Stačil jeden rok. A z Ruska je malý hráč ve fosilních palivech

Nejpozoruhodnější evropskou odpovědí na ruskou agresi na Ukrajině nebyly jen dodávky zbraní a další pomoci za miliardy eur. Byla to také bezprecedentní rychlost, kdy Evropa během jediného roku téměř odstranila závislost na ruských fosilních palivech, píše agentura Bloomberg.

„Rusko nás vydíralo tím, že vyhrožovalo přerušením dodávek energie,“ řekla začátkem února předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Úplně jsme se zbavili naší závislosti na ruských fosilních palivech. Šlo to mnohem rychleji, než jsme čekali.“ Ale nebylo to zadarmo, účet zní na zhruba bilion dolarů (asi 22 bilionů korun).

Tři dny před výročím začátku války na Ukrajině navíc ruský vůdce Vladimir Putin oznámil pozastavení ruské účasti v mezinárodní dohodě Nový START omezující jaderné zbraně. Rovněž obvinil Západ, že válku rozpoutal.

Rok ruské invaze na Ukrajinu v obrazech. Podívejte se:

Zelená cesta

Ještě před rokem Evropa utratila asi miliardu dolarů denně za plyn, ropu a uhlí dovážené z Ruska. Dnes jen zlomek. To jsou peníze, které by Rusko v čele s Putinem mohlo použít na financování války.

Odstřihnutí závislosti podle Bloombergu usnadnil fakt, že se Evropa už před lety vydala zelenou cestou k čisté energii. Loni se přechod na obnovitelné zdroje energie ale výrazně uspíšil, solární instalace v celé Evropě se zvýšily o rekordních 40 gigawattů, což je o 35 procent více ve srovnání s rokem 2021. Rovněž přibylo bateriových úložišť o 79 procent.

Do konce roku 2022 poklesl objem ruského plynu zasílaného přímo do Evropy potrubím o 75 procent ve srovnání s předchozím rokem – a téměř dva měsíce roku 2023 ukázaly, že dovoz neroste.

Hrubý domácí produkt EU, který se zbavil levného ruského plynu, ve skutečnosti v roce 2022 vzrostl o 3,5 procenta. Recese byla považována za nevyhnutelnou ještě na podzim, ale ekonomové nyní očekávají, že unijní ekonomika v roce 2023 poroste o 0,9 procenta.

Nejvíc pomohlo šetření

„Téměř rok poté, co Rusko zahájilo svou útočnou válku proti Ukrajině, je ekonomika EU na lepších základech, než se na podzim očekávalo,“ uvedla Evropská komise ve své nejnovější ekonomické zprávě. „Zdá se, že inflace dosáhla vrcholu a příznivý vývoj na energetických trzích předznamenává další výrazné poklesy.”

Část ruského plynu byla nahrazena zvýšenými toky plynovodů z Alžírska a Norska. Většina připlula na lodích ve formě LNG (zkapalněného zemního plynu) z USA a Kataru. A část poptávky po plynu byla snížena spalováním uhlí v elektrárnách. Největší pomoc ale přišla v podobě snížení poptávky z průmyslu i domácností.