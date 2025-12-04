Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Všichni zákazníci milují slevy. Musíte ale vědět, jak je oslovit, říká šéf Allegra

Všichni zákazníci milují slevy. Musíte ale vědět, jak je oslovit, říká šéf Allegra

Giuseppe Panarese - viceprezident pro mezinárodní 1P (vedení přímého prodeje online tržiště) evropského online tržiště Allegro
Se svolením Allegro
Newstream & Partner, tmv

V Česku vedle e-shopů působí už i řada online tržišť. I pro ně ale platí evropská pravidla a je třeba, aby tržiště, která chtějí působit v Evropě, tato pravidla respektovala, zdůraznil v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Giuseppe Panarese, viceprezident pro mezinárodní 1P (vedení přímého prodeje online tržiště) evropského online tržiště Allegro, které nyní působí především ve střední Evropě.

Nedávno se rozjela kauza kolem otevření kamenného obchodu čínského online tržiště v Paříži. Obáváte se asijských tržišť, jako je Shein či Temu?

To není o strachu. Je to o tom, abychom všichni hráli podle stejných pravidel. Existují přísná pravidla a regulace, podle nichž v Evropě e-shopy a platformy fungují a která musí evropské obchody plně respektovat. A pak jsou tady mimoevropští obchodníci, kteří se jimi neřídí a čekají, jak na to Evropa zareaguje.

Allegro funguje pod přísnými pravidly Evropské unie, včetně nařízení o digitálních službách (DSA), ochrany spotřebitele a předpisů o bezpečnosti výrobků. Tento závazek je podpořen činy: jen v roce 2024 jsme zablokovali přes 122 milionů pokusů o zalistování nevyhovujících produktů a odstranili či zastavili registraci více než 240 tisíc podezřelých prodejců, čímž se jasně odlišujeme od konkurence, která tyto požadavky nedodržuje.

A jak to obchodníci přijímají?

Je to složité téma. V integraci pravidel pro obchodníky jsme ale velice rychlí. Jsou jich tisíce, kteří u nás prodávají miliony produktů. I když nekontrolujeme každý jednotlivý produkt – což je vzhledem k obrovskému rozsahu naší platformy jednoduše provozní nemožnost, nikoliv otázka neochoty. Zásadní je, jak rychle zareagujeme, když je cokoliv v nepořádku. Řadě obchodníků se ale tyto věci kolem integrace nelíbí a ozývají se směrem k Evropské komisi, že to není vůči lokálním obchodníkům fér. Stěžují si, že musí dodržovat řadu pravidel, zatímco mimoevropští obchodníci nikoliv.

Primárně jde ale o kontrolu zboží a nikoliv o kontrolu samotných obchodníků?

Kontrola není to správné slovo. My v praxi ani nemůžeme naše obchodníky kontrolovat, jen jim poskytujeme prostor, kde mohou své produkty prodávat. Díky naší platformě se dostanou lépe ke svým zákazníkům. Dohlížíme na to, aby respektovali evropská pravidla a regulace, a pokud to nedělají, řešíme to. Zajímá nás, zda jde o potíže s kvalitou či fungováním produktu, nebo zda je problém mezi obchodníkem a zákazníkem. Těch potíží může být mnoho a stejně tak mnoho je i řešení. Důležitá je rychlost a ověření, že se funguje dle pravidel.

Jakou rychlost máte na mysli?

Většinou je to otázka hodin. Třeba když si zákazník stěžuje, že produkt není bezpečný, musí náš systém zareagovat rychle. Musí si ověřit, zda jde například o produkt, který má hodně pozitivních recenzí a nízkou reklamovanost, anebo naopak, zda jde opakovaně o stejné chyby. I kvůli tomu jsme investovali do automatizace procesů, abychom byli dost rychlí a dokázali tyto problémy odlišovat.

A proč ale v Česku popularita čínských platforem nyní tak roste?

