Na jaké podvody v e-shopech si dát letos před Vánoci pozor

Každý snad už dnes ví, že si má při nakupování dávat velký pozor na zloděje a v e-shopech na internetové podvodníky. Přesto se obětí podvodníků stává každoročně v předvánočním čase velké množství lidí. Zeptali jsme se proto bank, které podvody jsou při nakupování dnes „nejvíce v kurzu“ a co je třeba si nejvíce ohlídat, abyste si zbytečně nepokazili shánění dárků a nejhezčí svátky roku.

Generace našich prarodičů se při předvánočních nákupech mohla obávat okradení většinou jen od kapsářů. V dnešní době to už ale dávno není tou největší hrozbou, která při nakupování je. Vzhledem k tomu, že se za uplynulých pár desítek let výrazně změnil styl nakupování, placení a využívají se moderní technologie, sofistikovaných podvodníků, kteří si brousí zuby na vaše úspory, je dnes čím dál větší množství a ani nemusí být přímo v Česku. Období před Vánoci je pro podvodníky navíc nejvýnosnější, protože se hodně nakupuje a lidé jsou nepozorní a uspěchaní. O to více je nutné být právě nyní ještě ostražitější než v jiných částech roku.

Jaké podvody tedy před Vánoci nejvíce hrozí

Vánoční podvody z e-shopů a bazarů nejčastěji směřují na dražší typy dárků za nápadně výhodné ceny. Obvykle se to týká například mobilů, herních konzolí PlayStation či Xbox, Lega, Albi tužky nebo luxusnějšího zboží, u kterých podvodníci lákají na zajímavé slevy či dárky navíc. Michal Kuzmiak z Air Bank proto doporučuje nakupovat dražší zboží jen z renomovaných obchodů. Tím se vyhnete situaci, že objednáte zboží kvůli „výhodné“ ceně v neznámém obchodě, který je nespolehlivý nebo třeba ani neexistuje.

V Air Bank v minulosti totiž řešili takovýto případ například v souvislosti s otevřením nové parfumerie, kdy si lidé předpláceli možnost nákupu v nově otevřené prodejně za startovací ceny. „Na stránkách e-shopu se několik týdnů odpočítávalo, kolik chybí do otevření pobočky. Lidé nakupovali a těšili se na otevření pobočky a e-shopu. Nakonec z toho byly akorát škody za statisíce, protože se nic neotevřelo a celé to byl podvod,“ shrnuje Kuzmiak a připomíná, že opatrnost při nakupování online se podle něj vyplatí paradoxně i u vánočního cukroví či ořechů na jeho pečení.

Jedním z dalších velmi častých podvodů, souvisejících s nakupováním na internetu, bývá podle Michala Teubnera z Komerční banky i „Balíček na cestě“. Podvodníci se spoléhají, že téměř každý nějaký balíček v předvánočním čase zpravidla čeká a posílají falešné zprávy o doručování balíku na všechna možná telefonní čísla, protože vědí, že se někdo na to nakonec chytne.

Lidé netrpělivě čekající na svůj balík pak velmi často na tyto výzvy zareagují a v nepozornosti potvrzují platby, které se jich vůbec netýkají, v horším případě vyplňují i osobní údaje, které podvodníci následně zneužijí. „U avíz k balíčkům tudíž doporučujeme opravdu pečlivě číst zprávy, které klient obdrží a kde ho vyzývají například k doplacení dopravy. Kontrola samotného odkazu je základ,“ konstatuje Teubner. Většina klientů mívá navíc dopravu již podle něj v rámci objednávky hrazenou nebo ji má dokonce zdarma třeba díky výši nákupu a podle toho by si mohli uvědomit, že by nic doplácet k balíčku ani neměli. Pokud si klient není jistý, měl by raději vždy kontaktovat svou banku.

Jak si ověřit podezřelý e-shop

Podle kyberexpertů bank platí obecné doporučení, že pokud se nakupujícímu zdá na e-shopu cokoli podezřelého, raději tam vůbec nenakupovat. Základem bezpečného nakupování online je vždy i několik základních ověření před samotným nákupem. V prvé řadě je vhodné racionálně posoudit vzhled a dostupné údaje e-shopu. Dále byste si měli všímat jeho adresy a provozovatele, cen a nabídky zboží, způsobů platby a dopravy, a také možností reklamace či dostupnosti kamenné prodejny. A určitě se vyplatí všímat si i referencí zákazníků, a to nejen na daném e-shopu, ale i jinde třeba prostřednictvím vyhledávače.

