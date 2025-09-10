Chcete našetřit svému dítěti na studium v zahraničí? Pak na spořicí účet zapomeňte
Studium na střední škole v zahraničí je pro každého mladého člověka přínosem, protože si důkladně vylepší jazykové dovednosti, nahlédne do života jiné kultury a taky díky tomu trochu možná i rychleji dospěje. Rodiče na to ale obvykle musí mít dostatek peněz, protože stipendijních pobytů s kompletně hrazenými náklady je dnes minimum. Zeptali jsme se proto pěti finančních poradců, jakou strategii a produkty doporučují rodičům dnešních prvňáčků, kteří chtějí mít v době jejich středoškolských studií k dispozici sumu na jejich zahraniční studia.
Podle produktového analytika OVB Vojtěcha Šmajera se cena studia na zahraniční střední škole dramaticky liší nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i mezi samotnými školami. „Cena školného se tak může pohybovat od téměř „lidových“ zhruba 150 tisíc korun za rok na státní střední škole v USA až po více než 3 milionů korun za privilegium studovat s dětmi ropných šejků a miliardářů ve Švýcarsku,“ shrnuje rozpětí nutné sumy pro studium dítěte v cizině Šmajer.
Samotné výměnné programy pro středoškoláky pokrývají nejen školné, ale i ubytování v rodinách a administrativní podporu pořádající organizace. Ty stojí například u společnosti AYUSA, která patří k těm nejznámějším, mezi 5 až 15 tisíci dolary za rok na střední škole v USA. To je v přepočtu při aktuálním kurzu 20,76 korun za dolar, tedy od 103 tisíc do 311 tisíc korun jen za jeden školní rok, za kratší programy v délce 3 až 6 měsíců to pak může být od 125 tisíc do 250 tisíc korun. Programy na soukromých školách i v USA pak mohou přijít i na tři čtvrtě milionu korun a na těch elitních se cena může vyšplhat klidně i na milion korun.
Kolik času máte na spoření
Časový horizont pro našetření patřičné sumy je devět až deset let, pokud na studium na střední škole v zahraničí chceme poslat letošního prvňáčka. A z toho časového rámce je také třeba podle poradců vycházet při plánování financí, respektive investic. Deset let už je přitom podle Lukáše Urbánka z Partners dlouhý časový horizont jak pro spořicí účty, tak i pro stavební spoření. „Zapomeňte tedy prosím na spoření prostřednictvím bankovních nebo spořicích účtů. Zhodnocení, které tak získáte, je naprosto minimální, a navíc je výnos vždy zdaněn sazbou 15 procenty. Spořit dětem má největší smysl prostřednictvím investic,“ zdůrazňuje rovněž Tom Kadeřábek ze Swiss Life Select. „Při průměrném zhodnocení 7 procent ročně jste při vkladu 1 000 korun měsíčně po dobu deseti let schopni svému dítěti naspořit částku až kolem 175 tisíc korun. A to už je pěkná vstupenka na prestižní školu,“ podotýká Kadeřábek.
Kam tedy a jak investovat
Při výběru vhodného produktu je důležité zaměřit se na potenciální zhodnocení, které je v dlouhém horizontu klíčové. „Opomenout bychom při výběru produktu neměli ani likviditu, tedy možnost výběru po dosažení osmnácti let věku dítěte. U investic je totiž možnost výběru omezená právě do plnoletosti dítěte, pokud je smlouva vedena na dítě. Do rozhodování o výběru před dovršením plnoletosti potom kvůli tomu může zasahovat i opatrovnický soud,“ říká Kadeřábek a upřesňuje, že teprve s plnoletostí přechází smlouva do rukou dítěte, které pak může prostředky už kdykoli a bez poplatků použít. V případě, že je smlouva vedena na rodiče, pak výběry nejsou omezeny vůbec.
