Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Filantropie Aneta Martišková: Společenská odpovědnost pro nás není oddělení. Je to způsob myšlení

Aneta Martišková: Společenská odpovědnost pro nás není oddělení. Je to způsob myšlení

Aneta Martišková ze společnosti Edenred
Edenred - použito se svolením
Katarína Krajčovičová
Katarína Krajčovičová

Společnost Edenred zná každý český zaměstnanec. Velmi pravděpodobně totiž používá právě jejich stravenky. Edenred ale vedle toho také spolupracuje s Potravinovou bankou a společně se snaží zajistit jídlo lidem, kteří je potřebují. Jejich společný projekt usiluje o cenu Good Company Circle Awards 2025, které se budou vyhlašovat v polovině října. O projektu hovoří Aneta Martišková, ředitelka vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Edenred.

Jak váš společný projekt vlastně začal?

Naše partnerství s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj začalo před šesti lety jako dlouhodobá iniciativa. Chtěli jsme pomáhat a také smysluplně využít hodnotu propadlých stravenek. Ukázalo se ale, že prostor pro spolupráci je mnohem širší. Postupně jsme začali propojovat další aktivity – od podpory komunitního projektu Neplýtváme, vaříme, přes zapojení zaměstnanců do dobrovolnictví, až po osvětu směrem k veřejnosti a propojení s celoevropským programem FOOD.

18 fotografií v galerii

Hlavním impulzem byl zájem pomoci konkrétním lidem v nouzi a zároveň propojit pomoc s naším firemním zaměřením – tedy s jídlem, kvalitou stravování, stravovacími návyky a také odpovědnou spotřebou. Výzvou pro nás bylo nastavit spolupráci tak, aby nebyla jednorázová, ale dlouhodobě udržitelná a přínosná pro obě strany. To se podařilo díky vzájemné důvěře a otevřenosti.

Co rozhoduje o tom, jestli bude spolupráce mezi firmami a neziskovým sektorem úspěšná?

Za klíčový považuji respekt k roli každého z partnerů a otevřenou komunikaci. Neziskové organizace velmi dobře znají potřeby svých klientů a často fungují v náročných podmínkách. Firmy zase mohou nabídnout stabilní zázemí, finance, expertízu nebo dobrovolnický čas zaměstnanců. Když se podaří tyto světy propojit bez toho, aby jeden dominoval druhému, vzniká autentická spolupráce s opravdovým dopadem. Důležitá je také důvěra a společná dlouhodobá vize – bez ní by každá pomoc zůstala jen na úrovni jednorázové kampaně.

Hlasujte pro projekt Edenredu a Potravinové banky v Good Company Circle Awards 2025

A co se musí naplnit, aby podobné projekty přinášely reálný společenský dopad?

Spolupráce by měla být promyšlená, ukotvená v reálných potřebách a založená na dlouhodobosti. Nestačí jen jednorázový dar nebo krátkodobý projekt. V našem případě jsme s Potravinovou bankou nastavili takový model podpory, který se může vyvíjet a reagovat na aktuální situaci – ať už jde o potravinové přebytky, energetickou krizi nebo potřebu osvěty.

Konkrétně?

Model stojí na třech hlavních pilířích. Finanční podpoře prostřednictvím každoroční sbírky propadlých poukázek. Dále na zapojení zaměstnanců formou dobrovolnických dnů a pravidelné pomoci v komunitní kuchyni. A konečně na společné edukaci veřejnosti například skrze spolupráce s partnery, veřejnou debatu a otevřenou komunikaci tématu plýtvání jídlem – což také tematicky navazuje na naše dlouhodobé aktivity v rámci evropského programu FOOD, který Edenred koordinuje a který podporuje zdravé a udržitelné stravovací návyky napříč Evropou. Díky této kombinaci se spolupráce neomezuje jen na finanční stránku, ale má konkrétní a měřitelný dopad – a to jak na cílové skupiny, tak na firemní kulturu uvnitř Edenred. Důležité je, aby partneři průběžně vyhodnocovali, co funguje a co je potřeba změnit. A samozřejmě – aby do spolupráce mohli vstoupit i zaměstnanci, kteří pak vnímají hodnotu firmy nejen na papíře, ale i v praxi.