Mimo jiné i proto, že tyto platformy investují obrovské peníze, a to nejen do reklamy. Nabízejí na trhu extrémně levné zboží, které láká zákazníky, aby se k nim alespoň podívali. V těchto technologiích jsou asijské platformy o mnoho let napřed než řada evropských a amerických hráčů. Problém je ale v tom, jak tyto funkcionality a data využívají. U diskontních cen není těžké získat pozornost. Je i snadné vyvolávat u zákazníků určité chování, protože víte, jak na ně, a víte, že zákazníci na slevy slyší a budou jen scrollovat a nakupovat, až se na tom mohou stát závislými. Je to jako droga. I proto máme v Evropě regulace, jinak by to dělali všichni. Ani velcí hráči, jako je Amazon či v Česku Alza, Rohlík nebo Allegro, takové mechanismy nevyužívají.

Když ale můžete své vysněné zboží koupit tak levně...

Ano, čínské platformy se chovají jinak než ty ostatní a nabízejí zákazníkům produkty jen za 20 nebo 50 korun. Málokterý zákazník se pak zabývá tím, jak je to vůbec možné a nakolik to může škodit jemu nebo jeho dětem. Spoustu lidí láká objednávat si takto levné zboží, aniž by se ptali, zda jsou dané výrobní materiály bezpečné pro zdraví, zda nejsou rakovinotvorné či jinak škodlivé. A nevadí jim pak ani to, že materiály a výrobní procesy evropským standardům neodpovídají. Na tyto otázky bychom se ale ptát měli a měli bychom trvat i na tom, aby tato pravidla dodržovali také oni.

Co říkáte na kritiku vůči tržištím, že se chovají jako e-shopy, ale nepřebírají právní odpovědnost podle EU?

Důležité je být informovaný o zákonných povinnostech a regulacích EU a ty respektovat. A musíme hlídat i to, jakým způsobem se chovají naši obchodníci k zákazníkům. Tržiště je ale nutné vnímat i jako prostor pro nové příležitosti. Můžete si otevřít účet a okamžitě své zboží prodávat. Zatímco když si otevřete vlastní e-shop na svém webu, potřebujete jednu zásadní věc, a tou je „traffic“, tedy přivést do svého obchodu zákazníky – a to platí jak pro e-shop, tak pro kamenný obchod. A protože my máme miliony zákazníků, kteří denně na Allegru hledají zboží, dokážeme zákazníky přivést i k malému obchodníkovi a on může ihned prodávat.

Ozývá se ale i kritika, že internetová tržiště ničí lokální byznys...

Pokud nás někdo kritizuje, že ničíme lokální ekonomiku, je to absurdní, protože je to spíš naopak. My de facto lokální byznys posilujeme, protože tisíce českých malých lokálních obchodníků přes nás prodávají na mnohem větším trhu, než je ten v jejich městě, a na který by sami nikdy nedosáhli. Když si jako český obchodník otevřete účet na Allegru, můžete oslovovat nejen české zákazníky, ale i ty ze Slovenska, Maďarska či Polska. Mohou tak dosáhnout až na 21 milionů zákazníků, které máme my jako Allegro. Potenciál je navíc obrovský. Podle našich dat se každá koruna, kterou prodejce vygeneruje na českém trhu, promítne do čtyř zlotých v Polsku.

Nedávno jste také integrovali Mall.cz. Co se tím v Allegru změnilo?

Od akvizice jsme hodně investovali a rok 2025 je pro nás spíše přechodový. Nejvíce jsme investovali do integrace Mall.cz do Allegra, která se dokončila v březnu. Původně jsme fungovali jako dva obchody, ale po integraci všech procesů a funkcionalit máme pro obojí jeden systém a ten funguje nejen v Česku a Polsku, ale i na Slovensku a v Maďarsku. Máme tedy jeden systém i jeden tým, který funguje mezi všemi zmíněnými trhy, což nám pomáhá růst. Celá integrace bude dokončená v roce 2026.

Jak se tedy daří vašemu byznysu v těchto dnech?

Teď je to dost náročné, i když pozitivním způsobem. V listopadu jsme totiž rozjeli předvánoční slevové akce Black Friday a předvánoční slevy. Čeští zákazníci milují slevy a my jim nyní nabízíme slevy mezi 30 a 50 procenty. Díky tomu máme denně obrovské množství objednávek a tato část roku je tak trochu bláznivá a blížíme se na hranu kapacity. Díky integraci ale máme i kvalitní logistiku a využíváme také logistické služby třetích stran.

