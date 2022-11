Jak se dělá hotelový byznys v exotických zemích

Madagaskar je opravdu překrásná země a turisté ji zatím ještě příliš neobjevili. Nechceme však, aby se stala turistickým skanzenem. Jde nám především o to, abychom co nejvíce zachovali původní přírodu, rozmanitost krajiny a atmosféru ostrova. To je ta jedinečná, autentická hodnota, kterou Madagaskar má a kterou chceme zachovat a představovat i našim klientům, říká mi při dálkovém letu z Nosy Be do Prahy Danilo Turletto, Director of Sales and Marketing a partner madagaskarské turistické a investiční skupiny Sound´s Travel & Leisure Sarl Group.

Reklama

Vaše obchodní skupina má na Madagaskaru řadu hotelů a další v sousedních zemích. Jak dlouho podnikáte v hotelnictví na čtvrtém největším ostrově světa?

Naše skupina je rodinnou společností, kterou založil pan Nourdine Soundardjee a kterou stále řídí a vlastní jeho dva synové Semir a Altaf. Skupina je jednou z největších společností na Madagaskaru a působí v několika segmentech podnikání, jako je logistika, výroba dřeva, hliníku, skla, nábytku, nemovitostí a samozřejmě také v cestovním ruchu a hotelnictví. No, a právě cestovní ruch se v této destinaci začal rozvíjet koncem 90. let spolu s italským trhem, který na Madagaskaru působil jako průkopník. Nejprve to ale byly přímé lety jen do hlavního města Madagaskaru Antananariva. A teprve za nějakou dobu, na začátku milénia, se začalo létat přímo i na tento ostrůvek Nosy Be. Někteří velcí operátoři, jako například Viaggi del Ventaglio a Alpitour group, začali tehdy podnikat přímo na Nosy Be. A my jsme na ně už velice brzo intenzivně navázali a snažili se otevřít a přivést tam i další trhy, jako je Polsko a Česká republika, kde nyní úzce spolupracujeme s cestovní kanceláří Čedok.

Proč jsou podle vás Italové v hotelnictví tak častými průkopníky?

No, má to několik konsekvencí. Zaprvé jsme zhruba pátým nebo šestým největším trhem outgouing (výjezdové) turistiky na světě. A pak také Italové prostě rádi cestují a objevují nové destinace. A možná i proto, že rádi vyhledáváme zajímavé investice ve zbrusu nových lokalitách. Jsme také schopni budovat dlouhodobě konzistentní vztahy s místními partnery a dodavateli, což nám umožňuje celkově zlepšovat naše služby a celou naši nabídku.

Jak velká je tedy síť vašich hotelů na Madagaskaru?

Reklama

Na Madagaskaru jsme se už záhy stali největší společností poskytující komplexní služby v oblasti destinačního managementu. Nenabízíme tedy jen ubytování s plnou penzí a all-inclusive. Zajišťujeme také kompletní cestovní služby a tematické výlety po hlavním ostrově a okolních ostrovech. V současné době provozujeme na Madagaskaru celkem pět větších hotelů. Jen na ostrově Nosy Be jsou tři a další dva na hlavním ostrově ve městech Toamasina (Tamatea) na východním pobřeží a Mahajanga na západním pobřeží.

Reportáž z ráje. Madagaskar je uhrančivý ostrov plný přírodních krás a kontrastů Enjoy Madagaskar i jeho miniaturní a turisty oblíbená verze ostrůvek Nosy Be je zemí tisíce vůní, barev a kontrastů a až nadpozemsky krásných bělostných pláží s opojnými západy slunce. Existují tu neuvěřitelná zvířata, rostliny i přírodní útvary, které nenajdete nikde jinde na světě. I čas tu běží poněkud jiným tempem. Věra Tůmová Přečíst článek

Jakou úroveň služeb nabízíte ve svých hotelech?

Většinou se snažíme provozovat především čtyřhvězdičkové hotely. Takže čtyři z našich pěti hotelů jsou čtyřhvězdičkové. Máme však také Vanilla Beach na Nosy Be, který je sice tříhvězdičkový ale byl kompletně zrekonstruován. Což jsme dělali v době pandemie covidu, kdy došlo prakticky k celosvětové uzávěře cestování. Takže si troufám říct, že tento hotel je podle mne v mnohem lepším stavu než bývá jakýkoliv standardní tříhvězdičkový.

Nekonečný bazén v hotelu Vanila Beach, Nosy Be Věra Tůmová

A plánujete nějakou další expanzi tady na Madagaskaru?

Určitě, jsme investoři a hledáme zajímavé investiční příležitosti a na Madagaskaru jsou opravdu krásné pláže a spousta nevyužitých příležitostí. Je to ostrov, který má vlastně všechno. Má nejkrásnější pláže a teplé moře, mnoho možností na potápění, cestování, krásnou a jedinečnou přírodu a nerostné bohatství...

Znamená to, že budete mít v dohledné době na Madagaskaru další hotel?