Projekt Nezapomeňme 80 usiluje o letošní cenu Good Company Circle Awards

Nadace PPF a Paměť národa: Klíčové jsou vzájemný respekt a hodnoty

Filantropie

Jak může ukázkově fungovat spolupráce mezi neziskovým sektorem a byznysem? Jednou z odpovědí je projekt Nezapomeňme 80, kde se setkala Nadace PPF a Paměť národa. Úspěšný projekt se tak zařadil mezi kandidáty na letošní cenu Good Company Circle.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Co dalšího chystáte?

Naším cílem je i nadále testovat nové přístupy, sledovat výsledky našich aktivit a hledat způsoby, jak pomoc zacílit ještě efektivněji. Nechceme kopírovat staré modely – hledáme inovace, které dávají smysl v kontextu dnešní doby. To platí jak pro spolupráci s neziskovým sektorem, tak pro vzdělávání veřejnosti a zapojování našich zaměstnanců. V Edenred si uvědomujeme, že jídlo není jen benefit – je to základ zdraví, prevence i kvality života. Proto chceme dlouhodobě podporovat odpovědnou spotřebu, dostupnost kvalitní stravy a boj proti plýtvání. A samozřejmě zdraví.

Jak s tím chcete naložit?

Aktuálně se zaměřujeme na několik věcí. Předně na analýzu stravovacích návyků a identifikaci rizikových oblastí. Dále na podporu celosvětové iniciativy ShareTheMeal, do které zapojujeme uživatele i partnery napříč zeměmi. A chceme pokračovat a rozvoj edukačních aktivit ve spolupráci s dalšími partnery, například formou partnerství navázaných na evropský program FOOD.

Jedním z konkrétních kroků je i říjnová tisková konference k výsledkům Barometru FOOD, kterou připravujeme ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Svazem obchodu a cestovního ruchu a Ministerstvem zdravotnictví. Chceme tím otevřít veřejnou debatu o tom, jak se skutečně stravujeme, kde máme rezervy a jakou roli v tom hraje zaměstnavatel, stát, i každý z nás. Jsme součástí globální skupiny kotované na indexu CAC 40, což nás zavazuje k odpovědnému přístupu nejen ve Francii, ale ve všech zemích, kde působíme. To, co děláme lokálně – například s Potravinovou bankou – je tak vždy součástí širší strategie udržitelného podnikání a společenské odpovědnosti.

Organizátorka programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě Ivona Karvinen

Podpora vědy přináší konkrétní výsledky: inovace, říká šéfka programu L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Filantropie

Již dvě dekády funguje program na podporu vědkyň, na němž se podílejí L’Oréal a UNESCO. Za tu dobu program ocenil pět desítek talentovaných žen, které mění svět svým věděním a poznáním. Na programu se také podílí Akademie věd ČR. „Chceme nadále rozšiřovat viditelnost vědkyň a podpořit jejich aktivní zapojení do veřejného prostoru,“ říká o novinkách organizátorka programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě Ivona Karvinen. Program usiluje o cenu Good Comapny Circle Awards, které se budou udílet v polovině října.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Jaký dopad podle vás mají tyto aktivity?

Čísla a měřitelný dopad jsou důležitou součástí každé investice – obzvlášť pokud chceme jednat systematicky a odpovědně. Ale teprve když se za těmito daty objeví skutečný lidský příběh, získává investice hlubší význam a dlouhodobý smysl.

Investice do společnosti je ve své podstatě investicí do člověka – do jeho bezpečí, důstojnosti a šance vést kvalitnější život. Pro nás v Edenred to znamená, že za každou aktivitou vidíme konkrétní dopad: maminku samoživitelku, která díky pomoci z potravinové banky dokáže připravit dětem teplé jídlo. Seniora, který se na kurzu naučí vařit zdravě i z omezených surovin. Nebo zaměstnance, který se poprvé v životě zapojí do dobrovolnické aktivity a pocítí, že jeho práce má přesah.

