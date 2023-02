Sešup dolů, ruské příjmy z ropy a plynu klesly nejníže od roku 2020

Měsíční příjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu v lednu v důsledku západních sankcí sestoupily na nejnižší úroveň od srpna 2020. Vyplývá to podle agentury Reuters z údajů ruského ministerstva financí.

Ruské daňové a celní příjmy z prodeje energií v lednu dosáhly 425,5 miliardy rublů (zhruba 131 miliard Kč). Meziročně tak klesly o 46 procent. Přispěl k tomu fakt, že cena ruská ropy Urals se propadla o 42 procent, zatímco cena severomořské ropy zůstala téměř beze změny, napsala agentura Reuters.

Oproti prosinci se příjmy snížily dokonce o 54 procent. Prosincové příjmy nicméně podpořila jednorázová daňová platba ze strany ruské plynárenské společnosti Gazprom.

Moskva využívá příjmy z prodeje ropy a plynu k financování rozpočtových výdajů. Kvůli výpadku v těchto příjmech musela začít čerpat prostředky ze svých rezerv.

Západní země uvalily na Rusko rozsáhlé ekonomické sankce kvůli jeho loňskému útoku na Ukrajinu. Brusel doufá, že jeho restrikce sníží ruský export ropy do Evropské unie o 90 procent. Podíl ruského plynu na celkovém dovozu plynu do členských zemí EU od začátku války klesl na méně než 15 procent z dřívějších více než 40 procent, napsala agentura Reuters.

V rámci protiruských sankcí zaváděných kvůli ruské invazi na Ukrajinu začal počátkem prosince platit zákaz dovozu ruské ropy do Evropské unie a zemí G7; dovoz ropovodem Družba, který se týká Česka, Slovenska a Maďarska, má z embarga výjimku. Od 5. února vstupuje v platnost embargo na dovoz ropných produktů. Navíc ve stejný den začíná platit zákaz námořní přepravy ruské ropy a ropných produktů, pokud jsou prodávány za ceny vyšší, než je stanovený strop. Pro ropu byl zatím stanoven strop na 60 dolarů (1300 korun) za barel, pro ropné produkty ještě stanoven nebyl.