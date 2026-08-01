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newstream.cz Enjoy Vakcíny proti rakovině, konec věčných chemikálií a energetická soběstačnost. Čím nás vědci překvapí?

Vakcíny proti rakovině, konec věčných chemikálií a energetická soběstačnost. Čím nás vědci překvapí?

Chystají se nové vakcíny proti rakovině, které budou mnohem personalizovanější
Pixabay
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Bezpečnost, energetika, dostupné a účinné léky, dostatek vody a potravin. To jsou bezesporu největší výzvy, před nimiž lidstvo aktuálně stojí. Vědci a inovátoři po celém světě pilně pracují na tom, aby právě věda dokázala alespoň některé z těchto problémů vyřešit. Světové ekonomické fórum připravilo report představující desítku technologií, které jsou „na prahu“ uvedení a jež mají potenciál některé z velkých problémů lidstva pomoci řešit. Které to jsou?

Na čem vědci, inovátoři a technologové aktuálně pracují a jak tyto novinky mohou prospět lidstvu? Na to se zaměřil report Světového ekonomického fóra Top 10 Emerging Technologies of 2026. Jednotlivé inovace by mohly již v nejbližších měsících nabídnout zásadní průlom v řešení konkrétních problémů, které se nejčastěji týkají výroby a distribuce energií, zdraví a bezpečnosti, zejména té kybernetické.

Většinu z desítky novinek propojují tři megatrendy, kterými jsou personalizace, decentralizace a efektivita, zejména ve zdrojích.

Technologie, jejichž brzké uvedení předkládáme, jsme vybírali pro jejich inovativnost i potenciální dopad. Klíčovým faktorem ale jsou signály naznačující, že se skutečně blíží okamžiku vstupu do reálného světa, na čemž budou mít podíl rozhodnutí vlád, potřeb průmyslu i možností výzkumných institucí,“ uvádí v reportu Frederick Fenter, CEO švýcarské společnosti Frontiers, která se na sestavení reportu podílí.

solární elektrárny

Končí doba uhelná, obnovitelné zdroje přebírají vedení. A Evropa ostrouhala

Názory

Obnovitelné zdroje letos poprvé v historii překonaly uhlí v celosvětové výrobě elektřiny a jejich růst je natolik masivní, že jej prestižní vědecký časopis Science vyhlásil „Průlomem roku“. Motorem tohoto vývoje není jenom ochrana životního prostředí, ale především tvrdá ekonomická realita, kterou provází bezkonkurenční dominance Číny, píše v analýze pro Newstream novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

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„Technologie v této zprávě nejsou ze své podstaty uzavřenými příběhy. Co se s každou z těchto technologií stane dál, závisí na rozhodnutích, která se dělají právě nyní,“ dodává Jeremy Jurgens, Managing Director Světového ekonomického fóra.

1. Každá budova bude elektrárnou

Rozvoj obnovitelných zdrojů naráží na limity tradiční distribuční sítě, která nezvládá výkyvy v produkci. Koncept „Everything-to-grid“ mění pasivní spotřebitele v aktivní prvky energetické infrastruktury. Baterie elektromobilů, domácí úložiště i klimatizační systémy budov se díky obousměrnému toku energie a pokročilému softwaru propojují do jednoho inteligentního celku.

Klíčovým technologickým posunem je nástup nových chemických složení baterií bez drahého niklu a kobaltu, jež vykazují vyšší životnost při častém vybíjení. Výkonný koordinační software řízený umělou inteligencí dokáže agregovat miliony těchto mikrozdrojů a vykrývat spotřební špičky v řádu sekund. Místo stavby nákladných záložních elektráren tak síť využívá kapacitu, která už v infrastruktuře fyzicky existuje.

2. Přímá těžba lithia

Tradiční získávání lithia z odpařovacích nádrží trvá až 18 měsíců a spotřebuje obrovské množství vody v již tak suchých oblastech. Přímá těžba lithia představuje technologickou revoluci využívající adsorpci, iontovou výměnu nebo membránovou filtraci k selektivnímu zachycení lithných iontů přímo ze solanky. Celý proces se tím zkracuje z měsíců na pouhé hodiny, přičemž výnosnost extrakce přesahuje 90 procent.

Zásadním přínosem je možnost navrátit zbylou vodu zpět do podzemí, což výrazně snižuje ekologickou stopu. Tato technologie navíc umožňuje efektivně zpracovávat i méně koncentrované zdroje, čímž diverzifikuje globální dodavatelské řetězce a snižuje závislost na monopolních dodavatelích kritických surovin pro elektromobilitu.