Ověření neznámých e-shopů

Neznámý e-shop si případně můžete také během chvilky proklepnout i na stránkách spotřebitelské organizace dTest nebo na stránkách České obchodní inspekce (ČOI). Ta uvádí na svém webu informace o internetových stránkách, které považuje za rizikové především z důvodu nedodržování některých zákonných povinností a obtížné vymahatelnosti spotřebitelských práv.

„Obecně se však vždy vyplatí být obezřetný u e-shopů, které nemají historii, mají nižší ceny než trh či prodávají zboží, které je hodnotné, ale jeho dodání není ihned,“ upozorňuje Kuzmiak.

Jak se vyhnout zneužití údajů z karty

Při platbách na internetu by si pak klienti měli určitě dávat pozor také při zadávání údajů z platební karty přímo na stránkách e-shopů. Právě to jsou typická místa, odkud podvodné obchody získávají data, která následně mohou zneužít.

Pokud se přesto rozhodnete k nákupu v e-shopu, který dobře neznáte nebo o kterém máte určité pochybnosti, měli byste se vyhnout poskytování údajů z karty obchodníkovi a zvolit raději jiné způsoby placení. Na výběr máte například platbu na dobírku, placení přes některou ze speciálních platebních domén jako je Pay Pal, která vaše data obchodníkům neposkytuje. Třetí možností je zaplatit jednorázovou virtuální kartou, kterou si jednoduše sjednáte sami v internetovém či mobilním bankovnictví a která po zaplacení přestává platit.

„Klient si v Georgi otevře dlaždici Jednorázové virtuální karty, zvolí účet, ze kterého chce platit a stanoví limit karty. Od této chvíle může začít okamžitě platit ve vybraném internetovém obchodě. Po zaplacení nebo maximálně po jedné hodině se Jednorázová virtuální karta sama zruší. Použitím Jednorázové karty klient minimalizuje riziko při placení na internetu,“ popisuje Lukáš Kropík z České spořitelny.

A pokud si klient není někdy jistý s nějakým podezřelým vzkazem v mobilu či emailu, který ho vyzývá k rychlé akci týkající se bankovnictví či platební karty (aby zaslal hesla, PIN nebo kód nebo překlikl na odkaz) či po něm někdo požaduje bezdůvodně okamžitou platbu, měl by raději vždy kontaktovat svou banku, a to přes oficiální kontakty, nikoliv přes odkazy v SMS či v emailu.

Zahraniční nákupy na internetu

Ačkoliv určité zboží z ciziny může být lákavé nebo v tuzemsku hůře dostupné, je dobré si také uvědomit, že reklamace či vrácení zboží do zahraničí může být komplikované. Vymáhání vašeho spotřebitelského práva pak může být nakonec i téměř nemožné, zvláště, pokud se jedná o obchody mimo Evropskou unii. Pokud už tak chcete nakupovat v zahraničí, volte raději známé velké obchodní tržiště jako je například Amazon, který nad nákupními transakcemi obvykle dohlíží a většinou bez problémů pomůže i s reklamacemi. Proces vrácení rozbitého či nechtěného zboží zde umí i do Německa jen na pár kliknutí, stačí pak jen odeslat balík zpět, a to často i zdarma.

Na co si dát při online nakupování pozor

Platba pouze předem – podezřelé může být i to, že obchod neumožňuje platbu na dobírku. Může se stát, že peníze pošlete, ale slíbené zboží nedorazí.

– podezřelé může být i to, že obchod neumožňuje platbu na dobírku. Může se stát, že peníze pošlete, ale slíbené zboží nedorazí. Žádné hodnocení ani recenze zákazníků – pokud nenarazíte na žádné reference, pak je veliká šance, že se například negativní recenze mažou. E-shop také nejspíš není součástí žádného hodnocení zákazníků. v takovém případě si nákup dobře rozmyslete.

