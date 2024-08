Velké stěhování. E-shop CZC.cz se přesouvá na online tržiště Allegro

Jeden z největších internetových obchodů s elektronikou v Česku CZC.cz se přesouvá na on-line tržiště mateřské společnosti Allegro.

Reklama

Původní doména zůstane, místo nákupu ale bude sloužit pro reklamace či další záležitosti týkající se záruk zakoupeného zboží. Přesun podle ní bude dokončen do konce září letošního roku. Polské Allegro přední e-shopy s elektronikou CZC.cz a Mall.cz koupilo na přelomu let 2021 a 2022. Zda se i nabídka Mall.cz přesune na on-line tržiště Allegro, zatím není známo.

Přinese krok stabilitu?

„Hlavním cílem uvedené transformace je umožnit, aby značka CZC mohla dále působit na trhu jako důvěryhodný partner českých zákazníků a současně bylo možné udržet technologické náklady pod kontrolou,“ stojí v tiskové zprávě. „Přestože jsme si vědomi, že z technických důvodů nebudeme schopni přenést všechny funkce, které poskytuje e-shop CZC.cz, jsme rozhodnuti nový CZC shop na platformě Allegro dlouhodobě vylepšovat. Věříme, že tyto kroky přinesou CZC zaslouženou stabilitu a nové zákazníky,“ sdělil dále e-shop.

E-shop CZC.cz ve finančním roce trvajícím od 1. dubna 2020 do 31. března 2021 - tedy předtím, než ho koupilo polské Allegro - zvýšil meziročně tržby o 30 procent na 5,5 miliardy korun. Odbavených objednávek tehdy bylo 1,5 milionu.

Doručovací společnost WeDo, kterou Allegro koupilo společně s e-shopy CZC.cz a Mall.cz, v červenci oznámila, že přechází na nový název One by Allegro. Cílem přejmenování je sjednotit kurýrní služby mateřského Allegra, které již pod tímto názvem působí v domácím Polsku, odůvodnila tehdy firma. Rebranding Allegro zahájilo na začátku léta. Kurýři se tak postupně převléknou do zelených uniforem, nová značení budou mít i výdejní místa a logistická depa.

Reklama

Největším českým e-shopem s elektronikou je Alza.cz. Ten v roce 2022 vykázal čistý zisk 654 milionů korun, což byl výrazný pokles proti roku 2021, kdy zisk společnosti činil rekordních 2,5 miliardy korun. Čistý obrat se meziročně snížil ze 45,9 miliardy na 42,3 miliardy korun, vyplynulo už dříve z poslední výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.

Polská obchodní skupina Allegro zvýšila v letošním prvním čtvrtletí hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 32,9 procenta na 671,3 milionu zlotých (podle aktuálního kurzu České národní banky téměř čtyři miliardy korun). Stouply i tržby skupiny, a to o 6,6 procenta na 2,5 miliardy zlotých (asi 14,8 miliardy korun). Na Polsko připadá 95 procent obchodu společnosti. V druhém čtvrtletí Allegro očekává na polském trhu meziroční růst tržeb o 22 až 24 procent a zisku EBITDA v rozmezí 26 a 29 procent. V zahraničí naopak předpokládá pokles tržeb, a to o 21 až 25 procent.

Mnohonásobný zájem a místy vyprodáno. Češi se vrhli na klimatizace Zprávy z firem Vysoká poptávka po klimatizacích, ochlazovačích vzduchu a ventilátorech, která začala s příchodem extrémních teplot, stále trvá. Například na on-line srovnávači Heureka.cz je zájem o mobilní klimatizace za posledních 30 dní více než čtyřnásobný, v případě ochlazovačů vzduchu i pětinásobný. Vyplývá to z informací prodejců. Někteří obchodníci u části klimatizací, ochlazovačů vzduchu a ventilátorů hlásili tento týden na svých webech vyprodání skladových zásob či upozorňovali na delší dobu dodání. ČTK Přečíst článek

Stanislav Šulc: Čeští technologičtí miliardáři cílí na léky. Lékárenství čeká revoluce Názory Český prodej léčiv projde radikální proměnou. A v jejím centru budou tuzemští miliardáři, kteří své jmění vydělali v e-commerce. Své know-how nyní velmi pravděpodobně využijí právě v segmentu, který do velké míry stále reprezentují kamenné prodejny, poradenství a uklidňující hlas prodejců. Stanislav Šulc Přečíst článek