3. Pasivní chladicí materiály

Běžné klimatizace spotřebovávají obrovské množství elektřiny a generují odpadní teplo, čímž doplňují efekt městských tepelných ostrovů. Pasivní radiativní chlazení tento princip zcela obrací. Využívá speciálně navržené materiály, nátěry a struktury, které odrážejí téměř veškeré sluneční záření a zároveň emitují infračervené teplo na vlnových délkách 8 až13 µm, pro něž je zemská atmosféra průhledná. Teplo tak proudí přímo do chladného meziplanetárního prostoru.

Tyto materiály dokážou ochladit povrchy budov, solárních panelů či průmyslových zásobníků i pod teplotu okolního vzduchu, a to zcela bez spotřeby elektrické energie. Nasazení této technologie přináší masivní úspory energie a zásadně snižuje zátěž energetických sítí v letních měsících.

4. Likvidace „věčných“ chemikálií

Ve světě je momentálně příliš velké množství umělých chemických látek, které jsou kvůli extrémně pevné vazbě uhlíku a fluoru téměř nezničitelné. Hromadí se v přírodě i v lidském těle a představují závažné zdravotní riziko. Zatímco dosavadní metody dokázaly tyto látky pouze zachytit (například pomocí aktivního uhlí), nové technologie jako superkritická vodní oxidace, elektrochemické procesy či nízkoteplotní plazma nabízejí jejich definitivní rozklad.

ilustrační foto

Biohacking: Od inzulinu po BPC-157 aneb Jak daleko sahá věda a kde začíná sázka?

Enjoy

Peptidy se v biohackingu staly zastřešujícím pojmem pro látky s naprosto odlišnou evidencí. Zatímco inzulin nebo GLP-1 agonisté mají za sebou desetiletí klinických dat, oblíbený BPC-157 na regeneraci tkání nemá jedinou studii na lidech. Text mapuje, co jednotlivé peptidy od hubnutí po longevity skutečně umí, kde končí evidence a proč totéž, co zachraňuje diabetikovi život, může zdravému člověku uškodit.

Alžběta Shejbalová

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Tyto postupy efektivně štěpí fluorovanou páteř molekul na neškodné fluoridové ionty, vodu a oxid uhličitý, aniž by docházelo k úniku toxických meziproduktů. Komerční nasazení těchto systémů v čističkách odpadních vod a na dekontaminaci půdy představuje klíčový krok k zastavení globálního zamoření pitné vody těmito karcinogenními látkami.

5. Inovativní fermentace

Klasické zemědělství naráží na své limity v podobě záboru půdy, masivní spotřeby vody a produkce skleníkových plynů. Zpřesněná fermentace využívá geneticky modifikované mikroorganismy, jako jsou kvasinky nebo bakterie, jako biologické továrny. Tyto mikrobiální kultury jsou programovány k produkci konkrétních složitých organických molekul – od mléčných proteinů (kasein, syrovátka) až po specifické tuky a enzymy.

Výsledné produkty jsou molekulárně identické se svými živočišnými protějšky, avšak jejich výroba vyžaduje jen zlomky půdy a vody. Tato technologie umožňuje produkovat plnohodnotné potraviny a průmyslové suroviny v lokalizovaných bioreaktorech, čímž zvyšuje potravinovou bezpečnost a zásadně snižuje dopad zemědělství na planetu.

6. Doručování léčiv pomocí exozomů

Jedním z největších problémů moderní medicíny je bezpečné doručení účinné látky přímo do postižených buněk bez vyvolání nežádoucí imunitní reakce. Exozomy, což jsou přirozené váčky vylučované buňkami, tento problém řeší. Slouží jako přirozená transportní vozidla schopná přenášet biologický materiál, jako je mRNA, proteiny či malá léčiva.

Kopírovat velké indexy přestává fungovat

Umělá inteligence jako hrdina i nepřítel investorů. Trhy kvůli AI propadají maniodepresi

Trhy

Volatilita na akciových trzích je často spojována zejména s nejistotou pramenící v geopolitických problémech současného světa. Jenomže to je jenom půlka pravdy. Tou druhou je fakt, že klíčové indexy často obsahují obří podíl firem působící v oblasti umělé inteligence, které na dobré i špatné zprávy reagují výrazněji než jiné sektory. To má dopad na běžné investory.

Stanislav Šulc

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Díky svému přirozenému původu snadno překonávají biologické bariéry, včetně vysoce nepropustné hematoencefalické bariéry v mozku, což otevírá nové možnosti pro léčbu neurodegenerativních onemocnění či mozkových nádorů. Inženýrsky upravené exozomy lze navíc přesně cílit na konkrétní tkáně, čímž se maximalizuje léčebný účinek a minimalizují vedlejší účinky na zdravé orgány.