Z dostupných nástrojů na finančním trhu bude podle všech oslovených poradců tedy nejvhodnější investice formou podílových fondů, které nabízejí řešení téměř pro jakoukoliv situaci a k tomu ještě případně v menším rozsahu i některé další investiční produkty kvůli diverzifikaci. „Pro pravidelnou investici s tímto horizontem bychom měli sáhnout určitě po globálním široce diverzifikovaném akciovém fondu, který bude váhově někde kolem 60 procent a doplnit dluhopisy a třeba nemovitostním fondem,“ doporučuje za Partners Urbánek.
Čím delší je navíc investiční horizont, tím více se podle Martina Nováka z Broker Consulting také projeví efekt složeného úročení, a i menší částky se mohou v čase proměnit v zajímavý kapitál. Podílové fondy navíc podle něj přinášejí širokou diverzifikaci a dávají možnost zvolit strategii od konzervativnějších po dynamičtější podle investičního horizontu a rizikového apetitu rodiny. „Obecně lidem radím, aby jejich portfolio bylo dobře rozložené a postupně přizpůsobované věku dítěte – zatímco v prvních letech lze využít dynamičtějších strategií, s blížícím se studiem je vhodné přesunout prostředky do konzervativnějších nástrojů,“ radí Novák.
Podle Šmajera u investičního horizontu okolo 9 a více let, dává smysl místo spořicích účtů a stavebního spoření sáhnout po rozumně vyvážené investici a například vytvořit investiční portfolio složené nejen z běžně dostupných smíšených podílových fondů, ale i z nemovitostních podílových fondů. To může pak vypadat například tak, že bude mít přibližně 50 procent v akciích, 25 procent v nemovitostech a 25 procent dluhopisech. Takové portfolio mělo podle něj v posledních šestnácti letech průměrný výnos 5,97 % ročně (medián 5,85 % ročně). „V tomto případě by pak stačilo investovat prvňáčkovi jednorázově 89 tisíc korun už při nástupu do školy anebo odkládat 1 070 korun měsíčně po celou dobu. A sto padesát tisíc na tu nejlepší investici do vzdělání dítěte je připraveno,“ konstatuje Šmajer.
Samotnou investici pak digitální finanční poradce Orbi Dušan Šídlo doporučuje uskutečnit prostřednictvím dětského investičního účtu. Jako je například Portu, který má nízký poplatek za správu (0,25 % ročně) a který umožňuje nastavit diverzifikované portfolio podle doporučení odborníků. Časový horizont 8 až 10 let dovoluje zvolit vyvážené či dynamické portfolio včetně akciových fondů a ETF.
A na co ještě vedle investování nezapomenout
„Podle německé normy pro finanční analýzu, z níž vycházíme v Orbi při měření finančního zdraví, se vytváření kapitálu na vzdělání dětí řadí až na 37. místo z celkových 42 finančních témat k řešení. Vyšší prioritu má zejména zajištění rizik. Proto je důležité myslet také na pojištění odpovědnosti celé rodiny, životní pojištění rodičů (zejména pro případ dlouhodobé či trvalé pracovní neschopnosti nebo úmrtí) i pojištění dítěte (riziko vážné nemoci či úrazu, potřeby dlouhodobé péče či budoucí pracovní neschopnosti). Smyslem většiny pojistných produktů navíc je, aby bylo možné studium v zahraničí finančně realizovat i při nepředvídaných událostech v rodině,“ upozorňuje Šídlo a dodává, že pomineme-li zajištění rizik, pak má podle uvedené metodiky investice do vzdělání dětí vyšší prioritu než naprostá většina ostatních cílů.
Ty lze totiž odložit o pár let, zatímco dítě se do školy už pravděpodobně nevrátí. Pokud také studium v zahraničí zvýší budoucí příjem dítěte nebo urychlí jeho kariérní růst, přinese to podle Šídla pozitivní dopad i do celkového rodinného cashflow. V praxi to pak pro ty běžné střední školy odpovídá investici od první třídy přibližně 1000 až 3000 korun měsíčně.