– pokud nenarazíte na žádné reference, pak je veliká šance, že se například negativní recenze mažou. E-shop také nejspíš není součástí žádného hodnocení zákazníků. v takovém případě si nákup dobře rozmyslete. Příliš nízké ceny – pokud e-shop nabízí zboží výrazně levněji než konkurence, zbystřete. Jestli se ceny liší o desítky procent, může se jednat o podvod.

– pokud e-shop nabízí zboží výrazně levněji než konkurence, zbystřete. Jestli se ceny liší o desítky procent, může se jednat o podvod. Krátce registrovaná doména – kdy si obchodník doménu zaregistroval zjistíte snadno například u správce českých domén nic.cz. Pokud je doména registrovaná krátce, ale obchodník se například chlubí několika lety na trhu, nebo uvádí stovky recenzí, pravděpodobně se jedná o podvod. Zkontrolovat si můžete i zahraniční domény například na stránce whois.net.

– kdy si obchodník doménu zaregistroval zjistíte snadno například u správce českých domén nic.cz. Pokud je doména registrovaná krátce, ale obchodník se například chlubí několika lety na trhu, nebo uvádí stovky recenzí, pravděpodobně se jedná o podvod. Zkontrolovat si můžete i zahraniční domény například na stránce whois.net. E-shop neuvádí kontaktní údaje – pokud v záložce Kontakt narazíte jen na formulář, ale nedohledáte žádný e-mail nebo telefonní číslo, znamená to, že majitel e-shopu nemá zájem s vámi komunikovat. A je na vás, jestli v takovém obchodě chcete nakupovat. Pozor také na to, když se snažíte dovolat na uvedené číslo a nikdo ho nebere. V obchodě bez fungující zákaznické péče raději nenakupujte.

– pokud v záložce Kontakt narazíte jen na formulář, ale nedohledáte žádný e-mail nebo telefonní číslo, znamená to, že majitel e-shopu nemá zájem s vámi komunikovat. A je na vás, jestli v takovém obchodě chcete nakupovat. Pozor také na to, když se snažíte dovolat na uvedené číslo a nikdo ho nebere. V obchodě bez fungující zákaznické péče raději nenakupujte. Zkontrolujte obchodní podmínky – pokud nakupujete na vybraném e-shopu poprvé, projděte si obchodní podmínky. Zaměřte se především na dodací lhůty nebo postup při vyřízení reklamace. Každý poctivý obchodník poskytuje tyto informace dopředu. Nehledě na to, že je to také jeho zákonná povinnost.

Zdroj: Česká spořitelna

DESATERO nakupování a placení v e-shopech

NIKOMU a NIKDY NESDĚLUJTE své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, číslo platební karty nebo třeba potvrzovací kód z SMS zprávy a notifikace – a to ani policii, bance!!! Pokud nemáte jistotu, že vám skutečně volá zaměstnanec banky, využijte možnost ověření přímo do bankovní aplikace. Do svého internetového bankovnictví vstupujte jen z ověřených přístupů, třeba z oficiálních stránek banky, a nikoliv na základě odkazu, který vám někdo pošle emailem, sms či jiným způsobem Nenechejte se dotlačit do způsobu placení, které neznáte nebo který nedává smysl jako je třeba vklad peněz na jiný – cizí a prý zabezpečený účet – nebo dělat vklad přes kryptoměnový bankomat Neinstalujte si do telefonu či počítače neznámé aplikace pro vzdálený přístup a ani si nepouštějte do počítače cizí lidí přes tyto programy na vzdálenou správu (AnyDesk, TeamViewer...) Nikdy nespěchejte při platbě a pokud vás někdo urguje, berte to jako varování jít od toho. Chladná hlava je důležitější než rychlost. Vždy dávejte pozor, kam se hlásíte, za co platíte a co potvrzujete. Nevěřte pohádkám o bohatství bez práce a bez rizika. Nepotvrzujte částky transakcí, které jste sami nezadali Potvrzujte pouze takové transakce, o kterých víte a nepřemluvil vás k nim někdo například v rámci „lákavé“ nabídky po telefonu nebo reklamou na sociálních sítích Vždy pozorně čtěte všechny notifikace, které obdržíte do aplikace k potvrzení

Zdroj: Air Bank, ČSOB, Komerční banka