7. Personalizované mRNA vakcíny proti rakovině

Na rozdíl od preventivních vakcín jsou personalizované mRNA terapie navrženy jako léčba na míru pro konkrétního pacienta. Proces začíná sekvenováním genomu nádorové tkáně a jeho srovnáním se zdravými buňkami. Algoritmy umělé inteligence následně identifikují takzvané neoantigeny – unikátní mutované proteiny přítomné pouze na povrchu rakovinných buněk daného jednotlivce.

Na základě těchto dat je syntetizována mRNA vakcína, která naučí imunitní systém pacienta rozpoznat a cíleně zničit výhradně nádorové buňky. Výsledky klinických testů ukazují dramatické snížení rizika recidivy u agresivních typů rakoviny, jako je melanom či pankreatický karcinom, a představují nástup éry skutečně precizní onkologie.

8. Kvantové simulace pro vývoj léčiv

Tradiční vývoj nových léčiv trvá roky a vyžaduje testování milionů chemických sloučenin metodou pokus-omyl, protože klasické počítače nedokážou přesně simulovat chování složitých molekul. Kvantové počítače a specializované simulátory tento proces zásadně zrychlují. Dokážou přesně modelovat elektronové struktury, chemické vazby a konformační změny proteinů na kvantové úrovni. To vědcům umožňuje provádět virtuální screening a předpovídat vazebnou afinitu či toxicitu lékových kandidátů v řádu dnů.

Farmaceutický výzkum se tak posouvá od nákladného empirického testování v laboratořích k přesnému digitálnímu inženýrství, což zkracuje čas potřebný pro uvedení život zachraňujících léků na trh o celé roky.

9. Komplexní AI modely

Dosavadní modely umělé inteligence vynikají v práci s textem nebo obrazem, avšak postrádají intuitivní chápání fyzikálního světa. Takzvané „světové modely“ představují novou generaci AI, která si vytváří vnitřní reprezentaci fyzikálních zákonů, prostoru, času a příčinných souvislostí. Tyto systémy dokážou předvídat, jak se prostředí promění v důsledku konkrétní akce, podobně jako lidský mozek simuluje budoucnost.

Hlavní ekonom Investiky Vít Hradil

Ekonom Hradil: Českým firmám se daří nacházet odbytiště mimo Německo

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Česko bývá označováno za 17. spolkovou zemi Německa. Tak vysoká je závislost naší ekonomiky na tamních zakázkách. Situace se ale začíná pomaloučku měnit, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Ivana Pečinková

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Jsou klíčovým průlomem pro oblast Physical AI – umožňují robotům, autonomním vozidlům a průmyslovým manipulátorům bezpečně navigovat v neznámém prostředí a řešit složité úkoly bez nutnosti milionů pokusů v reálném světě. Světové modely tak otevírají cestu ke skutečně všestranné a spolehlivé automatizaci.

10. Kryptografie na bázi mřížek

Nástup výkonných kvantových počítačů představuje bezprostřední hrozbu pro současné šifrovací standardy, které chrání bankovní transakce, státní tajemství i osobní komunikaci. Kryptografie na bázi mřížek je nejperspektivnějším odvětvím post-kvantové kryptografie.

Její bezpečnost spoléhá na extrémní matematickou náročnost problémů definovaných ve vícerozměrných vektorových mřížkách, které jsou neprolomitelné klasické i kvantové algoritmy. Přechod na tyto nové standardy je kritickým úkolem pro globální IT infrastrukturu. Implementace mřížkových algoritmů zajišťuje dlouhodobou důvěrnost dat a chrání citlivé informace před hrozbou typu „uložit nyní, dešifrovat později kvantovým počítačem“.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Evropa postaví až sedm gigafactory pro umělou inteligenci. O jednu usiluje i Česko

Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až sedmi velkých datových center pro umělou inteligenci napříč Evropou
iStock
nst
nst

Evropská unie vyhlásila soutěž na vybudování až sedmi obřích datových center určených pro vývoj a provoz umělé inteligence. Do projektu chce vložit deset miliard eur z veřejných zdrojů a přilákat dalších 20 miliard eur od soukromých investorů. O umístění jedné z takzvaných AI gigafactory se uchází také Česká republika.

Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až sedmi velkých datových center pro umělou inteligenci napříč Evropou. Původně přitom Brusel počítal pouze s pěti takzvanými AI gigafactory. Evropská komise o zahájení soutěže informovala ve čtvrtek.

Zájemci mohou nabídky předkládat do 12. listopadu. Komise je následně vyhodnotí tak, aby bylo možné smlouvy uzavřít na začátku příštího roku a poté zahájit výstavbu. První centra by měla být uvedena do provozu v roce 2028.

