Cesta z krize pomáhá lidem, kteří nevědí kudy kam
Pomáháme lidem, aby na své trápení nebyli sami. To je hlavní cíl neziskové organizace Cesta z krize, která spolupracuje se společností Quantcom. Jejich společné projekty jsou dalším kandidátem na cenu Good Company Circle Awards 2025, které budou předány 14. října. Jak projekt funguje? Za Quantcom odpovídala marketingová manažerka Eva Sivková, za Cestu z krize Jarmila Kubáňková.
Co je podle vás klíčové pro úspěšnou spolupráci mezi neziskovkami a byznysem?
Eva Sivková: V Quantcomu věříme, že technologie mají smysl zejména tehdy, když opravdu slouží lidem. A máme radost, že díky našemu know-how můžou ostatní efektivně pomáhat tam, kde je to potřeba. Uvědomujeme si, že ne každý má v životě stejné podmínky, a že psychická krize se může dotknout kohokoliv z nás, nebo našich blízkých – bez ohledu na věk, zkušenosti nebo postavení.
To vás přivedlo ke spolupráci s neziskovkou Cesta z krize?
Eva Sivková: Spolupráce s nimi pro nás není anonymní partnerství, známe se osobně, sdílíme stejné hodnoty a máme mezi sebou důvěru. Víme, že jejich práce má hluboký smysl – a jsme hrdí na to, že díky naší infrastruktuře a technickému zázemí může fungovat spolehlivá linka, která denně pomáhá dětem, rodinám i dospělým překonat těžké chvíle.
|Spolupráce Quantcom a Cesty z krize usiluje o cenu Good Comapny Circle Awards 2025
Když jsme poznali lidi z Cesty z krize, okamžitě jsme cítili, že jsou v tom srdcem. Nezachraňují světy, ale konkrétní životy. A vědomí, že k tomu můžeme aspoň malým dílem přispět, je něco, co dává smysl naší práci i nám osobně.
Jak spolupráci vnímáte vy?
Jarmila Kubáňková: Pro nás je důležité respektování důstojnosti obou partnerů. Chci, abychom spolupracujícím firmám stály za to, že na domluvené schůzky přicházejí připraveny a s návrhem řešení, dodržují dohodnuté (termíny, postupy, finanční stropy), nezlehčují a nebagatelizují naši ani svou práci. Upřímně řečeno, v prvé řadě chci profesionalitu – spolupracující firmě má záležet na tom, co dělá. A tu pochopitelně i nabízím z naší strany.
Jak projekt vlastně začal?
Eva Sivková: Naše spolupráce začala už v roce 2015, v době, kdy se organizace Cesta z krize ještě jmenovala Ztracené dítě. Ocitli se tehdy ve složité situaci: byli pod výpovědí u jiného poskytovatele a hrozilo, že jejich linky přestanou fungovat. Ozvali se nám a my jsme neváhali. V řádu dnů jsme jim pomohli přejít na naši infrastrukturu a zachovat plnou kontinuitu provozu. Zajistili jsme jim VoIP řešení včetně virtuální ústředny, která dnes odbavuje volání na důležitá čísla krizové pomoci – evropské haromonizované linky se sociální hodnotou 116 000 pro pohřešované a sex. zneužívané děti, určené rodinám, příbuzným, pedagogům i veřejnosti a 116 123 linky první psychické pomoci pro dospělé.
Naplnění virtuální misky. Kliky uživatelů naplní virtuální misku a dobrý skutek je na světě. Ano, takhle jednoduše, zcela zdarma a bez háčků. 1 klik = 25 gramů krmiva. To je hlavní myšlenka projektu Click and Feed, jehož prostřednictvím lidé pomáhají zvířatům. „Podporou projektů, jako je třeba ten náš, získávají firmy nejen dobré jméno a kvalitní image, ale pomáhají budovat lepší a udržitelnější svět pro všechny,“ říká Martina Hřebíková, zakladatelka projektu, který usiluje o cenu Good Company Circle Award, které se budou udílet v polovině října.
Martina Hřebíková: Do Click and Feed se může zapojit každý a nemusí nic platit
Filantropie
Naplnění virtuální misky. Kliky uživatelů naplní virtuální misku a dobrý skutek je na světě. Ano, takhle jednoduše, zcela zdarma a bez háčků. 1 klik = 25 gramů krmiva. To je hlavní myšlenka projektu Click and Feed, jehož prostřednictvím lidé pomáhají zvířatům. „Podporou projektů, jako je třeba ten náš, získávají firmy nejen dobré jméno a kvalitní image, ale pomáhají budovat lepší a udržitelnější svět pro všechny,“ říká Martina Hřebíková, zakladatelka projektu, který usiluje o cenu Good Company Circle Award, které se budou udílet v polovině října.