A jaké jsou vaše další plány?

V budoucnu chceme mít kompletně unifikovaný systém v rámci celé společnosti. Plánujeme, že i v roce 2026 budeme růst dvouciferně nebo rychleji. Oproti minulosti se zaměřujeme i na udržitelný růst. Nezajímá nás jen růst pro růst, jako je tomu u některých hráčů třeba z Číny, ale jde nám o to, aby růst odpovídal principům udržitelnosti. Ohledně dalšího vývoje jsme optimističtí a investujeme velké množství peněz i do nových technologií.

Na kolik je tedy pro Allegro důležitý český trh?

Aktuálně je pro nás český trh velmi důležitý. Polský trh je sice náš největší, ale celkově máme přes čtyři miliony aktivních zákazníků ve středoevropském regionu mimo Polsko. A k růstu v Česku nám pomohla i akvizice Mall.cz a CZC. Máme tu také tisíce českých obchodníků a jejich počet neustále roste.

Zmínil jste, že čeští zákazníci milují slevy. Neříkejte, že ti z ostatních zemí je nemilují...

Pochopitelně je mají rádi všude, ale jsou v tom rozdíly. Rozhodně neplatí, že čeští a polští zákazníci jsou stejní, jak se někteří domnívají, protože mají k sobě jazykově i kulturně blízko. Zatímco čeští zákazníci milují slevové kupóny, polští reagují na přeškrtnuté původní ceny. Výsledek je sice stejný, ale komunikace se zákazníkem musí být jiná. Dalším rozdílem je i způsob platby: čeští zákazníci ještě stále hojně využívají možnosti balíku na dobírku, zatímco v Polsku se tato platba už dlouho nevyužívá. Pokud chcete být úspěšní v různých státech, musíte zákazníkům porozumět a vědět, co chtějí. Nemůžete používat stejný přístup ve všech zemích.

Francie zasáhla proti Sheinu. Nesmí v zemi podnikat, dokud si „neuklidí“ web

Francie zasáhla proti Sheinu. Nesmí v zemi podnikat, dokud si „neuklidí“ web

Zprávy z firem

Shein čelí dalšímu skandálu. Francie mu ve středu zakázala působit na svém území, dokud neprokáže, že jeho online tržiště splňuje evropské zákony. Stalo se to ve stejný den, kdy Shein otevíral svůj první kamenný obchod na světě, a to právě v Paříži.

ČTK

Přečíst článek

Stát by měl být k čínským e-shopům důslednější a přísnější. Obcházejí pravidla, říká Tomáš Prouza

Zprávy z firem

Umělá inteligence mění svět e-commerce od základů. Přináší revoluci do personalizace nákupního zážitku, zefektivňuje logistiku a otevírá cestu k novým obchodním modelům.

nos

Přečíst článek

Black Friday

Pět věcí, které si ohlídat při nákupech online

Money

Black Friday, tedy velké nakupovací šílenství je na spadnutí, odehraje se už tento týden. Z výkladních skříní kamenných obchodů i z e-mailových schránek na nás vyskakují slevy. I malí obchodníci, kteří celý rok klimbají, se zrovna kvůli této akci probudili. Pokud chcete nakupovat bezpečně online, je třeba ohlídat pět základních věcí - vaše zařízení, používané aplikace, vyhlédnutý e-shop, platbu a doručování. Tady jsme to pro vás s odborníky shrnuli.

Věra Tůmová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Kunovský odloží budoucí výstavbu. Byty v Praze opět zdraží

Kunovský odloží budoucí výstavbu. Byty v Praze opět zdraží
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Společnost Central Group Dušana Kunovského, největší stavitel bytů v hlavním městě, odkládá zahájení výstavby všech nových projektů. Stavebnictví se totiž podle něj nezdravě přehřívá a ceny stavebních dodávek nepřiměřeně rostou.

„Toto hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů v poslední době zásadně zvyšuje ceny nových bytů pro kupující. Ale to nechceme. Je to přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit ‚mokrým hadrem na hlavu‛ a dostat do normálu. Proto nyní o rok odkládáme zahájení všech našich nových staveb, které ještě nejsou v prodeji,“ říká Kunovský.