Ano, i to máme v plánu. V současné době tak dokončujeme náš hotel Royal Andilana zde na Nosy Be jako pětihvězdičkový hotelový komplex se 180 pokoji. Tento hotelový resort se nachází na výběžku jedné z nejkrásnějších zátok na Nosy Be, kde je na jedné straně výběžku pláž Andilana Beach a na druhé straně výběžku je další pláž. Před několika dny jsem se tam byl podívat, jak probíhá výstavba a přípravy, aby se vše stihlo do otevření po monzunovém období dešťů. Slavnostní otevření zrekonstruovaného úseku je totiž plánováno už na červen příštího roku. No a pak tu máme pro další hotel vyhrazenu i jednu z nejkrásnějších pláží na ostrově, které jsem kdy viděl. Zatím to je ale spíš hudba budoucnosti a uvidíme, jak to tady a ve světě bude všechno v dalších měsících a letech probíhat.

Danilo Turletto, Director of Sales and Marketing a partner skupiny Sound´s Travel & Leisure Sarl Group - selfie přímo z madagaskarské pláže

Znamená to, že vidíte budoucnost místního hotelnictví pozitivně i po pandemii covidu, která toto odvětví výrazně zasáhla?

Dalo by se říci, že v současné době vidíme už i jakési světlo na konci tunelu. Období pandemie covidu bylo pro všechny strany pochopitelně velice náročné. Všechny hotely zde byly kvůli pandemii zavřené, stejně jako na většině míst na světě, a navíc i proto, že se přestalo úplně létat. A tak jsme místo ubytovávání hostů během pandemie rekonstruovali, co se zde dalo. I pro většinu našich zaměstnanců tady to bylo existenčně náročné období. My museli přijít na to, jak udržet celý náš podnik v chodu. Oni ale museli vymyslet, jak neumřít hlady a co dělat, aby vůbec přežili. Většina našich zaměstnanců totiž živí ze svého platu celé své rozvětvené rodiny, a kdyby přišli o příjem, byla by to katastrofa nejen pro našeho zaměstnance, ale i pro mnoho jeho příbuzných. Proto jsme také všem našim 700 zaměstnancům vypláceli mzdu, jako kdyby hotely fungovaly, tedy po celou dobu pandemie covidu.

Cítíte od svých zaměstnanců nějakou loajalitu za to, že mají dobře placenou práci a další benefity?

Upřímně řečeno, toto není zrovna jejich nejsilnější stránka. Pokud je konkurence přeplatí, odejdou, jako to bývá ostatně v každé jiné zemi na světě. Malgaši totiž mají úplně jiné vnímání času než my. Mají i jiný přístup k práci v hotelu a někdy trvá dost dlouho, než je zaškolíte. Někteří z našich místních zaměstnanců ale i tak u nás pracují už více než deset let. Například průvodci nebo vyšší management u nás obvykle zůstávají poměrně dlouho. Jsou to srdcaři, zapálení lidé, které tato práce prostě baví a naplňuje.

REPORTÁŽ: Nejlepší „zašívárna“ světa? Madagaskar uchvátí baobaby i mlsnými lemury Enjoy Další díl reportáže z Madagaskaru, kam se dostanete z Prahy za 10 hodin letadlem s Čedokem, vás zavede do pralesa za lemury, k posvátným stromům i do místa, kde se destilují základní ingredience těch nejslavnějších parfémů světa. Dozvíte se, proč jezdil na ostrov slavný spisovatel Gerald Durrell, kde je schovaný báječný hotýlek a jak se nakupuje vanilka. Věra Tůmová Přečíst článek

Pandemie covidu, válka v Evropě, neustále zvyšující se inflace, energetická krize... Jak se podniká v tak krizové době?

Naše investiční skupina podniká nejen v hotelnictví, ale také v logistice, přístavech, výrobě hliníku atd… V Evropě ale až tak moc nepodnikáme, takže válka na Ukrajině se nás zatím tolik nedotkla. Co je však dnes pro podnikání na jakékoli úrovni skutečně kritické, je energetická krize. Tu pociťujeme také, a to znatelně. I proto se postupně snažíme vybavovat naše hotely fotovoltaikou. Ani desítky solárních panelů ovšem nedokážou zatím kompletně pokrýt spotřebu jednoho hotelového resortu, protože se hojně využívá klimatizace, jejíž provoz je prostě velmi drahý. Drahé je také čištění vody v hotelech.

Zmínil jste, že často létáte na Madagaskar nebo do jiných tropických zemí i s vlastními dětmi. Proč je berete s sebou?

Ano, beru je sebou často. Chceme jim s manželkou ukazovat různé země a kultury. Nejde jen o to, že je baví potápět se a pozorovat zvířata nebo jíst papáju. Myslím, že je prostě dobré, aby děti cestovaly a viděly, jak se žije mimo Evropu. Pomáhá jim to stát se pokornějšími a uvědomit si, jak dobře se vlastně mají doma v Itálii a že ne všechny děti se mají tak jako ony.