„Přístup k rozsáhlému výpočetnímu výkonu v AI gigafactory je pro Evropu v době zrychlujícího se vývoje umělé inteligence strategickou nutností,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise pro technologickou suverenitu Henna Virkkunenová.

Deset miliard z veřejných peněz

Evropská unie a členské státy chtějí na projekt vyčlenit deset miliard eur, tedy v přepočtu přibližně 245 miliard korun. Veřejná podpora má podle představ Bruselu přilákat dalších 20 miliard eur od soukromých investorů. Celková hodnota investic by se tak mohla vyšplhat zhruba na 30 miliard eur, což odpovídá více než 730 miliardám korun.

Ladislav Janíček, rektor Vysokého učení technického (VUT) v Brně

Velké věci vznikají z rivality. Brno pohání fenomén druhého města, říká rektor VUT

Leaders

Když nemáte konkurenci, dá se s nadsázkou říci, že neexistujete. Rektor Vysokého učení technického (VUT) Ladislav Janíček v rozhovoru pro Export.cz připomněl, že univerzity se dnes více než kdy jindy nacházejí v nekompromisní mezinárodní konkurenci. „Jako technická univerzita pracujeme s technologiemi a ty dnes představují žádaný strategický kapitál. Kromě toho je základem konkurenceschopnosti sepětí univerzity s potřebami společnosti, a to jak ve vzdělávání, tak v aplikovatelnosti a relevanci výsledků výzkumu,“ řekl rektor brněnské techniky.

Jan Žižka

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Jednotlivá centra mají být vybavena desítkami tisíc nejmodernějších čipů pro umělou inteligenci. Největší z nich by měla disponovat nejméně 100 tisíci pokročilými AI procesory. Výkonem by tak měla přibližně čtyřnásobně překonávat současná evropská centra označovaná jako AI Factories.

Gigafactory mají sloužit především k vývoji, trénování a provozování nejpokročilejších modelů umělé inteligence. Výpočetní kapacitu by měly využívat evropské technologické firmy, startupy, vědecká pracoviště, univerzity i veřejné instituce.

Evropa se snaží dohnat Spojené státy a Čínu

Brusel se prostřednictvím projektu snaží snížit náskok Spojených států a Číny. Evropa za oběma velmocemi zaostává nejen v objemu soukromých investic do umělé inteligence, ale také v dostupnosti čipů, datových center a levné energie.

EU je navíc výrazně závislá na amerických technologických společnostech, které ovládají velkou část evropského trhu s cloudovými službami. Evropská komise proto výstavbu vlastní výpočetní infrastruktury označuje za důležitou součást snahy o posílení technologické suverenity kontinentu.

Nová zařízení mají doplnit síť 19 menších evropských AI továren budovaných od Finska po Španělsko. Jedna z nich vzniká také v České republice. Po dokončení sedmi gigafactory by se měl celkový výpočetní výkon evropské infrastruktury pro umělou inteligenci více než zdvojnásobit.

Veškeré technologie a služby provozované v nových centrech mají podle Komise respektovat evropská pravidla týkající se ochrany dat, bezpečnosti a etického využívání umělé inteligence.

O jednu gigafactory usiluje Česko

Do soutěže se chce zapojit také Česká republika. Českou kandidaturu podpořila v červnu vláda, která souhlasila s uzavřením dohody o společném zadávání veřejných zakázek s evropským společným podnikem EuroHPC. Ministerstvo průmyslu a obchodu tím získalo možnost vytvořit podmínky pro účast českých soukromých společností v unijní soutěži.

Český projekt AI Gigafactory CZ připravují České Radiokomunikace. Společnost svůj záměr představila již v předchozí fázi evropského výběru, ve které Komise obdržela desítky návrhů z členských zemí. Projekt počítá s vybudováním rozsáhlého specializovaného datového centra poskytujícího výkon pro vývoj a trénování pokročilých modelů umělé inteligence.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti.

Umělá inteligence jako zbraň. USA kvůli národní bezpečnosti zvažují nákup podílů v AI firmách

Politika

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.

ČTK, duk

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Vláda označuje případné získání gigafactory za příležitost posílit pozici Česka v evropském technologickém sektoru. Centrum by mohlo přilákat investice, odborníky i technologické společnosti a nabídnout domácím firmám nebo výzkumným institucím přístup k výpočetnímu výkonu, který je dnes dostupný především největším globálním hráčům.

O konečném umístění jednotlivých center rozhodne kvalita předložených projektů, jejich technická připravenost, zajištěné financování i dostupnost dostatečného množství elektřiny. Právě vysoká energetická náročnost představuje vedle ceny nejmodernějších čipů jednu z hlavních překážek budování podobných zařízení v Evropě.

