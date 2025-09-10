Aneta Martišková: Společenská odpovědnost pro nás není oddělení. Je to způsob myšlení
Společnost Edenred zná každý český zaměstnanec. Velmi pravděpodobně totiž používá právě jejich stravenky. Edenred ale vedle toho také spolupracuje s Potravinovou bankou a společně se snaží zajistit jídlo lidem, kteří je potřebují. Jejich společný projekt usiluje o cenu Good Company Circle Awards 2025, které se budou vyhlašovat v polovině října. O projektu hovoří Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Edenred.
Jak váš společný projekt vlastně začal?
Naše partnerství s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj začalo před šesti lety jako dlouhodobá iniciativa. Chtěli jsme pomáhat a také smysluplně využít hodnotu propadlých stravenek. Ukázalo se ale, že prostor pro spolupráci je mnohem širší. Postupně jsme začali propojovat další aktivity – od podpory komunitního projektu Neplýtváme, vaříme, přes zapojení zaměstnanců do dobrovolnictví, až po osvětu směrem k veřejnosti a propojení s celoevropským programem FOOD.
Hlavním impulzem byl zájem pomoci konkrétním lidem v nouzi a zároveň propojit pomoc s naším firemním zaměřením – tedy s jídlem, kvalitou stravování, stravovacími návyky a také odpovědnou spotřebou. Výzvou pro nás bylo nastavit spolupráci tak, aby nebyla jednorázová, ale dlouhodobě udržitelná a přínosná pro obě strany. To se podařilo díky vzájemné důvěře a otevřenosti.
Co rozhoduje o tom, jestli bude spolupráce mezi firmami a neziskovým sektorem úspěšná?
Za klíčový považuji respekt k roli každého z partnerů a otevřenou komunikaci. Neziskové organizace velmi dobře znají potřeby svých klientů a často fungují v náročných podmínkách. Firmy zase mohou nabídnout stabilní zázemí, finance, expertízu nebo dobrovolnický čas zaměstnanců. Když se podaří tyto světy propojit bez toho, aby jeden dominoval druhému, vzniká autentická spolupráce s opravdovým dopadem. Důležitá je také důvěra a společná dlouhodobá vize – bez ní by každá pomoc zůstala jen na úrovni jednorázové kampaně.
A co se musí naplnit, aby podobné projekty přinášely reálný společenský dopad?
Spolupráce by měla být promyšlená, ukotvená v reálných potřebách a založená na dlouhodobosti. Nestačí jen jednorázový dar nebo krátkodobý projekt. V našem případě jsme s Potravinovou bankou nastavili takový model podpory, který se může vyvíjet a reagovat na aktuální situaci – ať už jde o potravinové přebytky, energetickou krizi nebo potřebu osvěty.
Konkrétně?
Model stojí na třech hlavních pilířích. Finanční podpoře prostřednictvím každoroční sbírky propadlých poukázek. Dále na zapojení zaměstnanců formou dobrovolnických dnů a pravidelné pomoci v komunitní kuchyni. A konečně na společné edukaci veřejnosti například skrze spolupráce s partnery, veřejnou debatu a otevřenou komunikaci tématu plýtvání jídlem – což také tematicky navazuje na naše dlouhodobé aktivity v rámci evropského programu FOOD, který Edenred koordinuje a který podporuje zdravé a udržitelné stravovací návyky napříč Evropou. Díky této kombinaci se spolupráce neomezuje jen na finanční stránku, ale má konkrétní a měřitelný dopad – a to jak na cílové skupiny, tak na firemní kulturu uvnitř Edenred. Důležité je, aby partneři průběžně vyhodnocovali, co funguje a co je potřeba změnit. A samozřejmě – aby do spolupráce mohli vstoupit i zaměstnanci, kteří pak vnímají hodnotu firmy nejen na papíře, ale i v praxi.
Co dalšího chystáte?
Naším cílem je i nadále testovat nové přístupy, sledovat výsledky našich aktivit a hledat způsoby, jak pomoc zacílit ještě efektivněji. Nechceme kopírovat staré modely – hledáme inovace, které dávají smysl v kontextu dnešní doby. To platí jak pro spolupráci s neziskovým sektorem, tak pro vzdělávání veřejnosti a zapojování našich zaměstnanců. V Edenred si uvědomujeme, že jídlo není jen benefit – je to základ zdraví, prevence i kvality života. Proto chceme dlouhodobě podporovat odpovědnou spotřebu, dostupnost kvalitní stravy a boj proti plýtvání. A samozřejmě zdraví.
Jak s tím chcete naložit?
Aktuálně se zaměřujeme na několik věcí. Předně na analýzu stravovacích návyků a identifikaci rizikových oblastí. Dále na podporu celosvětové iniciativy ShareTheMeal, do které zapojujeme uživatele i partnery napříč zeměmi. A chceme pokračovat a rozvoj edukačních aktivit ve spolupráci s dalšími partnery, například formou partnerství navázaných na evropský program FOOD.
Jedním z konkrétních kroků je i říjnová tisková konference k výsledkům Barometru FOOD, kterou připravujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Svazem obchodu a cestovního ruchu a Ministerstvem zdravotnictví. Chceme tím otevřít veřejnou debatu o tom, jak se skutečně stravujeme, kde máme rezervy a jakou roli v tom hraje zaměstnavatel, stát, i každý z nás. Jsme součástí globální skupiny kotované na indexu CAC 40, což nás zavazuje k odpovědnému přístupu nejen ve Francii, ale ve všech zemích, kde působíme. To, co děláme lokálně – například s Potravinovou bankou – je tak vždy součástí širší strategie udržitelného podnikání a společenské odpovědnosti.
Jaký dopad podle vás mají tyto aktivity?
Čísla a měřitelný dopad jsou důležitou součástí každé investice – obzvlášť pokud chceme jednat systematicky a odpovědně. Ale teprve když se za těmito daty objeví skutečný lidský příběh, získává investice hlubší význam a dlouhodobý smysl.
Investice do společnosti je ve své podstatě investicí do člověka – do jeho bezpečí, důstojnosti a šance vést kvalitnější život. Pro nás v Edenred to znamená, že za každou aktivitou vidíme konkrétní dopad: maminku samoživitelku, která díky pomoci z potravinové banky dokáže připravit dětem teplé jídlo. Seniora, který se na kurzu naučí vařit zdravě i z omezených surovin. Nebo zaměstnance, který se poprvé v životě zapojí do dobrovolnické aktivity a pocítí, že jeho práce má přesah.
A pro firmu?
Firmě to přináší důvěru, loajalitu a silnější firemní kulturu – když zaměstnanci cítí, že jejich každodenní úsilí má smysl i mimo běžné výkonnostní cíle. Neziskové organizaci to dává stabilního a spolehlivého partnera, který přináší nejen finanční podporu, ale i know-how, kapacity a otevřený přístup. A komunitě to přináší konkrétní pomoc – ať už jde o jídlo, vzdělávání nebo možnost znovu získat pevnou půdu pod nohama.
Společenská odpovědnost pro nás není „oddělení CSR“ – je to způsob uvažování. I malé aktivity, jako je balení potravinových balíčků pro lidi v nouzi, se mohou stát součástí hlubší strategie, pokud mají jasný rámec, důvod a kontinuitu. A právě to se snažíme dlouhodobě ukazovat i prostřednictvím spolupráce s Potravinovou bankou.
Projekty z finálové desítky ocenění Good Company Awards 2025
