Revoluce v zájezdech. Lidem bude stačit na dovolenou v cizině tisícovka, nabízí největší prodejce zájezdů u nás. Zbytek doplatí později

Cestovní agentura Invia se dohodla s fintechovou společností Skip Pay patřící do skupiny ČSOB a bude nabízet možnost koupit si zájezd za třetinu. Zbytek pak zákazník doplatí později. Do prodeje zájezdů tak dorazily odložené platby známé třeba z e-shopů. Lidé si tak budou moci „půjčit“ za dovolenou, což však podle ekonomů není správné chování.

Reklama

Zaplatit třetinu a zbytek později. Možnost takzvané odložené platby znají uživatelů českých e-shopů již poměrně dlouho, u velké části své nabídky ji totiž nabízejí největší tuzemské e-shopy včetně Alzy či Mallu.

Řada z nich spolupracuje mimo jiné s platformou Skip Pay patřící do skupiny ČSOB. A tato společnost nyní uzavřela smlouvu s cestovní agenturou Invia, která je největším prodejcem zájezdů u nás s každoročními prodeji kolem 100 tisíc zájezdů. Její klienti nyní budou moci využít odložené platby a za zájezd zaplatit vlastně až po něm.

„Stačí si vybrat zájezd v hodnotě od 3 000 do 60 000 korun, v košíku zvolit jako platební metodu Platba na Třetiny od Skip Pay a zaplatit první třetinu platební kartou. Bez navýšení a bez komplikací. Skip Pay patří do rodiny ČSOB a nabízí bezpečné moderní platební metody, včetně Nákupu na Třetinu,“ vysvětluje za agenturu Invia Jiří Rippel, Head of Business Development. „Větší výdaj za dovolenou si klienti mohou pohodlně rozdělit, takže je pro ně dovolená u moře dostupnější. Díky naší spolupráci se Skip Pay je platba jednoduchá, a hlavně naprosto bezpečná, bez jakéhokoli navýšení nebo poplatků,“ dodává Rippel.

Mnoho tváří nabízí portugalský ostrov Madeira. Podívejte se:

Automatický proces

A jak přesně Nákup na Třetinu funguje? Klient si vybere zájezd a při platbě zvolí možnost „Nákup na Třetinu“. První část z celkové ceny zaplatí ihned platební kartou online, druhá třetina se mu automaticky strhne za 30 dnů a poslední část za 60 dnů.

„Celý proces jsme navrhli tak, aby s ním klient nemusel mít nejmenší starost. Je jednoduchý, transparentní, bezpečný a tím, že je bez poplatku, tak i férový. O platbě každé třetiny je klient informován dopředu, takže se nemusí bát, že by platbu neměl pod kontrolou,“ zmiňuje marketingový ředitel Skip Pay Tomáš Krásný.

Dluh na zbytečnost?

Odložené platby jsou však stále formou spotřebitelského úvěru. Je nutné pročíst si důležité informace, včetně sankcí za nesplacení splátek. Navíc ekonomové často opakují, že využívání úvěrů na zbytné věci je známkou nižší finanční gramotnosti, protože lidé zbytečně zatěžují své rozpočty. Zájezdy přitom přesně naplňují definici zbytného zboží či služby.

Láká vás thajská exotika?