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Lízal: Míříme k tomu, že bude elektřina levná v poledne a drahá večer

Lubomír Lízal, ředitel Expobank CZ
Michaela Szkanderová/Newstream
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Proč máme v Česku dražší energii než jinde v EU a proč se náš cenový náskok může ještě zhoršovat? Mohou lidé ušetřit peníze tím, že budou šetřit elektřinou? „Jediné, co by mohlo snížit jednotkové ceny energie, je to, když se jí bude spotřebovávat opravdu hodně,“ líčí paradoxní souvislost v rozhovoru pro Newstream ekonom a bývalý člen bankovní rady ČNB Lubomír Lízal.

Evropská komise před pár dny zveřejnila Akční plán pro elektrifikaci, jehož cílem je podle vlastního prohlášení EK proměnit Evropu „v první elektřinou poháněný kontinent na světě“. Co bude to hlavní, co se přímo dotkne spotřebitelů?

Jedním z bodů je povinné zavedení takzvaných chytrých elektroměrů. Dosavadní diskuse o této technologii je spojována s nadějemi, že lidé ušetří. Tak to ale nebude. Elektroměr bude v pravidelných krátkých intervalech měřit váš odběr, a podle stavu energetické sítě účtovat cenu. V době, kdy bude vyrobené energie málo, bude spotřebitel platit vyšší cenu. Takže budoucnost bude pro nás pro všechny v podstatě vypadat tak, že silová energie bude levná v poledne a drahá večer.

Cílem EK je, aby vznikl systém řízený nabídkou elektřiny, nikoliv poptávkou po ní jako doposud. Tedy aby cenové signály nutily spotřebitele změnit své chování. Aby bylo možné vám naúčtovat násobnou cenu, když si začnete topit večer, v odběrové špičce. A naopak vám dát energii třeba i zdarma, když si budete topit nebo si pustíte klimatizaci v poledne.

Doposud bylo jedno, zda perete v sobotu či v pondělí, všichni jsme platili jednotkovou cenu. Když pominu takzvaný vysoký tarif či nízký tarif, kterému se dříve říkalo noční proud. A který v pozměněné podobě v určité míře existuje dodnes. Jen ten levný proud není v noci, ale v poledne, a proto se to už nejmenuje noční proud...

Elektrárny nebo bomby? Trumpova dohoda se Saúdy přináší nové hrozby nejen pro Blízký východ

Názory

Americký prezident Donald Trump si nemohl vybrat méně vhodný moment. Ohlášená dohoda se Saúdskou Arábií o rozvoji jaderné energetiky vyvolává v době pokračující války na Blízkém východě oprávněné obavy. Korunní princ Muhammad bin Salmán v minulosti nevyloučil snahu získat jadernou zbraň. Hrozí další sváry v regionu, který pořád silně ovlivňuje světový trh s ropou a plynem.

Jan Žižka

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Takže to dopadne i na ty, kdo topí tepelnými čerpadly, což je dnes považováno až za ideální způsob vytápění? A co majitelé fotovoltaiky?

Zcela jistě. I majitelům tepelných čerpadel se bude odběr měřit v jednotlivých fázích dne. Pokud máte domácí fotovoltaiku a chcete prodávat přebytky, tak už chytré měření zpravidla máte. Majitelé fotovoltaik si ale mnohdy mylně mysleli, že budou přebytky prodávat za průměrnou cenu – včetně distribučních poplatků. Ve skutečnosti to ale funguje tak, že prodáváte silovou energii podle smlouv, které se hodně liší. Někdy nedosáhnete ani na cenu, která platí v daný okamžik, protože platíte i marži obchodníkovi.

Teď jste hovořil o ceně silové elektřiny. Co distribuční poplatky?

Ty půjdou nahoru také. Kvůli narůstajícímu rozsahu sítě, nákladům na její řízení i přepravním vzdálenostem. Když se mluví o ceně energie, zapomíná se, že to není cena oné komodity, ale cena služby spočívající v tom, že dostanu elektřinu až domů či do továrny. A tato služba je u nás už dražší než ona silová složka, zatímco v EU je to obráceně. V Česku činí platba za distribuci více než polovinu konečné ceny pro spotřebitele, v EU se pohybuje kolem 25 až 29 procent.

Proč je u nás podíl té distribuční složky o tolik vyšší než v EU?

Asi neumíme správně regulovat síťová odvětví. Proto u nás ostatně máme také dražší vodu než v Berlíně nebo ve Vídni. Máme prostě dražší distribuci.

Jak vlastně funguje regulace síťových odvětví?

