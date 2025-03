Mileniálové a generace Z jsou už finančně gramotnější, také víc tolerují riziko investic

Zájem o investice v posledních letech roste, oblibě se těší i dlouhodobý investiční produkt. „Díky němu se investory stávají i lidé, kteří se o investování dosud nezajímali,“ říká Richard Beneš, obchodní ředitel OVB, a dodává: „Dlouhodobé penzijní produkty je ale potřeba individuálně vysvětlovat a nastavit na míru klientovi, což je právě práce nás zprostředkovatelů.“

Finanční poradenství mělo dlouho v očích mnoha lidí poněkud „pošramocenou“ pověst. Změnilo se něco? Mohou mít lidé jistotu, že nenaletí?

Regulace ze strany ČNB jako dozorového orgánu přinesly mnohem přísnější pravidla. Finanční poradci musí složit komplexní a náročné zkoušky, ve kterých prokazují svou odbornou způsobilost. Existují čtyři různé druhy certifikací – pro sjednávání pojištění, investic, spotřebitelských úvěrů a penzí. Všichni poradci navíc musí mít minimálně maturitu a čistý trestní rejstřík.

Takže neseriózních poradců ubývá?

Ano, trh se v důsledku nových požadavků výrazně pročistil a zkultivoval. Například u pojištění fungovalo před zavedením zkoušek až 180 tisíc poradců, dnes je na trhu zhruba 33 tisíc vázaných zástupců. Moderní doba však přináší i nová rizika, například takzvané finfluencery. Jde o osoby, které na sociálních sítích sdílí informace, rady a další obsah o finančních tématech. Nechci je házet do jednoho pytle, mnozí z nich dělají skvělou práci a přispívají k informovanosti a finanční gramotnosti obyvatel. Bohužel někteří dávají rady, které rozhodně nejsou v nejlepším zájmu jejich sledujících, navíc tak činí bez jakékoli odpovědnosti. Ke sdělením finfluencerů proto doporučuji přistupovat obezřetně.

Kde si lidé mohou ověřit, že jednají s certifikovaným poradcem?

Oficiálně registrovaní poradci se složenými zkouškami jsou zapsáni v seznamech ČNB, které jsou veřejně dostupné. Dohledat tam můžete i to, k jakým produktům má poradce certifikaci, takže si vše můžete snadno prověřit. Pokud se poradce dopustí protiprávního či neetického jednání, má ČNB právo udělit mu pokutu nebo přistoupit ke zrušení registrace. Určitě je pak důležité i to, kdo poradce zastřešuje. Zavedené společnosti mají přísné etické kodexy a kontrolní mechanismy, které dohlíží jak na samotné poradce, tak na způsob sjednávání produktů a splnění zákonných podmínek. Vůbec nejlepší je dát na reference, tedy doporučení někoho, kdo má s daným poradcem zkušenost.

Proč je podle vás institut finančního poradenství na míru stále důležitý?

Správa vlastního majetku a financí je spolu s péčí o zdraví a rodinu jednou z nejdůležitějších životních oblastí. Finanční poradenství proto vždy bude mít svůj význam – tím spíš, že žijeme v době celosvětových deficitů důchodových účtů a stárnutí populace. V budoucnu se lidé na své úspory budou muset spolehnout ještě více.

Jak se do toho promítne další vzestup umělé inteligence? Nezastoupí AI „živého poradce“?

Umělá inteligence svět finančního poradenství pochopitelně ovlivňuje. My v OVB v ní vidíme velký potenciál, i proto jsme členy České asociace AI. Stávající poradenské modely se musí přizpůsobit současným trendům a novým generacím, které dorůstají pro využívání finančních produktů. Stále to bude primárně o lidech, ale s větším využitím technologií. Poradci díky umělé inteligenci ušetří čas na rutině či administrativě a zůstane jim více prostoru pro potřeby klienta, což je skvělé. Ani v budoucnu si nemyslím, že by roboti v naší branži brali lidem práci. Lidský poradce zůstane v mnoha případech nezastupitelný. Osobní finance jsou o důvěře a tu budou lidé cítit spíše k člověku.

