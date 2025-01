Retro jídelna kousek od Staromáku: Na dršťkovku za 65 korun tam chodí studenti i investoři

„Táckárna“ je vlastně takový fast food po česku. Místo burgeru a hranolek si u pultu objednáte knedlík se zelím a vepřové nebo holaňdák. Klasické menu nabízí i v retro řeznictví v Kaprově ulici. Oběd pro dva s pivem stojí cca 350 korun.

Kolem poledne je tam plno. Na oběd na stojáka tam zaskočí studenti z nedalekých vysokých škol, pracovníci ochranky ale třeba i investoři. „Co si dáte miláčku? A tady nebo s sebou,“ ptá se obsluha. Dveře se v jídelně a řeznictví netrhnou a prostor se neustále plní. Stejně jako stolky u výloh. Ale vše tam má svůj řád.

„Jarčo tady bude halušky a vepřové na kmínu. Dej jim k tomu pivu kelímky,“ řídí jedna žena druhou. Šlape jim to. Netrvá to ani pět minut od příchodu a už obědváme u jednoho z volných stolků s výhledem do ulice.

Porce jsou obrovské, a jídlo se evidentně připravuje na místě a je čerstvé. Výpečky s knedlíkem a zelím za 169 korun, hovězí na pepři za 120 korun. Vyhlášené jsou třeba místní holanďáky nebo dršťkovka. Polévky jsou na menu dvě za 65 korun.

Nejde ale jen o bistro, je to i řeznictví. Nabízí tu třeba kvalitní vepřové z Přeštíka. „Prodáváme přeštické chmelové prase z našeho vlastního chovu, jsme držiteli ochranné známky,“ píše se na webu.

Vyrábí si i jitrnice nebo jelita, i ta patří s ovarem k oblíbeným jídlům místních strávníků. A na pultu nechybí ani čerstvé chlebíčky a pomazánky.

„Chodíme sem často. Jídlo je skvělé,“ říkají dva mladíci u vedlejšího pultu. Pracují v nedalekém coworkingovém prostoru Opero, jejich úkolem jsou investice do startupů.