Regulační úřad posuzuje, co je nutný výdaj, který lze rozpočítat na koncové spotřebitele, a co nutný výdaj naopak není. Obecně platí, že si distribuční společnosti zajišťují pravidelné příjmy tím, že více investují. Určitou brzdou pro ně doposud bylo, že ta distribuční síť zatím tolik inovací nepotřebovala. Ale v okamžiku, kdy přecházíte na nový systém, respektive kdy potřebujete zkombinovat dva systémy, tedy obnovitelné zdroje a fosilní a vodní zdroje, které nutně musí sloužit jako záloha, když dostatečně nesvítí či nefouká, musíte do toho propojení investovat. Takže se najednou otevře obrovská příležitost nainvestovat, co to jen jde, a tím zvýšit výnosovou bázi. V monopolních odvětvích totiž není pochyb o tom, zda to zaplatí spotřebitelé, nýbrž se jen rozhoduje, jak se to mezi spotřebitele rozpočítá.

Ján Antal

Ján Antal: Nechceme jen kreslit domy. Čeští architekti staví skupinu za půl miliardy

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Z architektonického studia Perspektiv vyrostla skupina Framework, která chce klientům dodat celý projekt od návrhu po interiér. Jan Antal mluví o růstu k půlmiliardovým tržbám, expanzi do zahraničí i o tom, proč krásný dům sám o sobě nestačí.

Petra Nehasilová

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Ten rozdíl mezi výší distribučních poplatků u nás a v EU už existuje dlouho? A řeší se nějak?

Existuje už dlouho a myslím, že se to nijak moc neřešilo.

Jak je to možné?

Dokud byly energie levné, tak to nikoho moc netrápilo. Ale v momentě, kdy začínají energie a služby s nimi spojené zdražovat, tak se to zdražení propisuje všude. A nastupuje i paradoxní efekt, který známe z vodárenství. Zjednoduším pro názornost: čistou vodu mám zdarma z pramene, platím jen vodovodní rozvody.

Když si vezmu, co mě stojí investice do trubek a obsluha vodárenské sítě, a vydělím to počtem metrů krychlových, které každoročně spotřebují odběratelé, vyjde mi cena za kubík vody. Ale co se stane, když odběratelé začnou šetřit? Spotřebují méně, ale za kubík zaplatí více, protože ty náklady na vodovody musím rozpočítat na méně kubíků. Spotřebitelé se pak vyděsí, jak je voda drahá, a začnou ještě více šetřit a já ty náklady zase musím vydělit nižším číslem, takže ta koncová cena pro spotřebitele ještě více vzroste.

Co tedy s tím?

Spotřebitelé jsou v jakési schizofrenní situaci. Jediné, co by mohlo snížit jednotkové ceny energie je, když se jí bude spotřebovávat opravdu hodně. Jenže proti tomu jde to, že energií chceme šetřit a dotujeme úspory s heslem, že nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujeme. Takže máme na výběr dvě protichůdné cesty: buď budeme energie spotřebovávat víc, takže jednotková cena bude nižší. Nebo jí budeme spotřebovávat méně. Pak ale cena musí růst, protože se rostoucí investiční náklady musejí rozpočítávat na menší počet spotřebovaných jednotek. Tenhle rozpor podkopává důvěru, protože nelze slibovat zvýšení i snížení zároveň.

Lekce od Putina i Trumpa: Evropa musí urychleně omezovat dovoz plynu

Názory

Nekončící hormuzská krize je pro Evropu dalším silným varováním. Válka na Blízkém východě zatím způsobila větší problémy jiným oblastem světa, ale hrozba, že se Evropanům příští zima prodraží, stoupá. Děsivý je i (snad) dočasný návrat k ruskému plynu. Lekce od Vladimira Putina i Donalda Trumpa ukazují, že Evropa musí dovoz plynu co nejrychleji omezovat.

Jan Žižka

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Kdy tenhle problém, že energetické firmy mohly libovolně vysoké náklady uvalit na spotřebitele, vznikl? A proč? Má to spojitost s tím, že se síťové firmy obecně prodaly zahraničním majitelům, což je opakovaně podrobováno kritice?

Se způsobem privatizace ten problém může i nemusí souviset. Podle mne je to ale dané tím, do jaké míry byl náš Energetický regulační úřad schopen zabránit oněm nadměrným investicím v delším horizontu. A myslím si, že prostě nebyl. Proto je u nás energie dražší než jinde. Každé drobné zvýšení se propisuje do budoucna jako při složeném úrokování.

Dá se to nějak zvrátit?

Historicky to tu nějak proběhlo a s tím už nic neuděláme. Náklady už byly jednou uznány a dnes máme infrastrukturu, jejíž obsluha vyžaduje podstatně vyšší náklady než jinde. Díky tomu máme vyšší ceny než v EU, a to i přes nižší mzdy a nižší cenovou hladinu.

