Podpora vědy přináší konkrétní výsledky: inovace, říká šéfka programu L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě
Již dvě dekády funguje program na podporu vědkyň, na němž se podílejí L’Oréal a UNESCO. Za tu dobu program ocenil pět desítek talentovaných žen, které mění svět svým věděním a poznáním. Na programu se také podílí Akademie věd ČR. „Chceme nadále rozšiřovat viditelnost vědkyň a podpořit jejich aktivní zapojení do veřejného prostoru,“ říká o novinkách organizátorka programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě Ivona Karvinen. Program usiluje o cenu Good Comapny Circle Awards, které se budou udílet v polovině října.
L’Oréal podporuje program ženy ve vědě a spolupracuje na něm s UNESCO. Jak program funguje?
Program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě funguje v ČR od roku 2006 a jeho cílem je oceňovat talentované vědkyně, zviditelňovat jejich přínos nejen ve veřejném prostoru, ale i v institucionálním prostředí, a podporovat jejich profesní růst.
Proč jste s ním začali?
Reagujeme na fakt, že vědkyně tvoří v Česku pouze 28 procent výzkumníků. Za 18 let jsme ocenili 50 vědkyň a rozdělili mezi ně přes 11 milionů korun. Kromě finanční podpory nabízíme laureátkám mediální trénink, networking a příležitost k veřejnému vystupování. Od roku 2023 navíc sponzorujeme žebříček Forbes Top vědkyně Česka, který jsem osobně iniciovala, abychom informovali veřejnost o vědeckých ženských talentech, a ještě silněji inspirovali mladší generace.
Jaké novinky chystáte?
Chceme nadále rozšiřovat viditelnost vědkyň a podpořit jejich aktivní zapojení do veřejného prostoru. Plánujeme více odborných diskuzí, ale i spolupráci se školami a mladými výzkumnicemi. Dlouhodobým cílem je, aby vědkyně byly přirozenou součástí společenských debat a jejich přínos byl vnímán napříč generacemi.
Co podle vás rozhoduje o úspěšné spolupráci mezi firmami a neziskovými organizacemi?
Úspěšná spolupráce vyžaduje sdílené hodnoty, dlouhodobou vizi a vzájemný respekt. Pokud obě strany chápou, že jejich úsilí má smysl a přímý společenský dopad, vzniká skutečné partnerství. Nejde o jednorázovou aktivitu, ale o trvalý závazek, který mění prostředí k lepšímu.
Proč se podle vás vyplatí investovat do společnosti?
Například podpora vědy přináší konkrétní hodnotu: inovace, které mění svět k lepšímu. A právě ty musí být dnes nutně genderově vyvážené, aby skutečně odpovídaly potřebám celé společnosti.
Další nominované projekty
Pomáháme lidem, aby na své trápení nebyli sami. To je hlavní cíl neziskové organizace Cesta z krize, která spolupracuje se společností Quantcom. Jejich společné projekty jsou dalším kandidátem na cenu Good Company Circle Awards 2025, které budou předány 14. října. Jak projekt funguje? Za Quantcom odpovídala marketingová manažerka Eva Sivková, za Cestu z krize Jarmila Kubáňková.
Cesta z krize pomáhá lidem, kteří nevědí kudy kam
Naplnění virtuální misky. Kliky uživatelů naplní virtuální misku a dobrý skutek je na světě. Ano, takhle jednoduše, zcela zdarma a bez háčků. 1 klik = 25 gramů krmiva. To je hlavní myšlenka projektu Click and Feed, jehož prostřednictvím lidé pomáhají zvířatům. „Podporou projektů, jako je třeba ten náš, získávají firmy nejen dobré jméno a kvalitní image, ale pomáhají budovat lepší a udržitelnější svět pro všechny,“ říká Martina Hřebíková, zakladatelka projektu, který usiluje o cenu Good Company Circle Award, které se budou udílet v polovině října.
Martina Hřebíková: Do Click and Feed se může zapojit každý a nemusí nic platit
Nadace Via a developerská skupina JRD Group se již několik let snaží podporovat projekty zlepšující místní komunity, a to v rámci Fondu pro udržitelný život. „Ve fondu se přirozeně potkává to, co oba partneři považují za podstatné – ohleduplnost k přírodě i zájem o sousedské vztahy a veřejné dění,“ říká manažerka komunikace a PR Nadace Via Hana Morávková. Fond pro udržitelný život je další projekt nominovaný na Good Company Circle Award, které se budou předávat v polovině října.
Hana Morávková z Nadace Via: Cílem filantropie je silnější společnost
Začalo to čtyřmi fotbalovými kluby, kterým Sport bez odpadu pomohl výrazně snížit ekologickou zátěž. Nyní se snaha o zlepšení nakládání s odpadem rozšiřuje i do dalších sportovních odvětví včetně hokeje či basketbalu a cílí i na amatérské kluby, říká ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková. Projekt Sport bez odpadu je jedním z nominovaných projektů Good Company Circle Awards, které se budou udílet letos v říjnu.
Lucia Štefánková z Nadace Tipsport: Projekt Sport bez odpadu nyní úspěšně rozšiřujeme do dalších odvětví
