Čedok hlásí nejúspěšnější rok své existence. S pěti miliardami tržeb za 2022 má našlápnuto na ještě více

Vícehvězdičkové hotely, exotičtější destinace, odlety z regionů a cílení na páry i rodiny s dětmi, takový je koktejl úspěšnosti nejstarší české cestovky Čedok. Ta vloni meziročně více než zdvojnásobila své tržby tak, že se už blíží pěti miliardám korun. Také provozní zisk EBITDA dosáhl oproti roku na 2021 na více než dvojnásobek. Rekordně rostl i počet klientů, poboček a destinací a nezastaví se to doufejme ani letos, řekl novinářům generální Čedoku Stanislav Zeman.

Češi se vloni poněkud rozcestovali. Dokonce se zdá, že kompletní celosvětová stopka cestovnímu ruchu v období pandemie covidu Čechy ponoukla k většímu a nákladnějšímu cestování než kdy dříve. Přinejmenším to tak alespoň vypadá podle nejnovějších výsledků nejstarší české cestovní kanceláře Čedok. Ta vloni utržila nejvyšší tržby od svého podnikatelského „znovuzrození“ v roce 1989 a to 4,864 miliardy korun. Ještě o rok před tím to bylo jen 1,988 miliardy korun. V roce 2008, který byl ještě do loňska nejlepším rokem z hlediska tržeb, činily tržby 3,5 miliardy korun. Zdvojnásobil se také EBITDA, tedy hrubý provozní zisk před započtením úroků, daní a odpisů na finálních 71,722 milionů korun, což je o 41,722 milionu korun více než v roce 2021, kdy byl čistý zisk 20,5 milionu korun. Letošní číslo zatím nebylo zveřejněno.

Na zájezdy se vyráží nejen v párech, ale už i jednotlivě

Nejstarší česká cestovní kancelář hlásí za rok 2022 i další rekordní čísla. Rostou jí rapidně i počty klientů, které přepravila. V roce 2022 s ní na dovolenou vyrazilo přes 270 tisíc klientů, což je nejvíce od roku 1989 a o 111 procent více než v roce 2021. Podle aktuálních statistik cestovky, nejčastěji s Čedokem cestují lidé ve věku 30 až 50 let, a na cesty se vydávají většinou v párech. Podobně velkou skupinu, 40 procent klientů, tvoří pak rodiny s dětmi.

Podle Zemana je také evidentní, že roste i trend cestování singles. Zatím jich sice není v poměru s ostatními skupinami tolik, trend se ale jasně rýsuje. Nabídky zájezdů se tak stále více rozšiřují také o jednolůžkové pokoje. Po období Covidu je rovněž zřejmé, že stále více klientů si dopřává i delší dovolené na devět až čtrnáct dní, klienti se častěji ubytovávají ve vícehvězdičkových hotelech a mnohem více vyhledávají i exotičtější destinace. Čedoku se podařilo zvednout už tak rekordní obsazenost svých leteckých spojů na 98 procent vloni a letos už na 99 procent.

Mezi nejžádanější destinace v minulém roce patřilo Turecko, Řecko, Egypt, Španělsko a Bulharsko. U poznávacích zájezdů byl největší zájem o Francii, Itálii nebo Velkou Británii. Průměrná cena zájezdů se podle Zemana v roce 2022 zvýšila zhruba o čtvrtinu. Více jak 80 procent klientů jezdí nebo létá na pobytové zájezdy. Na poznávací zájezdy vyráží jen 15 procent lidí cestujících přes Čedok. Zvyšuje se zájem i o zájezdy vlakem, což byl typ zájezdů, se kterými Čedok prý před sto let začínal.

Nové destinace i přímé lety

Po loňském vstupu do Maďarska plánuje cestovní kancelář na letošní rok i plný návrat na Slovensko, ze kterého odešla v roce 2010. Tehdy ale podle Zemana u našich sousedů prodávala jen zájezdy z Čech. Letos by se mělo už od zítra (31.3.2023) začít létat i přímo z Bratislavy, a to postupně do desítky destinací. Na slovenský trh vstoupil Čedok už ale vloni koncem roku. První kamenná pobočka by se měla otevřít v bratislavském obchodním centru Eurovea letos v květnu, další pobočky by se pak postupně měly otevřít v Žilině a Trnavě. V plánu je vstup i do Lotyšska a Estonska. Celkem by Čedok fungující ve skupině ITAKA měl být v závěru roku v minimálně sedmi destinacích.

Cestovní kancelář hodlá pokračovat i v expanzi z hlediska plánovaných destinací. Letní katalog nabídne přes 30 destinací, včetně sicilského Palerma a nově dostupného egyptského letoviska Ajn Súhna. Vedle vloni nově spuštěných zájezdů na Madagaskar, do Ománu nebo Thajska se v nabídce letos na zimní sezónu objeví celkem 16 destinací z Prahy, mimo jiné také nově i Keňa, Srí Lanka a letecké zájezdy za lyžováním do Turecka.

I digitální doba si žádá pobočky

Ačkoliv Čedok investoval do redesignu webu a spoustu věcí už je možné pořídit si či sjednat online, lidé stále podle Zemana rádi chodí nakupovat zájezdy na pobočky. „To je také důvod proč k těm 40 pobočkám, které máme nyní, přidáme letos další desítku. Z vlastního šetření nám totiž vyšlo, že až 65 procent klientů rádo nakupuje zájezdy přímo u našich prodejců v kamenných pobočkách, protože si prostě chtějí o zájezdu s nimi popovídat,“ poznamenal Zeman.

Podle historických pramenů měl Čedok v dobách své největší prvorepublikové slávy u nás 17 poboček a 20 smluvních prodejců a dalších 27 smluvních prodejen pak měl v roce 1933 v zahraničí.

Díky zlepšujícím se číslům a přidávání dalších poboček Čedok navyšuje skóre i v počtu svých zaměstnanců a postupně se dostává už i k předcovidovým číslům. Vloni zaměstnával jen o deset lidí méně než v roce 2020, po kterém následovalo propouštění. Vloni se tak počet zaměstnanců cestovní kanceláře přehoupl přes dvě stě na 211. Cestovní kancelář vloni ovšem výrazně rozšířila i počet delegátů, průvodců a animátorů a to ze 125 v roce 2021 na 239 lidí.

Čedok je nejstarší tuzemskou cestovní kanceláří a vznikl roku 1920, následně zažil velkou expanzi. V roce 1948 byl však stejně jako všechny velké podniky zestátněn. Novou kapitolu svého fungování píše znovu až od roku 1989. V roce 2016 se stal součástí polské skupiny ITAKA.

Na tuzemském trhu působí z dalších velkých cestovních kanceláří dále také Fischer, Blue Style, Alexandria, Travel Family nebo České kormidlo. Funguje zde i cestovní agentura Invia, která prodává zájezdy většiny uvedených cestovních kanceláří.