Nebyl to důvod, proč si pak někteří politici rvali vlasy z hlavy, že je nutné distribuční sítě zpátky zestátnit, ale že už to nejde?

Přesně tak. Protože v okamžiku, kdy vlastníkům sítě umožníte nainvestovat s tím, že mají výnosy z investic, tedy distribuční poplatky, garantováné, tak byste to od nich musela vykoupit za podstatně víc, než kolik do toho ti majitelé vložili. Protože byste nevykupovala jen ty investice, ale také jejich budoucí výnosy.

Si Ťin-pching

Trump útočí, Čína bude kasírovat. Peking má nakročeno k vítězství v bitvách o energie

Money

Ropné krize sedmdesátých let minulého století přivedly svět k rozvoji nových technologií a postupně změnily globální energetiku. Konflikty na Blízkém východě povzbudily nástup obnovitelných zdrojů, ale také boom jaderných elektráren ve Francii nebo ve finále i břidlicovou těžbu ropy a plynu v USA. Americký prezident Donald Trump je dnes posedlý fosilními palivy a věří, že díky kontrole domácích i zahraničních zdrojů může ovládat svět. Číňané si uvědomují, že i nynější válka na Blízkém východě nastartuje hledání alternativ, a nabízejí světu bezpečnější řešení „zelených“ technologií, píše v analýze Jan Žižka.

Jan Žižka

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A jak je to u nás s celkovou cenou elektřiny ve srovnání s evropskými zeměmi?   

Z hlediska porovnání přes směnný kurz je naše cena lehce nadprůměrná. Pokud to vezmeme paritou kupní síly, pak v EU patříme mezi ty nejdražší. 

Proč se vlastně mají zavádět ty časové tarify?

EK si konečně trošku uvědomila, že bez flexibility nebude evropská energetická síť schopna fungovat potřebným způsobem. A že bez služeb takzvané výkonové rovnováhy (operace zajišťující, aby v elektrizační soustavě byla v každé vteřině dokonalá rovnost mezi výrobou a spotřebou elektřiny – pozn. red.) není schopna dostát tomu, aby bylo možné splnit plánované cíle podílu obnovitelných zdrojů a plošně dosáhnout vyšší elektrifikace Evropy. Prostě to fyzikálně nevychází.

Jak to myslíte, fyzikálně nevychází?

Použiji školní příklad, v němž běžná elektrárna zpravidla pracuje někde kolem 80 procent svého nominálního výkonu. Takže může lehce 20 procent přidat, 20 procent ubrat, a taková změna je relativně levná. Z této myšlenky vlastně vzešel ten prvotní nápad v EU, že když se budou přidávat obnovitelné zdroje, tak to bude relativně levné. Což je pravda, ale pouze v případě, kdy je takových zdrojů málo v porovnání s řiditelným výkonem. Ale v okamžiku, kdy se z těch neřiditelných zdrojů stává dominantní část sítě, tak najednou draze potřebujete dorovnávat to, jak zrovna svítí či nesvítí slunce anebo fouká či nefouká vítr a co vlastně odběratelé chtějí. A to už nás staví před úplně jinou úlohu, než jaká byla na začátku.

Když bych to měl popsat ještě jinak: my jsme se vlastně z režimu, kdy byla rovnováha mezi nabídkou a poptávkou dosažitelná relativně levně se stávajícími fosilními, vodními a jadernými zdroji, přesunuli do systému, který funguje dobře, pokud nám přeje počasí. Jenže když nám počasí nepřeje, potřebujeme ten starý systém. Čili najednou potřebujeme systémy dva. Jeden založený na OZE a druhý, záložní, v podobě těch klasických řiditelných zdrojů. No a mít dva systémy je samozřejmě dražší než mít jen jeden. Už jen kvůli tomu, že mezi těmi systémy musím přepínat. A tím problém nekončí.

futuristický termonukleární reaktor

K energii bez limitů je ještě daleko. Ale peníze už proudí

Money

Jadernou fúzi, která se jednou může stát prakticky neomezeným zdrojem energie, začali ekonomičtí vizionáři řadit mezi nejnadějnější technologie budoucnosti. Experimenty posledních let potvrdily, že díky fúzi dokážou lidé vyrobit více energie, než je zapotřebí k jejímu spuštění. K masovému využití nového stabilního a čistého zdroje je ještě hodně daleko, ale už se kolem jeho vývoje točí peníze soukromých investorů, budoucích velkých spotřebitelů i dodavatelů dílů pro fúzní reaktory. Zrodil se nový obor ekonomiky, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.

Jan Žižka

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Co dalšího?

