Co byste měli vědět, když chcete změnit svou banku

Přechod do nové banky je dnes díky technologiím a kodexu mobility docela hračka. Můžete to zvládnout z domova sami nebo vám může právě díky kodexu pomoci se vším i nová banka. Přesto ale existuje pár věcí, které převést takto snadno nejdou.

Přejít k nové bance není v dnešní době v Česku už vůbec tak složité jako tomu bývalo dříve, kdy se muselo se vším na pobočku, a ještě to byla zdlouhavá administrativní anabáze. Dnes díky internetu, počítačům, chytrým telefonům a vzdálenému bankovnictví je vše snazší. Přechod klientům usnadnil i kodex mobility, který legislativně definuje celý proces změny platebního účtu. Nová banka tak přesně ví, jak má postupovat, aby administrativu převodu zvládla rychle a bezproblémově a klientovi tak přechod maximálně usnadnila. Jednodušší to je ale podle Zuzany Čepelkové z Komerční banky jen pro občany. Podnikatelům a firmám zákon neumožňuje využít kodex mobility.

Jak začít

Prvním krokem, který musíte udělat je, mít vybranou novou banku a sjednat si u ní účet. Pro převod totiž potřebujete mít nové číslo účtu. To můžete udělat z pohodlí domova, pokud zvládáte používat internetové či mobilní bankovnictví. Na webu nové banky si během chvilky naklikáte sjednání nového produktu, v tomto případě běžného účtu. A podobně to můžete udělat i přímo ve svém smartphonu, do kterého si stáhnete z oficiálních obchodů App Store nebo Google Play bankovní aplikaci nové banky.

Počítejte ale s nutným ověřením vaší identity. Zatímco dříve jste právě kvůli tomu museli na přepážku banky, aby vás ověřil její úředník, dnes to můžete zvládnout s potvrzením přes bankovní identitu a s chytrým telefonem. Banky mají navíc na svých webech i v aplikacích interaktivní průvodce, kteří vás celým procesem provedou krok za krokem. V případě, že internetové či mobilní bankovnictví použít z různých důvodů nechcete nebo nemůžete, budete muset přece jen alespoň jednou s občanským průkazem na pobočku.

Plánování přechodu

Na druhý krok je třeba mít připravený přehled všech trvalých plateb, souhlasů s inkasem a SIPO a datum, od kdy je chcete převést. Pokud nechcete už vše dále vyřizovat sami, stačí novou banku požádat o službu mobility a banka vám s převodem pomůže. Tuto žádost můžete podat, jak online či v mobilu, tak případně osobně na pobočce. „Na novém účtu automaticky nastavíme všechny trvalé příkazy a inkasa stejně jako na účtu původním. Klientovi pak zbývá pouze nahlásit změnu čísla účtu relevantním subjektům,“ říká Monika Hořínková z ČSOB.

Klient přitom může podle Terezy Kaiseršotové z Raiffeisenbank požádat o takzvanou plnou mobilitu, tedy převod všech pravidelných plateb a zrušení účtu v původní bance anebo jen o částečnou mobilitu, jen převod plateb nebo dokonce i jen vybraných příkazů, aniž by účet v druhé bance zrušil. Důležité je ale podle ní zvolit správné datum, dokdy mají být příkazy prováděné v původní bance a od kdy už v té nové.

Co převést snadno nejde

Bankovní experti dále upozorňují, že takto se však nedají převádět jednorázové příkazy, nezrealizované platby a vzory příkazů. A procesem mobility nejde převést ani navázané produkty jako jsou spořicí, termínované nebo úvěrové účty. Jejich změnu či zrušení musíte řešit osobně v původní bance.

Mobilita při změně účtu vám nepomůže pak ani v případě, že chcete mít v nové bance jinou měnu účtu, než jste měli dříve. „Mobilitou lze převádět pouze účty ve stejné měně. V případě že se jedná o multiměnový účet, je jako hlavní měna brána koruna (CZK) a jiné měny je nutné převést individuálně mimo proces mobility,“ připomíná Čepelková.

Poslední krok je avízo

Ve třetím, posledním, kroku přechodu do nové banky je podle Jozefa Daňo z Fio banky nutné informovat všechny protistrany, zejména pak ty, které na účet posílají platby a pak i některé příjemce jako je typicky třeba finanční úřad, správa sociálního zabezpečení či váš zaměstnavatel. Pokud by přišla platba na účet, který již neexistuje, byla by totiž podle Lucie Brunclikové z Creditas vrácena odesílateli, který si toho ne vždy musí všimnout. Z tohoto pohledu se jeví i rozumnější starý účet si ještě ponechat. O změně vašeho bankovního spojení ovšem může třetí strany informovat i nová banka, pokud jí k tomu dáte souhlas, seznam adres a čestné prohlášení.

Nejčastější problémy při změně banky

Celý proces je do značné míry automatizovaný, takže se prý problémy při změně banky obvykle nevyskytují. „Je však důležité mít na paměti, že pokud chce klient uzavřít účet ve své původní bance, musí mít vůči ní vyrovnány všechny závazky,“ připomíná Kristýna Dolejšová z mBank. Problémem ovšem mohou být podle Michala Kuzmiaka z Air Bank nesprávná očekávání klientů ohledně toho, co jde převodem a mobilitou zařídit a co už ne. Komplikací může být podle něj i celková doba převodu, protože nejkratší lhůta pro převod je 13 pracovních dní.

Doba, kdy měla většina občanů v Česku jen jeden bankovní účet už je ale podle zástupců bank dávno pryč a řada klientů si drží více účtů. „Velká část klientů si tak neotvírá primárně nový běžný účet místo jiného, kromě situace, kdy se tak rozhodnou například kvůli výši poplatků či kvalitě služeb, ale přichází kvůli spořicímu účtu, termínovanému vkladu nebo investicím a základní účet si zřídí v této souvislosti. A teprve časem, až si osahá prostředí, funkce a služby, ho případně začne víc využívat či si ho vybere jako hlavní,“ shrnuje Brunclíková.

