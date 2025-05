Co uslyšíte, když vás chce někdo okrást, prozradil už kdysi legendární investor

Na co se ptá člověk, který to s vámi a vašimi penězi myslí dobře, a co rozhodně neřekne, ukazují léty prověřené rady v knize Inteligentní investor Benjamina Grahama.

Když od finančního poradce slyšíte tato slova, vezměte nohy na ramena, nebo jej rovnou nahlašte úřadům. Legendární investorská „bible“ Inteligentní investor Benjamina Grahama dala jasný návod ještě dávno předtím, než svět ovládly internetové podvody.

A co jsou varovné signály?

„příležitost, co se naskytne jednou za život“

„garantováno“

„musíte spěchat“

„bohatí to kupují“

„je to jisté“

„máme vlastní počítačový model“

„porazíte trh“

„budete litovat, když do toho nepůjdete“

„exkluzivní nabídka“

„dívejte se na výnos, ne na poplatky“

„nemůžete na tom prodělat“

„sám do toho dávám své rodinné úspory“

„věřte mi“

„komoditní obchod“

„měsíční výplata výnosu“

„může to jít jen nahoru, ne dolů“

„nikdo jiný tuhle příležitost nemá“

„cožpak vy nechcete zbohatnout?“

Graham (na následujícím snímku je portrétován v roce 1950) byl profesionální investor a zakladatel hodnotového investování, jehož symbolem je jiná legenda, Warren Buffet. Ten si Grahamovu knihu přečetl ve dvaceti a podle ní začal tvořit své superúspěšné portfolio.

Graham přitom finanční poradce nezavrhoval - ten dobrý totiž člověka může zachránit před jeho největším nepřítelem, před sebou samým. Před strachem a nepromyšlenými rozhodnutími, které jej připraví o peníze. Dobrý finanční poradce by se měl snažit klienta znát, pokládat mu následující otázky:

Proč potřebujete finančního poradce?

Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle?

Jaký máte budget? Žijete i z úspor?

Zvládnete konflikt nebo nesouhlas?

Jak emočně reagujete, když delší dobu padají trhy?

Co je váš největší finanční strach? A co sen?

Jaký výnos ze svých investic považujete za adekvátní?

Graham napsal Inteligentního investora už v roce 1949, vyšla v řadě reedic. S komentáři nových vydání pomáhal Jason Zweig, kniha se vydává dodnes.

V prvním vydání říká Graham jasnou radu: inteligentní investor nespoléhá při investování na svého finančního poradce výhradně. Bere ho jako užitečný zdroj informací a tipů.

