. ČTK Přečíst článek

Česká diplomacie se nevzdává

Původně se měla omezení proti Voice of Europe a dvěma podnikatelům objevit v nyní projednávaném čtrnáctém balíčku protiruských sankcí. Ten by měl zahrnovat i další opatření omezující Rusku příjmy z vývozu paliv, konkrétně ruského zkapalněného zemního plynu (LNG), ale například i zákaz dovozu ruského hélia. Protože jsou to komplikovaná témata, sankce by se nestihly dojednat do evropských voleb, které se uskuteční na začátku června. Opatření tak byla z balíčku vyjmuta, projednána ve zrychlené proceduře a schválili je už během svého dnešního jednání v Bruselu unijní ministři zahraničí. Česko na schůzce zastupuje šéf diplomacie Jan Lipavský.

Česko už několik měsíců navrhuje ještě i další omezení, konkrétně pohybu ruských diplomatů v schengenském prostoru. „To se nám zatím nedaří prosadit, nicméně je to návrh, o kterém pravidelně mluvím, přesvědčuji kolegy,” uvedl Lipavský. Dodal, že se už daří vytvářet skupinu zemí, které s návrhem souhlasí. „Budu to dál (nadnášet), rozhodně to nevzdávám,” dodal.

Dezinformace i hackerské útoky. NATO znepokojuje ruský vliv v Česku, Slovensku a dalších státech Politika Severoatlantickou alianci znepokojuje nedávná škodlivá činnost na území členských států bloku, která je součástí ruských hybridních aktivit, uvádí v prohlášení. Text zmiňuje Česko, Estonsko, Německo, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Británii. Ruské počínání neodradí spojence od další podpory Ukrajiny, píše se v dokumentu. ČTK Přečíst článek