GCC - Cesta z krize

Cesta z krize pomáhá lidem, kteří nevědí kudy kam

Filantropie

Pomáháme lidem, aby na své trápení nebyli sami. To je hlavní cíl neziskové organizace Cesta z krize, která spolupracuje se společností Quantcom. Jejich společné projekty jsou dalším kandidátem na cenu Good Company Circle Awards 2025, které budou předány 14. října. Jak projekt funguje? Za Quantcom odpovídala marketingová manažerka Eva Sivková, za Cestu z krize Jarmila Kubáňková.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

A pro firmu?

Firmě to přináší důvěru, loajalitu a silnější firemní kulturu – když zaměstnanci cítí, že jejich každodenní úsilí má smysl i mimo běžné výkonnostní cíle. Neziskové organizaci to dává stabilního a spolehlivého partnera, který přináší nejen finanční podporu, ale i know-how, kapacity a otevřený přístup. A komunitě to přináší konkrétní pomoc – ať už jde o jídlo, vzdělávání nebo možnost znovu získat pevnou půdu pod nohama.

Společenská odpovědnost pro nás není „oddělení CSR“ – je to způsob uvažování. I malé aktivity, jako je balení potravinových balíčků pro lidi v nouzi, se mohou stát součástí hlubší strategie, pokud mají jasný rámec, důvod a kontinuitu. A právě to se snažíme dlouhodobě ukazovat i prostřednictvím spolupráce s Potravinovou bankou.

Projekty z finálové desítky ocenění Good Company Awards 2025

Martina Hřebíková a Matěj Chytil z projektu Click and Feed

Martina Hřebíková: Do Click and Feed se může zapojit každý a nemusí nic platit

Filantropie

Naplnění virtuální misky. Kliky uživatelů naplní virtuální misku a dobrý skutek je na světě. Ano, takhle jednoduše, zcela zdarma a bez háčků. 1 klik = 25 gramů krmiva. To je hlavní myšlenka projektu Click and Feed, jehož prostřednictvím lidé pomáhají zvířatům. „Podporou projektů, jako je třeba ten náš, získávají firmy nejen dobré jméno a kvalitní image, ale pomáhají budovat lepší a udržitelnější svět pro všechny,“ říká Martina Hřebíková, zakladatelka projektu, který usiluje o cenu Good Company Circle Award, které se budou udílet v polovině října.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Fond pro udržitelný život podpořil například nadaci Čmelák

Hana Morávková z Nadace Via: Cílem filantropie je silnější společnost

Filantropie

Nadace Via a developerská skupina JRD Group se již několik let snaží podporovat projekty zlepšující místní komunity, a to v rámci Fondu pro udržitelný život. „Ve fondu se přirozeně potkává to, co oba partneři považují za podstatné – ohleduplnost k přírodě i zájem o sousedské vztahy a veřejné dění,“ říká manažerka komunikace a PR Nadace Via Hana Morávková. Fond pro udržitelný život je další projekt nominovaný na Good Company Circle Award, které se budou předávat v polovině října.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Projekt Sport bez odpadu

Lucia Štefánková z Nadace Tipsport: Projekt Sport bez odpadu nyní úspěšně rozšiřujeme do dalších odvětví

Filantropie

Začalo to čtyřmi fotbalovými kluby, kterým Sport bez odpadu pomohl výrazně snížit ekologickou zátěž. Nyní se snaha o zlepšení nakládání s odpadem rozšiřuje i do dalších sportovních odvětví včetně hokeje či basketbalu a cílí i na amatérské kluby, říká ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková. Projekt Sport bez odpadu je jedním z nominovaných projektů Good Company Circle Awards, které se budou udílet letos v říjnu.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Organizátorka programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě Ivona Karvinen

Podpora vědy přináší konkrétní výsledky: inovace, říká šéfka programu L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Filantropie

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Chcete našetřit svému dítěti na studium v zahraničí? Pak na spořicí účet zapomeňte

děti, škola
iStock
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Studium na střední škole v zahraničí je pro každého mladého člověka přínosem, protože si důkladně vylepší jazykové dovednosti, nahlédne do života jiné kultury a taky díky tomu trochu možná i rychleji dospěje. Rodiče na to ale obvykle musí mít dostatek peněz, protože stipendijních pobytů s kompletně hrazenými náklady je dnes minimum. Zeptali jsme se proto pěti finančních poradců, jakou strategii a produkty doporučují rodičům dnešních prvňáčků, kteří chtějí mít v době jejich středoškolských studií k dispozici sumu na jejich zahraniční studia.