Dělají dnes lidé při plánování svých financích nějaké zásadnější chyby?

Základní chyba stále spočívá v tom, že řada lidí své finance vůbec neplánuje. Nepracují s žádným finančním plánem nebo strategií, nemají vytvořenou rezervu pro případ nouze ani detailně nesledují své výdaje. Další běžnou chybou je krátkodobé myšlení a orientace na okamžitou spotřebu, což jsou charakteristiky typické především pro mladší ročníky. Kromě toho lidé často neumí reagovat na měnící se rodinnou či finanční situaci. Jednotlivá odvětví pak přináší další specifické chyby. U pojištění je velkým problémem podpojištění, tedy nastavení příliš nízké pojistné částky. V rámci investování komplikují situaci nejasné investiční cíle nebo neustálé hledání ideální investice podle aktuálních trendů.

Když už jsme u investic, jak se v posledních letech vyvíjí zájem?

Růst investičního segmentu je výrazný. Je to vidět i u nás, kdy jsme jen u pravidelných investic loni rostli o 52 procent, a to i díky včasné reakci na dlouhodobý investiční produkt. Podíl investic na celkových úsporách domácností vzrostl v Česku za posledních sedm let ze 17 na 26 procent, a i nadále tady vidím velký potenciál pro další růst. Naopak význam některých dříve populárních nástrojů klesá.

Které máte na mysli?

Kvůli nižším státním příspěvkům je menší zájem o stavební spoření, z českého trhu pak fakticky vymizelo také investiční a kapitálové životní pojištění. V obecné rovině zaznamenávám hlavně u mileniálů a generace Z zlepšující se finanční gramotnost a vyšší toleranci k riziku. Nicméně i s mladšími klienty je třeba pracovat. Nadstandardní výnosy akcií v posledních letech část z nich vedou k přehnané jistotě, že deset až patnáct procent ročně budou vydělávat napořád. S tím ale samozřejmě nemohou počítat dlouhodobě.

Zmínil jste zájem o dlouhodobý investiční produkt. Znamená to, že lidé více přemýšlejí nad zajištěním na stáří?

Ano, především mladší generace vnímají, že jen státní důchody jim pohodlné stáří nezajistí. Češi obecně spoří na důchod poměrně zodpovědně, bohužel často využívají špatné produkty. Například v transformovaných fondech, tedy starém penzijku, pořád zůstávají dva miliony klientů. Jejich výnosy jsou přitom dlouhodobě pod úrovní inflace. Ještě horší je hromadění peněz na běžných účtech, kde jsou výnosy nulové. Situaci by mohl zlepšit právě dlouhodobý investiční produkt, který nabírá na popularitě. Díky němu se investory stávají i lidé, kteří se o investování dosud nezajímali. Dlouhodobé penzijní produkty je ale potřeba individuálně vysvětlovat a nastavit na míru klientovi, což je právě práce nás zprostředkovatelů.

Co všechno by si měl člověk promyslet, když chce začít spořit na stáří?

Klíčové je správně definovat cíl investování. Ujasnit si, jakou část příjmu potřebujete v důchodu vybírat z majetku a jaká je vaše aktuální situace nebo jiné finanční plány. Mladí lidé si mohou dovolit dynamické investice, protože mají dostatek času na překonání výkyvů trhu. Vhodným základem je pravidelně rebalancované, sledované a dobře diverzifikované globální akciové portfolio. Mělo by být navržené s důrazem na daňovou efektivitu a maximalizaci efektu složeného úročení. Naopak s blížícím se důchodem je vhodné snižovat riziko a postupně přesouvat prostředky do stabilnějších investic, například dluhopisů.

Richard Beneš

Svou profesní dráhu zahájil v Komerční bance a postupně prošel vedoucími pozicemi v České pojišťovně, HVB Bank, UniCredit Bank a Generali Pojišťovně. Do OVB nastoupil v roce 2013 a krátce poté převzal pozici obchodního ředitele, kterou zastává dodnes.