Ta nutná fyzikální rovnováha funguje v každé zemi trochu jinak. V okamžiku, kdy máte zimu a léto s rozdílnými teplotami, musí být vaše skladba zdrojů jiná, než když v zimě nemusíte topit a v létě musíte chladit. Napasovat na rozdílné klimatické podmínky jeden systém je tak trochu hloupost. Na začátku byl rozumný přístup, že kvůli rozdílnému energetickému mixu i klimatickým podmínkám v každé zemi EU zůstane energetika ve výlučné kompetenci národních států. Od této myšlenky se ale postupně ustoupilo a namísto toho se nabral kurz k propojenému a jednotnému systému. Ovšem ukazuje se, že to propojení jednak není levné a jednak ta propojenost stejně nedává smysl, protože přírodní rozdíly i historické rozdíly v tom, jaké energetické zdroje má kdo nainstalované, jsou pořád velké.

Kdy se vlastně myšlenka, že se energetický trh propojí i přes nesourodé zdroje, začala prosazovat?

Myslím, že to přišlo ruku v ruce s rozvojem takzvaných obnovitelných zdrojů. Tím nemyslím vodní zdroje, protože ty jsou řiditelné, čili fungují podle potřeby, a jsou levné, takže energetický systém zlevňují. Ale vycházelo se z toho, že počasí po celé Evropě může být dostatečně rozdílné na to, aby se pokryly rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Což je sice pravda, ale přenos na ty obrovské vzdálenosti také není zdarma a sítě na to nebyly připravené.

Takže jsme tam, kde jsme byli na začátku. Že buďto je propojení drahé a musíme celý systém předělat. Anebo že budeme respektovat ty rozdíly, ale pak ten jednotný trh nemůže vzniknout, protože rozdíly mezi přírodními podmínkami jsou velké. Nejsevernější část Evropy má elektřinu velmi levnou, protože k výrobě používají jenom vodní zdroje a mají jich hodně. A jak se posunujeme směrem na jih, elektřina se stává dražší a dražší, protože tam tolik vodních zdrojů není, a naopak lidí je více.

Jaderná elektrárna Dukovany

I ta sladká Belgie. Německo obkličují projaderné země

Politika

Jak si můžeme myslet, že v Česku postavíme nové jaderné reaktory, když naším sousedem je silné a vlivné protiatomové Německo? Podobná otázka nebyla před deseti, patnácti lety ničím zvláštním. Dnešní stav se od té doby liší jako noc a den. Německo postupně „obkličují“ sousední země, které se staly advokáty jádra. A v Berlíně nakonec budou mnozí docela rádi, píše v prvním díle seriálu „Energie a politika“ novinář a analytik Jan Žižka. Seriál najdete na newstream.cz každé úterý.

Jan Žižka

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Je vůbec možné někdy dosáhnout toho, že ten záložní systém nebudeme potřebovat, anebo že v něm budou jenom vodní zdroje?

Tolik vody v Evropě není. Spíše se potýkáme s tím, že vody začíná být nedostatek. Stává se strategickým zdrojem. Nejblíže k tomu, aby vodní zdroje stačily coby záloha, jsou severské státy či Švýcarsko, které má Alpy. A více řiditelných vodních zdrojů udělat nemůžeme. Stavět nové přehrady je nerealistické. Možnosti výstavby, které byly historicky dané, se už využily. A těch pár lokací, které by bylo možné využít, to nevytrhne. Takže v našich končinách určitě ne. A jinde také ne. To je logika těch přírodních zdrojů. Kde jsou k dispozici a ekonomicky výhodné, tak už se využívají odedávna. 

Jaký vliv bude mít zavedení povinných chytrých elektroměrů a časových cen energií na ekonomiku?

To je na velkou debatu o prvotním a druhotném efektu. Lidé se nějak přizpůsobí, to bude ten prvotní efekt. Mohou pak nastoupit opravdu velké rozdíly mezi cenami v jednotlivých fázích dne. Ale je otázka, zda se přizpůsobí dostatečně natolik, aby to průmyslu pomohlo. Lidé přece do zaměstnání nechodí podle dostupnosti energie.

Strašák deindustrializace. Na přesunu výroby z Česka může ve finále tuzemská ekonomika vydělat

Zprávy z firem

Evropa čelí hrozbě odchodu firem na jiné kontinenty, deindustrializace a hospodářského zaostávání za Amerikou i Čínou. Zprávy o investicích českých firem v zahraničí, a zvláště přesunu výroby, tak mnozí pozorovatelé čtou s podezřením. Aktivity tuzemských podnikatelů na zahraničních trzích ale ve skutečnosti mohou české ekonomice zpětně přinášet velké benefity, píše ve své analýze Jan Žižka, editor magazínu Moderní ekonomická diplomacie.

Jan Žižka

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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