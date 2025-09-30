Nový magazín právě vychází!

E-commerce výrazně roste, ale kamenné obchody nezmizí, říká Tomáš Prouza

Umělá inteligence mění svět e-commerce od základů. Přináší revoluci do personalizace nákupního zážitku, zefektivňuje logistiku a otevírá cestu k novým obchodním modelům.

Firmy, které na moderní trendy v e-commerce zareagují včas, mohou získat zásadní konkurenční výhodu. O hlavních trendech e-commerce hovořil na konferenci Newstream Breakfast Event prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Každá česká koruna je utracena v e-commerce. V Česku je padesát tisíc různých e-shopů a lidé si online nákupy užívají. Sortimentu vévodí elektronika a těsně za ní je jídlo a nápoje,“ řekl Prouza na úvod konference s tím, že loni byl poprvé primárním nákupním kanálem mobilní telefon. Kamenné obchody podle něj nikdy nezmizí, ale budou sloužit spíše jako předváděcí místnosti.

E-commerce patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím odvětvím digitální ekonomiky. Podle analýzy Precedence Research měl trh s AI v e-commerce v roce 2024 hodnotu 7,25 miliardy dolarů a do roku 2034 má vyrůst až na 64 miliard dolarů s průměrným ročním růstem přes 24 procent. Tento trend není jen o číslech – jde o transformaci celého způsobu, jak lidé nakupují a jak firmy řídí svůj byznys. „Na trhu je několik dominantních hráčů a rostou náklady. Proti tomu stojí zákazník, který hledí na cenu, a menší e-shopy se dostávají pod velký tlak,“ popsal aktuální situaci Prouza. K e-commerce je v Česku přísná i legislativa, kterou však dokážou obcházet čínské e-shopy. „To je jedno z velkých témat, které musíme tlačit,“ dodal Prouza. Pro příklad, každou vteřinu do Evropy dorazí z Číny 146 balíčků.

AI v akci

Nejviditelnější změnou je personalizace. Umělá inteligence dokáže v reálném čase analyzovat chování zákazníků, jejich historii nákupů nebo kontext, v němž nakupují. Díky tomu umí nabídnout přesně ten produkt, který zákazník pravděpodobně potřebuje. To vede k vyšší spokojenosti i loajalitě, ale především k růstu tržeb. Velký význam má také dynamická cenotvorba – AI dokáže pružně reagovat na změny poptávky a nastavovat ceny tak, aby maximalizovala marži bez ztráty konkurenceschopnosti. O možnostech využití AI na konferenci hovořil partner Deloitte Tervel Šopov, který popsal, jak vznikají tzv. autonomní nákupní agenti. Ti dokážou samostatně vyhledávat a nakupovat produkty na základě preferencí uživatele. „To otevírá prostor pro zcela nové formy digitálního marketingu a tzv. AI-optimalizaci, která může nahradit dnešní SEO,“ uvedl.

Dalším klíčovým směrem je automatizace zákaznického servisu. Moderní chatboty a hlasoví asistenti zvládají většinu běžných dotazů – od reklamací až po doporučení produktů.

Síla AI se projevuje také v prediktivních analýzách a plánování. AI modely pomáhají obchodníkům předvídat poptávku, optimalizovat skladové zásoby a plánovat logistiku. Díky tomu lze snížit plýtvání, zlepšit cash flow a zároveň zvýšit spolehlivost doručení. V oblasti logistiky se k AI přidává robotika a automatizace, které urychlují balení i distribuci.

Nakoupíte, zaplatíte a ticho. Falešné e-shopy už okradly tisíce Čechů

Zprávy z firem

Několik e-shopů, které působí na českém trhu, bylo v uplynulých dvou týdnech falešně napodobeno e-shopy z Číny s cílem podvést zákazníky, informoval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Podle odhadu svazu falešné e-shopy okradly tisíce Čechů. Svaz zatím ví o napodobeninách e-shopů Sportisimo, Tescoma či Super zoo a s některými e-shopy kritizuje to, že reakce kontrolních orgánů je zatím pomalá. Česká obchodní inspekce uvedla, že věnuje internetovému obchodování mimořádnou pozornost.

ČTK

Polská společnost Allegro zvýšila čtvrtletní provozní zisk téměř o třetinu

Allegro zrychluje růst a upevňuje svoji pozici v Česku

Zprávy z firem

Polský e-commerce gigant Allegro má za sebou rekordní druhé čtvrtletí. V Polsku zrychlil růst tržeb na 18 procent, ztrojnásobil tempo růstu zisku EBITDA. V Česku platforma posílila svou pozici skokovým nárůstem počtu zákazníků.

nst

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Hollywood v šoku. Trump plánuje 100% cla na filmy natáčené mimo USA

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump opět sáhl po svém oblíbeném nástroji – clech. Tentokrát oznámil hned dvě nová opatření: 100% clo na všechny filmy vzniklé mimo území USA a nová cla na zahraniční nábytkářské firmy.

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil nová cla na filmy vytvořené mimo Spojené státy a nábytkářské firmy, které nevyrábějí své produkty v USA. Trump tvrdí, že tím chce pomoci ekonomikám v Kalifornii a Severní Karolíně, které podle něj trpí konkurencí ze zahraničí. V případě filmů by clo mělo činit 100 procent, u nábytků Trump uvedl, že brzy sdělí další detaily.

