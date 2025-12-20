Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Končí doba uhelná, obnovitelné zdroje přebírají vedení. A Evropa ostrouhala

Končí doba uhelná, obnovitelné zdroje přebírají vedení. A Evropa ostrouhala

solární elektrárny
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Obnovitelné zdroje letos poprvé v historii překonaly uhlí v celosvětové výrobě elektřiny a jejich růst je natolik masivní, že jej prestižní vědecký časopis Science vyhlásil „Průlomem roku“. Motorem tohoto vývoje není jenom ochrana životního prostředí, ale především tvrdá ekonomická realita, kterou provází bezkonkurenční dominance Číny.

Za rozmachem moderní energetiky stojí sluneční a větrné zdroje. (Fakticky je to v obou případech Slunce, protože energie, kterou na Zemi dodává, rozehřívá zemský povrch, rozhýbává tím masy vzduchu, a tedy vytváří vítr.) Jejich využívání ve světě už není jenom příspěvkem ke zpomalení změn klimatu, ale i racionálním ekonomickým rozhodnutím.

Růst obnovitelných zdrojů se zdá být nezastavitelný, konstatoval vědecký časopis Science, a vyhlásil proto rozmach obnovitelné energie za největší letošní odborný „Průlom roku“.

Levné sodíkové baterie jsou zatím sprinteři, ale učí se předhonit drahé lithium i na jiných tratích

Zprávy z firem

Kvalitní nabíjecí baterie potřebují drahé a nedostatkové lithium. Ale jejich konkurent, akumulátor obsahující mnohem levnější a snadno dostupný sodík, sílí prakticky každý měsíc a přesvědčuje o tom investory.

Josef Tuček

Přečíst článek

Dobývání světových trhů

Tím, kdo na vývoji obnovitelných zdrojů energie vydělává, a to ekonomicky, politicky, ale i hegemonicky, je Čína. Dlouhá léta si pěstovala tento sektor pomocí dotací, a budovala si tak dominanci ve světě. Dotace mají nepochybně své stinné stránky, nicméně v tomto případě se spíše vyplatily.

Čína vyrábí 80 procent světových solárních článků, 70 procent větrných turbín a 70 procent lithiových baterií za ceny, jimž se nedá konkurovat. Technologie obnovitelných zdrojů vyrostly v průmysl, který nyní tvoří více než desetinu čínské ekonomiky. Vítr a slunce se i díky tomu staly ve velké části světa nejlevnějšími dodavateli energie.

Evropa čínské technologie dlouhodobě dováží. Rovněž rozvojové země spěchají s nákupem čínských solárních panelů, baterií a větrných turbín, protože potřebují získávat dostupnou energii. Jak cituje časopis Science, například v Pákistánu vzrostl dovoz čínských solárních panelů od roku 2022 pětinásobně, protože válka na Ukrajině zvýšila ceny zemního plynu a náklady na elektřinu ze sítě. Etiopie přijala solární a větrnou energii pod vlivem obav, že vodní energie, což je hlavní energetická opora země, bude ubývat s tím, jak se sucha stávají častějšími.

Horké počasí vadí i letadlům, prodlužuje vzlet a snižuje nosnost stroje

Enjoy

Opravdu horké počasí, jaké jsme zažili toto léto, má i nečekané souvislosti. Klade vyšší nároky také na letadla – potřebují o něco delší ranvej pro start, mají vyšší spotřebu paliva a unesou trochu nižší náklad. A to všechno stojí peníze, píše ve svém příspěvku pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Ušlá euro-americká příležitost

Tohle jsou exportní možnosti, kterých využila Čína. Můžeme to brát i tak, že to jsou promarněné příležitosti, o které přišly evropské firmy, protože nedokázaly reagovat na to, co se děje. K tomu si přidejme, že Čína si zejména díky kontrole těžby surovin v Africe zajistila přístup k potřebným surovinám. To Evropa také prošvihla.

Ale nejen to. Evropě stejně jako Americe se nedaří ani v novém výzkumu. Například tolik potřebné a nyní nedostatkové lithium do baterií se dá v určitých situacích nahradit sodíkem, vanadem nebo třeba zinkem. Jenom je potřeba to pořádně prozkoumat a hlavně poznatky pořádně komercializovat.

Pro kontext stojí za to poznamenat, že fotovoltaické články, které přímo přeměňují sluneční záření v elektřinu, jsou založeny na objevech evropských a amerických vědců ještě z 19. století. Jejich teoretický princip objasnil  Albert Einstein v roce 1905. Základ fotovoltaických článků tak, jak se používají dnes, pak vymysleli v amerických Bellových laboratořích v roce 1954.

