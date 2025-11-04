Bytů přibude, levnější ale nebudou. Developeři čekají další zdražování
Více než tři čtvrtiny developerských firem plánují v příštím roce zvýšit výstavbu nových bytů. Očekávají, že zájem o vlastní bydlení bude i nadále růst. Vyplývá to z průzkumu analytické společnosti CEEC Research, do kterého se zapojilo padesát developerů působících v České republice.
Podle odhadů developerů vzroste počet bytů určených k prodeji v Praze v první polovině roku 2026 o 2,1 procenta, v krajích o 1,9 procenta. Ve druhém pololetí by se tempo růstu mělo zvýšit na 2,4 procenta v hlavním městě a 2,3 procenta mimo něj.
Ceny neklesnou
Přestože výstavba poroste, pokles cen realit se neočekává. Developeři uvádějí, že nabídka zůstane nedostatečná. Až 90 procent firem počítá s dalším zdražením a 86 procent očekává rostoucí poptávku. V první polovině roku 2026 má podle průzkumu zájem o bydlení v Česku vzrůst o 3,5 procenta, v Praze o 3,2 procenta. Ve druhé polovině roku se má růst zrychlit na 5,3 procenta celostátně a 3,7 procenta v metropoli. Největší zájem bude o menší byty v dobře dostupných lokalitách.
„Poptávka po bydlení bude i nadále velmi silná a nabídka ji kvůli nefunkčnímu povolování staveb nebude schopna pokrýt. Proto očekáváme růst cen o dalších pět až deset procent,“ uvedl Dušan Kunovský, předseda představenstva společnosti Central Group.
O byty mají nadále zájem i investoři. Pokles zájmu nepozoruje 71 procent developerů, čtvrtina uvádí jen mírné zpomalení. „Investoři budou v roce 2026 aktivní, ale selektivnější. Zaměří se na menší byty v atraktivních lokalitách s vyšším výnosem z nájmu,“ doplnil Michal Hrbatý, ředitel UlovDomov.cz.
K růstu cen přispívají také vyšší stavební náklady. Ty zvyšují nejen ceny materiálu a energií, ale i nedostatek pracovní síly a zdlouhavé povolovací procesy. „První pololetí 2025 se zapsalo do historie jako období s nejnižším počtem vydaných stavebních povolení za posledních 25 let – méně než 30 tisíc bytů. Nedostupnost bydlení tak zůstane žhavým tématem,“ uvedl Eduard Forejt z Passerinvest Group.
Podle společné analýzy Trigemy, Skansky Residential a Central Group se průměrná cena nových pražských bytů ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 7,8 procenta na 173 305 korun za metr čtvereční, v krajích pak na 109 943 korun za metr čtvereční.
