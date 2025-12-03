Evropa vypne ruský plyn. Nejpozději do dvou let

Evropské státy přehlasovaly odpůrce a schválily nejtvrdší energetický krok od začátku války. Zákaz ruského plynu i LNG má platit nejpozději od roku 2027 — s jedinou výjimkou v čase nouze.
Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy, se dohodla s Evropským parlamentem na ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Rada to oznámila v dnešním prohlášení. Dohoda musí být ještě formálně potvrzena Evropským parlamentem a členskými státy Rady EU.
Toto opatření „přispěje k ukončení jakékoliv závislosti na ruském plynu a posílí energetickou bezpečnost EU“, uvádí se v prohlášení.
Plán, jak připravit Putina o peníze
EU chce postupně ukončit dovoz ruské ropy a plynu ve snaze připravit Kreml o příjmy, které využívá k financování války na Ukrajině. Chce také, aby členské státy EU získaly nezávislost na dovozu energie z Ruska a byly tím méně náchylné k vydírání. Nová pravidla doplňují stávající sankce o omezení dovozu plynu. Plán ukončení dovozu ropy zatím nebyl přijat.
Postupný zákaz LNG i potrubního plynu
Nařízení zavádí postupný a právně závazný zákaz dovozu jak zkapalněného zemního plynu (LNG), tak dovozu potrubního plynu z Ruska. Plný zákaz dovozu LNG začne platit od 1. ledna a zákaz dovozu plynovody nejpozději od 1. listopadu 2027.
Maďarsko a Slovensko proti, ostatní země je přehlasovaly
Proti novému nařízení se stavěly Maďarsko a Slovensko, které stále odebírají ruský plyn i ropu. Při jednání ministrů energetiky EU na konci října ale jejich zástupce ostatní země přehlasovaly. Budapešť a Bratislava kvůli sporům s EU o dovoz ruských energetických surovin už vícekrát blokovaly plány na podporu Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi, připomíná agentura DPA. Podotýká, že na rozdíl od protiruských sankcí, které členské státy musí schvalovat jednomyslně a obnovovat každého půl roku, mají nová právní opatření platit trvale.
Bezpečnostní pojistka pro krizové situace
Dohoda obsahuje i bezpečnostní pojistku pro případ, že by zásobování plynem v jedné nebo více členských zemích mělo být ohrožené. V takových podmínkách by mohla Evropská komise těmto státům povolit, aby surovinu v Rusku nakoupily. Časově omezené dodávky ruského plynu by byly možné jen tehdy, pokud by nějaká země vyhlásila stav nouze.
Podle analýzy Evropské komise nebude úplné opuštění ruského plynu znamenat riziko pro bezpečnost dodávek. Na trhu je podle Bruselu dostatek jiných dodavatelů a spotřebitelé by se neměli obávat růstu cen.
Rusko dál vydělává miliardy
I po téměř čtyřech letech války Rusko nadále vydělává miliardy na dodávkách energie do EU. V letošním prvním pololetí země EU podle údajů Eurostatu odebraly z Ruska zkapalněný zemní plyn za 4,5 miliardy eur (108,6 miliardy korun). Loni odtamtud dovezly potrubní plyn a LNG za 15,6 miliardy eur. Ve Spojených státech nakoupily plyn v hodnotě 19,1 miliardy eur, uvádí DPA. V říjnu se však Rusko na dovozu plynu do EU podílelo už jen 12 procenty, což je pokles z 45 procent před invazí na Ukrajinu v roce 2022. Mezi země, které stále odebírají ruský plyn, patří kromě Slovenska a Maďarska také třeba Francie a Belgie.
Loni země EU dovezly z Ruska 52 miliard metrů krychlových plynu, což odpovídalo přibližně jedné pětině celkového dovozu plynu. Dále koupily také 13 milionů tun ropy a více než 2800 tun uranu v obohacené formě nebo jako jaderné palivo.
Související
Fico dál blokuje sankce proti Rusku. Chce výjimku na plyn
Ani v posledním měsíci letošního roku se v segmentu spořicích účtů neodehrávají žádná velká dramata. Mění se především datum, do kdy banky garantují své sazby na spořicích účtech. Pár vybraných bank sice v prosinci možná s nějakými novinkami u spoření ještě přijde, o jaké změny ale půjde, zatím úzkostlivě tají. Nejlepším spořicím účtům tak stále dominují ty se čtyřkovými sazbami. Ověřte si v našem žebříčku, zda pro své úspory využíváte nejlepší úročení na trhu.