Zpětně to vnímáme symbolicky: pomohli jsme jim zvládnout jejich krizi, aby oni mohli dál pomáhat ostatním zvládat ty jejich. Jsme spolu od doby, kdy byli mnohem menší než dnes – a o to víc nás těší, že jsme mohli být součástí jejich růstu i poslání. Spolupráce s Cestou z krize je pro nás víc než jen vztah poskytovatel-zákazník.
Jarmila Kubáňková: Nejenom, že nás v roce 2015 za pár dnů dokázali převzít od bývalého operátora a zajistit dostupnost obou linek, ale od té doby jsme samozřejmě společně překonali mnoho dalších technických potíží, kdy byl non stop provoz Linek ohrožen. A čeho si na této spolupráci vážím nejvíce – nikdy jsme od nikoho z Quantomu neslyšeli „to nejde“, „bude to až po svátcích“ nebo „vyčkejte, jste v pořadí, máme tu ještě důležitější případy / solventnější klienty“, eventuelně „to už je tento týden potřetí, co si tak myslíte, nemáme tady jenom vás“.
Co nového chystáte?
Eva Sivková: Cesta z krize od začátku výrazně vyrostla – nejen počtem zaměstnanců, ale především počtem odbavených klientů, kterým pomáhají. A s tím rostou i nároky na technické zázemí. Společně proto připravujeme zásadní modernizaci hlasové infrastruktury, která přinese vyšší kapacitu, spolehlivost a nové funkce. Nové řešení umožní pokročilé řízení provozu: analytiku, reporting, příposlechy i nástroje pro supervizi práce operátorů. Důležitou součástí je i větší flexibilita – zaměstnanci budou moci hovory odbavovat bezpečně i na dálku, z různých zařízení a lokalit. Systém se navíc otevře pro budoucí integrace s CRM a dalšími nástroji.
Nadace Via a developerská skupina JRD Group se již několik let snaží podporovat projekty zlepšující místní komunity, a to v rámci Fondu pro udržitelný život. „Ve fondu se přirozeně potkává to, co oba partneři považují za podstatné – ohleduplnost k přírodě i zájem o sousedské vztahy a veřejné dění,“ říká manažerka komunikace a PR Nadace Via Hana Morávková. Fond pro udržitelný život je další projekt nominovaný na Good Company Circle Award, které se budou předávat v polovině října.
Hana Morávková z Nadace Via: Cílem filantropie je silnější společnost
Filantropie
Nadace Via a developerská skupina JRD Group se již několik let snaží podporovat projekty zlepšující místní komunity, a to v rámci Fondu pro udržitelný život. „Ve fondu se přirozeně potkává to, co oba partneři považují za podstatné – ohleduplnost k přírodě i zájem o sousedské vztahy a veřejné dění,“ říká manažerka komunikace a PR Nadace Via Hana Morávková. Fond pro udržitelný život je další projekt nominovaný na Good Company Circle Award, které se budou předávat v polovině října.
A v neposlední řadě: linka má v případě potřeby, kdy může jít o zdraví nebo život volajícího, možnost přímé interakce se záchrannými složkami. I proto je klíčové, aby byla hlasová infrastruktura maximálně spolehlivá a dostupná 24/7.
Cílem je jediné – aby lidé v krizi dostali pomoc rychle, bezpečně a bez překážek.
Proč se podle vás vyplatí investovat do společnosti?
Eva Sivková: Investice do společnosti vnímáme jako přirozenou součást našeho podnikání. Dlouhodobě spolupracujeme s neziskovými organizacemi, jako jsou Cesta z krize, Debra ČR, Nadace Jedličkova ústavu, Post Bellum nebo Forum 2000, protože věříme, že můžeme konkrétně pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba – ať už jde o podporu lidí s postižením, pomoc v krizových situacích nebo vzdělávání o svobodě a demokracii.
