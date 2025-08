Lucia Štefánková z Nadace Tipsport: Projekt Sport bez odpadu nyní úspěšně rozšiřujeme do dalších odvětví

Začalo to čtyřmi fotbalovými kluby, kterým Sport bez odpadu pomohl výrazně snížit ekologickou zátěž. Nyní se snaha o zlepšení nakládání s odpadem rozšiřuje i do dalších sportovních odvětví včetně hokeje či basketbalu a cílí i na amatérské kluby, říká ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková. Projekt Sport bez odpadu je jedním z nominovaných projektů Good Company Circle Awards, které se budou udílet letos v říjnu.

Co podle vás rozhoduje o úspěšné spolupráci mezi firmami a neziskovými organizacemi?

Úspěšná spolupráce mezi firmou a neziskovým sektorem závisí na synchronizaci společných zájmů a cílů. Je důležité, aby projekt dával smysl oběma stranám a přinášel konkrétní dopad. Ve Sportu bez odpadu je to například snížení množství odpadu na stadionech, zapojení fanoušků do ekologických změn nebo podpora klubů, které by si jinak ekologická opatření nemohly dovolit. Když se podaří spojit expertízu neziskovky s infrastrukturou a dosahem firmy, vzniká něco, co má reálnou sílu měnit věci k lepšímu.

Co bylo hlavním impulsem pro začátek projektu Sport bez odpadu?

Projekt Sport bez odpadu vznikl jako reakce na alarmující dopad sportovních utkání na klima a na množství odpadu, které vzniká na stadionech. Jen na zápasech Chance ligy v Česku se ročně vyprodukuje obrovské množství odpadu – přitom téměř 80 procent z něj by se dalo recyklovat nebo vytřídit.

Projekt Sport bez odpadu Nadace Tipsport

Jak těžké byly začátky?

Začali jsme se čtyřmi kluby – Sigma Olomouc, Zbrojovka Brno, FK Teplice a FC Pardubice – a hned první odpadové analýzy ukázaly, že změna je možná. Po roce se na většině sportovišť povedlo vytřídit o 30 procent odpadu víc a díky vratným kelímkům předejít vzniku odpadu ze stovek až tisíců kelímků jednorázových. Dalšími kluby, které se do projektu nedávno zapojily, jsou například SFC Opava, FK Mladá Boleslav, Slovan Liberec a přibývají další.

Co klubům projekt nabízí?

Všechny prošly či procházejí odpadovou analýzou a proběhlo u nich nebo je čeká zefektivnění nakládání s odpady, individuální konzultace a doporučení od Institutu cirkulární ekonomiky, s jejichž realizací klubům finančně pomůžeme. Obecně je výzvou přesvědčit kluby, že ekologická opatření nejsou jen „hezký bonus“, ale i cesta k efektivnějšímu fungování a lepšímu vztahu s fanoušky. Myslíme ale, že se to daří dobře.

Jaké novinky chystáte?

Projekt rozšiřujeme do dalších sportovních odvětví jako je hokej a basketbal. Zároveň jsme spustili první ročník grantu Sport bez odpadu, který podporuje ekologická opatření i v amatérských klubech. Do grantového programu se nám podařilo zapojit víc než 70 sportovních klubů po celé republice. V nejbližším období se chceme víc zaměřit na fanoušky – jejich chování má obrovský vliv na ekologickou stopu sportovních akcí. Připravujeme proto edukační kampaně, podcasty, soutěže a nové formáty, které ukážou, že i malá změna chování může mít velký dopad.

Proč se podle vás vyplatí investovat do podobných společensky přínosných projektů?

Filantropii vnímáme jako samozřejmou součást firemního fungovaní. Je přece v našem společném zájmu přispívat k tomu, abychom našim dětem zanechali zdravou zemi, klima v co nejlepší kondici a vyspělou společnost, ve které silnější pomáhají slabším. Investice do společnosti pro firmu také znamená silnější značku, loajálnější zákazníky a motivovanější zaměstnance. Neziskovky můžou díky našim finančním prostředkům efektivně pomáhat tam, kde stát nestíhá nebo neumí. Komunitám to přináší lepší život a oprávněný pocit, že na problémy nejsou samy. V Nadaci Tipsport věříme, že firma má být aktivním hráčem ve společnosti – nejen sponzorem, ale partnerem. Proto investujeme do projektů, které mají měřitelný dopad a potenciál inspirovat další.