Pět věcí, které si ohlídat při nákupech online

Black Friday, tedy velké nakupovací šílenství je na spadnutí, odehraje se už tento týden. Z výkladních skříní kamenných obchodů i z e-mailových schránek na nás vyskakují slevy. I malí obchodníci, kteří celý rok klimbají, se zrovna kvůli této akci probudili. Pokud chcete nakupovat bezpečně online, je třeba ohlídat pět základních věcí - vaše zařízení, používané aplikace, vyhlédnutý e-shop, platbu a doručování. Tady jsme to pro vás s odborníky shrnuli.

Nakupování vánočních dárků na internetu je už pro většinu dospělé populace běžnou alternativou ke shánění dárků v kamenných obchodech. Někteří lidé dokonce takto pořizují i celou nadílku. Velké množství online nákupů a plateb přes internet ale láká kyberpodvodníky. Před jakýmkoliv online nákupem je tak třeba si zabezpečit zařízení, ze kterého nakupujeme, hlídat nákupní i platební aplikace, ohlídat i e-shopy a v neposlední řadě i vlastní platbu a doručování zboží. V každé fázi nákupu existují totiž rizikové situace, kde číhají podvodníci.

Jak vypadá dobře zabezpečený telefon pro bezpečný online nákup?

Ať už nakupujete online z mobilu či tabletu nebo z počítače, měli byste myslet na kvalitní zabezpečení těchto zařízení ještě dříve, než na jakýkoliv e-shop vstoupíte. Podle IT expertů z bankovního sektoru je dnes nanejvýš nutné využívat původní a aktuální operační systém a aplikace nejnovějších verzí. „Doporučujeme používat i silné a jedinečné heslo, gesto, otisk prstu nebo sken obličeje pro odemknutí telefonu. Tím se zabrání neoprávněnému přístupu k datům a aplikacím,“ říká Filip Hrubý z České spořitelny a varuje před instalací aplikací prostřednictvím zasílaných odkazů. „Aplikace je také třeba instalovat jedině vždy prostřednictvím oficiálních obchodů Google Play nebo App Store,“ dodává Hrubý.

Vyplatí se také podle něj zvážit instalaci kvalitního antivirového a antimalwarového programu, který bude pravidelně zařízení skenovat a chránit ho před viry, malwarem, spywarem a dalšími hrozbami. Ideální je vybrat si program, který má dobré recenze a je kompatibilní s vaším operačním systémem. Ani sebelépe zabezpečený telefon však podle Petra Milaty z ČSOB Pojišťovny nepomůže, pokud člověk není dostatečně opatrný a podvodníkům naletí.

Není e-shop jako e-shop, aneb ověřování je základ

Už první pohled na adresu URL v adresním řádku e-shopu by vám měl napovědět, na kolik je tento obchod důvěryhodný. „Písmeno „s“ ve slově „https“ ukazuje, že je web zabezpečený. „Pokud nejde o chráněnou webovou stránku s certifikací https, pak důrazně doporučujeme pátrat po zboží jinde, případně jej oželet, protože to často končí tím, že nejen nedostanete dané zboží, která je tam nastrčené právě proto, že jinde není k sehnání, ale navíc přijdete o peníze,“ upozorňuje Milata.

Podle spotřebitelského portálu dTest se mohou vyskytovat i věrohodně vypadající weby, které jsou falešné, vyberou peníze a zmizí. Většinu takových falešných obchodů je ovšem možné včas odhalit. dTest má proto na svých stránkách možnost, jak ověřit důvěryhodnost e-shopu. Stačí zadat internetovou adresu a dozvíte se, jak dlouho e-shop existuje a kdo za ním stojí. Jedná se ale o informace, které slouží jako nepřímý indikátor, jak upozorňuje portál. „Pokud byla doména zaregistrovaná teprve nedávno, může to ukazovat, že by s daným e-shopem nemuselo být všechno v pořádku. Na druhou stranu, sama o sobě tato informace nic neznamená, protože každý e-shop někdy začínal,“ upozorňují experti dTestu. Důležité je, abyste si uvědomovali dané riziko a neplatili v takovém případě předem.

Další možností, co si u neznámého e-shopu ověřovat, je, vyhledat si osobu, na kterou je registrována doména obchodu. Tím se můžete vyhnout už profláknutým podvodníkům, kteří opakovaně zakládají e-shopy, zboží nikdy nepošlou a peníze si nechají. Přehled známých rizikových e-shopů na svých stránkách pravidelně aktualizuje Česká obchodní inspekce.