Výstavba tisíce bytů se odsouvá

Ceny stavebních dodávek se podle Kunovského dostávají na „neakceptovatelnou“ úroveň a situaci zhoršuje nedostatek lidí, kdy na trhu chybí řemeslníci i inženýři. Pozastavení se týká asi tisíce chystaných bytů. Jedním z odložených projektů je například další etapa Parkové čtvrti na Žižkově.

Všechny už běžící stavby, které jsou v prodeji, dále pokračují. U rozběhlých výběrových řízení firma do tří měsíců rozhodne, zda tyto stavby také o rok odloží, nebo zda je pustí do výstavby.

Krok Dušana Kunovského rozladil Asociaci developerů. „Přáli bychom si, aby diskuse o podobných krocích probíhala věcně, bez hledání viníků a bez vytváření konfliktů uvnitř sektoru. Developeři, stavební firmy a města jsou partneři, a všechny strany mají stejný zájem. Aby se v České republice mohlo stavět rychleji, kvalitněji a předvídatelněji,“ reagoval Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů.

Rozladěně reagoval i Svaz podnikatelů ve stavebnictví. „Rozhodnutí jedné firmy nevypovídá o celém stavebním trhu a určitě není v zájmu České republiky, aby se z něj stávalo politické nebo sektorové kladivo. Stavební firmy nejsou příčinou drahého bydlení ani hlavním limitem nové výstavby, uvedl Jiří Nouza, prezident svazu. 

Kunovský: Je to stejné jako v roce 2022

Současná situace je podobná té z roku 2022, kdy Central Group také o rok odložil zahájení výstavby dvou svých velkých projektů se sedmi sty byty. „Tenkrát to byl pro všechny šok a divili se, proč to děláme. Ale během tří až šesti měsíců nás celý trh následoval. A po roce zklidnění a vychladnutí stavebního trhu jsme jako první ve velkém spustili novou výstavbu,“ dodal Kunovský.

Největší rezidenční stavitel, stejně jako celý trh, nyní zažívá prodejní i stavební boom. Ve výstavbě má rekordních 3 200 bytů v osmi lokalitách Prahy. Na probíhajících stavbách spolupracuje s patnácti generálními dodavateli, kteří podle Kunovského „pochopili nutnost nabídnout investorsky akceptovatelné ceny“.

Tomáš Vavřík

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Také prodej nových bytů je v letošním roce rekordní. V Praze se prodalo za první tři čtvrtletí šest tisíc nových bytů, za celý rok se očekává prodejní rekord v rozmezí od sedmi a půl do osm tisíc bytů.

Povolování staveb je ostudné

Kvůli problémům s povolováním staveb zůstává nabídka bytů nedostatečná. Za první tři čtvrtletí byly povoleny necelé čtyři tisíce bytů. Poslední čtvrtletí přineslo nejhorší výsledek za posledních téměř deset let. „V metropoli, která má reálně přes 1,5 milionu obyvatel, bylo například za srpen povoleno jen 27 bytů. Takto nízká čísla jsou naprostou katastrofou pro budoucí rozvoj metropole i pro dostupnost bydlení,“ tvrdí Kunovský.

Výsledkem je meziroční růst cen nových bytů v Praze meziročně o deset procent, průměrná cena v metropoli dosáhla 173 tisíc korun za metr čtvereční. Další růst cen o pět až deset procent očekává společnost i v příštím roce.

Bytová výstavba

Bytů přibude, levnější ale nebudou. Developeři čekají další zdražování

Reality

Více než tři čtvrtiny developerských firem plánují v příštím roce zvýšit výstavbu nových bytů. Očekávají, že zájem o vlastní bydlení bude i nadále růst. Vyplývá to z průzkumu analytické společnosti CEEC Research, do kterého se zapojilo padesát developerů působících v České republice.

nst

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Bytová výstavba

Dalibor Martínek: Kdy bude v Česku dostupné bydlení? Až nás převezmou Němci

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Maďaři opět pomáhají Rusům. Chtějí žalovat Evropu kvůli plynu

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
nst
nst

Maďarský ministr zahraničí řekl ruské agentuře, že země podá žalobu k Soudnímu dvoru EU proti vedení EU, pokud se jí podaří zavést zákaz dovozu plynu a ropy z Ruska.