Podle produktového analytika OVB Vojtěcha Šmajera se cena studia na zahraniční střední škole dramaticky liší nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i mezi samotnými školami. „Cena školného se tak může pohybovat od téměř „lidových“ zhruba 150 tisíc korun za rok na státní střední škole v USA až po více než 3 milionů korun za privilegium studovat s dětmi ropných šejků a miliardářů ve Švýcarsku,“ shrnuje rozpětí nutné sumy pro studium dítěte v cizině Šmajer.

Samotné výměnné programy pro středoškoláky pokrývají nejen školné, ale i ubytování v rodinách a administrativní podporu pořádající organizace. Ty stojí například u společnosti AYUSA, která patří k těm nejznámějším, mezi 5 až 15 tisíci dolary za rok na střední škole v USA. To je v přepočtu při aktuálním kurzu 20,76 korun za dolar, tedy od 103 tisíc do 311 tisíc korun jen za jeden školní rok, za kratší programy v délce 3 až 6 měsíců to pak může být od 125 tisíc do 250 tisíc korun. Programy na soukromých školách i v USA pak mohou přijít i na tři čtvrtě milionu korun a na těch elitních se cena může vyšplhat klidně i na milion korun.  

Kolik času máte na spoření

Časový horizont pro našetření patřičné sumy je devět až deset let, pokud na studium na střední škole v zahraničí chceme poslat letošního prvňáčka. A z toho časového rámce je také třeba podle poradců vycházet při plánování financí, respektive investic. Deset let už je přitom podle Lukáše Urbánka z Partners dlouhý časový horizont jak pro spořicí účty, tak i pro stavební spoření. „Zapomeňte tedy prosím na spoření prostřednictvím bankovních nebo spořicích účtů. Zhodnocení, které tak získáte, je naprosto minimální, a navíc je výnos vždy zdaněn sazbou 15 procenty. Spořit dětem má největší smysl prostřednictvím investic,“ zdůrazňuje rovněž Tom Kadeřábek ze Swiss Life Select. „Při průměrném zhodnocení 7 procent ročně jste při vkladu 1 000 korun měsíčně po dobu deseti let schopni svému dítěti naspořit částku až kolem 175 tisíc korun. A to už je pěkná vstupenka na prestižní školu,“ podotýká Kadeřábek.

Kam tedy a jak investovat

Při výběru vhodného produktu je důležité zaměřit se na potenciální zhodnocení, které je v dlouhém horizontu klíčové. „Opomenout bychom při výběru produktu neměli ani likviditu, tedy možnost výběru po dosažení osmnácti let věku dítěte. U investic je totiž možnost výběru omezená právě do plnoletosti dítěte, pokud je smlouva vedena na dítě. Do rozhodování o výběru před dovršením plnoletosti potom kvůli tomu může zasahovat i opatrovnický soud,“ říká Kadeřábek a upřesňuje, že teprve s plnoletostí přechází smlouva do rukou dítěte, které pak může prostředky už kdykoli a bez poplatků použít. V případě, že je smlouva vedena na rodiče, pak výběry nejsou omezeny vůbec.

Z dostupných nástrojů na finančním trhu bude podle všech oslovených poradců tedy nejvhodnější investice formou podílových fondů, které nabízejí řešení téměř pro jakoukoliv situaci a k tomu ještě případně v menším rozsahu i některé další investiční produkty kvůli diverzifikaci. „Pro pravidelnou investici s tímto horizontem bychom měli sáhnout určitě po globálním široce diverzifikovaném akciovém fondu, který bude váhově někde kolem 60 procent a doplnit dluhopisy a třeba nemovitostním fondem,“ doporučuje za Partners Urbánek.

