Příjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu v únoru stouply, ale bylo to méně než loni

Příjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu se v únoru zvýšily oproti lednu o 22,5 procenta na 521,2 miliardy rublů (zhruba 153 miliard Kč). Ve srovnání s loňským únorem však byly nižší o 46,4 procenta. Vyplývá z údajů ruského ministerstva financí, píše agentura Reuters. V lednu příjmy činily 425,5 miliardy rublů, což byla jejich nejnižší měsíční úroveň od srpna 2020.

Moskva daňové a celní příjmy z prodeje ropy a plynu, které v celém loňském roce dosáhly zhruba 11,6 bilionu rublů, využívá k financování vládních výdajů. Kvůli výpadku v těchto příjmech a nákladům souvisejícím s invazí na Ukrajinu v poslední době musela začít čerpat finanční prostředky ze svých rezerv.

Západní země uvalily na Rusko rozsáhlé ekonomické sankce kvůli jeho loňskému útoku na Ukrajinu. Ruský federální rozpočet podle předběžných údajů ministerstva financí v lednu skončil se schodkem ve výši 1,776 bilionu rublů (asi 521 miliard Kč), zatímco o rok dříve vykazoval přebytek 125 miliard rublů (asi 37 miliard Kč).