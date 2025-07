Flexi Tours nabízí nový přístup k cestování

Na trhu cestovních služeb se objevila značka, která mění zažité způsoby plánování dovolené. Flexi Tours přináší chytré a přehledné řešení pro každého, kdo si chce sestavit zájezd přesně podle svých potřeb.

Díky dynamickému balíčkování si zákazník sám zvolí délku pobytu, ať už cestuje na dva dny, nebo dva týdny. Žádná přednastavená schémata, žádné umělé hranice. Zákazník má naprostou kontrolu nad itinerářem i rozsahem své cesty.

„Naší prioritou je transparentnost. Cena, kterou zákazník vidí při výběru, platí i při rezervaci, žádné dodatečné poplatky ani nepříjemná překvapení. Dáváme lidem nástroj, jak si cestu sestavit rychle, efektivně a přesně podle svých představ,“ říká Stanislav Bartoška, zakladatel Flexi Tours. Celý proces je navržen tak, aby šetřil čas. Uživatel si podle svých preferencí vybere destinaci a dále si jednoduše vyfiltruje termín, typ ubytování i dopravu. Hned vidí dostupné možnosti včetně konečné ceny. Flexi Tours se opírá systém, který umožňuje optimalizovat nabídky v reálném čase a reagovat tak na individuální požadavky klientů.

Technologie v pozadí jednoduchého výběru

Za intuitivním rozhraním Flexi Tours stojí technologické řešení, které propojuje nabídky od ověřených partnerů a přizpůsobuje je konkrétním požadavkům zákazníka. Systém nepracuje s pevně danými zájezdy, ale skládá nabídky dynamicky – podle toho, jaký typ cesty, dopravy, termínu či rozpočtu si klient nastaví. Výsledkem je přesně cílená nabídka, která šetří čas a zároveň odpovídá skutečné dostupnosti. „Platforma byla vyvinuta s důrazem na výkon a přehlednost – od prvního filtru po finální rezervaci probíhá vše bez rušivých kroků navíc. Díky této architektuře můžeme pružně reagovat na aktuální trendy i individuální potřeby zákazníků,“ dopňuje Stanislav Bartoška.

Destinace na míru

Destinačně pokrývá nabídka nejžádanější evropské lokality včetně oblíbených středomořských států, eurovíkendy, ale také exotické destinace. Zákazník si může zvolit zájezd letecky nebo variantu s vlastní dopravou. Systém vždy nabízí aktuálně dostupné možnosti dle konkrétních parametrů. Ve filtru si dále nastaví požadovaný počet dní a typ stravy a zájezdu. Dovolenou si může vyhledat také podle úrovně hotelu, ale i dle hodnocení klientů na Tripadvisoru. „Nejde jen o to, kam člověk pojede, ale jak snadno se k té volbě dostane. Chtěli jsme, aby si každý rychle našel to, co mu skutečně vyhovuje – bez zbytečného proklikávání nebo nepřesných výsledků,“ vysvětluje Bartoška.

Za nabídkou stojí lidé, kteří cestování opravdu znají

Každý produkt prochází rukama zkušených produktových manažerů, kteří se v cestovním ruchu pohybují řadu let a osobně navštívili desítky destinací napříč kontinenty. Díky těmto zkušenostem dokážou vybírat kvalitní a prověřené partnery a vyhodnocovat nabídky z pohledu klienta. Dbají na to, aby byla v nabídce rovnováha mezi cenou, komfortem acelkovou úrovní služeb, ať už jde o evropské destinace, exotiku nebo kratší cesty po vlastní ose.