Češi spoří dětem ve stavebku miliardy, někteří o chlup výhodněji. Tady je přehled nabídek

Money

V jakých životních obdobích dítěte se nejčastěji sjednává stavební spoření? Co motivuje rodinu spořit dítěti právě do stavebka. A podle čeho si vybrat pro dítě stavební spoření? Přinášíme porovnání poplatků i bonusů.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Čím delší je navíc investiční horizont, tím více se podle Martina Nováka z Broker Consulting také projeví efekt složeného úročení, a i menší částky se mohou v čase proměnit v zajímavý kapitál. Podílové fondy navíc podle něj přinášejí širokou diverzifikaci a dávají možnost zvolit strategii od konzervativnějších po dynamičtější podle investičního horizontu a rizikového apetitu rodiny. „Obecně lidem radím, aby jejich portfolio bylo dobře rozložené a postupně přizpůsobované věku dítěte – zatímco v prvních letech lze využít dynamičtějších strategií, s blížícím se studiem je vhodné přesunout prostředky do konzervativnějších nástrojů,“ radí Novák.

Podle Šmajera u investičního horizontu okolo 9 a více let, dává smysl místo spořicích účtů a stavebního spoření sáhnout po rozumně vyvážené investici a například vytvořit investiční portfolio složené nejen z běžně dostupných smíšených podílových fondů, ale i z nemovitostních podílových fondů. To může pak vypadat například tak, že bude mít přibližně 50 procent v akciích, 25 procent v nemovitostech a 25 procent dluhopisech. Takové portfolio mělo podle něj v posledních šestnácti letech průměrný výnos 5,97 % ročně (medián 5,85 % ročně). „V tomto případě by pak stačilo investovat prvňáčkovi jednorázově 89 tisíc korun už při nástupu do školy anebo odkládat 1 070 korun měsíčně po celou dobu. A sto padesát tisíc na tu nejlepší investici do vzdělání dítěte je připraveno,“ konstatuje Šmajer.

Samotnou investici pak digitální finanční poradce Orbi Dušan Šídlo doporučuje uskutečnit prostřednictvím dětského investičního účtu. Jako je například Portu, který má nízký poplatek za správu (0,25 % ročně) a který umožňuje nastavit diverzifikované portfolio podle doporučení odborníků. Časový horizont 8 až 10 let dovoluje zvolit vyvážené či dynamické portfolio včetně akciových fondů a ETF.

A na co ještě vedle investování nezapomenout

„Podle německé normy pro finanční analýzu, z níž vycházíme v Orbi při měření finančního zdraví, se vytváření kapitálu na vzdělání dětí řadí až na 37. místo z celkových 42 finančních témat k řešení. Vyšší prioritu má zejména zajištění rizik. Proto je důležité myslet také na pojištění odpovědnosti celé rodiny, životní pojištění rodičů (zejména pro případ dlouhodobé či trvalé pracovní neschopnosti nebo úmrtí) i pojištění dítěte (riziko vážné nemoci či úrazu, potřeby dlouhodobé péče či budoucí pracovní neschopnosti). Smyslem většiny pojistných produktů navíc je, aby bylo možné studium v zahraničí finančně realizovat i při nepředvídaných událostech v rodině,“ upozorňuje Šídlo a dodává, že pomineme-li zajištění rizik, pak má podle uvedené metodiky investice do vzdělání dětí vyšší prioritu než naprostá většina ostatních cílů.

Ty lze totiž odložit o pár let, zatímco dítě se do školy už pravděpodobně nevrátí. Pokud také studium v zahraničí zvýší budoucí příjem dítěte nebo urychlí jeho kariérní růst, přinese to podle Šídla pozitivní dopad i do celkového rodinného cashflow. V praxi to pak pro ty běžné střední školy odpovídá investici od první třídy přibližně 1000 až 3000 korun měsíčně.

spoření, bohatství

Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů

Money

Úspory tuzemských střadatelů na spořicích účtech rostou. Lidé spoří o sto šest, migrují mezi bankami a vyhledávají ty nejlepší možnosti na trhu a banky to jasně vidí, takže si hrají znovu se sazbami směrem nahoru. Momentálně je tak znovu reálné i bez speciálních podmínek získat na spořicím účtu zase i čtyřprocentní zhodnocení. V nejbližších dnech se navíc čeká úprava sazeb i spořicích účtů i u dalších bank.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Mobilní platby - ilustrační foto

