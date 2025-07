Kam na nejlepší pivo v Praze? Čepuje ho žena, nedaleko náměstí Republiky

Pivní bar Pult se nachází v centru Prahy a kromě minimalistického pivního pultu od předního architektonického studia Olgoj Chorchoj ho také zdobí umění tamní výčepní.

Češi umí skvělé pivo. Každopádně ten nejlepší možný zážitek nedělá jen dobrý slad, technologie a um sládka. Stejně důležité je umět pivo dobře načepovat. Tak jako to dělají třeba v pivním baru Pult, který se nachází nedaleko Náměstí Republiky. Před čtyřmi roky ho otevřela Ambiente, skupina sdružující pod svojí značkou několik známých gastro podniků, včetně michelinské La Degustation, Kuchyně nebo Lokalů.

Gastro skupina Tomáše Karpíška je známá vysokou kvalitou jídla i servisu a podobně řeší i pivo. Letos už posedmé si upořádali sedmý ročník interní soutěže Zlatá pípa. Vítěz, respektive vítězka, vzešel z klání, kterého se účastnilo hned 10 výčepních.

„Nevnímám to tak, že čepuju pivo, já prostě dělám pivo, od A do Z. Od sladu po dokonale načepovaný půllitr. Nejradši mám ten moment, kdy se sklenice plní a vy víte, že když to provedete technicky správně, bude pivo nejen krásně vypadat, ale i skvěle chutnat,“ říká Magda Hoppová z Pultu, vítězka soutěže. Řemeslu se věnuje šest let.

Samotné klání trvá devět měsíců a výčepní jsou průběžně hodnoceni. Stěžejní zkouškou je pak výčepní pětiboj, který prověří dovednosti v následujících disciplínách: pití mlíka na ex, křížový výslech, výdrž s plnými půllitry v natažených rukou, nošení prázdných půllitrů a skládání výčepního kohoutu poslepu. Do celkového hodnocení se započítává i veřejné hlasování a také body od kolegů, tajných porotců a ze zpětné vazby hostů.

Pult nabízí šest pečlivě vybraných ležáků z různých českých pivovarů. Dva z kohoutů trvale obsazují pivovary Budějovický Budvar a Plzeňský Prazdroj. Zbylá čtyři místa se každoročně obměňují. O výběru rozhoduje Degustační rada, která hledá ty nejpitelnější kousky. Kromě šesti ležáků jsou na čepu také tři speciály, jež se pravidelně obměňují.

Dominantou prostoru je dlouhý výčepní pult, interiér je minimalistický s důrazem na nerezové prvky a čisté linie. O návrh interiéru se postaral designér Michal Froněk ze studia Olgoj Chorchoj.

Kvalita pražské gastronomie se hodně proměnila. Strávníci jsou náročnější, říká šéf vyhlášené Zlaté Prahy Enjoy Šťovík i chleba s máslem servírují v restauraci Zlatá Praha v zrekonstruovaném hotelu Fairmont (někdejší InterContinental). Kuchyni tam velí Maroš Jambor, který do Prahy přinesl zkušenosti z těch nejznámějších michelinských restauracích ve světě. Petra Nehasilová Přečíst článek

Šéfkuchařka Kristína Nemčková: Smažáku se všichni ve světě smáli. Nakonec se po něm zaprášilo Enjoy Když jí bylo 17, vyhrála populární televizní kuchařskou show MasterChef. Odmaturovala a zamířila do prestižní školy Le Cordon Bleu v Londýně. V anglické metropoli načas zůstala, sbírala zkušenosti v michelinské restauraci Story. Aktuálně se Kristína Nemčková pohybuje mezi filipínskou Manilou a japonským lyžařským střediskem Niseku. Prací v kuchyni si plní sny, ten největší si ale splní, až si otevře svůj vlastní podnik. Petra Nehasilová Přečíst článek