Teď na tom bohatnou čínské firmy a roste význam čínského státu ve světě, protože čínští odborníci cizí špičkové poznatky perfektně převedli do masové výroby, srazili cenu výrobků z nich a obsadili trh.

Evropa a Amerika se zatím zmítají v nesmyslných pochybnostech o tom, jestli změny klimatu opravdu hrozí. Ano hrozí, a už nastávají, jak shrnuje třeba editorial ze špičkového světového vědeckého časopisu Nature. Nic na tom nezmění pošetilé počínání lidí, jako jsou Donald Trump nebo český zastupující ministr životního prostředí Petr Macinka, kteří zakazují svým podřízeným se jimi zabývat.

Bohužel místo toho, aby se Západ pokoušel klimatický malér pokud možno racionálně zmírnit a ideálně na tom ještě vydělal, uvolňuje prostor čínské konkurenci.

Trumpova administrativa schválila další těžbu ropy a plynu na Aljašce

Před půlstoletím Kennedy statečnou vědkyni ocenil. Její kolegyni Trumpovi lidé šikanují

Leaders

Historie se opakuje, v tomto případě po šesti desetiletích. Dvě vědkyně ve státních úřadech v jedné ze zdánlivě nejsvobodnějších zemí světa, ve Spojených státech, čelily tlakům, aby slevily z odborných principů. Šlo přitom o životy lidí. Ta první před lety vyhrála. A ta druhá nyní? Zatím ne.

Josef Tuček

Přečíst článek

Související

Hnědouhelný důl Bílina

Těžba uhlí na Bílině skončí o dva roky dřív, než byl plán. ČEZ se dohodl se státem

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Těžbě lithia na Cínovci nic nebrání, uvedla studie. O obří investici rozhodne Geomet

Lithium
ČTK
ČTK
ČTK

Těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách a zpracovatelskému závodu v Prunéřově na Chomutovsku nebrání žádné technologické překážky, ukázala studie proveditelnosti. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Skupiny ČEZ Roman Gazdík. O realizaci rozhodnou akcionáři Geometu, kterými jsou Severočeské doly a australská EMH. Celková investice je odhadována na více než 42 miliard korun, což by ji řadilo mezi tři největší investice do průmyslu v Česku v posledních letech. Kraji s vysokou nezaměstnaností by přinesla tisíce míst.

Studie potvrdila, že na Cínovci je možné těžit 3,2 milionu tun rudy ročně, ze které se vyrobí přibližně 37 tisíc tun uhličitanu lithného bateriové kvality až pro 1,3 milionu elektrických vozidel, uvedl mluvčí. Do konce roku Geomet odevzdá ministerstvu životního prostředí dokumentaci k posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Ústecký kraj teď odložil důležité rozhodnutí o vymezení koridoru pro technologické zařízení pro přepravu vytěžených hornin mezi areálem dolu Cínovec a překladištěm Dukla.

Plánovanou těžbu má na starosti společnost Geomet, v níž většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, zbylých 49 procent má australský holding EMH. Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem. Vytěžený materiál se bude do Prunéřova přepravovat vlakem. Nakládat se bude v průmyslové zóně Dukla na Teplicku, kam ho dopraví z Cínovce dopravník.

Od Prahy až po Tokio. Vojtěch Kačena staví bateriová úložiště a míří mezi globální elitu energetiky

Zprávy z firem

Česká skupina Second Foundation se hodlá zařadit mezi nejvýznamnější evropské investory do bateriových úložišť. „Máme už pět dokončených projektů, především v Japonsku a Německu, a dalších dvacet úložišť stavíme,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz podnikatel a investor Vojtěch Kačena, který Second Foundation spoluzakládal a je dnes její hlavní tváří.

Jan Žižka

Přečíst článek

Těžba a závod na zpracování přinesou napřímo zhruba dva tisíce pracovních míst, dalšídva tisíce míst vznikne v navazujícím dodavatelském řetězci, uvedl ředitel Geometu Martin Pohlodek. V Ústeckém kraji je největší nezaměstnanost v zemi. "Budoucí pracovníci budou nadstandardně ohodnoceni, což bude mít pozitivní přínos na ekonomiku celého ústeckého regionu. Zároveň může náš projekt přilákat další podnikatele," uvedl Pohlodek.

Těžbu lithia v minulosti zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v nařízení o kritických surovinách. Jako ložisko strategického významu označila Cínovec v březnu také česká vláda. Lithium se považuje za kov budoucnosti, klíčové bude například v automobilovém průmyslu. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob - většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko na Cínovci je největší v Evropě.

Těžba lithia v solné poušti Salar de Uyuni na jihu Bolívie.