I na konci roku 2025 začínají sazby těch nejlepších spořicích účtů stále čtyřkou. K velkým pohybům tak od listopadových žebříčků nedošlo, mimo jiné i proto, že ani bankovní rada České národní banky (ČNB) s hlavní sazbou nehýbala a při svém posledním zasedání 24. listopadu ji podle očekávání ponechala na úrovni 3,50 procenta. Hlavními důvody pro zachování stávající úrovně sazeb podle expertů byl překvapivě rychlý růst mezd (meziročně nominálně vzrostly o 7,8 procenta) a rostoucí ceny nemovitostí, které se také propisují do spotřebního koše formou imputovaného nájemného.
Půjdou teď sazby opačným směrem?
„Současný proces snižování úrokových sazeb je podle mne u konce. Naopak se nebojím začít mluvit o novém cyklu mírného zvyšování úrokových sazeb v letech 2026 a 2027. Do inflačního vývoje se totiž postupně promítne rozšíření systému emisních povolenek EU ETS2. Tento scénář by mohl být ještě výraznější v případě oslabení české koruny, která v současnosti fakticky zpřísňuje měnovou politiku za ČNB. V takovém prostředí by návrat k mírně restriktivnímu nastavení sazeb mohl být nejen logický, ale i nezbytný,“ předpovídá ve svém komentáři produktový analytik OVB Vojtěch Šmajer.
Nejvýhodnější spořicí účty
Nejlepším spořicím účtům bez dalších podmínek tak i v prosinci stále vévodí mBank se svým mSpořicím účtem Plus se sazbou 4,01 procenta bez limitu vkladu. Ta je ovšem bez omezení platná jen na tři měsíce, pak klient musí služby banky využívat aktivně a minimálně 5krát měsíčně zaplatit kartou a poslat si na účet alespoň 15 tisíc korun. Tuto sazbu pak banka garantuje až do 8. ledna 2026. Druhé místo v žebříčku si stále drží Trinity Bank se sazbou 3,58 procenta rovněž bez omezení výše vkladu. Třetí místo má pak Fio banka se sazbou 3,25 procenta pro vklady do 200 tisíc korun na účtu Fio konto.
Žebříčku spořicích účtů s dalšími podmínkami, které musíte splnit, abyste na vyhlášené bonusové úročení u dané banky dosáhli, kraluje i koncem roku ČSOB DUO Profit se sazbou 4,50 procenta. Jedná se sice o suverénně nejlepší sazbu na trhu bankovních spořicích účtů, musíte mít ale k dispozici větší sumu úspor a počítat i s nedostupností části peněz. Musíte mít totiž připravených alespoň 60 tisíc korun, přičemž polovinu musíte investovat a stejnou sumu si teprve pak můžete uložit za bonusovou sazbu na spořicí účet. Tu máte ale po sjednání Duo Profit garantovanou jen na rok, jinak je aktuálně sazba bankou pro nové klienty garantovaná do 7. ledna 2026. Druhá nejlepší sazba u spořicích účtů s podmínkami je 4,06 procenta a je od Partners Banky. Na spořicím účtu ji ale budete mít jedině, když bance přivedete nové klienty, a to nejlépe každý měsíc. Banka totiž bonusovou sazbu dává původnímu klientovi jen na jeden měsíc, nový ji má na tři měsíce.
Novinky u spořicích účtů
Alespoň nějaké menší změny u vybraných spořicích účtů pro fyzické osoby se sice očekávají ještě v prosinci, bližší podrobnosti však banky zatím tají. Jednou z mála novinek, které se tak určitě v nejbližší době chystají, je ale spořicí účet i pro další segmenty, a to pro podnikatele. Nový spořicí účet pro segment small businessu, který zahrnuje fyzické osoby podnikatele a právnické osoby, nyní připravuje například Komerční banka. Podle mluvčího banky Petra Šaška by i tento účet měl nabízet atraktivní zhodnocení, a to s denním úročením a měsíčním přípisem.
Trendy v chování spořílků
Jen nižší procento Čechů si v současnosti odkládá peníze pravidelně každý měsíc na spořicí účet. Například u České spořitelny, která má ve svém portfoliu na 2 miliony spořicích účtů, takto aktivní spořílci představují jen necelou desetinu. Podle mluvčího banky Filipa Hrubého je zřejmé, že pravidelně alespoň někdy spoří minimálně třetina klientů se spořicími účty, což představuje zhruba 650 tisíc.
„Na 212 tisících spořicích účtech evidujeme pohyb pravidelně každý měsíc a na 433 tisících účtech pak vidíme pohyb v různých periodách v průběhu celého roku. Nejde tedy o trvalé příkazy, ale o příkazy prostřednictvím jednorázových plateb, a to patrně podle klientovy aktuální situace,“ konstatuje Hrubý. Služba Platím a spořím je tak podle Hrubého mezi klienty velmi oblíbená a většinou doplňuje pravidelné vklady, které klienti provádějí pomocí trvalých či jednorázových příkazů. Také Komerční banka registruje nárůst počtu spořicích klientů a to podle Šaška především díky nové nabídce i tomu, že založení i správa účtu je čistě digitální.
