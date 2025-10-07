Trinity Bank rozšiřuje služby: nyní nabízí konsolidaci půjček levně
Trinity Bank nabízí úvěr na konsolidaci půjček s úrokem 3,99 procenta. A to do výše 1,2 milionu korun. Produkt následuje nový spotřebitelský úvěr, který tuzemská banka představila nedávno.
Trinity Bank rozšiřuje své služby v oblasti spotřebitelských úvěrů a přichází s možností refinancování stávajících půjček. Klienti tak nově mohou převést své závazky do Lepší půjčky s aktuálně nejnižší sazbou na trhu 3,99 procenta ročně. Oznámila firma v tiskové zprávě.
Novinka staví na jasně definovaných podmínkách a klientům garantuje, že platí pouze úrok bez jakýchkoliv dalších poplatků. „U Lepší půjčky neplatí žádná „od“. Nabízíme jasnou sazbu 3,99 procenta ročně. Jedinou podmínkou je řádné splácení,“ vysvětluje Ondřej Makovec, produktový manažer úvěrových produktů v Trinity Bank. Refinancování tak umožňuje klientům jednoduše sloučit své půjčky do Lepší půjčky u Trinity Bank. Díky bezkonkurenční úrokové sazbě získají klienti nižší splátky, ušetří a získají jednodušší kontrolu nad svými financemi.
Žádné poplatky
Refinancování je dostupné na všechny čerpané úvěry od 20 tisíc korun až do 1,2 milionu korun, přičemž jeho celková výše je u každého klienta individuální. Vedle převodu stávajících půjček lze v rámci Lepší půjčky zažádat navíc i o nový úvěr. Banka zároveň garantuje, že klienti neplatí žádné poplatky za poskytnutí půjčky, ani za mimořádné splátky.
Převést a sloučit půjčky do Lepší půjčky od Trinity Bank je podle sdělení banky velmi jednoduché – vše lze vyřídit snadno a rychle online. Celý proces je navržen tak, aby maximálně ušetřil čas i starosti. Klienti si zvolí půjčky, kreditní karty nebo kontokorenty, které chtějí převést do Trinity Bank a po úspěšném ověření úvěruschopnosti obdrží během chvilky návrh smlouvy. Trinity Bank následně odešle výpovědi původním poskytovatelům půjček a posléze i prostředky k doplacení těchto úvěrů, popsala banka.