Ceny lithia padají, ale zlaté časy teprve přijdou

Trhy

Lithium letos zlevnilo o více než 80 procent, především kvůli přebytku nabídky a ochlazení poptávky po elektromobilech. Přesto trh vykazuje známky stabilizace a poptávka po bateriích a obnovitelné energii by měla v dlouhodobém horizontu růst.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Zpracovatelský závod s překladištěm na Dukle má stát zhruba 25 miliard korun. Samotný důl by měl vyjít přibližně na pět miliard korun. Zbytek připadá na další potřebnou infrastrukturu a nepřímé náklady, jako je například zajištění pozemků, uvedl Gazdík. Stát poskytne až 8,8 miliardy Kč na závod v Prunéřově. Dotaci pro Geomet schválila na konci listopadu vláda v demisi Petra Fialy (ODS).

Plánovaná těžba, o níž se mluví řadu let, vyvolává na severu Čech stále řadu kontroverzních reakcí. Po odporu obyvatel proti plánu vybudovat zpracovatelský závod přímo v Krušných horách Geomet změnil lokalitu na areál bývalého hnědouhelného dolu Prunéřov. 

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

„Bílé zlato“ ztrácí lesk. Vyplatí se kutat lithium pod Cínovcem?

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Český paradox. Platíme za ruskou ocel a bojíme se pomoci vlastnímu průmyslu

Lukáš Kovanda: Český paradox. Platíme za ruskou ocel a bojíme se pomoci vlastnímu průmyslu
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česko kvůli drahým energiím dováží rekordní množství oceli z Ruska, čímž přispívá na jeho válku na Ukrajině, ale teď začali mnozí Češi bědovat, že převedením poplatku za obnovitelné zdroje se zatíží rozpočet.

Takoví Němci ovšem nebědují, od příštího roku zadotují elektřinu tak masivně, že tamnímu průmyslu spadnou celkové platby za ni na polovinu letošní úrovně (viz graf níže). Němcům, kteří jsou navíc v poměru k HDP o 41 procent zadluženější než Češi, snad masivní dotace rozpočet nezatíží?

Přitom, jak vidno z grafu výše, české převedení poplatku za obnovitelné zdroje je jen pětinové v porovnání s tím, jakou úlevu chystají průmyslu roku 2026 právě Němci. A nejen průmyslu. Uleví také domácnostem, třeba v podobě dotování poplatků za přenosovou soustavu. Jen tato úleva, která je plošná, bude v Německu v přepočtu na obyvatele o 17 procent vyšší než české dotování poplatku za obnovitelné zdroje.

Samozřejmě, ideální by místo dotací bylo skoncovat s podstatou drahých energií, tedy s emisními povolenkami EU nebo německou Energiewende, tedy tamním debaklem energetické transformace. Na děje typu vypnutí a likvidace desítek jaderných bloků v Německu, i kdyby nakrásně byly vratné, však česká vláda nemá a nemůže mít sebemenší vliv. Rovněž skoncování s povolenkami je unijní záležitostí, ne českou.

Převedení poplatku za obnovitelné zdroje na státní rozpočet ČR je primárně úlevou tuzemskému průmyslu, který kvůli mohutným německým dotacím bude od příštího roku z hlediska své konkurenceschopnosti v ještě svízelnější, krizovější situaci.

Můžeme bědovat, že zatížíme rozpočet, ale když jej zatěžují země okolo, a ještě mohutněji, je takový nářek jen projevem nepochopení elementárních souvislostí. Když v závodě dopují všichni závodníci, až na jednoho, ten se sice může chrabře konejšit, že je „čistý“, resp. nejméně nadopovaný, avšak prohraje. V kontextu českého průmyslu to znamená odchod třeba poslední ocelárny, jež v zemi ještě je, do zahraničí a potenciálně ještě objemnější dovoz oceli z Ruska.

Za energetické krize let 2022 a 2023, tedy rovněž za krizové situace z hlediska průmyslu, převedla poplatek na rozpočet také Fialova vláda. Tehdy to rozpočet nezatěžovalo?

Simba a Matěj

Lukáš Kovanda: Češi nemají děti a tak utrácí za mazlíčky. Tolik, že by se za to postavilo 400 kilometrů dálnic

Názory

Češi nemají děti, takže rekordně utrácí za domácí mazlíčky, podobně jako Američané. Na mazlíčky v Česku padne ročně již tolik, že by se za to postavilo 400 kilometrů dálnic.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Praha

Lukáš Kovanda: Česko coby šestý světový tygr? Kdeže, jde o klamání veřejnosti

Názory

Česko je prý šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou světa. To teď slýcháme často. Ale dosti vlhkých snů, jaká je tvrdá realita?

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Doporučujeme