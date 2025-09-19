Allegro zrychluje růst a upevňuje svoji pozici v Česku
Polský e-commerce gigant Allegro má za sebou rekordní druhé čtvrtletí. V Polsku zrychlil růst tržeb na 18 procent, ztrojnásobil tempo růstu zisku EBITDA. V Česku platforma posílila svou pozici skokovým nárůstem počtu zákazníků.
Allegro svými výsledky potvrzuje, že patří mezi nejrychleji rostoucí online tržiště v Evropě. Ve druhém čtvrtletí roku firma v Polsku meziročně zvýšila tržby o 18,1 procenta a hrubou hodnotu zboží (GMV) o 9,8 procenta. Konkrétní částky firma neuvádí. To platí i v případě zisku. Upravený EBITDA však posílil o 14,2 procenta, čímž se ztrojnásobilo tempo růstu oproti prvnímu čtvrtletí, uvádí skupina v tiskové zprávě.
Zlepšení marží i snížení zadlužení umožnilo Allegru navýšit celoroční prognózu hospodaření.
Počet aktivních nakupujících v Polsku vzrostl na 15,2 milionu, včetně více než 6 milionů předplatitelů programu Allegro Smart!, kteří utratí v průměru 4,5krát více než běžní uživatelé.
Allegro pokračuje v integraci bývalého byznysu MALL a upevňuje svou pozici v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Počet aktivních kupujících na těchto trzích poskočil meziročně o 60 procent na 3,9 milionu zákazníků.
„Transformace regionální platformy je hotová. Obchodníci nyní prodávají výhradně na Allegro, což zvyšuje efektivitu a přináší lepší výsledky pro všechny zúčastněné,“ uvedl Jon Eastick, finanční ředitel Allegra.
Jeden z největších internetových obchodů s elektronikou v Česku CZC.cz se přesouvá na on-line tržiště mateřské společnosti Allegro.
Velké stěhování. E-shop CZC.cz se přesouvá na online tržiště Allegro
Jeden z největších internetových obchodů s elektronikou v Česku CZC.cz se přesouvá na on-line tržiště mateřské společnosti Allegro.
„Naším cílem je stát se první volbou pro domácnosti i firmy. Chceme být víc než jen tržištěm – nabízíme služby, technologie i inovace, které zákazníkům šetří čas a zjednodušují život. Umělá inteligence (AI) hraje klíčovou roli v další fázi našeho růstu,“ dodal Marcin Kuśmierz, CEO Allegra.
Technologie AI už firma využívá k personalizaci nabídky a optimalizaci logistiky. Velkou roli hraje i vlastní doručovací síť Allegro Delivery, která nyní pokrývá 34 procent všech zásilek v Polsku a do konce roku má rozšířit počet výdejních boxů na 8 000.
Allegro tak nejen upevňuje pozici lídra na polském trhu, ale rychle roste i v Česku a dalších zemích střední Evropy. Počet zákazníků, rostoucí tržby a zlepšující se ziskovost naznačují, že expanze platformy nabírá na obrátkách.
Společnost Alza letos spustila tisícovku výdejních boxů. Provozuje jich tak více než 3000, z toho asi 2200 v Česku. Tvrdí to mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. Právě rozšiřování sítě takzvaných Alzaboxů podle ní patří mezi dlouhodobé priority společnosti. Alza je největším e-shopem v Česku, primárně se zaměřuje na prodej elektroniky. V úterý oslaví 30 let od svého založení.
Alza pokračuje v rozšiřování výdejní sítě v Česku i zahraničí
Společnost Alza letos spustila tisícovku výdejních boxů. Provozuje jich tak více než 3000, z toho asi 2200 v Česku. Tvrdí to mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. Právě rozšiřování sítě takzvaných Alzaboxů podle ní patří mezi dlouhodobé priority společnosti. Alza je největším e-shopem v Česku, primárně se zaměřuje na prodej elektroniky. V úterý oslaví 30 let od svého založení.
