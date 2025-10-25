Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Bytů víc nebude. Nemá je kdo stavět. Nejsou lidi

Výstavba nového Centra urgentní medicíny (CUM) v areálu Krajské nemocnice Liberec
Dalibor Martínek
Prodej bytů v Praze letos míří k rekordu, kolem osmi tisíc jednotek. Ovšem nově povolených staveb není ani šest tisíc bytů. Developeři čerpají z minulých povolení, v současnosti se stavební úřady „zasekly“. Kvůli nepovedené digitalizaci odešla z úřadů spousta lidí, noví nepřicházejí. Ale developerům to vlastně vyhovuje. Ceny jdou nahoru, a hlavně, na novou výstavbu nemají lidi.

Jednou stránkou nedostatečné výstavby bytů v Česku je pomalé povolování a tím způsobený obří převis poptávky. Který zdražuje nové bydlení o deset až patnáct procent meziročně.

Je tu ovšem další fenomén, který výstavbu bytů brzdí. A to je nedostatek pracovníků ve stavebnictví.

Jak každý tuší, velkou částí těchto pracantů jsou Ukrajinci. Jak velká je to část vám žádný stavitel neřekne. Protože se pohybuje na hraně zákona. Většinou jde o agenturní pracovníky, za které investor neručí. Neodvádí ani sociální, ani zdravotní odvody.

Nájmy v poslední době opět zdražily. Někde až o 14 procent

Nájmy ve velkých českých městech vzrostly v letošním třetím čtvrtletí meziročně o tři až 14 procent. Nejvíce vzrostly ceny v pražských bytech o dispozicích 3+1 a 3+kk a následně 2+1 v Olomouci. Na zdražování měl vliv krom jiného také větší zájem studentů o bydlení v univerzitních městech. Mezičtvrtletně kvůli vyšší sezonní poptávce některé nájmy ve městech zdražily až o čtvrtinu. Hypotéka na pořízení bytu je ale v řadě případů téměř dvakrát dražší než měsíčné nájemné. Vyplývá to z analýzy realitní platformy UlovDomov.cz.

Jenže i těchto lidí je málo. Nelze rozjet víc projektů výstavby bytů, nejsou lidi. Ano, úřady při povolování staveb fungují zvláště v Praze děsivě pomalu. Ale ono to vlastně hraje do karet developerům. Víc výstavby by nezvládli. „Dělníci vám jeden den přijdou do práce, ale druhý den už ne, protože jim někdo nabídnul o pár korun víc,“ stěžuje si Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential. Vyjádřil tak obecný sentiment na trhu. Nejsou lidé.

Problematikou se dlouhodobě zabývá i Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Podle statistik je podstav lidí ve stavebnictví asi sedmdesát tisíc. A školy nedodávají do této branže experty. „Musím zmínit naprosto nedostatečnou podporu všeobecného a technického vzdělávání na základních školách,“ říká opakovaně Jiří Nouza, prezident svazu. Česko se podle něj honí s ostatními státy ve statistikách vysokoškolsky vzdělaných lidí, reálná práce o odbornost však chybí. Podle něj by pomohla popularizace technického vzdělávání. A také uvolnění migrace zahraničních dělníků.

Výsledkem je, že sice letos padne rekord v prodeji nových bytů, ale dlouhodobě při rekordní zaměstnanosti není kapacita stavět víc. V Česku je druhá nejnižší míra nezaměstnanosti v rámci Evropy, 2,8 procenta. Ve Španělsku je to 11 procent, v Řecku deset. Prostě v Česku, kdo má ruce a nohy, pracuje. Stavební trh nemá kde brát. A to má před sebou velké výzvy, evropsky podporované projekty rychlodrah, výstavbu dálnic a Dukovany.

Developeři hořekují nad neschopností státu povolovat novou výstavbu. Mají pravdu. Ale. Kdyby bylo povoleno třeba dvakrát tolik bytů než v současnosti, neměl by je kdo stavět.

Česko obdrželo miliardy na dostavbu Pražského okruhu

Evropská investiční banka uvolnila Česku půjčku 5,1 miliardy korun na stavbu Pražského okruhu
Evropská investiční banka uvolnila Česku půjčku 5,1 miliardy korun na stavbu Pražského okruhu a pět miliard korun na železniční projekty. Poskytnutá půjčka je součást už dříve schváleného financování, na kterém se Česko s bankou dohodlo. Celkem by od banky na rozvoj dopravní infrastruktury mělo dostat 65 miliard korun.

Evropská investiční banka peníze poslala ministerstvu financí, které je prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) převede Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správě železnic. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) už dříve uvedl, že půjčka od banky je levnější než jiné způsoby financování stavby dopravní infrastruktury.

U Pražského okruhu poslouží půjčka od banky k financování stavby úseku mezi dálnicí D1 a Běchovicemi. „Tato investice pomůže omezit dopravní zácpy, zlepšit kvalitu ovzduší i celkově životního prostředí a posílit dopravu v České republice. Je to strategický krok vpřed pro místní i mezinárodní dopravu,“ uvedl viceprezident Evropské investiční banky Marek Mora. Banka upozornila, že Pražský okruh je součástí transevropských dopravních sítí (TEN-T).

Na stavbu Pražského okruhu by mělo Česko od banky získat ještě dalších pět miliard korun. Banka je uvolní v pokročilejší fázi realizace projektu. Úsek okruhu, který je nyní ve výstavbě, by měl být dokončen a uveden do provozu na přelomu let 2027 a 2028.

Správa železnic by měla půjčku využít k modernizaci páteřních i regionálních tratí a k nákupu vozidel údržby. Celkem by od Evropské investiční banky měla do roku 2027 získat půjčku za 55,3 miliardy korun. Projekty, do kterých investice půjdou, by měly být dokončeny do roku 2030.

Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Loni skupina v Česku podpořila projekty za 2,47 miliardy eur (62,6 miliardy korun). Proti roku 2023 se podpora zvýšila o třetinu.

Zprávy z firem

Pražský okruh má být kompletní v roce 2031, tedy 54 let od začátku stavby jeho prvního úseku, uvedl mluvčí projektu dostavby okruhu Martin Opatrný. Za poslední roky se podle něj projekt přizpůsoboval požadavkům na ochranu životního prostředí a stal se pro stát prioritou. Výstavba prvního úseku začala v roce 1977, zatím poslední část, o který se okruh rozrostl, byl otevřen před 15 roky, a to 20. září 2010. Po dokončení má mít asi 83,6 kilometru, teď je v provozu polovina.