Trump tvrdí, že Severní Karolína zcela přišla o svůj nábytkářský průmysl kvůli konkurenci Číny a dalších zemí. „Uvalím vysoká cla na každou zemi, která nevyrábí svůj nábytek ve Spojených státech,“ uvedl Trump. Podobně se americký prezident vyjádřil již v srpnu a také na konci minulého týdne.

Podle vládních statistik se zaměstnanost ve výrobě nábytku a dřevěných výrobků v USA od roku 2000 snížila na polovinu, na současných zhruba 340 tisíc pracovních míst. Loni se hodnota dovozu nábytku do USA zvýšila o sedm procent na 25,5 miliardy dolarů (531,1 miliardy korun). Podle odborného časopisu Furniture Today pocházelo asi 60 procent tohoto dovozu z Vietnamu a Číny.

„Zavedu cla ve výši 100 procent na všechny filmy, které jsou vytvořené mimo Spojené státy,“ uvedl Trump, který tímto opatřením chce posílit filmový průmysl v Kalifornii. O zavedení cel Trump hovořil již na konci dubna a začátku května a setkal se kvůli tomu s představiteli velkých producentských firem.

Velké americké filmové produkce často natáčejí v zahraničí, kde mohou využívat filmové pobídky a také nižší náklady na personál. V zahraničí se však často odehrávají také zápletky amerických filmů. Fáze před natáčením a po něm se však často odehrává ve Spojených státech. Mnoho filmů, které mají americké producenty, tak vzniká v různých zemích.

Cla se stala častým prvkem politiky Donalda Trumpa. Jejich zavedením americký prezident hrozí v případech, kdy se domnívá, že se zahraniční země nechovají férově vůči Spojeným státům, i z čistě politických důvodů. Trump například nechal navýšit cla na indické zboží jako formu nátlaku na tuto zemi, aby nekupovala ruskou ropu.

Obří deal je hotov. EA kupuje skupina investorů za 55 miliard dolarů, mezi nimi i Trumpův zeť

Electronic Arts
ČTK
ČTK
ČTK

Skupina investorů, která zahrnuje Saúdskou Arábii a zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, se dohodla na převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts (EA) za zhruba 55 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu korun). Skupinu tvoří americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners a státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Firmu Affinity Partners založil Trumpův zeť Jared Kushner.

Společnost EA je známá například sportovními simulátory a populárními herními sériemi, jako jsou Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Transakci ještě musejí schválit regulátoři a akcionáři EA. Po jejím dokončení budou akcie firmy EA staženy z burzy.

Akcionáři firmy podle dohody obdrží za každou akcii 210 dolarů v hotovosti. Kupní cena tak zahrnuje prémii 25 procent ke čtvrteční závěrečné ceně akcií na burze. V pátek se již v médiích objevily zprávy o možném převzetí, což vedlo k téměř 15procentnímu nárůstu ceny akcií EA.

Šéf společnosti EA Andrew Wilson označil převzetí za projev uznání práce zaměstnanců podniku. Dodal, že firma hodlá nadále posunovat hranice zábavy a technologií a otevírat nové příležitosti. Wilson je výkonným ředitelem společnosti EA od roku 2013 a měl by v jejím čele zůstat i po dokončení převzetí.

„Electronic Arts je mimořádná firma s prvotřídním manažerským týmem a odvážnou vizí do budoucna,“ uvedl Kushner. „Jako někdo, kdo vyrostl při hraní jejich her a nyní si je užívá se svými dětmi, nemohu být vzrušenější z toho, co nás čeká,“ dodal.

Saúdskoarabský investiční fond PIF do herního průmyslu již dříve výrazně investoval a ve společnosti EA vlastní téměř desetiprocentní podíl, napsala agentura Bloomberg. V březnu se fond dohodl, že zaplatí 3,5 miliardy dolarů (zhruba 72,5 miliardy korun) za koupi herní divize vývojářské společnosti Niantic, mezi jejíž tituly patří populární hra pro mobilní zařízení Pokémon Go.

„PIF je velmi aktivním hráčem na videoherním trhu od roku 2022,“ uvedl analytik Andrew Marok ze společnosti Raymond James. „PIF dal jasně najevo, že hodlá rozšiřovat svou herní divizi Savvy Gaming Group a dohoda o převzetí EA by v tomto směru představovala dosud největší krok,“ dodal.

Aktualizováno

Air Bank rozšiřuje možnosti pro investory. Nově mohou koupit dluhopisy TV Nova

Trhy

Air Bank nabídne svým klientům investice do firem ze skupiny PPF. Jako první nabídne dluhopisy TV Nova, jejich upisovací období startuje dnes. Předpokládaná doba trvání této nabídky je tři týdny.

ČTK

Akce hnutí ANO: Tým pro váš lepší život jede za Vámi

Česká ekonomika v ohrožení? Spojení Babiše, Konečné a Okamury vyvolává obavy

Money

Hnutí ANO zatím vede ve všech průzkumech. Otazníkem ovšem zůstává, kdo s Andrejem Babišem usedne do vlády, pokud hnutí nakonec bude i sestavovat novou českou vlády, upozorňuje společnost Oxford Economics. A právě na tom bude podle ní záviset směřování české ekonomiky v příštích čtyřech letech.

Lukáš Kovanda

