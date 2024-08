Nejčastější chyby, které Češi dělají u životního pojištění. Neděláte je taky?

Špatně sjednané životní pojištění se pozná nejčastěji až v okamžiku, kdy dojde k pojistné události a klient potřebuje peníze z pojistky. Tato situace je podle poradců ze společností Partners a Broker Consulting v Česku běžnějším problémem, než by se mohlo zdát. Ověřte si, zda některé z těchto nejčastějších chyb neděláte i vy, dokud je čas to v pojistce ještě upravit.

Nedostatečné finanční zabezpečení svých závazků, podcenění informací ve zdravotním dotazníku a ignorace pojistných podmínek a výluk. To jsou jedny z nejčastějších chyb, které lidé podle expertů poradenských společností dělají, když si sjednávají životní pojištění. I když jich je mnohem více, většině z nich se dá zabránit včasným nastavením kvalitní životní pojistky a její pravidelnou aktualizací.

Špatně nastavená pojistná ochrana a nulová revize

Mnozí Češi si podle Lenky Kuželové Sikorové z Broker Consulting sjednávají životní pojištění a související připojištění například bez důkladného zvážení své finanční situace. V pojistce pak dostatečně nezohlední vlastní finanční závazky, jako je třeba velká hypotéka nebo budoucí studium dětí. Výsledkem pak bývá pojištění, které má nedostatečné krytí v případě vážné nemoci či úrazu.

Dnešní trh se ale podle expertů Broker Consulting mění a situace se stává příznivější pro klienty, kteří jsou lépe informovaní a mají možnost si rychle vyhledat informace. Vysoká inflace v posledních třech letech také významně ovlivnila finanční situaci mnoha Čechů, což se projevilo i v oblasti životního pojištění. Další častý problém tak dnes spočívá i v tom, že lidé nezohledňují tento prudký nárůst cen při stanovení nebo úpravě pojistných částek a jejich pojištění je nedostačující pro pokrytí skutečného výpadku příjmů v případě pojistné události.

„Například rodina spoléhající na pojistné plnění v případě ztráty živitele může zjistit, že vyplacená částka zdaleka nepokryje jejich životní náklady tak, jak bylo původně zamýšleno. Podobně při pracovní neschopnosti trvající déle jak dva měsíce může být pojistné plnění nedostatečné pro udržení životního standardu pojištěného a jeho blízkých,“ popisuje Kuželová Sikorová. Určitě se také nevyplatí dávat přednost nižší ceně pojistky na úkor adekvátního krytí všech klíčových rizik.

Podle Lukáše Urbánka z poradenské společnosti Partners mají Češi v dobrém nastavení pojistné ochrany ještě rezervy. „Myslím si, že vyspělých zemích jsou lidé odpovědnější za svůj život a životní standard a více si uvědomují potřebu pojištění. U nás spousta lidí sice pojistku má, ale většina z nich má pojistnou smlouvu roky starou bez jakékoliv aktualizace. Ve výsledku jsou pak pojištění nesprávně nebo nedostatečně,“ domnívá se Urbánek. Podle expertů obou poradenských společností je proto důležité dělat pravidelně revizi pojistné smlouvy a přizpůsobovat pojistné částky aktuální ekonomické realitě a změnám v životní situaci klienta a jeho rodiny.

Nevhodná kombinace rizik

I v případě, že vaše pojistka dostatečně kryje několikamilionovou hypotéku, je ale nutné promyslet jednotlivá rizika, na které se pojišťujete. Lidé totiž podle poradců často volí naprosto nevhodnou kombinaci rizik. Dávají například přílišný důraz na pojištění úrazu, který je ovšem statisticky bezvýznamný. Drobné úrazy mají i relativně malý dopad na finanční stabilitu rodiny na rozdíl od klíčových rizik, která zahrnují úmrtí, invaliditu, vážná onemocnění, trvalé následky způsobené úrazem a dlouhodobou pracovní neschopnost přesahující dva měsíce. „U těchto zásadních oblastí pojistné ochrany pak klienti navíc běžně volí i nedostatečně vysoké pojistné částky, které v případě nešťastné události nemusí pokrýt skutečné finanční potřeby klienta nebo jeho rodiny,“ konstatuje Kuželová Sikorová.