Mladí Češi už peněženku nepotřebují. Stačí jim mobil

Money

Mobilní platby u mladých Čechů dominují. Plastové karty jsou pro ně jen záloha, když to jinak nejde. Sice je lákají investice, příliš se v nich ale nevyznají, a navíc dost naslouchají finfluencerům. Stále tedy mají, co zlepšovat. Vyplývá to z průzkumu o Generaci Z, který realizovala Moneta Money Bank spolu se společností Visa a organizací Nekrachni.                                                                             

Věra Tůmová

Přečíst článek

Češi spoří dětem ve stavebku miliardy, někteří o chlup výhodněji. Tady je přehled nabídek

Money

V jakých životních obdobích dítěte se nejčastěji sjednává stavební spoření? Co motivuje rodinu spořit dítěti právě do stavebka. A podle čeho si vybrat pro dítě stavební spoření? Přinášíme porovnání poplatků i bonusů.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Nejčastější chyby, které Češi dělají u životního pojištění. Neděláte je taky?

Money

Špatně sjednané životní pojištění se pozná nejčastěji až v okamžiku, kdy dojde k pojistné události a klient potřebuje peníze z pojistky. Tato situace je podle poradců ze společností Partners a Broker Consulting v Česku běžnějším problémem, než by se mohlo zdát. Ověřte si, zda některé z těchto nejčastějších chyb neděláte i vy, dokud je čas to v pojistce ještě upravit.

Věra Tůmová

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Co uslyšíte, když vás chce někdo okrást, prozradil už kdysi legendární investor

Money

tzv

Přečíst článek
Richard Beneš, ředitel OVB

Mileniálové a generace Z jsou už finančně gramotnější, také víc tolerují riziko investic

Money

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Labubu mánie. Novodobý mončičák je miliardovým byznysem a magnetem pro spekulace

Trhy

Petra Hrdličková

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Jezdit po Praze autem ne. Bydlet, také ne. Tak proč žít v Praze

Václavské náměstí
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Když jedete autem Prahou, ani v září se téměř nikam nedostanete. Obvykle se opravy silnic či mostů soustředily do prázdninových měsíců. S jakýmsi předpokladem, že v létě jsou lidé u moře, takže když se rozkope město, nikomu to moc nebude vadit a každý to pochopí.

Nyní je září, nicméně přes Prahu autem neprojedete. Seznam pokračujících oprav či renovací je nekonečný. Václavské náměstí je jako po bombardování. Ale jakákoliv ulice či náměstí, kam se podíváte, také. Namátkou, Plzeňská, hlavní výpadovka z města na západ. Neprůjezdná. Florenc, kam míří autobusy na centrální nádraží z celé země i z ciziny. Ulice kolem, neprůjezdné. Legerova ulice, tepna automobilové dopravy v Praze kolem Národního muzea, těžko průjezdná. Kvůli budování pofiderní tramvajové trati na Václavské náměstí.

Ať jedete v Praze autem kamkoliv, problém. V městské části Praha 7 se k tomu rovnou přiznali. Nemáme rádi auta. To vzniklo od doby vlády Jana Čižinského, anarchisty pod hlavičkou Praha sobě. Kde byly dva pruhy pro auta, je najednou jenom jeden. A kolony aut. Když vjedete na Prahu 7 dejme tomu z Dejvic, Praha 6, uvítají vás na prahu Korunovační ulice kovové sloupky, které stahují auta do jednoho pruhu. Tisíc let se tam jezdilo ve dvou pruzích.

Aktivisté z tamní radnice zcela zdemolovali dopravu v této části města. Nechali udělat pruh pro cyklisty. Na cyklistu byste tam čekali půl dne. Podobně postupují i v ostatních městských částech i v dalších městech země.