U menších bank, jako je Air Bank, se dá chování spořílků rozdělit podle zástupce mluvčí Michala Kuzmiaka rovnou na tři typy. První skupina klientů posílá peníze jednorázově za delší dobu, například po obdržení ročního bonusu v práci. Další skupina si posílá peníze na spořicí účet každý měsíc formou automatického pravidelného spoření, kdy si na spořicí účet pošle část peněz z výplaty. Poslední skupina klientů je pak více transakční, peníze si přesouvá z běžného účtu na spořicí a nazpět každý týden dle aktuální potřeby. U Creditas pak klienti spoří spíše formou průběžných vkladů.
Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 2. prosinci 2025)
mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek, garance do 8. ledna 2026)
Trinity Bank 3,58 % (Skvělý účet pro nové i stávající klienty bez podmínek i omezení vkladu)
Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu, garance 3 měsíce od založení)
Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek do 400 tisíc a 2,01 % nad 400 tisíc korun). Pro stávající vklady klientů, kteří nedosáhnou na jiné varianty.
mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
MAX spořicí účet Top 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31. prosince 2025)
Fio banka 2,7 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)
Zdroj: Banky
Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 2. prosinci 2025)
ČSOB – DUO PROFIT – 4,50 % (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč. Garance sazby do 7. ledna 2026)
Partners Banka 4,06 % (akce Member-get-member – bonusovou sazbu za doporučení každého nového klienta až do půl milionu Kč na 1 měsíc. Doporučený získá tuto sazbu na 3 měsíce)
mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou. Garance sazby do 8. ledna 2026)
Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně. Garance sazby do 7. ledna 2026)
Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem, nutné doložit daňový domicil)
Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+, platí pro nové klienty, kteří si založí spořicí účet společně s tarifem, a to pro zůstatky do 1 000 000 Kč. Stávající klienti tuto sazbu získají, pokud si na spořicí účet převedou v jedné platbě z jiné banky alespoň 100 000 Kč a bonus si aktivují v internetovém bankovnictví. Tato bonusová sazba platí 6 měsíců)
Unicredit Bank 3,15 % (do 2 milionů, 3xplatba kartou, příjem 20 tisíc Kč nebo investice 2 tisíce Kč měsíčně, nový klient má sazbu automaticky. Garance sazby do 1. ledna 2026)
ČSOB 3,00 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc. Garance sazby do 7. ledna 2026)
Air Bank 2,7 % (pro vklady do 300 tisíc – 5x platba kartou, pro vklady do 500 tisíc 5x platba kartou a pravidelný příjem minimálně 25 tisíc korun)
Zdroj: Banky
Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
Mobil místo karty. Přehled všech možností výběru hotovosti v Česku
Kvůli vyzvednutí hotovosti z účtu už nemusíte mít v peněžence ani platební kartu. Stačí vám mobil a data. Výběry z bankomatů se totiž mění stejně jako celé bankovnictví. Víte, u kterých bank nyní tuto operaci provedete bezdotykově a bez plastové platební karty v ruce? Zjistili jsme, které banky v Česku to umí a co k tomu potřebujete.
Ty nejlepší sazby bankovních spořicích účtů bez podmínek se aktuálně znovu pohybují kolem čtyř procent. Banky zatím se změnou sazeb spíše vyčkávají do dalšího zasedání bankovní rady ČNB, které se má konat už tento čtvrtek. Podívejte se, kde a na jak dlouho nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.
Využíváte streamovací služby, jazykové kurzy v mobilní aplikaci nebo se pokoušíte s nějakou aplikací zhubnout a či s ní upravovat třeba interiéry nebo vlastní fotky? Pak si nejspíš k tomu platíte i pravidelné předplatné. Přehled, kde, co platíte vám zatím umí poskytnout jen tři banky v Česku, do roka to však budou muset umět všechny, uvedl v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Country manažer Visa pro Českou republiku Petr Polák.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Související
Nejlepší červnové spořicí účty. Kde dostanete nejvyšší sazbu?
Stříbro pokračuje ve svém rekordním tažení. Včera uzavřelo na historicky nominálně nejvyšší ceně, takřka 58 dolarů za troyskou unci, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Přitom teprve letos 10. října pokořilo svůj dosavadní historický rekord, už pořádně „vousatý“, z 18. ledna 1980, kdy uzavřelo na ceně 49,45 dolaru za unci. Tato přes 45 let stará uzavírací cena je nyní nadále rekordní v reálném vyjádření, v očištění o inflaci, neboť v současnosti právě kvůli inflaci, jež od roku 1980 nastala, odpovídá ceně zhruba 206,5 dolaru.