Chybně vyplněný zdravotní dotazník

Dalším problémem je, pokud klient podcení informace, které vyplňuje ve zdravotním dotazníku. V případě, že pak nastane pojistná událost, pojišťovna si vždy provádí důkladná šetření. A pokud při něm odhalí rozpor mezi skutečným zdravotním stavem pojištěného a tím, co uvedl ve smlouvě, respektive ve zdravotním dotazníku, může to vést k odmítnutí pojistného plnění, tedy výplaty peněz klientovi nebo jeho rodině. Taková situace pak může pojištěného nebo jeho blízké postavit do velmi obtížné finanční pozice, právě v době, kdy pomoc pojišťovny nejvíce potřebují.

Výluky aneb kdy vám pojišťovna nic nevyplatí

Klienti také podle poradců často nepřikládají dostatečný význam výlukám, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách. Jde o situace, za kterých pojišťovna nevyplatí klientovi peníze i když má jinak pojistku dobře nastavenou. „Mohou pak být nemile překvapeni, když zjistí, že jejich pojistná smlouva nekryje některé důležité situace jako jsou třeba psychická onemocnění nebo mnohé „bolesti zad“ bez objektivního neurologického nálezu,“ shrnuje Kuželová Sikorová.

Chybějící životní pojištění

Navzdory tomu, že mají třeba rodinu, která je na nich bezprostředně finančně závislá, existují v Česku lidé, kteří si životní pojistku vůbec nesjednávají. Příčin, proč tomu tak je, bývá podle Urbánka hodně. „Často za to může špatná zkušenost z minulosti, složitost produktu životního pojištění a také jeho cena. Část lidí má obecně k životnímu pojištění také nedůvěru,“ vysvětluje Urbánek.

Nastavení pojistky si musíte ohlídat sami

Specifickou skupinu pak tvoří lidé, kteří sice životní pojištění uzavřou, ale jeho podmínkám a nastavení se vůbec nevěnují. Ať už je to proto, že jim produkt přijde moc komplikovaný nebo slepě důvěřují svému poradci a spoléhají se na to, že by s nimi špatnou pojistku neuzavřel. To se ale nemusí vyplatit. Ještě stále mohou existovat poradci, kteří dávají přednost svým zájmům a provizím před zájmy klienta. Na špatně nastavených pojistkách se ostatně podle Urbánka podepsali v minulosti i samotné poradenské společnosti a jejich zprostředkovatelé.

Negativní bylo například také to, že se životní pojištění nabízelo jako spořící program, ať už jako drahé kapitálové nebo později o něco levnější investiční životní pojištění. V současnosti ale na trhu dominuje rizikové životní pojištění, kde se již nevytváří žádná finanční rezerva a veškeré pojistné je určeno na úhradu nákladů se samotným pojištěním. I u tohoto pojištění je však nutné, aby si lidé nastavení pojistky vždy sami důkladně promysleli a přečetli si do detailu i pojistné podmínky a výluky z pojištění.

Se zvyšující se kvalitou pojištění v posledních letech se však podle expertů zvyšuje i samotná pojistná ochrana klientů. Dnes tak jsou na trhu pojišťovny, které pojišťují své klienty pouze pro případ důležitých rizik a žádné jiné pojištění si nelze sjednat. „Vlivem konkurence a přístupu k informacím a povinným zkouškám u ČNB pro všechny zprostředkovatele pojištění si troufám říct, že kvalita sjednaného pojištění se obecně zvyšuje,“ dodává Urbánek.