Tržiště s mnoha e-shopy nemusí být ani české

Jiná situace pak platí pro online tržiště zvaná marketplace. Nákup ve většině případů probíhá mezi zákazníkem a partnerem e-shopu. E-shop je zde pouze prostředníkem. Pro platformy marketplace je typický velký výběr zboží a také nízké ceny. „Nejčastěji je provozovatelem on-line tržiště jedna firma, ale zboží dodávají jednotliví prodejci, kteří tam působí. Ti zároveň vystavují faktury a zákazníci s nimi také řeší reklamace. A to může být komplikace,“ poukazuje Eva Svobodová z Uniqa pojišťovny. I v případech, kdy vše řeší přímo provozovatelé s internetovými stránkami v češtině a s českou doménou, neznamená to podle Svobodové automaticky, že se jedná o český e-shop, respektive o českého provozovatele on-line tržiště. Může se podle ní jednat i o zahraniční subjekt zaměřující se na české spotřebitele, který ale ani nemusí mít českou zákaznickou podporu.

Pokud si ani po ověření obchodníka nejste zcela jisti jeho důvěryhodností, jděte jinam nebo nakupujte jen na dobírku.

U placení buďte ostražitější ještě více

I u placení ve známých e-shopech ovšem buďte pozorní. „Při on-line platbách si pak všímejte, zda přenos dat probíhá na zabezpečených protokolech (https, tls/ssl). Vždy ověřte, zda vás webové stránky navádějí na bezpečnou platební bránu a zda je pro platbu využíváno aktivní zabezpečení 3D Secure,“ připomíná Svobodová a dodává, že se ani nevyplácí si ukládat data o vaší kartě „pro pohodlný příští nákup“ tak, jak často e-shopy nabízejí.

3D Secure je u plateb základ

Z důvodu bezpečnosti IT odborníci doporučují preferovat v e-shopech právě jen platby, které podporují technologii 3D Secure. „V takovém případě totiž platba probíhá přímo v aplikaci obchodníkovi banky a obchodník se k údajům z karty vůbec nedostane. Placení pomocí zabezpečeného 3D Secure pozná klient podle toho, že se mu pro vyplnění údajů o platební kartě objeví formulář obchodníkovi banky. V adresním poli tohoto formuláře najde klient ikonu zámečku a po jejím rozkliknutí se objeví certifikát vydaný na jméno banky,“ popisuje Jana Pokorná z Air Bank a Michal Teubner z Komerční banky k tomu dodává, že klient navíc u takovýchto plateb potvrzuje platbu i pomocí bankovní aplikace, případně heslem a SMS kódem (pokud nepoužívá chytrý telefon).

Při častých online platbách se vyplatí mít vyhrazen i speciální účet nebo virtuální kartu jen na tyto platby a po každém zaplacení jej třeba uzamknout nebo z tohoto účtu přesunout peníze jinam. Je také možné vygenerovat si v internetovém bankovnictví jen jednorázovou virtuální kartu, která je platná právě jen pro ten jeden nákup.

Hlídejte si jen své balíky

Ostražitost je třeba nakonec i u poslední fáze nakupování, kterou je doručování objednaného zboží. Ideální podle Milaty je psát si seznam, kde a co jste zakoupili a jaká doručovatelská služba vám balík poveze. Vyhnete se tím situaci, kdy sice nakupujete z ověřeného obchodu a bezpečnou platbou, nakonec ale naletíte na podvodníka odjinud, protože si jej zaměníte s vaším objednaným balíkem. S tím souvisí i kontrola čísel a emailů, ze kterých chodí avíza k balíkům. Řešením může být využívat jen aplikaci konkrétní doručovací firmy. Pro online platby se pak může vyplatit pořídit si také pojištění proti kybernetickým či internetovým rizikům, které nabízejí vybrané banky a některé pojišťovny.

Počet útoků na klienty bank každým rokem roste. Ke konci září evidovaly tuzemské banky podle ČBA přes 48 tisíc napadaných klientů. Mezi takové se počítají nejen přihlášení podvodníků do klientova internetového bankovnictví, ale třeba i zneužití platebních karet. Ke konci září tak činila celková škoda odčerpaných prostředků už téměř miliardu korun a v přepočtu na klienty, kteří byli zasaženi kyberpodvodem, škoda byla 20 786 korun na jednoho klienta.

Nejčastější kyberpodvody podle statistik jsou:

Podvodné emaily – phishing

Podvodné SMS – smishing

Podvodná volání/telefonáty – vishing

Bazarové podvody

Podvodné m-platby

Podvodné e-shopy a webové stránky

Podvodné veřejné Wi-Fi

Podvodné aplikace

Bílí koně

Zdroj: ČBA