Zároveň podporujeme kulturu a kreativní prostředí, například prostřednictvím partnerství s centry jako DOX, Jatka78, Hudební divadlo Karlín, Divadlo Archa, MeetFactory nebo klub ROXY. Věříme, že otevřená a živá kultura je základem zdravé společnosti. Stejně tak nám dává smysl podpora sportu – třeba v klubech jako Tatran Střešovice, Prague Beach Team nebo Tenisový klub Sparta Praha – protože rozvoj mládeže, týmovost a zdravý životní styl považujeme za důležité hodnoty.
Začalo to čtyřmi fotbalovými kluby, kterým Sport bez odpadu pomohl výrazně snížit ekologickou zátěž. Nyní se snaha o zlepšení nakládání s odpadem rozšiřuje i do dalších sportovních odvětví včetně hokeje či basketbalu a cílí i na amatérské kluby, říká ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková. Projekt Sport bez odpadu je jedním z nominovaných projektů Good Company Circle Awards, které se budou udílet letos v říjnu.
Lucia Štefánková z Nadace Tipsport: Projekt Sport bez odpadu nyní úspěšně rozšiřujeme do dalších odvětví
Filantropie
Začalo to čtyřmi fotbalovými kluby, kterým Sport bez odpadu pomohl výrazně snížit ekologickou zátěž. Nyní se snaha o zlepšení nakládání s odpadem rozšiřuje i do dalších sportovních odvětví včetně hokeje či basketbalu a cílí i na amatérské kluby, říká ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková. Projekt Sport bez odpadu je jedním z nominovaných projektů Good Company Circle Awards, které se budou udílet letos v říjnu.
Tato partnerství nám dávají hlubší smysl. Pomáhají nejen druhým, ale i nám samotným – ať už jde o posílení firemní kultury, zapojení zaměstnanců nebo možnost aktivně přispívat ke kvalitnějšímu a spravedlivějšímu světu. Investice do společnosti pro nás nejsou nákladem, ale cestou, jak podnikat odpovědně a s ohledem na budoucnost.
Jarmila Kubáňková: Pokud už musím používat tento ekonomický slovník, tak investice do společnosti je jako vybrat si investici s vysokým ESG ratingem. V našem případě jde pravděpodobně nejvíce o písmeno S, konkrétně o dopad na komunitu.
Víme, že jsme na sobě vzájemně závislí, jak nás o tom přesvědčil i červnový black out. Víme, že bez ostatních lidí a jejich umu bychom moc dlouho nepřežili. Takže, pokud je tu velká skupina lidí, kteří se starají o to, abychom se měli jak dostat z bodu A do bodu B, minimalizují riziko, že nás cestou někdo zabije, pokud nás cestou postihne infarkt, tak pravděpodobně přežijeme. A tak bych mohla pokračovat ještě dlouho… My se staráme o to, že když se ostatní dostanou do situace, kdy neví, kudy kam, tak jsme tu my.
Co je vaše hlavní deviza?
Jarmila Kubáňková: Co v Cestě z krize umíme nejlépe, je být s lidmi, když jsou zahlceni emocemi a/nebo nevidí možnosti, jak situaci řešit. A naším cílem je, aby znovu získali pevnou půdu po nohama. Mně osobně to přináší hluboký pocit smyslu, tj. pocit aktivní účasti na řádu světa. Věřím, že našim klientům přinášíme úlevu a naději. A z hlediska komunity považuji za výhodné, když jsou její členové natolik psychicky zdraví, že se mohou do jejího fungování zapojit a přispívat k jejímu fungování.
Jedním z hostů loňského ročníku konference o sociální udržitelnosti Good Company Circle (GCC), jejímž mediálním partnerem je Newstream, byl Robert Basch, který má na starosti budování filantropické divize v technologické firmě Livesport. „Jsme příkladem rostoucí firmy, která chce strategicky pomáhat,“ řekl v rozhovoru s Pavlínou Kvapilovou u příležitosti startu kampaně k třetímu ročníku konference GCC, která se uskuteční letos v říjnu.
Podcast dobré společnosti: Bez byznysu občanská společnost nepřežije, říká Basch z Livesportu
Filantropie
Jedním z hostů loňského ročníku konference o sociální udržitelnosti Good Company Circle (GCC), jejímž mediálním partnerem je Newstream, byl Robert Basch, který má na starosti budování filantropické divize v technologické firmě Livesport. „Jsme příkladem rostoucí firmy, která chce strategicky pomáhat,“ řekl v rozhovoru s Pavlínou Kvapilovou u příležitosti startu kampaně k třetímu ročníku konference GCC, která se uskuteční letos v říjnu.