Včerejší rekordní nominální cena stříbra je tak reálně stále zhruba 3,6krát nižší než jeho uzavírací cena z 18. ledna 1980, která tedy zůstává rekordní v reálném vyjádření, v očištění o inflaci. V lednu 1980 však cenu stříbra vyšponovala na rekord několikaměsíční mimořádná spekulace bratří Huntových z USA, kteří na masivní dluh skoupili třetinu globálních zásob stříbra drženého investory s výjimkou vlád.
V přepočtu do korun stříbro včera vůbec poprvé v historii uzavřelo nad cenovou úrovní 1200 korun za troyskou unci. To znamená, že se cena kovu blíží úrovni 40 tisíc korun za kilogram. Přitom přesně před rokem stál kilogram stříbra jen něco přes 20 tisíc korun.
Lukáš Kovanda: Éra extrémně levných nákupů z Číny končí. Nejvíc to odnesou nízkopříjmové domácnosti
Clo na malé zásilky, které EU zavede od ledna, ukončí éru extrémně levných nákupů z Číny. Clo a nový administrativní poplatek zdraží většinu zboží z Temu, Shein či AliExpressu. Dopad na české domácnosti se odhaduje na téměř 10 miliard korun.
Na trhu se však množí úvahy, že současná cena stříbra je neudržitelná. Situace z roku 1980, kdy doslova několik jednotlivců zmanipulovalo celý trh se stříbrem, dnes už není možná, například z důvodu pokročilejší regulace. A pomineme-li právě situaci z přelomu 70. a 80. let, je nynější cena stříbra extrémní. Tendence návratu k běžnějším cenovým úrovním se tedy už brzy může projevit jako natolik silná, že vyvolá i citelnou korekci ceny stříbra.
O extrémní ceně stříbra svědčí i to, že je nyní nejdražší ve vyjádření ve zlatě za celé období od začátku srpna 2021, a to přitom letos zlato rovněž překonává historický rekord za rekordem. Při včerejším uzavření burz bylo možné za unci zlata pořídit jen necelých 73 uncí stříbra. To je nejméně od 6. srpna 2021, vyplývá z dat agentury Bloomberg (viz graf níže).
Cenu stříbra bezprostředně žene vzhůru nikoli masivní spekulace, ba manipulace s trhem jako roku 1980, nýbrž nízké zásoby kovu v klíčových skladovacích místech světa. Letošní vysoká poptávka po zlatě – motivovaná geopolitickým napětím, nákupy centrálních bank v čele s tou čínskou snažících se o snížení držení dolaru či vyhlídkou snižování úrokových sazeb v podání zejména americké centrální banky – pohání také poptávku po stříbru coby jeho alternativě.
Obava ze zavedení nových cel na dovoz stříbra ze strany USA vedla letos v první polovině roku k navýšení jeho vývozu právě do Ameriky. Londýnský trh se stříbrem se tak ocitl v tísnivé situaci stran zásob kovu, které má k dispozici, takže zvýšil svůj dovoz stříbra pro změnu například z Šanghajské burzy termínových kontraktů, resp. k ní přidružených skladišť. V těchto úložných prostorech je nyní nejméně stříbra od roku 2015 poté, co Čína letos v říjnu vyvezla 660 tun kovu, nejvíce v dějinách, a to právě i do Londýna. Klesající zásoby probouzejí mezi obchodníky málem až panické stavy, čehož výsledkem je růst ceny stříbra na nový rekord.
Lukáš Kovanda: Elektřina zlevní o tisíce. Tady jsou propočty
Silná je však také průmyslová poptávka po stříbru, zejména opět v Číně. Stříbro se totiž používá při výrobě fotovoltaických komponent, přičemž poslední čtvrtletí roku je tradičně sezónním vrcholem v oblasti instalace solárních panelů.
Začátkem listopadu americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa navíc stříbro zařadila na svůj seznam kriticky důležitých nerostů, společně třeba s mědí a uranem. Zařazení na seznam znamená, že narůstá pravděpodobnost zavedení cel či omezení v obchodu se stříbrem. Trumpova administrativa uvádí, že je třeba se zbavit přílišné závislosti na dovozu kritických surovin, který prý ohrožuje bezpečnost USA, rozvoj tamní infrastruktury a technologické inovace. Trump by rád navýšil domácí produkci kritických surovin.
Související
Stříbro míří do nové éry. Elektromobily, AI i Indie ženou ceny na vrchol