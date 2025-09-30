E-commerce výrazně roste, ale kamenné obchody nezmizí, říká Tomáš Prouza
Umělá inteligence mění svět e-commerce od základů. Přináší revoluci do personalizace nákupního zážitku, zefektivňuje logistiku a otevírá cestu k novým obchodním modelům.
Firmy, které na moderní trendy v e-commerce zareagují včas, mohou získat zásadní konkurenční výhodu. O hlavních trendech e-commerce hovořil na konferenci Newstream Breakfast Event prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Každá česká koruna je utracena v e-commerce. V Česku je padesát tisíc různých e-shopů a lidé si online nákupy užívají. Sortimentu vévodí elektronika a těsně za ní je jídlo a nápoje,“ řekl Prouza na úvod konference s tím, že loni byl poprvé primárním nákupním kanálem mobilní telefon. Kamenné obchody podle něj nikdy nezmizí, ale budou sloužit spíše jako předváděcí místnosti.
E-commerce patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím digitální ekonomiky. Podle analýzy Precedence Research měl trh s AI v e-commerce v roce 2024 hodnotu 7,25 miliardy dolarů a do roku 2034 má vyrůst až na 64 miliard dolarů s průměrným ročním růstem přes 24 procent. Tento trend není jen o číslech – jde o transformaci celého způsobu, jak lidé nakupují a jak firmy řídí svůj byznys. „Na trhu je několik dominantních hráčů a rostou náklady. Proti tomu stojí zákazník, který hledí na cenu, a menší e-shopy se dostávají pod velký tlak,“ popsal aktuální situaci Prouza. K e-commerce je v Česku přísná i legislativa, kterou však dokážou obcházet čínské e-shopy. „To je jedno z velkých témat, které musíme tlačit,“ dodal Prouza. Pro příklad, každou vteřinu do Evropy dorazí z Číny 146 balíčků.
AI v akci
Nejviditelnější změnou je personalizace. Umělá inteligence dokáže v reálném čase analyzovat chování zákazníků, jejich historii nákupů nebo kontext, v němž nakupují. Díky tomu umí nabídnout přesně ten produkt, který zákazník pravděpodobně potřebuje. To vede k vyšší spokojenosti i loajalitě, ale především k růstu tržeb. Velký význam má také dynamická cenotvorba – AI dokáže pružně reagovat na změny poptávky a nastavovat ceny tak, aby maximalizovala marži bez ztráty konkurenceschopnosti. O možnostech využití AI na konferenci hovořil partner Deloitte Tervel Šopov, který popsal, jak vznikají tzv. autonomní nákupní agenti. Ti dokážou samostatně vyhledávat a nakupovat produkty na základě preferencí uživatele. „To otevírá prostor pro zcela nové formy digitálního marketingu a tzv. AI-optimalizaci, která může nahradit dnešní SEO,“ uvedl.
Dalším klíčovým směrem je automatizace zákaznického servisu. Moderní chatboty a hlasoví asistenti zvládají většinu běžných dotazů – od reklamací až po doporučení produktů.
Síla AI se projevuje také v prediktivních analýzách a plánování. AI modely pomáhají obchodníkům předvídat poptávku, optimalizovat skladové zásoby a plánovat logistiku. Díky tomu lze snížit plýtvání, zlepšit cash flow a zároveň zvýšit spolehlivost doručení. V oblasti logistiky se k AI přidává robotika a automatizace, které urychlují balení i distribuci.
Několik e-shopů, které působí na českém trhu, bylo v uplynulých dvou týdnech falešně napodobeno e-shopy z Číny s cílem podvést zákazníky, informoval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Podle odhadu svazu falešné e-shopy okradly tisíce Čechů. Svaz zatím ví o napodobeninách e-shopů Sportisimo, Tescoma či Super zoo a s některými e-shopy kritizuje to, že reakce kontrolních orgánů je zatím pomalá. Česká obchodní inspekce uvedla, že věnuje internetovému obchodování mimořádnou pozornost.
Polský e-commerce gigant Allegro má za sebou rekordní druhé čtvrtletí. V Polsku zrychlil růst tržeb na 18 procent, ztrojnásobil tempo růstu zisku EBITDA. V Česku platforma posílila svou pozici skokovým nárůstem počtu zákazníků.