Maďarsko nepřijme „diktát“ vedení Evropské unie, které usiluje o úplný zákaz dodávek ropy a plynu z Ruska. Maďarský ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó, který se účastní zasedání ministrů zahraničí NATO v Bruselu, to řekl ruské agentuře TASS. 

V posledních týdnech proběhly konzultace mezi Evropskou komisí, Evropskou radou a Evropským parlamentem ohledně zákazu nákupu ruských energetických produktů. „Podle politické dohody, které mezi nimi bylo dosaženo, budou dodávky ruského plynu plynovody do Evropy zakázány od září 2027 a Evropská komise se také zavázala k zákazu dodávek ruské ropy. Rád bych zdůraznil, že schválení a provedení takového diktátu z Bruselu Maďarskem je nemožné,“ zdůraznil Szijjártó.

Ropovod Družba, Maďarsko
Aktualizováno

Evropa vypne ruský plyn. Nejpozději do dvou let

Politika

Evropské státy přehlasovaly odpůrce a schválily nejtvrdší energetický krok od začátku války. Zákaz ruského plynu i LNG má platit nejpozději od roku 2027 — s jedinou výjimkou v čase nouze.

ČTK

Přečíst článek

Ministr zadrnkal na populistickou notu - tvrdí, že tento plán by podkopal energetickou bezpečnost země a zdražil energii domácnostem. „Maďarsko zůstane fyzicky bez energetických zdrojů z Ruska. Bruselský diktát povede k tomu, že se někteří účastníci trhu a státy ocitnou vůči Maďarsku v monopolním postavení. To bude znamenat, že v důsledku prudkého nárůstu cen energií se maďarským domácnostem výrazně zvýší účty za elektřinu,“ vysvětlil Szijjártó.

Rada EU 20. října schválila postupný zákaz veškerého nákupu ruského plynu s účinností od 1. ledna 2028. Rozhodnutí se týká jak plynovodů, tak i zkapalněného zemního plynu. Plán Evropské komise rovněž požaduje zákaz dodávek ruské ropy od roku 2028. Diskutuje se také o zákazu jaderného paliva.

Fico se prý přidá

Maďarská vláda vyjádřila svůj záměr usilovat o výjimky z těchto pravidel pro sebe, ale dosud od vedení EU neobdržela žádné návrhy v tomto smyslu. Szijjártó podle TASS dodal, že Maďarsko podá žalobu u Soudního dvora EU proti vedení EU, pokud dodávky ropy a plynu z Ruska zakáže. „Pokud tento diktát z Bruselu vyústí v konečné rozhodnutí, okamžitě jej napadneme u Evropského soudního dvora. Okamžitě zahájíme soudní řízení a již jsme zahájili nezbytnou přípravnou právní práci,“ uvedl Szijjártó.

Ministr oznámil, že Maďarsko bude proti plánům vedení EU bojovat společně se Slovenskem. „Nejsme v tom sami, protože tento diktát představuje skutečnou hrozbu i pro Slováky. Je to útok na jejich energetickou bezpečnost a ekonomickou aktivitu. Proto jsme se rozhodli koordinovat naši probíhající právní práci a v tomto řízení u Evropského soudního dvora jednat společně,“ vysvětlil Szijjártó.

Poznamenal také, že Evropská komise se snaží zajistit, aby EU schválila plán na zákaz dodávek ruské energie nikoli jednomyslně, ale kvalifikovanou většinou, zdánlivě proto, že se nejedná o politické sankce, ale spíše o obchodní opatření. EK to dělá proto, že některé země využijí svého práva veta k zablokování její iniciativy.

Ropovod Družba, Maďarsko
Aktualizováno

Evropa vypne ruský plyn. Nejpozději do dvou let

Politika

Evropské státy přehlasovaly odpůrce a schválily nejtvrdší energetický krok od začátku války. Zákaz ruského plynu i LNG má platit nejpozději od roku 2027 — s jedinou výjimkou v čase nouze.

ČTK

Přečíst článek

Související

Zásobníky ropného gigantu Rosněfť na západní Sibiři.

Příjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu v únoru stouply, ale bylo to méně než loni

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme