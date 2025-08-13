Martina Hřebíková: Do Click and Feed se může zapojit každý a nemusí nic platit
Naplnění virtuální misky. Kliky uživatelů naplní virtuální misku a dobrý skutek je na světě. Ano, takhle jednoduše, zcela zdarma a bez háčků. 1 klik = 25 gramů krmiva. To je hlavní myšlenka projektu Click and Feed, jehož prostřednictvím lidé pomáhají zvířatům. „Podporou projektů, jako je třeba ten náš, získávají firmy nejen dobré jméno a kvalitní image, ale pomáhají budovat lepší a udržitelnější svět pro všechny,“ říká Martina Hřebíková, zakladatelka projektu, který usiluje o cenu Good Company Circle Award, které se budou udílet v polovině října.
Co bylo na začátku vašeho projektu?
Projekt jsem založila v roce 2016, kdy vyvrcholilo moje neustálé snažení pomáhat zvířatům všech druhů, velikostí i barev. Pořád to ale bylo takové náhodné, bez konceptu a tím pádem bez viditelných výsledků. Pak jsem ale úplnou náhodou objevila americkou stránku theanimalrescuesite.com. Když jsem ji rozklikla, hned mi bylo jasné, že tohle je přesně to, co hledám.
Konkrétně?
Jednoduchý způsob pomoci, do které se může zapojit každý a nemusí nic platit. V té době jsem neměla moc peněz, tak jsem si první web nechala vytvořit na splátky. Hlavního partnera, značku Brit, se mi podařilo oslovit díky kamarádce, která tam měla kontakt. První setkání s ředitelem marketingu bylo fajn, ale nadšením z mého nápadu neskákal. Dohodli jsme se, že zkusíme spolupráci na tři měsíce a uvidíme, co to udělá.
Ale povedlo se…
Ano. Lidé už devět let chodí na stránku clickandfeed.cz, kde můžou každý den a zcela zdarma naplnit virtuální mističku pro zvíře v útulku, my tyhle misky na konci každého měsíce sečteme a Brit je promění ve skutečné krmení a rozveze do útulků napříč celým Českem i Slovenskem. Vedle toho máme i e-shop, kde prodáváme náš merch a veškerý výtěžek z něj směřujeme zase na pomoc zvířatům v nouzi.
Co vám v těch začátcích pomohlo?
Hned po roce fungování jsem získala ocenění Žena roku v kategorii online projekt vyhlašované časopisem Žena a Život. To mi pomohlo ve zviditelnění, a hlavně se ke mně ten rok přidal kolega Matěj Chytil. Tehdy mi zavolal vysmátý kluk, bylo mu snad 15, pochválil projekt a začal do telefonu chrlit nápady na jeho vylepšení. Nejdřív jsem byla trošku vyděšená, ale pak jsem musela uznat, že spousta věcí, co říkal, dávala smysl, tak jsem ho poprosila o sepsání jeho vize do mailu. Začalo to tím, že mi zřídil náš první e-shop a teď je Matěj mojí pravou i levou rukou, a hlavně druhým srdcem projektu. Spojit se s ním bylo to nejlepší, co mohlo projekt potkat a úplně na rovinu říkám, že bez něj by to nešlo.
Jaké plány nyní máte?
Aktuálně spouštíme nový web, který bude mít několik nových prvků a bude uživatelsky ještě přívětivější. Pak se snažíme zlepšit marketing a komunikaci na sociálních sítích. Lépe lidem odprezentovat, co vlastně děláme a jak můžou být nápomocni. To všechno by mělo vést k větší fanouškovské základně i větší podpoře partnerů. Díky tomu pak budeme moci pomáhat většímu množství zvířat, vydělat víc peněz, rozšířit tým a dávat silnější hlas společenským tématům, která jsou důležitá.
Léta na projektu spolupracujete s velkými společnostmi. Jaké jsou podle vás principy toho, že spolupráce neziskovky a byznysu funguje?
Obecně je určitě důležité, aby měl projekt hlavu a patu, jeho fungování bylo srozumitelné, transparentní, a to jak pro partnerskou firmu, tak pro společnost jako celek. My jsme moc rádi, že našimi hlavními partnery jsou ryze české značky Brit a Alza, protože i podpora českých výrobků a služeb je součástí naší filosofie. Když se podaří spolupráci nastavit, je velká šance, že projektu lidi uvěří, budou mít tendenci se s ním ztotožňovat, naslouchat mu a budou mít chuť se do něj zapojit. To pak může globálně fungovat jako výchova, motivace i uklidnění společnosti.
Proč podle vás má smysl pouštět se do filantropie?
Myslím, že každá velká firma by měla mít společenskou odpovědnost. Dávno to není jen pozlátko nejbohatších firem. Třeba z mojí zkušenosti se ukazuje, že aktuálně nastupující nová generace absolventů, kteří si hledají práci, chtějí víc než jen finanční odměnu, zajímá je jaký má společnost přesah, jak řeší udržitelnost, jakou mají obecně společenskou odpovědnost a jestli to dává smysl. Podporou projektů, jako je třeba ten náš, získávají firmy nejen dobré jméno a kvalitní image, ale pomáhají budovat lepší a udržitelnější svět pro všechny. Za mě je investice do společnosti investicí do budoucnosti.