Dalibor Martínek: Ví Okamura něco víc než my? Už si vybírá ministerstva

Názory

Tomio Okamura už si vybírá, která ministerstva po volbách obsadí svými lidmi. Možná je to jen jeho standardní velkohubost. Nebo že by měl nějaké informace, které se k nám ostatním nedostaly?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Ne všichni chtějí jezdit na kole

V Česku je devět milionů registrovaných aut. Ale na některých radnicích si myslí, že všichni chtějí jezdit na kolech. Je celkem pochopitelný název nové strany Petra Macinky, blízkého spolupracovníka konzervativního Václava Klause, Motoristé sobě. Macinka aspiruje do Poslanecké sněmovny a všichni jsou napjatí, zda se mu vstup do sněmovny povede. Čižinský a podobní cyklisté mu v tom značně pomáhají.

Ne každý souzní s pohrobkem Václava Klause. Možná její myšlenky většina lidí ani nesleduje. Ale, všichni jsme motoristy. Tedy, ne politicky, prakticky. Pražský náměstek pro dopravu, odpůrce dopravy Zdeněk Hřib, nyní Pirát, například nechal slavnostně snížit na pražské Ohradě dva pruhy pro auta na jeden, aby na úkor řidičů rozšířil zastávku pro tramvaje. Holedbal se tímto kouskem jako velkým úspěchem. Ráno ani odpoledne tam autem nejezděte, nejde to projet.

Automobilová doprava ve městě čím dál víc vázne. Za vydatného hýkaní progresivních politických uskupení. A ke vzteku normálních občanů, kteří jezdí do práce nebo vozí děti do školky. Přeci jen, silnice ve městech vznikly nejdříve pro koňské povozy, následně pro auta, jestli to někdo zapomněl.

Do toho městská firma TSK, která spravuje ulice či parky a má rozpočet asi sedm miliard korun, rozkopala, co šlo. Čili, doprava po městě ještě horší. Tady by mohlo stěžování na boj politiků s řidiči, občany a voliči, skončit.

Dalibor Martínek: Mzdy dál rychle rostou. Ale ceny také

Názory

Mzdy v Česku vzrostly ve druhém čtvrtletí roku téměř padesát tisíc korun, meziročně je to o 7,8 procenta víc. Statistici se pochlapili a po víc než dvou měsících to konečně spočítali. A protože podle aktuálních dat vzrostla v červenci hodnota nových zakázek v průmyslu meziročně o téměř sedm procent, dá se čekat tlak na další růst mezd.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Bytová výstavba vázne

Má to ovšem ještě jednu rovinu. Zatímco erární firma, která zničila silnice po celém městě, za přispění aktivistických politiků, má miliardy na likvidaci řidičů, obyvatel města, tak něco mnohem podstatnějšího vázne. Výstavba bytů. Tu si řada politických stran vetkla do vínku jako jednu z priorit. Dokonce, hanebně, i Piráti, jejichž Ivan Bartoš zmatlal digitalizaci povolovacího řízení.

Výsledkem je, že Pražané nejen že nemohou po městě jezdit autem, ale ani nemohou pořizovat bydlení. Předvolební sliby jsou liché, nikdo nepostaví tisíce levných nájemních bytů do roka a do dne. Povolovací řízení bude i po volbách trvat deset let. Mladí, kteří na něj čekají, už nebudou tak mladí. OECD k tomu aktuálně vydala novou zprávu. Takže čtěme: Dostupné bydlení v Česku patří podle odborníků z OECD mezi největší společenské výzvy. Podle indexu organizace vzrostly ceny bytů mezi roky 2008 až 2024 o více než třicet procent. Ceny nájmů se za stejné téměř zdvojnásobily.

K řešení dostupnosti bydlení podle OECD nestačí dílčí opatření, je zapotřebí dlouhodobá a koordinovaná strategie, která propojí bytovou politiku s územním plánováním, daňovým systémem i sociálními službami.

Takže si to shrňme. Bydlení nebude, teror občanů města na silnicích bude čím dál tvrdší. Vlastně, kdo by se to té Prahy chtěl stěhovat. Jenže, Praha každým rokem roste o deset tisíc lidí. Roste a zvětšuje se. A stává se vůči svým obyvatelům čím dál nepřátelštější.

Související

Praha topí peníze na Václavském náměstí. Místo aby zajistila výstavbu bytů

Dalibor Martínek: Praha topí peníze na Václavském náměstí. Místo aby zajistila výstavbu bytů

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme