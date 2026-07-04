Češi blackout neřeší. Třetina domácností nemá vodu ani na den
Loňský rozsáhlý blackout Čechy k větší opatrnosti nepřiměl. Zásobu vody ani na jeden den nemá téměř 40 procent domácností a záložní zdroj energie jen každá osmá.
Češi se rozsáhlého výpadku elektřiny příliš neobávají. Loňský blackout v části Česka jejich připravenost na podobné události zásadně nezměnil. Aktivně se o správný postup při výpadku proudu zajímá zhruba 40 procent obyvatel. Více než třetina domácností přitom stále nemá zásobu pitné vody ani na 24 hodin. Záložním zdrojem energie disponuje jen zhruba každá osmá domácnost. Vyplývá to z červnového průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost epet. V posledním roce přitom tuzemské domácnosti zaznamenaly úbytek problémů s výpadky elektřiny.
Několikahodinový masivní výpadek elektrického proudu z loňského 4. července postihl asi milion odběratelů. V Česku je 6,3 milionu odběrných míst. Podle výsledků vyšetřování společnosti ČEPS byl hlavní příčinou pád kabelu na vedení V411, který způsobila chybná oprava z dřívějška. Na to navázaly další navzájem nezávislé výpadky. Výsledky analýzy ČEPS nedávno potvrdil mezinárodní panel energetických expertů. Šlo tak o poruchu s největším omezením v Česku za dobu existence přenosové soustavy.
Česko čeká teplotně nadprůměrné léto a s ním i otázka, zda se mohou opakovat blackouty. Podle zakladatele energetické skupiny Amper Jana Palaščáka jsou soláry snadný terč, ale hlavním viníkem výpadků elektřiny nejsou. Tím jsou přehřívající se sítě, slabá odolnost infrastruktury, sucho a problémy konvenčních elektráren s chlazením.
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Názory
Česko čeká teplotně nadprůměrné léto a s ním i otázka, zda se mohou opakovat blackouty. Podle zakladatele energetické skupiny Amper Jana Palaščáka jsou soláry snadný terč, ale hlavním viníkem výpadků elektřiny nejsou. Tím jsou přehřívající se sítě, slabá odolnost infrastruktury, sucho a problémy konvenčních elektráren s chlazením.
Situace s výpadky elektřiny se co do počtu incidentů i přes červencovou událost o něco zlepšila. Alespoň hodinový výpadek proudu v posledním roce v průzkumu deklarovalo 63 procent dotázaných, o rok dříve to bylo 74 procent. Podle průzkumu se zkrátila i délka výpadků. Problémy delší než šest hodin zažilo osm procent respondentů, zatímco o rok dříve 13 procent.
Připravenost zůstala stejná
Spolu s klesajícím počtem výpadků ale slábne pozornost, kterou domácnosti věnují vlastní připravenosti. Ta podle průzkumu zůstala prakticky stejná jako před rokem. Polovina domácností má pro případ blackoutu připravenou nabitou powerbanku. Dvě třetiny spoléhají na svítilnu a tři čtvrtiny na svíčky. Zásobu jídla mají tři pětiny respondentů. Dostatek pitné vody na 24 hodin pro všechny členy domácnosti však stále nemá téměř 40 procent domácností.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Ani u vybavení, které rozhoduje při delším výpadku, se situace výrazně neposunula. Záložní zdroj energie má pouze 13 procent respondentů, tedy přibližně každá osmá domácnost.
Aktivně se o správný postup při blackoutu zajímají podle průzkumu čtyři z deseti Čechů, tedy téměř stejně jako před rokem. Beze změny zůstává i pocit informovanosti. Dostatek informací o tom, jak se na výpadek elektřiny připravit, má podle svého vyjádření necelá polovina veřejnosti. Druhá polovina si stále není jistá, zda by v podobné situaci postupovala správně.
Výkonné čipy pro umělou inteligenci potřebují chlad a stabilní přísun elektřiny. V době extrémních veder je ale energetická síť nejvíce zatížená. Blackouty tak dělají z výstavby datových center stále rizikovější byznys. Pojišťovny už počítají škody a technologické firmy přicházejí s odolnějšími, ale o to dražšími návrhy datacenter.
Čipy pro AI potřebují chlad. Jenže svět se přehřívá
Money
Výkonné čipy pro umělou inteligenci potřebují chlad a stabilní přísun elektřiny. V době extrémních veder je ale energetická síť nejvíce zatížená. Blackouty tak dělají z výstavby datových center stále rizikovější byznys. Pojišťovny už počítají škody a technologické firmy přicházejí s odolnějšími, ale o to dražšími návrhy datacenter.
„Loňský blackout ukázal, že většina domácností zvládne několik hodin bez elektřiny poměrně dobře. Delší výpadky už ale přinášejí úplně jiné problémy. Začíná chybět voda, omezuje se komunikace a komplikují se běžné každodenní činnosti. Přitom základní připravenost není složitá ani nákladná. Právě proto by měla být stejně samozřejmá jako domácí lékárnička nebo detektor kouře,“ uvedl obchodní ředitel epet Roman Šmíd.
Informace o správném postupu při blackoutu Češi nejčastěji hledají u svých dodavatelů energií, přestože za odstraňování poruch a obnovu dodávek odpovídají především distributoři. Nejdůvěryhodnější institucí při výpadcích zůstávají podle průzkumu hasiči a záchranné složky, za nimi následují dodavatelé energií. Vlastního dodavatele považuje za důvěryhodný zdroj informací 93 procent respondentů.
Průzkumu se v polovině června účastnila tisícovka lidí.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.