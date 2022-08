Palivové dříví dvojnásobně zdražilo, lesníci i tak zažívají výrazně vyšší poptávku

Průměrná cena palivového dříví v druhém čtvrtletí meziročně stoupla na 1001 korun za metr krychlový, což je nárůst o 111 procent. Cena se zvyšuje od začátku roku. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Soukromé firmy i Lesy ČR pozorují výrazný nárůst poptávky po dřevu, lidé se zásobují nejen na zimu, ale i na další roky.

Od začátku roku se prodalo 68 409 metrů krychlových palivového dříví. Loni se za stejné období prodalo 128 244 metrů krychlových. Lesy ČR podle aktuálního ceníku prodávají metr krychlový palivového dříví za 850 korun bez DPH. Podle mluvčí Evy Jouklové podnik v souvislosti s energetickou krizí eviduje nárůst poptávky zhruba o třetinu. Levnější zdroje energie hledají hlavně fyzické osoby, které topí v domácnostech.

Lesnická firma Uniles, která dodává palivové dříví výhradně domácnostem, uvedla, že zaznamenává ohromnou poptávku. Ta se každý měsíc zvyšuje a je přibližně trojnásobná proti letním měsícům v minulém roce.

Podle vedení společnosti se lidé v obavách z energetické krize zásobují nejen na zimu, ale i na další roky. "Lidé v obavách z energetické krize se předzásobují nejen na následující zimu, ale i na dva až tři roky dopředu. V současné době máme čekací dobu přibližně dva měsíce, a proto zvažujeme nákup dalšího štípacího automatu. Cena palivového dřeva na třetí čtvrtletí vzrostla oproti konci června přibližně o deset procent. Zájem je i tak o všechny druhy i sortimenty. Nahoru jdou i ceny pelet," uvedla firma.

Proti prvnímu čtvrtletí průměrná cena dřeva podle ČSÚ vzrostla o 33 procent, v prvním čtvrtletí proti předchozímu období vzrostla 31 procent. Loni stál metr krychlový v druhém čtvrtletí průměrně 473 korun. V loňském roce ceny palivového dříví čtvrtletně rostly o méně než deset procent. Za loňský rok byla průměrná cena za metr krychlový 503 korun.

