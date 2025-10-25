Dalibor Martínek: Bytů víc nebude. Nemá je kdo stavět. Nejsou lidi
Prodej bytů v Praze letos míří k rekordu, kolem osmi tisíc jednotek. Ovšem nově povolených staveb není ani šest tisíc bytů. Developeři čerpají z minulých povolení, v současnosti se stavební úřady „zasekly“. Kvůli nepovedené digitalizaci odešla z úřadů spousta lidí, noví nepřicházejí. Ale developerům to vlastně vyhovuje. Ceny jdou nahoru, a hlavně, na novou výstavbu nemají lidi.
Jednou stránkou nedostatečné výstavby bytů v Česku je pomalé povolování a tím způsobený obří převis poptávky. Který zdražuje nové bydlení o deset až patnáct procent meziročně.
Je tu ovšem další fenomén, který výstavbu bytů brzdí. A to je nedostatek pracovníků ve stavebnictví.
Jak každý tuší, velkou částí těchto pracantů jsou Ukrajinci. Jak velká je to část vám žádný stavitel neřekne. Protože se pohybuje na hraně zákona. Většinou jde o agenturní pracovníky, za které investor neručí. Neodvádí ani sociální, ani zdravotní odvody.
Nájmy ve velkých českých městech vzrostly v letošním třetím čtvrtletí meziročně o tři až 14 procent. Nejvíce vzrostly ceny v pražských bytech o dispozicích 3+1 a 3+kk a následně 2+1 v Olomouci. Na zdražování měl vliv krom jiného také větší zájem studentů o bydlení v univerzitních městech. Mezičtvrtletně kvůli vyšší sezonní poptávce některé nájmy ve městech zdražily až o čtvrtinu. Hypotéka na pořízení bytu je ale v řadě případů téměř dvakrát dražší než měsíčné nájemné. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz.
Nájmy v poslední době opět zdražily. Někde až o 14 procent
Reality
Nájmy ve velkých českých městech vzrostly v letošním třetím čtvrtletí meziročně o tři až 14 procent. Nejvíce vzrostly ceny v pražských bytech o dispozicích 3+1 a 3+kk a následně 2+1 v Olomouci. Na zdražování měl vliv krom jiného také větší zájem studentů o bydlení v univerzitních městech. Mezičtvrtletně kvůli vyšší sezonní poptávce některé nájmy ve městech zdražily až o čtvrtinu. Hypotéka na pořízení bytu je ale v řadě případů téměř dvakrát dražší než měsíčné nájemné. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz.
Jenže i těchto lidí je málo. Nelze rozjet víc projektů výstavby bytů, nejsou lidi. Ano, úřady při povolování staveb fungují zvláště v Praze děsivě pomalu. Ale ono to vlastně hraje do karet developerům. Víc výstavby by nezvládli. „Dělníci vám jeden den přijdou do práce, ale druhý den už ne, protože jim někdo nabídnul o pár korun víc,“ stěžuje si Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential. Vyjádřil tak obecný sentiment na trhu. Nejsou lidé.
Problematikou se dlouhodobě zabývá i Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Podle statistik je podstav lidí ve stavebnictví asi sedmdesát tisíc. A školy nedodávají do této branže experty. „Musím zmínit naprosto nedostatečnou podporu všeobecného a technického vzdělávání na základních školách,“ říká opakovaně Jiří Nouza, prezident svazu. Česko se podle něj honí s ostatními státy ve statistikách vysokoškolsky vzdělaných lidí, reálná práce o odbornost však chybí. Podle něj by pomohla popularizace technického vzdělávání. A také uvolnění migrace zahraničních dělníků.
Výsledkem je, že sice letos padne rekord v prodeji nových bytů, ale dlouhodobě při rekordní zaměstnanosti není kapacita stavět víc. V Česku je druhá nejnižší míra nezaměstnanosti v rámci Evropy, 2,8 procenta. Ve Španělsku je to 11 procent, v Řecku deset. Prostě v Česku, kdo má ruce a nohy, pracuje. Stavební trh nemá kde brát. A to má před sebou velké výzvy, evropsky podporované projekty rychlodrah, výstavbu dálnic a Dukovany.Developeři hořekují nad neschopností státu povolovat novou výstavbu. Mají pravdu. Ale. Kdyby bylo povoleno třeba dvakrát tolik bytů než v současnosti, neměl by je kdo stavět.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?